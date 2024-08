Yandra participa de sabatina na TV Atalaia e mostra que é preparada

A candidata a prefeita de Aracaju e deputada federal licenciada, Yandra, participou, nesta sexta-feira (30), da Sabatina do programa Balanço Geral, na TV Atalaia, com o apresentador Lucas Moura e os convidados, Luiz Carlos Focca e André Barros, para apresentar suas propostas que farão Aracaju avançar.

A candidata iniciou a entrevista falando sobre sua capacidade para administrar a capital e os motivos que a fazem ser a mais preparada.

“Eu fui de bairro em bairro ouvir as pessoas num plano de governo escrito pelo povo de Aracaju, por mim e por uma equipe técnica realmente empenhada em fazer as mudanças que Aracaju ainda precisa. Então com muita responsabilidade, a gente deu vez e voz, eu estudei, me preparei para ser a melhor prefeita que Aracaju já teve, e a gente pede essa oportunidade, de fazer acontecer, de ter uma prefeita que não vai estar dando desculpas para você, para a sua situação, para o problema que você enfrenta no seu bairro, uma prefeita que vai puxar para si a responsabilidade e resolver o que tem que ser resolvido”, iniciou Yandra.

De forma muito segura, ela respondeu todos os questionamentos dos apresentadores e explicou como o seu Plano de Governo, construído com o apoio da população, vai solucionar as problemáticas de Aracaju.

“Eu quero agradecer essa oportunidade de estar debatendo os problemas de Aracaju. O tempo é muito escasso para a tamanha profundidade dos temas que a gente abordou e precisaria falar. Saibam que aqui tem uma jovem mulher que tem trabalho, que tem propostas realmente”, finalizou Yandra.

