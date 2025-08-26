Yandra  participa do lançamento do Sergipe Sem Fome e anuncia apoio por meio de emendas

A deputada federal Yandra Moura (União), presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara, participou nesta segunda-feira (25) do lançamento do Sergipe Sem Fome, programa que passa a ser a principal política de segurança alimentar do estado.

O evento, realizado em Aracaju, contou com a presença do governador Fábio Mitidieri (PSD) e da secretária de Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri. A iniciativa busca ampliar a rede de proteção social para famílias em situação de vulnerabilidade.

Para garantir a continuidade das ações, Yandra destinou R$ 500 mil em emendas parlamentares. “Tenho muita alegria em contribuir com esse projeto por meio das nossas emendas parlamentares e reforço: conte sempre comigo, como porta-voz e com as emendas”, disse a deputada.

Yandra destacou o protagonismo da secretária e primeira-dama, Érica Mitidieri. “Quero parabenizá-la por esse programa tão robusto e essencial de combate à insegurança alimentar em nosso estado. Só uma mulher com um coração sensível poderia conduzir uma ação dessa grandeza. É um orgulho poder dizer que fazemos parte de um governo que cuida e acolhe quem mais precisa”, afirmou.

Segundo Yandra, o investimento na área social é fundamental para reduzir desigualdades. “Fico muito feliz de apoiar esse combate à insegurança alimentar, que é um projeto robusto e que transforma vidas. Alimentação digna e de qualidade é um direito fundamental, e esse programa chega para cuidar de quem mais precisa”, concluiu.

Assessoria de Imprensa