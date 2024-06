Yandra participará de evento com Mulheres Parlamentares de países do G20 em Maceió

A deputada federal e pré-candidata a prefeita de Aracaju, Yandra Moura (União), estará presente na 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares (P20), que ocorrerá nos dias 1º e 2 de julho em Maceió, Alagoas.

Como coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, Yandra Moura foi convidada para discursar no evento, que possui caráter internacional. “O I Encontro das Parlamentares do P20 será uma oportunidade para discutirmos temas relevantes e fortalecermos a cooperação internacional. A participação das mulheres na política é essencial para avançarmos em agendas globais de igualdade de gênero e desenvolvimento sustentável”, afirmou a deputada.

Sob o lema “Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável”, o evento reunirá parlamentares dos países-membros do G20, convidados da Cúpula e representantes de organismos internacionais para debater temas prioritários do grupo. Os debates focarão nos impactos para meninas e mulheres, incluindo a promoção da justiça climática, desenvolvimento sustentável e combate às desigualdades.

De acordo com a programação, as sessões de trabalho discutirão a ampliação da representatividade feminina em espaços de decisão e abordarão os avanços legislativos e de políticas públicas para as mulheres no Painel Brasil. Além disso, haverá sessões conjuntas de trabalho e reuniões bilaterais, permitindo o intercâmbio de experiências e informações sobre temas de interesse mútuo. Esta reunião representa uma oportunidade significativa para aumentar a participação das legisladoras nos debates que estão no centro das atenções globais.

Fonte e foto assessoria