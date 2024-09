Yandra Moura propõe transformar Aracaju em cidade de oportunidades

A candidata à prefeitura de Aracaju, Yandra Moura (União), apresentou suas propostas voltadas à geração de empregos e ao fortalecimento da economia local, destacando o compromisso de transformar a cidade em um polo de oportunidades para todos. Seu plano abrange o incentivo ao empreendedorismo e a capacitação da população, com atenção especial à inclusão de jovens e pessoas de baixa renda no mercado de trabalho.

Yandra destacou a importância de qualificar os aracajuanos para atender às demandas atuais do mercado, por meio de programas como o “Empreende Aju”, que capacitará empreendedores de baixa renda e os integrará à economia local. “Queremos que as pessoas tenham as ferramentas necessárias para prosperar e contribuir para o desenvolvimento da cidade”, afirmou.

Outro ponto central de suas propostas é o programa “Mais Emprego”, uma parceria com o setor privado que visa criar novas oportunidades de trabalho. Yandra explicou que o objetivo é garantir empregos dignos, possibilitando que a população entre no mercado de forma segura. “Vamos trabalhar em conjunto com o setor privado para garantir que nossa gente tenha acesso a empregos de qualidade”, garantiu.

A inclusão da juventude também é uma prioridade em seu plano. Com o programa “Jovem Aprendiz no Setor Público”, Yandra propõe qualificar e incluir os jovens no mercado, promovendo oportunidades de aprendizado e crescimento profissional.

Yandra ainda enfatizou a importância do fortalecimento de pequenas empresas e startups, que receberão capacitação e acesso facilitado ao crédito. Além disso, ela propôs a revitalização do centro de Aracaju, incentivando o comércio local por meio do projeto “Vem Viver o Centro”. A iniciativa prevê benefícios fiscais temporários para novos negócios, modernização de estabelecimentos existentes (retrofit), e a criação de um plano para incentivar a reocupação residencial na região central da cidade.

No campo da capacitação profissional, Yandra se comprometeu a aumentar o investimento na qualificação da mão de obra, ressaltando que atualmente a gestão pública investe apenas 0,3% em formação. “Precisamos preparar nossa gente para os empregos do futuro”, afirmou. Para isso, serão criados Centros de Capacitação e será fortalecido o papel da FUNDAT, levando qualificação e empreendedorismo para os bairros de Aracaju.

