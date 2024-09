Yandra realiza caminhada da virada e reúne centenas de aracajuanos no Santos Dumont

Com carinho e abraços, a candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra 44, realizou, nesta quarta-feira (25), uma caminhada no Conjungo Veneza 1, no bairro Olaria, outra no Japãozinho e uma grande Caminhada da Vyrada no bairro Santos Dumont.

A candidata foi recebida com carinho pelos moradores que depositam nela a confiança de uma Aracaju com oportunidades e uma qualidade de vida real para todos.

“Tem pessoas aqui no Olaria que ainda pisam na lama, assim como falta uma saúde de qualidade, falta creche para as nossas crianças. Tenho certeza de que o cuidado com a nossa gente vai nortear toda a nossa futura gestão”, afirmou Yandra 44.

O carinho que Yandra vem recebendo nas ruas por parte das aracajuanas e dos aracajuanos confirma os dados divulgados pela última pesquisa que a coloca num empate técnico pelo primeiro lugar, com crescimento constante e caminhando para chegar em primeiro lugar no primeiro turno.

