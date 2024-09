Yandra realiza grande carreata no Santa Maria e destaca projetos para a população

Com festa e animação, a candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra, realizou, neste domingo (29), uma Grande Carreata pelo conjunto Orlando Dantas e pelo bairro Santa Maria. O evento teve como objetivo ampliar a participação da população na candidatura que surgiu a partir do diálogo com o povo.

Yandra foi recebida com festa em todos os locais que passou, sendo aguardada pelos moradores que colaram o adesivo do 44 nas suas casas. As propostas de Yandra foram elogiadas pelos moradores que enfrentam diariamente o peso da falta de investimentos na assistência social e saúde.

“Iremos colocar os bairros de Aracaju no centro da gestão pública, investindo no que mais precisa. Com infraestrutura, organização, com pavimentação, trazendo a cidade da qualidade de vida para o Santa Maria e para lugares em que a gente ainda não vive com qualidade de vida. Aracaju precisa deixar de ser a cidade da qualidade de vida só para uma pequena parte da população. Iremos construir a cidade da qualidade de vida para todos”, afirmou Yandra.

Fonte e foto assessoria