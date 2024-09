Yandra realiza maior caminhada da história do Augusto Franco, em Aracaju

Com milhares de pessoas, a candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra, realizou, nesta sexta-feira (27), a maior caminhada da história do Augusto Franco. Na caminhada, ela recebeu o carinho dos moradores e foi abraçada por todos que confiam nela para construir um novo caminho para Aracaju.

A candidata percorreu as ruas do bairro, ladeada por milhares de aracajuanos que fizeram questão de acompanhá-la por todos os locais onde passou.

A Grande Caminhada confirmou o resultado da pesquisa Atlasintel que a colocou em empate técnico no primeiro lugar, um exemplo claro do desejo da população por uma gestão moderna e eficiente, com a sensibilidade única de uma jovem mulher.

“Esperem da nossa gestão comprometimento com quem mais precisa, uma assistência social robusta, que acolhe as pessoas em estado de vulnerabilidade social. Esperem da nossa gestão uma gestão inclusiva, que acolhe os autistas e as pessoas com deficiências não transitórias permanentes. Teremos um centro de apoio e de cuidado com os neurodivergentes, material didático adaptado nas escolas e cuidador especial. Teremos escola em tempo integral, teremos desenvolvimento, teremos paixão em fazer acontecer em Aracaju. Vocês podem ter certeza”, afirmou Yandra.

Fonte e foto assessoria