Yandra realiza maior caminhada da história do bairro Santa Maria, em Aracaju

Com muita festa, a candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra, realizou, nesta terça-feira (1), a maior caminhada da história do bairro Santa Maria. O evento teve como objetivo ampliar o diálogo com os moradores e receber o apoio de quem acredita no projeto que fará Aracaju avançar.

A caminhada iniciou no bairro Santa Maria e finalizou no 17 de Março, mostrando a grande aceitação da comunidade com as ideias que farão a capital se desenvolver a partir de um olhar sensível para cuidar de quem mais precisa e coragem de realizar as mudanças necessárias. Yandra fez questão de cumprimentar cada morador que a aguardou ansiosamente para abraçá-la e afirmar que acredita no projeto.

“Pudemos falar nossas propostas, reforçar o cuidado com a nossa gente, com as pessoas que mais precisam. Iremos levar geração de emprego, saneamento básico, infraestrutura, uma saúde de qualidade, que atenda a todos que dependem do SUS municipal, de forma a trazer dignidade para a nossa gente”, afirmou Yandra.

