Yandra realiza maior carreata da Zona Sul e é acolhida com festa pelos moradores

Recebida com muito amor e festa, a candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra, realizou, no último domingo (22), uma grande carreata pela Zona Sul, para cumprimentar as pessoas, e uma caminhada no Vitória da Resistência, onde apresentou suas propostas que irão mudar a realidade do conjunto.

Yandra recebeu diversas mensagens de apoio e foi abraçada pelas pessoas de todos os locais que ela passou. A boa recepção da candidata é uma confirmação dos resultados das pesquisas eleitorais que a colocam como a candidata que mais cresce e a consolida no segundo turno.

“Estou aqui para fazer mais e melhor, levar infraestrutura básica onde mais precisa, é desumano o que acontece com Aracaju, quando muito se investe, por exemplo, no Parque da Sementeira para tirar o verde e colocar concreto, mas esquece que tem gente que vive pisando na lama, sem saneamento básico e sem a escritura do lugar onde mora. E é isso que eu quero fazer por vocês, cuidar da nossa gente e cuidar de quem mais precisa”, finalizou Yandra.

Fonte e foto assessoria