Yandra reúne equipe técnica do reservatório e revela o que há de programação já elaborada para ser feita no próximo período.

A deputada federal Yandra Moura, vice-líder do União Brasil na Câmara, e coordenadora-geral do Observatório Nacional da Mulher na Política (ONMP) reuniu a equipe técnica do observatório. Na ocasião, participaram as deputadas e responsáveis por dois dos três eixos de pesquisa, Amanda Gentil (PP-MA) e Tabata Amaral (PSB-SP).

O Observatório sistematiza indicadores e estudos sobre atuação e representatividade de mulheres e combate à violência política de gênero. Na reunião técnica, foi apresentado um balanço das ações realizadas e o que há de programação feita para o próximo período. “O nosso maior intuito é investigar, produzir, agregar e disseminar conhecimento sobre como as mulheres atuam na política brasileiras e favorecer o protagonismo delas nesse âmbito”, disse Yandra.

Yandra Moura pretende dinamizar os trabalhos de pesquisa e estabelecer parcerias com Universidades, por exemplo. “Em tão pouco tempo de atuação, o Observatório já nos apresenta pesquisas de grande relevância, como a realizada pelo Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Brasília (IPOL/UnB), que apresenta análises sobre o processo eleitoral brasileiro de 2022, desde registro de candidaturas até a divulgação de resultados”, explicou Yandra ao completar que as parcerias continuarão.

Sobre os três eixos de pesquisa: violência política contra a mulher; atuação parlamentar e representatividade; atuação partidária e processos eleitorais; cada um deles possui um plano de trabalho e suas atividades são conduzidas por assessoras técnicas da Câmara dos Deputados e é integrado por pesquisadoras convidadas.