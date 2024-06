Yandra reúne moradoras do bairro São Conrado e apresenta propostas

A pré-candidata a prefeita de Aracaju e deputada federal, Yandra Moura (União), participou, nesta quinta-feira (6), de uma roda de conversa com as mulheres do Bairro São Conrado.

A conversa teve como objetivo entender as prioridades da comunidade na visão dos moradores, compreendendo quais são as maiores necessidades e o que precisa de uma mudança urgente.

Dessa maneira, a pré-candidata acrescentará ao seu Plano de Governo os desejos de melhorias da população. “Eu preciso ouvir vocês, sozinha não sou nada, eu preciso das pessoas ao meu lado, esse é o programa participativo que estamos fazendo, por isso é importante a digital de vocês”, falou Yandra.

As moradoras do bairro São Conrado a receberam com muito carinho e escutaram com atenção os projetos apresentados pela deputada que farão Aracaju avançar de verdade e com responsabilidade.

