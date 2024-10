YANDRA SE REÚNE COM SEUS VEREADORES PARA AVALIAR PRIMEIRO TURNO E DEFINIR POSIÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO

Nesta segunda-feira, 07, os vereadores eleitos que apoiam Yandra se reuniram pela primeira vez na sede do União Brasil para discutir os resultados do primeiro turno das eleições em Aracaju.

O encontro, coordenado por Yandra, serviu para avaliar a votação de 6 de outubro e traçar os caminhos para o segundo turno, com decisão prevista até a próxima sexta-feira. O evento contou também com a presença do presidente estadual do União Brasil, André Moura.

Estiveram presentes Ricardo Vasconcelos e Nitinho (PSD), Isac Silveira, Anderson de Tuca, Pastor Diego e Maurício Maravilha (União Brasil), Binho e Sárvio de Vardo (Podemos), Pastor Alex Melo (PRD) e Thannata da Ecoterapia (Mobiliza).

Durante a semana, ocorrerão encontros com os presidentes dos partidos e demais candidatos de cada agremiação, garantindo que a decisão final seja compartilhada e decidida de forma colegiada.

Fonte e foto assessoria