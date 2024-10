Yandra vai impulsionar empreendedorismo e empregos formais

Ter um espaço no mercado de trabalho é o primeiro passo para alcançar a segurança de renda, principalmente quando o cidadão possui a carteira assinada, com a garantia de todos os seus direitos trabalhistas, ou gere seu próprio negócio.

É pensando nisso que a candidata a prefeita de Aracaju, Yandra (União), pretende estimular a criação de empregos formais e o empreendedorismo, especialmente para jovens e adultos sem experiência profissional.

“Vamos impulsionar a empregabilidade nos mais diversos setores da economia através da criação e expansão de distritos industriais e comerciais, com incentivos fiscais e infraestrutura para atrair empresas. Além disso, os novos negócios e startups terão o nosso suporte com capacitações e crédito facilitado”, afirma.

Entre os programas que contemplam essas esferas, Yandra destaca o ‘Empreende Aju’, que vai integrar pessoas de baixa renda na economia local. Através dele, jovens, mulheres, empresários locais, MEIs, empreendedores acima de 50 anos e o público em geral receberão apoio e ideias inovadoras para tocarem seus negócios.

Outros programas, como o projeto ‘Mais Emprego’ e o ‘Jovem Aprendiz no Setor Público’, visam criar oportunidades diretas em parceria com o setor privado e promover a qualificação e inclusão dos jovens na administração, respectivamente.

“Algumas pessoas enfrentam dificuldades para entrar no mercado porque sempre é exigido que tenham experiências anteriores, e nós vamos dar a oportunidade para adquirirem essa experiência, ao mesmo tempo em que se qualificam”, completa Yandra.

Segundo a candidata, um órgão central para a captação e a oferta de oportunidades para os cidadãos aracajuanos, a Fundat, será modernizada para oferecer capacitação profissional conforme as necessidades do mercado local e, inclusive, com programas itinerantes nos bairros.

A transformação de Aracaju em um polo de desenvolvimento econômico, de acordo com Yandra, também passa pela criação de um ambiente que coloque estudantes e empresários em contato, estimulando inovação e parcerias entre empresas, universidades, startups e o governo.

