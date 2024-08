Yandra visita 17 de março, Santa Maria, Japãozinho e conversa com aracajuanos

A candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra Moura, realizou, nesta quinta-feira (1), diversas visitas na capital sergipana para conversar com a população e apresentar suas ideias modernas e eficientes, que irão transformar a realidade do povo aracajuano.

No bairro 17 de Março, ao lado de pré-candidatos a vereador e amigos, ela visitou a população, viu de perto os problemas enfrentados diariamente por quem ali reside e escutou atentamente as queixas apresentadas sobre a saúde, mobilidade urbana, educação e praças abandonadas.

Ainda no bairro, com o candidato a vereador Maurício Maravilha (União), Yandra se reuniu com os moradores e apresentou suas propostas construídas a partir do diálogo com a população. Com o candidato Thiago Nascimento (PRD), ela abraçou os moradores do Santa Maria.

Já no Japãozinho, ainda com Maurício, ela apresentou o Plano de Governo que já está registrado no TRE. “A inquietude da minha juventude não me permitiu fazer mais do mesmo, por isso fomos de bairro em bairro ouvir as pessoas, para conhecer melhor as demandas, entender o que é possível ser feito. Podem ficar tranquilos, com convicção, tudo que estamos apresentando, e que registrado no TRE de proposta, vamos cumprir”, afirmou Yandra.

