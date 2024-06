Yandra visita fábrica Yazaki com embaixada japonesa e destaca geração de emprego

A deputada federal e pré-candidata a prefeita de Aracaju, Yandra Moura, visitou, nesta quinta-feira (13), ao lado do embaixador do Japão, a fábrica japonesa Yazaki, em Nossa Senhora do Socorro, para entender como funciona a indústria que gera tantos empregos para os sergipanos.

A Yazaki, desenvolvedora de chicotes elétricos e outros produtos do setor automotivo, desde o seu começo em Sergipe, em 2013, emprega mais de 2 mil funcionários, o que impacta positivamente a economia do estado. “Um destaque positivo para a Yazaki é que em torno de 63% da equipe é formada por mulheres, o que torna a empresa um ótimo exemplo de empregabilidade feminina”, comemorou Yandra.

No plano de governo da pré-candidata, ela se comprometeu com a busca de investimentos para a capacitação das aracajuanas e aracajuanos que, na maioria dos casos, não são contratados por falta de formação, fazendo com que as empresas busquem trabalhadores de outros locais.

Em conversa com o embaixador japonês, Yandra discutiu sobre a instalação de fábricas japonesas em Aracaju, destacando a possibilidade de o município oferecer incentivos que possibilitarão a geração de empregos para os moradores da capital.

Assessoria de Comunicação