Yandra visita moradores do Recanto dos Cajueiros, no Marivan

A pré-candidata a prefeita de Aracaju e deputada federal licenciada, Yandra Moura (União), visitou, nesta terça-feira (9), ao lado do vereador Anderson de Tuca, o loteamento Recanto dos Cajueiros, no bairro Marivan, para conversar com os moradores e entender a realidade do local.

Durante a visita, Yandra se deparou com diversos locais que carecem de atenção e cuidado do poder público, a população se sente abandonada e diz que há deficiência nos serviços básicos ofertados pela prefeitura.

Ao conversar com os moradores do bairro, ela identificou como o seu Plano de Governo, construído com apoio da população e especialistas, pode melhorar a vida dos aracajuanos, possibilitando um melhor acesso à saúde, mobilidade urbana e segurança.

Yandra foi recebida com muito carinho pela população, que escutou com atenção a pré-candidata apresentar suas propostas para transformar a vida das aracajuanas e aracajuanos, através de um trabalho moderno e eficiente que irá levar Aracaju ao topo de gestão mais bem avaliada do país.

Fonte e foto SSP

