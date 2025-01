Yandra visita prefeito de Nossa Senhora do Socorro e destaca parceria

A deputada federal Yandra Moura (União) visitou na tarde da última segunda-feira (13) o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, no gabinete da prefeitura e reafirmou seu compromisso com a população do município, colocando seu mandato à disposição.

O prefeito reconheceu a presença de Yandra no município e a importância de estabelecer essa parceria para o desenvolvimento da cidade. “Falamos aqui sobre muitas novidades para o município. Eu quero agradecer a você, Yandra, que colocou o seu mandato a inteira disposição, o carinho que você tem pelo povo de Socorro. Você que já caminhou muito por socorro, aqui é a sua casa”, reforçou Samuel.

Além do prefeito Samuel Carvalho, a deputada visitou os secretários municipais presentes. “Conversamos bastante sobre as demandas e o nosso desejo é entrar esse novo ano ajudando a cidade que merece e que precisa. Entendemos de que forma podemos ajudar ainda mais o município. Que a gestão de Samuel siga firme, não tenho dúvida que o povo de Socorro terá muito orgulho em ter votado em uma pessoa jovem e comprometida com a nossa gente”, revelou Yandra Moura.

Texto e foto assessoria