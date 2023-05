Zezinho do Bugio toma posse como vereador de Aracaju na vaga deixada pelo ex-vereador Dr. Manuel Marcos

Zezinho do Bugio tomou posse na tarde desta terça-feira (09), como vereador de Aracaju, integrando a 43ª Legislatura. Em solenidade realizada no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Zezinho assume o cargo outrora ocupado por Dr. Manuel Marcos (PSD), que se afastou do cargo para assumir mandato de deputado estadual.

O presidente da CMA, Ricardo Vasconcelos (Rede), celebrou a chegada do novo vereador. “Hoje é um dia de alegria, retorna ao parlamento um grande vereador, que deixou um legado muito positivo junto à sociedade de Aracaju. Tenho certeza que ele vai cumprir com a sua missão, trabalhar pela população aracajuana, promover justiça social e também dar continuidade a todo aquele trabalho que Manuel Marcos vinha fazendo. Desejo sucesso ao mandato do vereador”, expressou o presidente.

Zezinho do Bugio agradeceu a oportunidade de voltar para Casa Legislativa. “Agradeço a todos que acreditaram, aos 2.627 votos que obtivemos em 2020. Hoje estou retornando a Câmara e peço a Deus que me dê sabedoria para que eu possa propor ações que mudem a vida das pessoas. Sou policial militar de profissão, mas o destino me fez vereador”, enfatizou.

Na oportunidade, o militar expressou suas expectativas para os próximos dois anos de mandato. “Uma legislatura voltada para as pessoas mais carentes da nossa Aracaju, aqueles que necessitam mais do poder público, das ações da prefeitura, de proposituras dos vereadores, principalmente, a minha região do grande Bugio. Espero que eu possa honrar e deixar contente todos aqueles que acreditaram em Zezinho do Bugio e desempenha um bom papel aqui na Câmara Municipal de Aracaju”, concluiu.

Foto Gilton Rosas

Por Agência Câmara Aracaju