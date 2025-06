Zezinho Sobral fortalece grupo político em Porto da Folha com adesão de três vereadores

O líder político sergipano Zezinho Sobral segue ampliando sua base de apoio no sertão. Nesta quarta-feira, 11, durante visita ao município de Porto da Folha, Zezinho demonstrou mais uma vez sua força política ao conquistar a adesão de importantes lideranças locais: três vereadores e dois suplentes de vereador passaram a integrar seu grupo político.

A agenda teve início com a inauguração da nova quadra poliesportiva do Centro de Excelência Quilombola 27 de Maio, a 72ª obra voltada para a educação entregue em 29 meses. O equipamento representa mais um avanço na área educacional e reflete o compromisso de Zezinho com a valorização do ensino público e de qualidade no interior sergipano.

Após a solenidade, Zezinho seguiu em visita ao povoado Lagoa da Volta, o maior de Porto da Folha, onde foi calorosamente recepcionado pelo vereador Bizurica do Ponto da Caixa. Também participaram do encontro os vereadores Dd da Academia e Vânia de Nicinho, além dos suplentes Cleverton do Craibeiro e Zé Carlos da Linda França, que oficializaram apoio ao projeto político de Zezinho.

A adesão dessas lideranças locais reforça o crescimento do grupo político liderado por Zezinho Sobral, que vem se consolidando como uma referência em articulação e presença nos municípios do interior. Durante a visita, o político destacou sua relação afetiva com Porto da Folha e o compromisso com o desenvolvimento social da região.

“Tenho muito carinho por este município e venho cultivando amizades e resultados concretos aqui ao longo dos anos. Fico honrado com a confiança dessas lideranças e sigo firme no propósito de trabalhar por uma Sergipe mais justa e desenvolvida”, afirmou Zezinho.

A ampliação do grupo em Porto da Folha reforça a construção de uma base sólida para os próximos desafios políticos e mostra que o trabalho realizado está gerando reconhecimento popular e institucional.

por. Nélio Miguel Jr