Campo do Brito: Zominho recorrerá da decisão sobre propaganda antecipada

O empresário e pré-candidato a prefeito de Campo do Brito, Zominho (PL), informou que irá recorrer da decisão que o condenou ao pagamento de uma multa por suposta campanha antecipada. Mesmo reafirmando seu respeito pela Justiça, Zominho disse que exercerá seu direito de recorrer, acreditando que conseguirá reverter a punição.

Esse também é o entendimento da sua assessoria jurídica. Para os advogados, é possível que o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) revise a decisão de forma justa e imparcial, corrigindo o que consideram um equívoco no entendimento dos fatos apresentados.

“Reitero meu compromisso com a ética e a justiça, e continuarei trabalhando pelo melhor para Campo do Brito, sempre respeitando as regras eleitorais e exercendo o meu direito à ampla defesa”, afirmou.

POR ASCOM/ZOMINHO