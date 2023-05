Zonas Eleitorais de SE restabelecem o atendimento biométrico

A partir desta terça-feira (08), todas as Zonas Eleitorais de Sergipe reativam o atendimento biométrico. Desde março de 2020, a coleta da biometria estava suspensa em todo o Brasil, por conta da pandemia do Corona Vírus. Na época, considerando a segurança sanitária dos eleitores, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu a coleta das digitais.

O TRE informou que a medida de suspensão do cadastramento biométrico dos eleitores foi baseada na recomendação de médicas(os) e técnicas(os), que consideraram a coleta biométrica pela digital um fator de risco de infecção. Também havia o potencial de aumentar as aglomerações e, a identificação com biometria durante a eleição, poderia gerar demora na identificação – o que aumentaria a probabilidade de contato físico.

Zonas Eleitorais

Nas Zonas Eleitorais da capital, o atendimento biométrico já está funcionando desde o final do ano passado, dia 16 de dezembro. Agora, com o retorno da coleta biométrica nas Zonas do interior, 100% do Estado de Sergipe volta a realizar o cadastramento biométrico.

Com informações do TRE/SE