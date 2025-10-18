O “amor platônico” do União Brasil por Fábio e o “desdém” do PSD por André

Por Habacuque Villacorte

Analisando o cenário político sergipano, este colunista “deu um Google” e reproduz em seguida a “definição técnica” de um casamento: “é a união afetiva entre duas pessoas, caracterizada por uma convivência pública, contínua e duradoura, que tem como objetivo a constituição de uma família. Ele pode ser visto sob diferentes óticas: civil, que é um contrato social reconhecido pela lei; e religioso, que envolve um ritual e significado espiritual para diversas crenças”.

Essa “pesquisa” foi feita para que os leitores pudessem entender como vem se desenrolando a relação política, o “casamento” entre o PSD do governador Fábio Mitidieri e o União Brasil do ex-deputado e pré-candidato ao Senado, André Moura. A “fachada” expõe uma realidade de confiança e compromisso, mas quem acompanha os bastidores da política percebe que este é um “relacionamento de mão única”, onde um lado se esforça e demonstra afeto, mas não encontra “reciprocidade” do outro lado…

Esse “namoro” começou nas eleições de 2022, quando naquele segundo turno, o União Brasil e André Moura foram decisivos (junto com os bolsonaristas) para a vitória de Fábio Mitidieri contra Rogério Carvalho (PT), principalmente na Grande Aracaju. Desde então o governador “oficializou” a “relação” e tudo parecia caminhar para um “noivado”. Com em todo “casamento”, existem momentos de crise e turbulência, e na eleição de 2024, por muito pouco aquela “união afetiva” foi interrompida…

Fábio Mitidieri teve uma “recaída” por um “amor da adolescência” com o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que fez de tudo para dar um “ponto final” naquele “amor novo” com André e o União Brasil. A sociedade ficou estarrecida com “fofocas e agressões”, tudo exposto nas redes sociais pelo marketing eleitoral. Mas, depois de toda aquela disputa, mesmo com “feridas expostas”, as partes sentaram, conversaram e resolveram dar continuidade à relação…

Mas como diz a música, “o cristal quebrado, não cola jamais”! O ex-amor agora está sendo “rifado” e a todo momento Fábio e André tentam demonstrar que tudo está bem e alinhando, que o “amor venceu” e que a relação é das melhores, mas como um “enredo de novela”, para chamar a atenção dos sergipanos em pleno horário nobre, a impressão é que o União Brasil mantém um “amor platônico” pelo governador, mas o PSD olha com “desdém” a possibilidade de “casar” com André Moura em 2026.

Assim como foi estratégico em 2022, o presidente do União Brasil conseguiu “convencer” prefeitos de sua legenda para votarem com a reeleição do governador no próximo ano; chama a atenção casos como o de Canindé do São Francisco, Porto da Folha, São Cristóvão, Poço Redondo, Itabaianinha e tantas outras cidades em que os atuais gestores venceram a disputa contra adversários locais e a “máquina” do governo do Estado que supostamente atuou para derrotá-los nas urnas;

Por sua vez, prefeitos e lideranças do PSD não demonstram o mesmo “afeto” com André Moura para o Senado. Em Lagarto, Barra dos Coqueiros, Dores e Boquim, por exemplo, os gestores tratam com “desdém” esse “casamento”; a deputada estadual Maísa Mitidieri, irmã do governador, “escolheu” Alessandro Vieira (MDB) e não “cravou” seu apoio a André. Mas dizem “que está tudo bem”! É difícil acreditar que irão terminar 2026 “juntos” e “festivos”. Melhor esperar a “troca de alianças”…

Veja essa!

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, encontra-se internado em um hospital particular de Aracaju. Nessa quinta-feira (16), ele sentiu um mal-estar quando trabalhava na Secretaria e foi levado às pressas para a unidade de Saúde.

E essa!

Luiz Roberto disputou a prefeitura de Aracaju em 2024 e perdeu a eleição para a atual prefeita Emília Corrêa (PL). As informações dão conta que ele já passou por uma bateria de exames, apresenta um quadro clínico estável e vem tendo todo o acompanhamento médico, dos amigos e da família.

Boa recuperação

Este colunista deseja plena e rápida recuperação a Luiz Roberto. As questões políticas devem ficar em segundo plano quando tratamos de saúde. O secretário é um técnico respeitado e, independente do cargo público que exerce, trata-se de um pai de família e de um ser humano querido pelos seus amigos.

Nota de pesar

Este colunista se solidariza com a família Valadares, na pessoa do secretário e ex-deputado Valadares Filho, pelo falecimento de sua mãe, Ana Luiza Dortas Valadares, nessa sexta-feira (17). O velório está sendo realizado no cemitério Colina da Saudade, onde o corpo será sepultado às 16 horas.

Ana Valadares

Formada em História e Direito, Ana Luiza era professora concursada do Estado e construiu uma carreira marcada por importantes serviços prestados a Sergipe. Foi superintendente da Legião Brasileira de Assistência (LBA), chefe do Departamento Escolar da Secretaria de Estado da Educação e presidente do Conselho Estadual de Cultura.

Sobre Amorim

Repercutiu muito a possibilidade levantada por este colunista sobre a pré-candidatura do ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) ao governo do Estado em 2026 pela oposição. É evidente que o nome mais forte do agrupamento continua sendo o do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, mas como ele se encontra inelegível, temporariamente, a oposição certamente terá outros “planos” para enfrentar o governador Fábio Mitidieri.

Exclusiva!

Um político aliado do governador confidencia para este colunista: “se a oposição marchar unida, com Valmir e Emília juntos, não apenas Eduardo Amorim, mas Thiago de Joaldo ou qualquer outro nome ganha força e se torna competitivo. Não existe essa coisa de W.O.”. A coluna tomou conhecimento que os “números” que chegaram recentemente para Fábio Mitidieri, sobre sua “popularidade”, não foram muito animadores…

Bomba!

Este colunista já antecipou a possibilidade de o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) disputar o governo do Estado no próximo ano, pela oposição a Fábio Mitidieri, com o apoio do PT sergipano e ajudando o projeto de reeleição do senador Rogério Carvalho (PT). Quem defende esta composição aposta na presença feminina na chapa majoritária e entende que a ex-primeira-dama Eliane Aquino poderia compor como pré-candidata a vice-governadora, repetindo a chapa vitoriosa na eleição de Aracaju em 2016. As “pedras” estão se movendo no “tabuleiro político”…

“O povo quer Valmir”

O “Sertanejo Original” Dorinha do Queijo, de Graccho Cardoso, estuda a possibilidade de ser pré-candidato a deputado estadual e envia informações do Alto e Médio Sertão: “tenho percorrido as cidades, as feiras, conversado com o povo, e pelo menos no Sertão o povo quer Valmir para o governo”. Enquanto isso a população da região segue sofrendo com problemas de falta de água nas torneiras. A “crise hídrica” da dobradinha “DESO/IGUÁ” continua dando o que falar…

Falando nela

Chega a informação de moradores da rua Niceu Dantas, no bairro Atalaia, em Aracaju, denunciando dois bueiros da IGUÁ “jorrando” há mais de 15 dias, nas proximidades do Hotel Águas Marinhas. Os denunciantes já acionaram a empresa, mas nada foi feito até agora. Tem também um cano estourado no cruzamento da rua François Harold, próximo à pousada Recanto do Sol. Os moradores já não sabem a quem recorrer e reclamam do mau cheiro que “predomina” nas calçadas da região. “Serviço de excelência” é um desses…

Prefeito fora do PL

O prefeito de Carmópolis, Edi Leite, em entrevista ao radialista George Magalhães, na SIM FM, confirmou sua saída do PL, que seguirá na oposição ao governador Fábio Mitidieri e disse que seu destino será tomado após ouvir a orientação de seus dois conselheiros políticos: o prefeito Valmir de Francisquinho e o ex-deputado André Moura. Revelou que fará o anúncio, em até 30 dias, sobre seu futuro partido…

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) esteve em Carmópolis, a convite do prefeito Edi Leite, para participar das comemorações pelos 103 anos de emancipação política da cidade. A programação contou com missa solene, apresentações culturais e a entrega de uma caçamba e uma retroescavadeira adquiridas com recursos de emendas parlamentares destinadas pela deputada. Os equipamentos, segundo a prefeitura, serão usados em obras estruturantes e na manutenção de vias públicas, reforçando a infraestrutura do município.

Yandra Moura II

Durante a solenidade, Yandra destacou o vínculo histórico e político com o município e reafirmou o compromisso de seguir destinando recursos para Carmópolis. “É um orgulho ver esta cidade avançando. Os projetos nascem aqui, e em Brasília vamos buscar novos investimentos. Conte comigo e com o ex-deputado André Moura no apoio a novos projetos. Tenho muito apreço por esta terra e sou uma deputada que trabalha por todos, sem distinção. O que queremos é ver o desenvolvimento de Carmópolis”, afirmou.

Edi Leite

O prefeito Edi Leite também celebrou a data e ressaltou o momento de retomada vivido pela cidade. “O dia 16 de outubro é de festa. O coração de cada carmopolitano e aguadense bate mais forte, tomado de orgulho por esta terra que tanto amamos. Carmópolis completa 103 anos de história, construída por um povo simples, cheio de força, coragem e esperança. Hoje começamos a ver Carmópolis renascer”, disse.

Décio Neto

O evento contou ainda com a presença do prefeito de Japaratuba, Décio Neto, e de vereadores da região, que acompanharam a entrega dos equipamentos e as atividades comemorativas. As celebrações seguiram ao longo do dia com ações culturais e esportivas, reunindo moradores e lideranças locais.

Alô Canindé!

A Prefeitura de Canindé de São Francisco realizou a solenidade de assinatura da ordem de serviço para modernização da iluminação pública da cidade, marcando o início do projeto Canindé+ Iluminado. O evento aconteceu no Forródromo de Canindé e reuniu autoridades municipais, representantes da empresa responsável pela execução do projeto e a população, que acompanhou de perto mais um passo importante rumo ao desenvolvimento do município.

Canindé+ Iluminado

Com o Canindé+ Iluminado, a gestão municipal dará início à substituição das luminárias convencionais por lâmpadas de LED, garantindo mais eficiência, economia e segurança nas vias públicas. A iniciativa reforça o compromisso da administração em promover melhorias estruturais que impactam diretamente na qualidade de vida da população.

Fala Machadinho!

Durante a cerimônia, o prefeito Machado destacou que o investimento em iluminação pública é também um investimento em bem-estar e segurança, especialmente nos bairros e povoados. “Uma cidade mais iluminada é uma cidade mais viva, segura e moderna. Esse projeto vai transformar a forma como Canindé é vista à noite, levando luz e desenvolvimento para todos os cantos do município”, afirmou o gestor. A modernização da iluminação faz parte do conjunto de ações que vêm sendo implementadas pela Prefeitura para tornar Canindé um município cada vez mais organizado, sustentável e preparado para o futuro.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira (PP) cobrou do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o envio, pelo governo, de projeto de lei que discuta a desoneração da folha de pagamento de todas as empresas do setor de serviços. A cobrança foi feita durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE), da qual Laércio é vice-presidente, que debateu o projeto de lei para isentar do Imposto de Renda quem ganha até R$5.000,00. Essa queixa se refere à exigência do art. 18, da Emenda Constitucional 132, que promoveu a Reforma Tributária.

Laércio Oliveira II

O artigo 18, de autoria do senador Laércio, prevê que, em 90 dias da data de promulgação da reforma, o governo deve enviar uma proposta para debater a desoneração. Contudo, quase dois anos depois do vencimento do prazo nada foi enviado pelo Ministério da Fazenda. “Eu estou no setor de serviços, a minha vida toda foi no setor de serviços. Recentemente eu estava lendo o dado de que o PIB de 2024 foi de 3,4%; o PIB da indústria foi de 3,3%; e o dos serviços, 3,7%. Eu sei que o senhor tem esses dados. Só estou contextualizando para trazer um pedido”, ponderou Laércio.

Laércio Oliveira III

O senador lembrou o ministro que, recentemente, na regulamentação da Reforma Tributária, voltou a conversar sobre o tema com relator da reforma, senador Eduardo Braga, mas, até agora “a gente aguarda um posicionamento do Ministério da Fazenda e do Governo com referência a isso”, alertou Laércio.

Adaílton Martins I

O deputado estadual Adailton Martins (PSD) teve aprovada, por unanimidade, a Indicação nº 305/2025, que solicita ao governador Fábio Mitidieri a instalação de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória. A proposta apresentada pelo parlamentar visa ampliar a oferta de serviços de saúde de alta complexidade na região do Alto Sertão sergipano, garantindo um atendimento mais rápido e eficaz à população.

Adaílton Martins II

Segundo Adailton Martins, a ausência de uma UTI no hospital tem obrigado pacientes em estado grave a se deslocarem para outros municípios em busca de atendimento, o que representa um risco à vida. “Nossa Senhora da Glória é um polo regional que atende diversas cidades vizinhas. A instalação de uma UTI é uma medida urgente e necessária para salvar vidas e garantir que o atendimento chegue a quem mais precisa”, ressaltou o deputado.

Adaílton Martins III

Ele destacou que a medida busca atender aos princípios constitucionais que asseguram o direito à saúde e contribuir para a redução da mortalidade e a descentralização dos serviços hospitalares no estado. Além disso, a implantação da UTI também promoverá o desenvolvimento regional, com a geração de empregos e a melhoria da qualidade de vida da população local. “A criação dessa unidade trará mais dignidade e segurança para os moradores do Alto Sertão, reduzindo o tempo de espera e a distância até os serviços de emergência. Nosso mandato segue firme, trabalhando para levar mais estrutura e humanização à saúde pública sergipana”.

Olha o MPC/SE!

Municípios sergipanos estão insistindo em exonerar trabalhadoras e trabalhadores sem garantir direitos conquistados e sem analisar os casos individualmente, sem garantir a ampla defesa da professora e do professor. O SINTESE voltou a procurar o Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE) para intervir na situação. Além de emitir ofício reforçando as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE), o MPC-SE iniciou uma série de reuniões com os municípios que estão executando o processo de forma irregular.

Atenção prefeitos!

Atendendo a pedido do SINTESE de intervenção nesta situação, no último dia 1º de setembro, o MPC-SE emitiu o ofício-circular 06/2025 para que prefeitos e prefeitas cumpram rigorosamente as orientações do TCE-SE. Além disso, iniciou, no último dia 14, uma série de reuniões com as prefeituras e SINTESE para que os gestores municipais cumpram as regras para as exonerações para que não haja prejuízo aos trabalhadores.

Reuniões agendadas

A primeira reunião aconteceu com o município de Propriá, da qual participaram o prefeito José Luciano Nascimento Lima, conhecido como Luciano de Menininha, assessores do município e membros do SINTESE e professoras da rede municipal de ensino da cidade ribeirinha. O MPC-SE já agendou reuniões com mais 12 municípios para os próximos dias 3 e 7 de novembro.

Alõ Itabaiana!

A Prefeitura de Itabaiana, através da Secretaria de Esporte e Lazer promove neste domingo (19), a Super Copa 2025, onde se enfrentarão Guarani da Taboca e Flamenguinho das Queimadas, campeões da Copa Ivo Duran e Copa Chico Cantagalo, respectivamente. O duelo dos campeões acontecerá no campo do povoado Carrilho, a partir das 08h, com premiação de R$ 5 mil para o campeão e R$ 2.500,00 para o vice-campeão. A expectativa é de um grande público e torcidas animadas apoiando o time do coração.

Futebol amador

O Guarani conquistou a competição que envolve os times dos povoados e o Flamenguinho, o campeonato dos times da cidade. Tanto a Super Copa, como também a Copa Ivo Duran e a Copa Chico Cantagalo são competições que ajudam a fortalecer o futebol amador de Itabaiana, que tem crescido cada vez mais e a gestão municipal tem dado todo apoio aos times participantes.

Vacinação antirrábica I

Numa ação voltada para a vacinação antirrábica de cães e gatos em todo o município, demonstrando uma efetiva ação em prol da causa animal, a Prefeitura de Itabaiana está realizando a vacinação em várias localidades, desde o dia 6 de outubro, visando levar a campanha para mais perto da população.

Vacinação antirrábica II

Além disso, no dia 22 de novembro, “Dia D da Vacinação Antirrábica”, a Prefeitura de Itabaiana disponibilizará um total de 7.000 doses. Desde o início de outubro, a vacinação já está disponível na Casa de Passagem Animal. Até o momento, desde que a campanha iniciou, foram vacinados cerca de 2 mil cães e gatos. A prefeitura ressalta a importância de os tutores terem a consciência da necessidade da vacinação e não deixarem de levar seus animais para serem vacinados.

Carreta da Saúde do IGC

A cidade de Aracaju vivenciou um marco na saúde preventiva feminina com o encerramento do Projeto Saúde Integrada da Mulher (SIM), que proporcionou atendimento a mais de mil mulheres em 45 dias de serviço. Realizado em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e o Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), o projeto foi uma verdadeira revolução na agilidade e acessibilidade de exames médicos essenciais para a saúde da mulher.

1.400 exames

A grande protagonista dessa iniciativa foi a Carreta da Saúde do IGC, que ficou instalada no estacionamento do Hospital Nestor Piva. O atendimento móvel contou com estrutura completa e com capacidade para realizar até 120 exames por dia. Durante o período, foram realizados mais de 1.400 exames, com destaque para ultrassonografias mamária, transvaginal e de tireoide, além de punções de tireoide, todos gratuitos para as beneficiárias. O impacto do SIM para as mulheres de Aracaju foi imediato. O atendimento célere, sem filas e com organização exemplar, trouxe alívio para muitas que aguardavam na fila de regulação do SUS.

PasseiMed

A PasseiMed, primeiro cursinho presencial de Aracaju totalmente focado em Medicina, realiza no dia 2 de novembro a nova edição da “Sessão da Aprovação”, aulão gratuito e beneficente voltado para estudantes que irão prestar o Enem 2025. O evento acontece das 7h às 13h, no cinema, e trará uma revisão especial das disciplinas que mais desafiam os candidatos: Redação, Matemática e Ciências da Natureza. Para se inscrever, o estudante deve preencher o formulário, além de levar 1kg de alimento não perecível.

Formato diferente

Diferente dos aulões tradicionais, a proposta é unir conteúdo, motivação e descontração em um ambiente fora da sala de aula. O formato busca aliviar a pressão dos dias que antecedem o Enem e oferecer uma revisão leve, interativa e eficaz. Segundo Rafael Souza, diretor e fundador da PasseiMed, a proposta é reduzir a ansiedade dos alunos, mantendo o foco nos conteúdos essenciais.

Rafael Souza

“Nessa reta final é importante tirar o aluno daquela rotina do dia a dia porque ele está muito cansado. Então a ideia é deixar o ambiente mais leve, com música, sorteio, toda interação e deixar mais leve para ver se a gente reduz a ansiedade. Muitas vezes é o aspecto psicológico que tira o aluno da aprovação”, explica o professor e organizador da Sessão da Aprovação.

Técnicas e estratégias

As aulas serão ministradas por professores especialistas nas três áreas do conhecimento, que apresentarão técnicas práticas e estratégias de resolução para elevar o desempenho nas provas. Além das revisões, os participantes terão acesso à arena game, brindes exclusivos e sorteios de parceiros e patrocinadores. A estrutura do evento também contará com ambulância equipada para garantir a segurança e o bem-estar dos estudantes.

