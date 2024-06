A 4 meses da eleição, tendência em Aracaju é por 2º turno entre Emília e Yandra

A política é sim uma ciência, mas diferente da exatidão da matemática, seu referencial está na subjetividade. Isso por conta de uma série de possibilidades, que geralmente mudam os resultados finais, a depender de uma série de fatores, sejam eles internos ou externos. E, com a proximidade de mais um processo eleitoral, é quase que natural o acirramento de ânimos, inclusive entre aliados do mesmo agrupamento liderado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD).

A vereadora Emília Corrêa (PL), que não tem nada com isso e que desde 2017 trilha o caminho da oposição, está muito bem avaliada, principalmente em quem vê como “cansativa” e “desgastada” a forma do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) gerir a cidade. A pré-candidata a prefeita aparece bem posicionada em todos os cenários políticos, até o momento na capital.

Por sua vez, enquanto Emília “patina” sobre a escolha do seu pré-candidato a vice-prefeito na chapa, a deputada federal Yandra Moura e também pré-candidata para a PMA “saiu na frente” e encerrou qualquer possibilidade de especulação ao confirmar o “galeguinho” e ex-governador Belivaldo Chagas (PODE) como seu vice, “equilibrando” sua juventude, sagacidade e vontade de fazer com a experiência administrativa do ex-chefe do Executivo Estadual.

Um detalhe importante é que Emília e Yandra travaram um duelo “ácido” nas redes sociais, recentemente, e passaram a impressão de que a disputa em Aracaju já está polarizada entre as duas. Com todas “as vênias”, este é o cenário posto! Política muda conforme as nuvens, mas hoje, a quase quatro meses do 1º turno da eleição, a tendência é de um embate direto entre a vereadora e a deputada federal, deixando nomes como Luiz Roberto (PDT) e Danielle Garcia (MDB) “distantes” da “final do campeonato”…

De agora em diante, todos os ataques proferidos contra Emília Corrêa e Yandra Moura têm um único objetivo: fragilizar uma das duas (ou ambas) para ver se a base aliada consegue emplacar o “preferido” do prefeito de Aracaju e do governador Fábio Mitidieri. Este último, diga-se de passagem, permanece prejudicado do ponto de vista da articulação política. Quando Emília e Yandra se consolidam para o 2º turno, sinaliza que alguém do governo “comeu mosca”!

Em síntese, de agora até as convenções, o acirramento entre os pré-candidatos deve aumentar. Diante do “libera geral”, todo mundo se acha no direito de pleitear a prefeitura da capital sem qualquer tipo de receio ou restrição. Com o cenário polarizado em Emília e Yandra, logo elas se tornam “vitrines” para seus adversários. Serão contestadas, é verdade, mas se conseguirem atravessar essa “tempestade” em segurança e com poucas ranhuras, são as favoritas para estarem na final…

Veja essa!

O embate recente, nas redes sociais, entre as pré-candidatas em Aracaju, Emília Corrêa e Yandra Moura, praticamente consolidou uma espécie de “hegemonia” de ambas contra o projeto “cansado” e continuado do prefeito Edvaldo Nogueira. Hoje teríamos as duas em um segundo turno, tranquilamente…

E essa!

Dentro da base aliada do governador Fábio Mitidieri, mesmo sem o apoio da grande maioria do agrupamento, Yandra Moura demonstra ter “luz própria” e, a cada dia, sua pré-candidatura vai ganhando musculatura e densidade eleitoral. Diferente do que muita gente pensa, Yandra não é a favorita, mas já surpreendeu muita gente grande…

Exclusiva!

Uma fonte com bom trânsito no Palácio dos Despachos explica que o governador tem buscado vencer o máximo de prefeituras este ano já pensando em sua reeleição de 2026. Tanto que seu pai, o ex-deputado Luiz Mitidieri e o pré-candidato a deputado federal Cláudio Mitidieri, já atuam em muitos municípios, enquanto que Fábio estará em um palanque adversário.

Socorro é um deles!

Enquanto Luiz e Cláudio Mitidieri têm compromisso com a pré-candidatura do deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania) para a prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, o governador “cola” na pré-candidatura da deputada estadual Carminha Paiva (Republicanos), indicação do atual prefeito Padre Inaldo.

Valmir de Francisquinho

Um nome da oposição ao governo do Estado que ainda está muito “vivo”, do ponto de vista político, é o pré-candidato a prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) que, para muita gente, é candidatíssimo ao governo novamente em 2026, só que desta vez sem impedimento legal.

Laércio Oliveira

O senador Laércio Oliveira (PP) continua sendo muito lembrado para as eleições estaduais daqui a dois anos. Ele é empresário e mantem excelente relacionamento com o governo e com a prefeitura de Aracaju, além de manter a pré-candidatura de Fabiano Oliveira (PP) para a PMA. Tudo é uma “questão de tempo”…

Olha o Sebrae/SE!

O Sebrae Sergipe apresenta uma nova ação para aproximar o público de Microempreendedores Individuais (MEIs) dos serviços da instituição: o Sebrae no seu Bairro. A primeira edição acontece no dia 14 de junho, a partir das 18h30h, no Salão Paroquial da praça Vereador Osvaldo Mendonça, localizada no bairro Bugio.

Empreendedorismo

O objetivo é apresentar ao MEI, ou aos que têm interesse em se formalizar, as ferramentas, soluções, consultorias e produtos capazes de auxiliá-los em sua jornada pelo mundo do empreendedorismo. Para isto, o gerente do Escritório Regional de Aracaju, Aurélio Viana vai facilitar uma palestra e abordar temas como formalização do MEI, gestão financeira e vendas através do marketing digital.

Aurélio Viana

De acordo com Viana, essa ação, iniciada em um bairro com grande tradição comercial, vai gerar um retorno positivo de clientes para a instituição. “Estamos levando o Sebrae até o MEI, apresentando os produtos e serviços que dispomos e que podem facilitar a vida dessas pessoas. Nós trabalhamos com o atendimento de demanda espontânea, então, realizamos esse tipo de iniciativa para que nosso portifólio seja mostrado a quem precisa ter esse acesso”, explicou.

Outras regiões

Após o Bugio, a ação terá continuidade em outros bairros com destaque para a atividade comercial, como América, Jabotiana, Siqueira Campos e Zona de Expansão.

“Cidade Empreendedora”

Com o objetivo de oferecer serviços do Sebrae e apresentar as lideranças locais ao programa Cidade Empreendedora, a instituição está percorrendo municípios sergipanos desde o último dia 28 de maio até 18 de junho. A primeira etapa da programação da caravana conta com palestras que contemplam os micro e pequenos negócios, em parceria com as Salas do Empreendedor das prefeituras locais.

Programação

A ação vai percorrer as cidades com adesão recente ao Cidade Empreendedora, que agora conta com 35 municípios participantes. Destes, seis foram selecionados para receber a caravana na fase inicial: Capela, Santana do São Francisco, Carira, Santa Luzia do Itanhy, Poço Verde e Aquidabã. Durante a manhã, o município que receberá o evento contará com palestras e capacitações realizadas em parceria com as prefeituras. Ainda serão assinadas parcerias com o Sebrae e realizada uma apresentação com movimentos culturais símbolos das cidades visitadas.

Pelo mundo

O governador Fábio Mitidieri recebeu a turma da Secretaria da Educação para falar de uma ideia interessante. O governo tem a pretensão de levar estudantes da rede pública estadual de ensino para o exterior para aprender outro idioma. Segundo o mandatário, o ‘Sergipe no Mundo’ é um programa que inicialmente levará 50 estudantes para os Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Espanha e Canadá, onde aprenderão uma nova língua e terão a oportunidade de estarem imersos numa nova cultura. O lançamento do Sergipe no Mundo está marcado para segunda-feira (10).

Visita

O ex-governador Antônio Carlos Valadares fez uma visita de cortesia ao atual líder estadual, Fábio Mitidieri. O encontro entre os políticos aconteceu no Palácio-Museu Olímpio Campos (PMOC), Centro de Aracaju, onde ambos teceram conversa amistosa sobre gestão pública. Durante o papo, as lideranças consideram instituir uma espécie de Conselho de Ex-governadores, a fim de contribuir na gestão com expertise de ex-gestores. Valadares e Mitidieri se despediram com o compromisso de retomar o tema numa outra oportunidade.

