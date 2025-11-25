A COP é POP, gastou bilhões, não resolveu nada e a Amazônia ainda queima!

Por Habacuque Vilacorte

Finalizada a Conferência do Clima (COP 30), realizada em Belém (PA), a sensação é que “o conjunto da obra” foi muito insuficiente. O governo do presidente Lula (PT) criou uma falsa expectativa para a discussão mais aprofundada sobre temas relevantes para o globo terrestre. Nossa Amazônia, por exemplo, esperava muitos avanços, sobretudo no que se refere ao desmatamento, à conservação e proteção da natureza, mas não tivemos avanços em relação aos debates da COP 29.

É evidente que todo debate sobre meio ambiente é importante, mas nosso País tem problemas crônicos, esquecidos, desprezados, e que precisam ser priorizados. Por questões políticas e eleitorais, o governo brasileiro fala em erradicação da fome, mas as desigualdades ainda são assustadoras. O tema “defesa da Amazônia” parece só ganhar amplo debate nacional quando a eleição se aproxima, quando artistas e ambientalistas incorporam campanhas de marketing bem fundamentadas.

O custo da COP 30 em Belém ultrapassou a marca dos R$ 7 bilhões, montante que para muita gente poderia ter resolvido a baixa cobertura de saneamento básico em todo o Estado do Pará, por exemplo. Esse montante de recursos foi investido em estrutura, em muito luxo para receber as autoridades internacionais que vieram para o Brasil, em shows com artistas “simpatizantes” do governo Lula, mas com poucos resultados efetivos não apenas para a região Amazônica, mas para o nosso País como um todo!

Desprestigiada a COP 30 sofreu com as ausências de muitos chefes de Estado, com destaque para três das potências que mais emitem gases do efeito estufa (Estados Unidos, China e Índia). Sem contar o constrangimento diplomático diante da fala preconceituosa do chanceler alemão Friedrich Merz, que em discurso oficial “celebrou” o fato da comitiva alemã ter deixado Belém, numa crítica expressa ao acolhimento das autoridades brasileiras na recepção dos representantes internacionais.

A impressão é que o governo Lula apostou alto em uma “FESTA POP”, de olho em um sonhado protagonismo internacional para impulsionar uma campanha de reeleição em 2026, mas esbarrou nas próprias falhas, nas próprias mazelas. A COP é POP, bilhões foram gastos, mas os resultados apresentados sobre o meio ambiente são pífios e a nossa pobre Amazônia vai continuar “queimando” e sendo devastada, ou melhor, desmatada. Talvez artistas e ambientalistas “deem as caras” ano que vem! Talvez…

Não custa lembrar que, já na abertura da COP 30, o próprio presidente Lula já chamava a atenção para o também falido “Acordo de Paris” (2015) que, 10 anos depois, praticamente não saiu do papel! Sobre o evento em Belém, ficaram os registros dos preços exorbitantes para hospedagens e alimentação, além de estruturas inacabadas, sem contar uma invasão de manifestantes indígenas e o bloqueio de uma entrada do evento pelo descaso do governo brasileiro sem projetos de infraestrutura para a região.

Sem falar do incêndio em um dos pavilhões do evento, atestando que a COP 30 em Belém pode ter “vendido uma imagem positiva” graças aos fortíssimos investimentos em marketing, mas a “entrega” cria um “monstro” sobre muito do que não deve ser feito em um evento deste porte, um “show de horrores”! Se estivesse vivo, certamente Cazuza (in memoriam) cantaria em versos: “não me convidaram/para esta festa pobre/que os homens armaram/para me convencer…”. Simplesmente, “Brasil”…

Veja essa!

Com a antecipação da chapa governista para 2026, setores da imprensa direcionam as atenções para quem serão os pré-candidatos da oposição. É sabido que o nome posto é o do advogado Emanuel Cacho, mas é visível que há uma “ansiedade” em tentar antecipar o nome que estará na linha de frente contra a reeleição de Fábio Mitidieri (PSD).

E essa!

Durante boa parte do ano de 2025 estes mesmos setores insistiam na tese de que a oposição não tinha alternativas para disputar o governo. Hoje a percepção é diferente considerando que, mesmo inelegível, o nome do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho continua muito fortalecido no Estado.

“Alguém de Valmir”

Os mesmos setores da imprensa têm a nítida percepção (mas não revelam) que o poder de transferência de Valmir de Francisquinho é muito forte. Mesmo se continuar impedido de disputar o governo, o prefeito de Itabaiana poder indicar e defender um nome que represente “alguém de Valmir”.

Nomes da oposição

Além de Valmir, existem especulações sobre diversas pré-candidaturas da oposição, como Emília Corrêa, Ricardo Marques, Georgeo Passos, André David, Eduardo Amorim, Thiago de Joaldo, Adaílton Sousa e Talyson de Valmir. Ou seja, nomes o agrupamento tem de sobra! Se tiver unidade disputará em igualdade com Fábio…

Bomba!

Já existem rumores que duas áreas serão cruciais para a reeleição de Mitidieri: a Saúde e o fornecimento de água. Os problemas da primeira são crônicos, se arrastam por anos e a informação é que existe muita “camuflagem” em jogo! Inspeções de surpresa podem ser desagradáveis…

Exclusiva!

Já as consequências dos péssimos serviços prestados pela Iguá estão comprometendo a imagem do governo. Há falta de água nas torneiras em vários municípios, com a volta da política de carros-pipa. Tem muito aliado do governador preocupado com o acúmulo da rejeição e em ter que assumir o ônus do desabastecimento…

Insatisfação contida

Aliados do governador não estão satisfeitos com os postos ocupados, com alguns “privilegiados” e com certo “desprezo” que vem sendo dado. Há quem está esperando a oposição definir o futuro para se posicionar politicamente e, possivelmente, mudar de lado. Até a “janela partidária” de abril teremos fortes mudanças…

Netinho Guimarães I

A população de Japoatã comemorou a festa e procissão da padroeira do município. A celebração religiosa contou com a presença do deputado estadual, Netinho Guimarães (PL). A procissão de Nossa Senhora do Desterro tomou as ruas de Japoatã e reuniu centenas de fiéis em uma das celebrações religiosas mais tradicionais da cidade. A festa recebeu apoio da Prefeitura de Japoatã, com uma programação que incluiu a tradicional missa, em alusão à Nossa Senhora do Desterro.

Netinho Guimarães II

O momento reuniu o prefeito da cidade, Cláudio Dinísio (careca da Saman) a vice-prefeita Eugenice Guimarães, o presidente da Câmara Municipal, Arnaldo Pinheiro, secretários municipais, demais vereadores, servidores e comunidade, todos unidos em fé e gratidão, pedindo bênçãos para o município e para cada família japoataense.

Netinho Guimarães III

Na programação social houve apresentação do Grupo Cultural Guerreiro Treme Terra, do Assentamento Margarida Alves, que levou tradição, arte e orgulho para a cultura local. Vários políticos e autoridades estiveram presentes, caminhando ao lado da população no cortejo que percorreu as principais vias do município.

Netinho Guimarães IV

“A festa a Nossa Senhora do Desterro reforça o quanto tradições religiosas seguem sendo pilares da identidade e da memória coletiva do povo no interior e momentos de confraternização e fortalecimento de vínculo”, destaca o deputado Netinho.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) reafirmou sua atuação voltada aos municípios com agenda em Neópolis, no Baixo São Francisco. A parlamentar realizou a entrega de uma retroescavadeira, de um caminhão pipa e confirmou um pacote de mais de R$ 10 milhões em investimentos para a cidade, resultado de emendas de seu mandato.

Yandra Moura II

Os recursos contemplam áreas de infraestrutura, saúde, maquinários, equipamentos e cultura. Durante a cerimônia realizada na sede do município, Yandra assinou a ordem de serviço para pavimentação de mais de 30 mil metros quadrados em diversos povoados e modernização da iluminação pública e apresentou o maquinário adquirido com parte dos investimentos.

Yandra Moura III

A deputada destacou a relevância da prestação de contas e afirmou que mantém a linha de trabalho iniciada pelo ex-deputado André Moura. “Muito feliz em estar aqui mais uma vez realizando um conjunto de ações positivas para a nossa gente que inclui maquinário já entregue, modernização da iluminação nos povoados, custeio da saúde e novos equipamentos previstos para os próximos meses”, revelou.

Presentes

O prefeito Allysson Tojal recebeu a parlamentar ao lado da primeira-dama Michelly Tojal, do ex-prefeito Amintas Diniz, de vereadores da base aliada, lideranças locais e estaduais. Participaram do evento o ex-deputado federal André Moura, os deputados Kaká Santos e Cristiano Cavalcante, ambos do União Brasil, e Jeferson Andrade, do PSD, além do ex-prefeito de Telha, Flávio Dias.

Alô Neópolis!

O pacote de investimentos é considerado estratégico para a infraestrutura de Neópolis, com foco na ampliação da pavimentação e na modernização da iluminação dos povoados, e reforça a prioridade da deputada em direcionar recursos para os municípios sergipanos.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

