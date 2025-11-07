A oposição em Sergipe precisa de uma “WG” para sentar e projetar 2026

Por Habacuque Vilacorte

Acompanhando um comentário do radialista Narcizo Machado, na FAN FM dessa sexta-feira (7), quando sabiamente ele diz que a oposição está “trabalhando” para dar ao governador Fábio Mitidieri (PSD) um “W.O.” na eleição do próximo ano, este colunista fez uma avaliação do cenário e percebeu que os adversários do chefe do Executivo não precisam “inventar a roda” para saírem vencedores em 2026, mas basta fazer o “básico na política”: sentar, conversar, superar as divergências e projetar o futuro.

Por síntese de total responsabilidade deste colunista, Fábio Mitidieri acerta em alguns pontos do seu governo, mas existem muitas falhas que o governador até tem conhecimento, mas não consegue resolver por compromissos políticos e eleitorais, por priorizar a reeleição e por não ter, dentro do seu agrupamento, pessoas com capacidade de gerir determinada Pasta ou fragilidade. Em alguns casos é preciso coragem de “cortar na carne”, mas Fábio vai para o “sacrifício” ao ter que “cortar” os seus…

Este tipo de conclusão muita gente pode pactuar, mas, convenhamos, em um Estado como Sergipe, não é fácil para um jornalista manifestar “certas verdades absolutas”; e com o profundo respeito que o titular deste espaço nutre pelo governador, do ponto de vista político, após quase três anos de mandato, a avaliação é que ele ainda não conseguiu o “título” de liderança popular que outros antecessores conquistaram; Mitidieri chefia um time, mas que não lidera uma frente popular ampla!

Mas, diante dos erros sucessivos da oposição, que se divide por vaidades ou porque entra nos “velhos joguetes”, que sempre fizeram parte da história política de Sergipe, faltando pouco menos de um ano para a eleição, a impressão é que a reeleição do governador seja algo inevitável. Quem nunca parou em um bar, mercearia, feira livre, lanchonete, padaria ou supermercado e viu alguém criticando a gestão atual? Mas sempre tem alguém que questiona: “e quem seria o nome da oposição”?

Realmente Narcizo Machado tem razão quando diz que a oposição está trabalhando para “dar a Fábio o W.O. que ele tanto sonha”; ele enumera “agendas positivas” do governo enquanto a oposição disputa quem manda mais, quem pode mais, quem deve ser pré-candidato, mas não discutem Sergipe! Veja que não estamos falando de um governo de excelência, e as pesquisas mostram isso, mas quem se opõe a ele não se une, não se organiza. Talvez falte alguém que assuma a liderança da oposição…

Este colunista, com certa experiência na política e com a humildade de alguém que apenas “assiste a tudo de cima do muro”, sugere que os adversários do governador precisam, urgentemente, encontrar uma “WG”! Não uma produtora de vídeos e campanhas publicitárias, mas um espaço onde as principais lideranças do agrupamento possam sentar, conversar, aparar todas as arestas possíveis e definir um comando, alguém que lidere o processo e que montará a estratégia para 2026.

A política atual passa por fortes transformações; o perfil do eleitorado mudou, as formas de politizar mudaram, mas há algo que não muda: a Política é “coisa de profissional”! Ela não tolera amadorismo e nem quem “erra brincando” ou “brinca de errar”! Se o governo é carente de uma melhor articulação, a oposição demonstra que também precisa aprender com a eleição de Aracaju em 2024! Emília venceu porque colocou o povo em primeiro lugar! É preciso ter consciência que o “Sistema” segue “vivo”…

Veja essa!

A deputada estadual Kitty Lima ocupou a tribuna da Alese para dar um “Sermão” no colega deputado Georgeo Passos por ele não ter supostamente se manifestado sobre as polêmicas recentes envolvendo a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), e seu vice-prefeito Ricardo Marques.

E essa!

Kitty questionou o “silêncio” de Georgeo, demonstrando suposta perseguição política a Ricardo Marques pela PMA e dizendo que os movimentos administrativos (e políticos) demonstram desrespeito ao partido Cidadania. Mas, com todo respeito, a deputada teve que ouvir o que não gostaria…

“Sermão do Monte” I

Em suas falas, desde então, Georgeo Passos lembrou que as cobranças feitas a ele poderiam vir de qualquer militante do Cidadania, menos de Kitty Lima. Mesmo filiada ao Cidadania, legenda que a deputada defende, ela ignorou a definição unânime do partido, no início do mandato de Fábio Mitidieri, de que a legenda faria oposição ao governo dele.

“Sermão do Monte” II

Kitty Lima hoje responde pelo cargo de vice-líder do governo na Assembleia Legislativa e precisou da “autorização” da Executiva do Cidadania para exerceu seu mandato na Alese, mesmo com essa posição contrária; Georgeo lembrou que, em 2024, a deputada votou em Luiz Roberto (PDT) para a PMA e em um vereador do agrupamento governista, mas não votou chapa de Ricardo Marques e do Cidadania para a PMA.

“Sermão do Monte” III

Kitty não teria partido dos Congressos, Municipal e Estadual, do Cidadania e, no próximo ano, já teria compromisso firmado com a reeleição do governador, mesmo com o Cidadania reunindo chances de indicar um candidato próprio para disputar o governo no próximo ano. E, até onde se sabe, a deputada votará em um pré-candidato a deputado federal que não é do seu partido…

Do Cidadania ou do governo?

Aí impera a dúvida: de que Kitty Lima nós estamos falando? Quem ocupou a tribuna da Alese foi a filiada ao Cidadania e membro da oposição ou foi a vice-líder do governo “trabalhando” para gerar ainda atrito e desconforto entre os adversários? Defender a oposição ou governo, em certos momentos, são missões difíceis. Mas como se diria lá pelas bandas do Augusto Franco, “são ossos do ofício”…

Falando na Alese

Na quarta-feira (5) a secretária de Estado da Fazenda esteve na Alese para fazer a prestação de contas (obrigatória) do segundo quadrimestre do exercício financeiro para os deputados estaduais da Comissão de Finanças, mas a base do governo demorou muito para aparecer e, os trabalhos só foram iniciados porque o deputado Georgeo Passos, membro da oposição, como único membro titular da Comissão presente, findou presidindo a sessão! É mole? Mas para alguns setores “está tudo bem”…

Exclusiva!

Pior aconteceu nessa quinta-feira (6): a Alese não colocou em votação alguns projetos em pauta porque os deputados que são membros da Comissão de Constituição e Justiça da Casa não compareceram em tempo e não havia o quórum necessário para colocar em votação! Por conta disso, a votação ficou para a próxima semana. Um Governo bem articulado é um desses…

Bomba!

Uma fonte do Palácio dos Despachos, próxima do governador Fábio Mitidieri, “vazou” quem será o chefe da Casa Civil, após o afastamento do secretário Jorginho Araújo, que se licenciará em dezembro para disputar a reeleição: o escolhido será Antônio Hora Filho, que recentemente concluiu sua presidência na Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE). Hora estava no comando da CBDE desde 2013, sempre teve Fábio Mitidieri como “padrinho político” e deverá ser o responsável por comandar a Casa Civil a partir de janeiro.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde participou do Encontro de Parlamentares, realizado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O evento reuniu representantes de diversas cidades brasileiras comprometidos com a agenda climática, em uma discussão voltada à produção legislativa e às políticas públicas essenciais para acelerar a resposta das cidades à crise ambiental.

Breno Garibalde II

O encontro destacou a importância da colaboração entre o poder legislativo e o executivo para o avanço de medidas sustentáveis de longo prazo. Entre os temas abordados estiveram a transição energética, a mobilidade sustentável e a gestão de resíduos. “Estive em um encontro de parlamentares que têm as causas climáticas como suas principais pautas de mandato. Hoje temos a Bancada do Clima, uma iniciativa muito importante que une vereadores de todo o Brasil pela causa ambiental”, destacou Breno.

Breno Garibalde III

Breno Garibalde reforçou o papel das câmaras municipais na promoção de políticas ambientais e anunciou sua participação na COP 30, o encontro anual da ONU sobre mudanças climáticas. O evento é o principal espaço de negociação e decisão sobre o clima no mundo e reúne representantes de diversos países, diplomatas, especialistas e ativistas. O parlamentar foi selecionado para integrar a comitiva brasileira que representará o país no evento, que acontece de 10 a 21 de novembro em Belém (PA).

Breno Garibalde IV

Em sua fala, Breno ressaltou a relevância de o Brasil sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, especialmente por ocorrer na Amazônia, “a maior floresta tropical do mundo, que representa 20% da biodiversidade mundial”. “É muito importante para o nosso país receber um evento como a COP30, ser protagonista nessas discussões sobre o clima. Já estamos vivendo as consequências das mudanças climáticas, e é necessário incluir as cidades no centro do debate. São elas que respondem por 70% da emissão de gases de efeito estufa”, afirmou.

Pautas ambientais

Breno Garibalde declarou que levará à COP30 as pautas ambientais defendidas em Aracaju, com destaque para a revisão do Plano Diretor e a necessidade de delimitar as áreas de interesse ambiental nos municípios. “Se não preservarmos nossas matas e nossa biodiversidade, não teremos um amanhã para as futuras gerações. Essa é uma causa que precisa unir toda a sociedade. Não é por mim, nem por você. É por quem ainda vai chegar e precisa ter um planeta para viver”, concluiu.

Eleição no TCE

O colegiado do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) elegeu, por unanimidade, a Mesa Diretora que conduzirá a instituição no biênio 2026/2027. A conselheira Angélica Guimarães foi escolhida para a Presidência. A eleição definiu os cargos de vice-presidente e corregedor-geral do órgão serão exercidos pelos conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e José Carlos Felizola, respectivamente, que também foram eleitos por unanimidade.

Angélica Guimarães

“Eu estou muito feliz e honrada por ter sido eleita pela unanimidade dos meus pares, isso só aumenta a minha responsabilidade. Eu pretendo, nessa nossa gestão do biênio 2026-2027, aproximar ainda mais o Tribunal de Contas dos jurisdicionados e de toda a sociedade”, afirmou Angélica Guimarães. A presidente eleita ressaltou também a importância da presença feminina na condução da Corte de Contas. O conselheiro Luis Alberto Meneses aceitou o convite para responder no biênio 2026/2027 pela Escola de Contas e o conselheiro Ulices Andrade também foi convidado e vai comandar a Ouvidoria do TCE.

Nova Lei de Licitações

O SINAPRO SERGIPE promove no próximo dia 12 de novembro, às 8h30, a palestra “A Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021)”, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em Aracaju. O evento conta com a presença de Dudu Godoy, vice-presidente da Fenapro, do Sinapro-SP e do Cenp, que trará sua visão sobre as implicações dessa nova legislação. Também estará presente Paulo Gomes (foto), consultor jurídico do Sinapro-SP e especialista do Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário (Abap), que abordará os aspectos jurídicos das mudanças. Esta é uma excelente oportunidade para profissionais de comunicação, gestores públicos e interessados no tema, e mais: o evento é gratuito.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

