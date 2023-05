A Política de Sergipe se renova e Fábio Mitidieri representa o “Novo”!

Não precisa ser analista ou “especialista” em política para perceber que o cenário em Sergipe atravessa um novo momento, um “novo tempo”, com uma representativa renovação nos gestores públicos. É evidente que, aqui ou ali, sempre vai ter aquele político mais experiente, com vários mandatos ou vasta experiência, seja ela no Executivo ou no Legislativo. Mas é “errar na mão” não querer aceitar, tentar confrontar e/ou não reconhecer que temos mudanças de nomes e, principalmente, de gerações.

Homens públicos como os ex-governadores João Alves Filho e Marcelo Déda (in memoriam) nos deixaram cedo; apesar de não confirmarem, a tendência é que Jackson Barreto e Antônio Carlos Valadares já “penduraram as chuteiras”, como também já o fez o ex-governador e empresário Albano Franco. São nomes que fizeram história, construíram seus legados e deram suas contribuições ao povo de Sergipe, mas que já não atuam (ou bem menos agora) mais politicamente como antes.

Dessa geração “mais experiente” que ainda atuam estão o ex-governador Belivaldo Chagas e o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. Até os ex-senadores Maria do Carmo Alves e Almeida Lima parecem “fora de combate”! Hoje quem governa Sergipe (e com bastante autoridade) é o ainda “jovem” Fábio Mitidieri (PSD); boa parte de seu secretariado de governo e auxiliares também é constituído por muitas “caras novas” e com uma participação feminina efetiva e vibrante.

Vivemos no tempo da “velocidade da informação”, onde as redes sociais têm a capacidade de “construir e/ou destruir” um conceito, uma imagem, uma tendência, um governo…mas, justiça seja feita, temos um governador que “surfa bem” nessa “onda mais jovem, que está conectado com a mudança de geração, com o “virar a chave”! Fábio é filho de um político experiente, vem de uma família com tradição no segmento em todo Sergipe, mas entendeu e acompanhou essa “renovação”…

Alguns setores, talvez por preconceito ou por já estarem “superados” e com uma visão um tanto “ultrapassada”, talvez não entendam desta forma ou questionem o “novo tempo” que se forma, mas antes de mais nada é preciso aceitar que essas mudanças, que essa renovação se apresenta de forma necessária, até para a valorização da democracia e a preservação do Estado Democrático de Direito. E, ainda sem muita “concorrência”, Mitidieri vai se consolidando no contexto de liderança política.

Não, leitor (a), não é um exagero! Este colunista afirma: é uma constatação! O cenário político de Sergipe ainda nos traz muitas “interrogações”, mas ao menos uma certeza: “o novo sempre vem”! É um “novo tempo”, com novas (e velhas) práticas. E pode ser que alguém diga: “no passado era muito melhor”! Mas nós não vivemos lá e nem retrocedemos no tempo! A cada instante temos uma novidade! É viver o presente e tentar sempre construir um futuro melhor. E Fábio demonstra entender bem isso…

Veja essa!

Este colunista tomou conhecimento que o senador Rogério Carvalho (PT), durante um café com aliados, recentemente, no Mercado Municipal de Aracaju, criou certo constrangimento para um amigo que lhe questionou sobre outros dirigentes do Partido dos Trabalhadores.

E essa!

O aliado teria pedido desculpas a Rogério Carvalho, diante dos presentes, mas o constrangimento já imperava. Há quem estranhou o fato porque a pergunta feita se referia a supostos aliados do PT: a ex-vice-governadora Eliane Aquino e o ministro Márcio Macedo. Sabe-se lá, a razão, mas o senador não gostou…

Olho nela!

Um nome que começa a despontar em Sergipe é o da deputada federal Yandra Moura (União); seguindo a trajetória do pai e ex-deputado André Moura, ela começa a ter seu nome cotado para cargos majoritários no futuro. Ainda é cedo, e nem é muito provável, mas seu nome está sendo “trabalhado” em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro.

Falando em Socorro!

Todo mundo está de olhos bem abertos para a eleição municipal em Socorro. Nos bastidores já se fala de uma série de especulações sobre possíveis pré-candidatos. O agrupamento do Padre Inaldo mantém a unidade, mas agora a oposição, mesmo dividida, aumentou a “carga” nas cobranças. Vai dar o que falar…

Exclusiva!

Ainda sobre Yandra Moura e o futuro, há quem já aposte que seu nome terá um destaque ainda maior nas eleições de 2026, quando ela não disputaria a reeleição, mas outro mandato que, para muitos, se continuar na boa fase atual, ajudará e muito o seu agrupamento…

Recuo de Laércio

Chamou a atenção de todos a declaração do senador Laércio Oliveira (PP), desestimulando os rumores de que disputaria o governo do Estado em 2026. Ratificou seu compromisso com a reeleição de Fábio Mitidieri que, pelo visto, vai caminhando a passos largos, por oito anos de mandato…

Bomba!

Setores do PT não falam abertamente, mas já descartam uma pré-candidatura de Rogério Carvalho a governador em 2026. O senador, inclusive, trabalha é para conquistar a reeleição, mas já tem gente dentro do seu próprio partido querendo negociar essa vaga e “empurrá-lo” para deputado federal. Um “viva” ao isolamento…

Alô Simão Dias!

O prefeito de Simão Dias lançou, recentemente, o programa “Acelera Simão Dias”, que representa um pacote de investimentos que conta com um volume de recursos de quase R$ 15 milhões para aquisições, reformas e obras no município.

Estamos de olho!

O problema é que dúvidas pairam na cabeça dos munícipes e empresários que prestam serviços ao município. O realmente representa este programa? A coluna está tomando conhecimento de denúncias de licitantes já buscando órgãos de controle e fiscalização e setores da imprensa. “Estão acelerando para beneficiar alguns aliados que batem o escanteio e correm para pegar a BOLA e fazer o gol”, brinca um denunciante.

Investigação

O mesmo cita um conhecido fiscal de contrato que está sob vasta investigação por suspeita de fiscalizar e prestar serviços ao mesmo município. O “ruído” é de que há um “laranjal” plantado na região, com um movimento de desclassificar concorrentes sem o menor embasamento técnico/legal. Há quem diga que é melhor colocar o “café” no fogo logo…

Alô Itabaianinha!

A informação é que o Ministério Público está investigando alguns contratos formalizados pela gestão municipal. Há quem diga que o MP ainda não alcançou as licitações de obras públicas do município! Um “gaiato” soltou essa: “É um verdadeiro escândalo conduzido pelo setor de licitação junto com pareceres técnicos supostamente manipulados do setor de engenharia do município, que em cumprimento a determinação superior, pintam e bordam, com licitantes que são desclassificados na tora e sem cumprimento da legislação”,

Olha o GAECO!

A turma já pensa em acionar o GAECO porque se sentem impotentes diante da forma ousada, audaciosa e destemida, praticada por de servidores que não demostram receio em serem imputados por descumpridores da lei! Já vimos que esse excesso de confiança que, “onde tudo pode e aqui ninguém se mete”, sempre acaba ruim. Em breve maiores informações…

Alô PMA!

Este colunista passou, por esses dias chuvosos, na região da Avenida Airton Teles, na região central de Aracaju, e ficou assustado com a quantidade de buracos por metro quadrado! É um problema antigo que a atual gestão da capital parece não ter interesse em resolver. Tá um caos, e quando chove fica ainda pior! Até parece que os comerciantes daquela região não pagam impostos porque vivem esquecidos…

Olha a chuva!

Falando nela o vereador Breno Garibalde cobrou na Câmara de Aracaju: “Não tem como subir nessa tribuna, sem falar sobre as fortes chuvas que estão afetando a nossa cidade nos últimos dias. Porém, é importante ressaltar que o problema não é da chuva, mas sim, do modelo de cidade que vem sendo adotado há muito tempo, desde que Aracaju foi fundada. É uma cidade que foi criada em cima de áreas alagadas, e hoje toda a população sofre as consequências disso. A gente precisa se alertar e tomar providências o quanto antes.”, pontua o parlamentar.

Breno Garibalde I

Pauta constante no mandato do vereador, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Aracaju, está diretamente ligado à todos os problemas que a capital sergipana enfrenta no período chuvoso. Por isso, a revisão do PDDU se faz cada vez mais necessária. “Os rios estão cheios, e a chuva influencia na alta da maré. Isso é muito preocupante porque não existe área permeável na cidade, para que a água possa escoar”.

Breno Garibalde II

“Além disso, a população muitas vezes não tem consciência e joga o lixo na rua. Consequentemente, esse lixo vai acabar entupindo bueiros e complicando ainda mais todo o nosso sistema de drenagem. Então, é necessário que haja conscientização da comunidade para que a gente possa fazer uma cidade melhor para viver”, completou o vereador, que também falou ainda sobre a necessidade de preservação das margens dos rios que permeiam a cidade de Aracaju.

Laércio Oliveira I

Com o apoio de líderes partidários, o Senado o requerimento apresentado pelo senador Laércio Oliveira (PP) para debater em uma sessão temática no Plenário a importância e as dificuldades do mercado de fertilizantes no Brasil. Durante a reunião, marcada para o dia 6 de julho, os parlamentares também devem analisar a situação da Unigel, uma das mais tradicionais petroquímicas do país, que suspendeu a produção de fertilizantes em suas fábricas de Sergipe e da Bahia.

Laércio Oliveira II

“Estou trabalhando desde o início do ano, alinhado com o governador Fábio Mitidieri, para que o governo federal tome uma providência e evite a demissão de 1500 pessoas”, revelou Laércio, que apontou dois caminhos para a solução do problema: a edição de uma medida provisória que viabilize a retomada da produção de fertilizantes ou uma negociação com a Petrobras que permita a redução do preço do gás natural para o setor.

Olha o TCE!

Toda lei visa construir normas gerais de aplicação com o objetivo de organizar a conduta das pessoas no âmbito de determinada sociedade. Uma definição ampla e que serve para entender a Lei da Transparência. Na última sexta-feira (26), com o apoio do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), o Sindicato das Agências de Propaganda (SINAPRO) realizou o 1º Seminário sobre Transparência no Processo de Licitação para Serviços de Comunicação, evento que teve como público-alvo gestores municipais, profissionais e empresários de comunicação.

Dinheiro do povo

Diretor de Comunicação do TCE/SE, o jornalista Habacuque Villacorte afirmou que a Corte de Contas está sempre aberta para discussões relevantes acerca das atividades finais da Casa. “Fiscalizar os processos licitatórios e o emprego das verbas públicas é papel do TCE, e o evento de hoje contribui para esse fim, contando com nosso total apoio”, expressou. A manhã elucidativa abrigou as palestras do vice-presidente do CENP (Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário) e presidente do SINAPRO/SP, Dudu Godoy, e do consultor jurídico Paulo Gomes de Oliveira Filho.

Dudu Godoy

Responsável pela primeira elucidação do Seminário, o publicitário Dudu Godoy apresentou a palestra “Processo de Licitação e a Comunicação Pública de Propaganda”, discorrendo um breve histórico do processo regulatório da publicidade no Brasil, destacando a atuação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) e o surgimento do CENP, criado em 1998. “O CENP promove o equilíbrio nas relações comerciais, um modelo transparente e virtuoso para todos os agentes envolvidos”, disse Godoy.

Serviços de publicidade

Criada em 2010, a Lei 12.232 estabelece as normas gerais sobre licitações e contratações pela Administração Pública de serviços de publicidade por intermédio de agências de propaganda no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios, e em sua apresentação, o publicitário paulistano ressaltou as mudanças sofrida nos últimos anos, quando a Lei acabou ganhando alterações necessárias devido a transformação digital, uma revolução que trouxe novos canais e formas de comunicar.

Transparência

“A boa relação entre os agentes públicos e as empresas de comunicação engloba um longo processo, que envolve muito planejamento e onde a transparência é fundamental. Estamos aqui em um órgão fiscalizador, que compreende a valia de discutirmos esta temática, já que o sistema Tribunais de Contas atua pela eficaz e boa aplicação do dinheiro público”, pontuou o palestrante.

Paulo Gomes I

Em sua participação no seminário, o consultor jurídico especialista em direito da comunicação, Paulo Gomes Filho, ressaltou o fundamental apoio do TCE para a realização do evento, agradecendo a todos os membros envolvidos. “Os Tribunais de Contas estão envolvidos em todos os processos da administração pública e não é diferente com a comunicação, então é importante que esta Casa esteja presente nesse pontapé inicial do projeto”, afirmou Paulo.

Paulo Gomes II

Explorando a temática de licitação de serviços publicitários, o advogado discutiu sobre os editais, a aplicação das leis complementares 8.666/93 e 14.133/21, o processo de escolha de uma agência de publicidade. “A minha abordagem é orientativa, ou seja, estive aqui para ministrar como a transparência é fundamental em todo processo licitatório, colocando sobre a elaboração de termos contratuais necessários e outros detalhes”, resumiu o também professor.

Angélica Guimarães I

Diante de algumas falsas narrativas fazendo associação com o seu nome em alguns veículos de Comunicação, a conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), Angélica Guimarães, entende que precisava se manifestar publicamente. Ela explica que são prerrogativas da presidência do TCE/SE todos e quaisquer atos de nomeação e exoneração de servidores que possuem vinculação direta com a atual gestão da Corte de Contas.

Angélica Guimarães II

Por fim, Angélica pontua que mantém uma vida pública marcada por êxitos e sem mácula; que os recentes desligamentos do órgão se deram, basicamente, por decisões administrativas da presidência, sem qualquer elo com o seu gabinete e/ou com sua atividade de fiscalização e controle.

Raíssa no Setransp I

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) elegeu como nova presidente executiva, Raissa Cruz, para a gestão de 2023 a 2026. Até então superintendente do sindicato, Raissa iniciou sua história no setor de transporte ainda como jornalista política, apurando e repercutindo temas importantes sobre as políticas públicas para o transporte coletivo em Aracaju e na região metropolitana;

Raíssa no Setransp II

Em 2010, ingressou no setor como assessoria de comunicação atuando na Viação Progresso depois no Setransp, onde em 2018 passou a assumir a superintendência do sindicato. E agora, em 2023, ela se torna a primeira mulher a assumir o Setransp, e uma das poucas mulheres a liderarem frentes de operadores de transporte público no país.

Paulo Júnior I

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) compôs a mesa da quinta edição do Atheneu Onu. O evento ocorreu no Tribunal de Justiça de Sergipe e reuniu políticos, estudantes, professores e autoridades. Em seu discurso, ele destacou a participação dos jovens na política e a necessidade de políticas públicas voltadas para os jovens de forma interdisciplinar, envolvendo emprego, educação e esporte.

Paulo Júnior II

O Atheneu ONU é uma proposta de metodologia ativa e propicia o encontro de diversas lideranças políticas e sociais do estado. Na simulação, os estudantes ocupam o lugar de chefes de Estado, protagonizando reivindicações mundiais e demonstrando preocupações com temas que impactam a humanidade. O tema do encontro foi ‘desinformação e polarização’.

Paulo Júnior III

“Estou muito feliz por participar deste encontro político. O que os meninos estão fazendo é política em sua essência, debatendo as necessidades da população, sugerindo, cobrando. O Atheneu está de parabéns por desenvolver esse projeto. Reforço meu compromisso com a juventude, meu mandato está à disposição, a exemplo do Projeto de Lei protocolado para transporte gratuito nos dias de provas do Enem”, declarou Paulo.

Ricardo Marques I

O Projeto de Lei de autoria do vereador Ricardo Marques que estabelece a disponibilização de livros de reclamação, elogios e sugestões nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Aracaju foi promulgado pela Câmara municipal de Aracaju e a Prefeitura já deve colocar em prática. Essa iniciativa visa promover a participação ativa dos usuários na melhoria dos serviços de saúde, fornecendo um canal direto de comunicação entre a população e a gestão pública.

Ricardo Marques II

“Estou sempre nas UBS e vejo de perto as reclamações de muitos pacientes que não conseguem uma resposta quando fazem pela Ouvidoria da Secretaria da Saúde. O livro poderá ser usado também pelos vereadores e órgãos de controle social para conhecer as necessidades da população que frequenta a unidade”, explica Ricardo Marques.

Ricardo Marques III

A medida, pioneira no município de Aracaju, busca fortalecer a transparência e a cidadania, permitindo que os cidadãos expressem suas opiniões, sugestões, reclamações e elogios em relação ao atendimento e à qualidade dos serviços oferecidos pelas UBS. Através dos livros de reclamação e elogios, os usuários poderão registrar suas experiências, contribuindo para o aprimoramento contínuo do sistema de saúde local.

Pastor Diego I

O vereador Pastor Diego (PP) alertou para os perigos que a descriminalização do uso de drogas pode resultar na sociedade e os impactos negativos que uma possível liberação pode ocasionar às famílias. O parlamentar destaca que o Supremo Tribunal Federal (STF) está prestes a iniciar o processo de avaliação da legalização das substâncias entorpecentes no Brasil.

Pastor Diego II

A ação em questão põe em xeque o artigo 28 da Lei de Drogas – sancionada em 2006 – que atualmente criminaliza a aquisição, posse, transporte ou porte de substâncias entorpecentes para uso pessoal. “Em primeiro lugar é importante ressaltar que, na minha concepção, isso é uma usurpação de poder. Entendo que não cabe ao STF decidir sobre essa questão, apenas o Congresso Nacional poderia liberar o porte para consumo. Aprovando ou não uma mudança na lei atual”, posicionou-se.

Pastor Diego III

A pauta tem gerado debates entre defensores e opositores, o Pastor Diego é contra a descriminalização para uso pessoal. Na percepção do vereador, que também é advogado, a alteração não irá impactar tanto na redução da população carcerária. Tendo em vista que a lei atual já não prevê pena de prisão ao usuário. “No meu entendimento, a medida teria efeito de aumentar ainda mais o consumo e tráfico. A cultura do ‘liberou geral’ não deve ser colocada acima da saúde pública. A questão é complexa, só sabe quem convive com um familiar ou ente em situação de dependência química que furta e comete delitos para sustentar o vício”, pontuou.

Alessandro Vieira I

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal iniciou a análise do projeto de lei (PL) 334/2023 que prorroga por quatro anos a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, possibilitando a abertura de mais postos de trabalho. A desoneração da folha é um mecanismo que permite às empresas dos setores beneficiados pagarem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. A votação do projeto deve ocorrer na próxima semana.

Alessandro Vieira II

As áreas alcançadas pela medida são: confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carrocerias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia da informação (TI), tecnologia de comunicação (TIC), projeto de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas.

Alessandro Vieira III

De acordo com o movimento Desonera Brasil, a prorrogação da medida possibilitará a geração de ao menos 1,6 milhão de empregos, além de preservar o salário dos trabalhadores desses setores, pois com o desconto menor em folha há aumento na remuneração média dos trabalhadores.

Turismo

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) firmou mais uma parceria para o desenvolvimento do turismo de Sergipe. A Associação dos hoteleiros e o Governo do Estado assinaram o termo de cooperação para a divulgação e promoção do destino Sergipe através do projeto elaborado pela ABIH-SE, que vai receber o investimento do governo no valor de R$ 3 milhões.

ABIH & Governo

O anúncio sobre o investimento foi realizado durante um café da manhã, que reuniu autoridades, hoteleiros e representantes do trade turístico. O projeto de divulgação e promoção do destino Sergipe inclui ações de mídia compartilhadas com operadoras de turismo e companhias aéreas; participações em feiras nacionais e apoio a eventos; e realização de Presstrip e Fantour com agentes de viagens, jornalistas, blogueiros e artistas, nos períodos das festas mais tradicionais do estado.

Franco Sobrinho

O presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, destaca que o turismo de Sergipe vive hoje o melhor momento, após os anúncios das programações do Forró Caju, 30 dias de forró no Arraiá do Povo, lançamento do calendário de eventos, negociação do Governo com as companhias áreas para a ampliação de voos para o estado, o convênio com a Prefeitura de Aracaju, e agora mais um convênio com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), através do Governo de Sergipe. “Este é um momento ímpar que estamos vivendo aqui, com a Prefeitura de Aracaju, o Governo do Estado, e o trade turístico representado pela ABIH, unindo esforços e trabalhando para trazer mais turistas para o nosso estado”, expressou Antônio Carlos.

Fábio Mitidieri

Para o governador Fábio Mitidieri, esta é uma política pública para o fortalecimento do turismo. “O que a gente quer é isso, fortalecer o turismo. Não apenas lançar um São João de 30 dias, que é muito importante, que vai movimentar a nossa economia, mas criar o ambiente necessário para que a gente possa divulgar bem o nosso estado”, pontuou o governador.

Olha Rosário!

A Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, divulgou a programação oficial da tradicional Festa do Catete. O lançamento ocorreu em uma coletiva de imprensa, realizada no Balneário Parque Aquático Municipal. A Festa do Catete tem como objetivo promover o fortalecimento da tradição junina, por meio da criação de oportunidades para artistas locais, regionais e nacionais.

Festa do Catete

Considerada uma das principais prévias dos festejos juninos de Sergipe, a Festa do Catete também contribui para o desenvolvimento da economia local, conforme afirmou o prefeito de Rosário do Catete, César Resende. “A cada ano a festa reforça o título de grande festa junina da região. Toda uma estrutura foi planejada para recepcionar milhares de pessoas por noite, afinal, este evento também contribui com o fortalecimento do nosso comércio e do nosso turismo por meio da geração de empregos diretos e indiretos”, disse o prefeito.

Olha a Barra!

A Prefeitura da Barra dos Coqueiros divulgou a programação completa do “Arraiá da Barra 2023”. O evento, que ocorrerá ao longo do mês de junho, terá shows, concurso de quadrilhas juninas e competição de rua mais enfeitada para animar a população. O Arraiá da Barra terá início no dia 9 de junho, na Praça do Prisco Viana, com apresentações musicais das bandas Casaca de Couro, Fogo na Saia, Luanzinho, Matheus Fernandes e Jonas Esticado. No dia seguinte, 10 de junho, os shows do Arraiá da Barra continuam no Praça do Prisco Viana com Bete Evanny, Alma Gêmea, Jeanny Lins & Dedé Brasil, Marcia A Fenomenal e Luan Estilizado.

“Rancho” no Riomar I

O clima junino toma conta da cidade, anunciando que o período mais animado do ano chegou, para alegria dos forrozeiros. O colorido das bandeirolas, o ritmo contagiante da sanfona, da zabumba e do triângulo, a sincronia perfeita das quadrilhas e uma culinária de dar água na boca complementam a animação da festa que reúne todas as gerações para celebrar os santos Antônio, João e Pedro.

“Rancho” no Riomar II

No RioMar Aracaju, a festança já começou e segue até o dia 21 de junho, com uma programação voltada para toda família, incluindo os filhos de quatro patas. Para quem não abre mão de curtir o período junino com conforto e segurança, o shopping conta com atrações imperdíveis que prometem agradar a todos que sabem aproveitar a temporada com muita disposição. Na área externa, o RioMar promove a 3ª edição do Rancho de São João, com estrutura para receber mais de mil e trezentas pessoas e projetado para ser palco de diversas manifestações juninas.

Symone Morena I

A cantora Symone Morena, uma das novas revelações da música sergipana, lançou recentemente o seu novo projeto independente. O CD traz um repertório atualizado no estilo arrocha e marca o lançamento da música autoral ‘Você me conquistou’. A seleção das músicas foi feita pela própria cantora e o seu tecladista, que buscaram no repertório de outros compositores algumas faixas que dão contorno ao CD, que em sua primeira semana de lançado já atingiu mais de 5 mil reproduções.

Symone Morena II

“Esse CD traz muita coisa, e na minha opinião foi um dos melhores que eu já gravei na vida. Esse está diferente, porque coloquei mais sentimento. Eu escolhi todo o repertório junto com o meu tecladista. Tivemos a calma de sentar e selecionar as músicas. Foi algo feito com muito amor e o repertório é especial, tem cada música bonita e estou sentindo que ele está tocando muito nas pessoas. Só dele estar conseguindo tocar nas pessoas, arrepiar as pessoas, ele se torna um CD especial”, destacou.

“São João da Folia”

Após o grande sucesso nos festejos juninos em 2022 a Folia Entretenimento, junto com a 103 FM, traz de volta o programa “São João da Folia” com a apresentação de Edivar Junior, Airton Queridão, Willian Leal e Evaldo Costa. A estreia ocorreu no sábado (27). Este ano o programa vem com muitas novidades, uma delas é que será apresentado ao vivo direto do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia. Além do horário de segunda à sexta das 17h às 18h, estará também ao vivo aos sábados das 14h às 15h trazendo todas as novidades dos festejos juninos sergipanos com muito entretenimento e informação.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

