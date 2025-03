A “República dos Patetas” silencia para o crime e questiona a Polícia 

O Brasil é um País gigante em suas dimensões territoriais, mas ao mesmo tempo somos “minúsculos” quando o assunto é gestão pública. Por pura politicagem, quem gera emprego e renda, quem produz verdadeiramente e contribui para a economia, finda sendo prejudicado, preterido e/ou pressionado. A frustração do mercado com o governo federal é explícita, as expectativas “caíram por terra” e hoje vivemos sob um clima de profunda instabilidade política e econômica.

Para quem sonha em empreender, a realidade não é fácil, os juros são altos e o poder de compra do brasileiro diminuiu. Na prática boa parte da população é “refém” dos benefícios assistenciais, com famílias completamente endividadas e muita gente apostando tudo na informalidade. E nessa “queda de braço” entre o governo e o mercado, perdem os dois, isso porque enquanto um não atende a contento as necessidades do povo o outro não consegue ser eficiente nos retornos financeiros.

Enquanto isso, a “grande mídia” tenta desvirtuar a realidade “construindo narrativas” e “desviando o foco” para o ex-presidente Jair Bolsonaro e o fatídico julgamento do “8 de Janeiro”. Mas nada é tão ruim que não possa piorar! O presidente Lula (PT) repetidas vezes gera polêmicas com suas falas públicas. Sem respostas eficientes para justificar (e controlar) a alta dos preços dos alimentos, ele “afunda” ainda mais a credibilidade do governo com narrativas, como “ovo de pata” e “ovo de ema”, por exemplo.

Mas, justiça seja feita, não é só Lula quem fala “bobagens”, como no caso da nomeação “de uma mulher bonita” para melhorar as relações institucionais; essa semana o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, “inflou” a já difícil relação do governo federal com as instituições que fazem a Segurança Pública, quando ele disse que “a Polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar”, para minimizar a fala crítica da população de que “a polícia prende e a Justiça solta” bandidos.

Por mais que o ex-ministro do STF e hoje auxiliar do governo Lula tenha questionado “a forma” como as polícias executam as prisões, este colunista alerta para algumas “particularidades”. A primeira, e mais óbvia, é que fazer discurso à distância sobre prisões policiais e combate à criminalidade da frieza e segurança dos gabinetes, convenhamos que é muito fácil! Sem contar a extensa “campanha depreciativa” que setores políticos, da magistratura e até da imprensa promovem contra os policiais.

Da mesma forma que Lula, que não tem argumentos consistentes para o aumento de produtos como o ovo e o café, por exemplo, o ministro Ricardo Lewandowski tenta desviar o foco e “omite” sua incompetência administrativa, deixando de falar sobre o crescimento assustador das facções criminosas por todas as regiões do País, inclusive no Nordeste, expandindo o tráfico de drogas que predominava no eixo Rio-São Paulo. Pior: ele ainda fez uma crítica pública às polícias, de forma indevida e desnecessária.

É triste, mas é real: vivemos na “República dos Patetas”, onde o ministro da Justiça e da Segurança Pública simplesmente “silencia” para o confronto necessário, o combate às facções e ao tráfico de drogas, e prefere condenar a forma como as polícias prendem os bandidos. Não se trata apenas de uma simples inversão de valores, mas uma perigosa omissão do Estado, que deixa a sociedade desassistida e angustiada. Desse jeito, logo os bandidos vão definir nossos futuros governantes (SIC). “Logo, logo”…

Em Sergipe existem dois “movimentos” em pleno vapor, olhando para as eleições do próximo ano: no primeiro deles o grupo capitaneado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) trabalha para que tenhamos uma eleição de W.O., com a “contribuição” de setores da imprensa que “constroem narrativas” dando a entender que a oposição não teria nomes para a disputa do próximo ano.

Há uma “insistência” em tirar o prefeito Valmir de Francisquinho (PL) da disputa alegando que ele está inelegível e cuja decisão seria irreversível. Também “queimam” a prefeita Emília Corrêa (PL) – e consequentemente o vice Ricardo Marques (Cidadania) – e sobrou até o “isolamento” do deputado Georgeo Passos (Cidadania).

O segundo “movimento” estabelecido pela Comunicação governamental e que também tem a “sustentação” de setores da imprensa, é a narrativa de que Fábio Mitidieri teria 60% de aprovação popular, aproximadamente, e por “coincidência” com divulgação em conjunto com a extensa programação dos shows do Arraiá do Povo, abrindo os festejos juninos de Sergipe.

O grande problema é que já nos aproximamos da metade do terceiro ano do governo e, do ponto de vista da infraestrutura, por exemplo, não temos uma grande obra concluída e quando os serviços básicos e permanentes prestados ao povo ainda são muito insuficientes. Mas aliados e setores da imprensa insistem na narrativa de “60% de aprovação” que parece só existir na propaganda governamental…

Para a turma do “print” e dos “puxa-sacos” este colunista pondera os avanços do governo de Fábio Mitidieri anunciando concursos públicos, reformando escolas e fortalecendo o turismo e toda cadeia produtiva, mas se podia ir muito além. E sobre as festas, ninguém tem dúvidas de que o Arraiá do Povo será um sucesso de público, novamente, mas essa estrutura estará montada até o final de Julho. E depois?

Agora vejam a contradição: digamos que o governo Fábio Mitidieri tem 60% de aprovação. Como perguntar não ofende ninguém, por que a promoção de ataques continuados contra adversários, como Valmir de Francisquinho, por exemplo? Se o governador se diz “pronto, preparado e querendo”, por que a necessidade de querer “escolher adversários”?

Um político experiente e que pediu reservas a este colunista, disse que já passou da hora de Sergipe ter uma pesquisa “de porta em porta” para que se tenha a real dimensão da popularidade dos governantes. “Pesquisa feita por telefone, com supostos direcionamentos, já não colam mais! Estão tentando construir uma narrativa fora da realidade”.

Este colunista recebeu a informação de uma denúncia feita pelo vereador de Tomar do Geru, Thiago Guimarães Silva (UNIÃO), alegando que, ao consultar o portal da transparência verificou que encontrou o suposto pagamento, na folha de fevereiro do município, ao servidor Erotildes Gomes Silva que, por acaso é seu pai, falecido há um ano de três meses.

O vereador está cobrando informações da Prefeitura de Tomar do Geru para tentar entender o que aconteceu, se o pagamento foi realmente efetivado e se alguém conseguiu ter acesso ao dinheiro. “Eu achei que era um erro do sistema, mas (o nome do pai dele) ainda continua lá!”. Para quem pensa que já viu de tudo…com a palavra a Prefeitura Municipal!

Com o objetivo de solicitar conclusões e melhorias para obras estruturantes da zona norte de Aracaju, o vereador de Aracaju, Fábio Meireles visitou na última semana o presidente da Emurb (Empresa Municipal de Urbanização e Obras), Sérgio Guimarães. Algumas obras planejadas ou em andamento foram iniciadas na antiga gestão municipal do prefeito Edvaldo Nogueira.

A reunião teve ainda o objetivo de ampliar o diálogo e discutir o sobre o trabalho que vem sendo executado na capital sergipana, pela atual prefeita, Emília Correia (PL). Foi ainda uma oportunidade para discutir algumas questões do seu mandato, a exemplo da busca de soluções e melhorias para obras urbanas da Zona Norte de Aracaju, tais como: Avenida Visconde de Maracaju, Avenida Maranhão, Loteamento Vale do Sol e Avenida Perimetral Oeste.

“Esta é mais uma reunião que tive com autoridades, o que me deixa otimista em relação às demandas que defendo para as comunidades, não somente do bairro onde resido, na Soledade, mas em toda a capital”, salientou o vereador. O parlamentar disse que fiscalizará como missão e cumprindo aquilo que a população deseja de cada vereador, ajudando a construir uma cidade mais igualitária. “Estarei na Câmara Municipal ajudando nas questões relacionadas à urbanização e buscando fazer a diferença na vida dos cidadãos”, defende.

O deputado estadual Netinho Guimarães (PL) recebeu com entusiasmo do governador Fábio Mitidieri, a informação sobre a ordem de serviço para recuperação de importante rodovia do Baixo São Francisco. O parlamentar fez questão de comunicar aos colegas da ALESE e aproveitou para convidá-los para o ato em Japoatã, provavelmente dia 05 de abril.

Netinho Guimarães já vinha mantendo diálogo desde o ano passado com o Diretor-Presidente do DER/SE (Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe), engenheiro civil, Anderson das Neves. O parlamentar esteve em junho deste ano com o diretor-presidente do DER/SE para levar a reinvindicação popular. “A importante estrada impulsiona o desenvolvimento do Baixo São Francisco. É uma solicitação fruto do nosso mandato, que visa garantir a melhoria nas condições de tráfego daquela rodovia”, lembra.

A Rodovia Leudes Alves diminui a distância das duas cidades, facilita o acesso para outros municípios, além de servir de auxílio no escoamento da produção de leite, arroz, carnes, coco, cana, entre outros produtos. “A nossa indicação para recuperar esta importante via púbica é fruto de reivindicação constante de moradores e comerciantes que transitam diariamente pelos constantes acidentes e danos causados aos seus veículos pela quantidade de buracos”, explica.

A Rodovia possui um alto índice de veículos de passeio, de transporte de passageiros e de carga, inclusive porque constitui-se na principal via de ligação entre os municípios de Japoatã e Propriá, servindo inclusive de aceso aos municípios que compõem o “Platô de Neópolis” (Japoatã, Neópolis e Pacatuba) e aos adjacentes, no que inclui Brejo Grande e Ilha das Flores.

Na sessão itinerante realizada em Propriá, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) reivindicou a revitalização de rodovias que dão acesso ao município, melhorias no abastecimento de água, mais ação do governo na geração de emprego na região, além de visitar o Distrito Industrial do município e realizar fiscalização no Ciretran, órgão do Detran/SE.

Georgeo lembrou a reivindicação feita para revitalização da rodovia Propriá/Japoatã. “Graças a Deus saiu essa ordem de serviço. Cobramos muito na Assembleia, fizemos vídeos. Que pelo menos, dessa vez, o asfalto seja de qualidade. Essa rodovia foi revitalizada em 2013/2014, mas estava esburacada em pouco tempo. Então, se vamos investir milhões do governo nessa rodovia que não seja um asfalto que não resista a chuva”, disse.

Outra rodovia mencionada em pronunciamento por Georgeo foi do trecho Aquidabã/Canhoba. “Essa rodovia também está precisando de reparos. Fica aqui o apelo para revitalizar esse trecho”, reivindicou Passos acrescentando que o clamor popular é grande, diante das péssimas condições da rodovia e do perigo para quem trafega.

Georgeo detalhou a fiscalização feita no Ciretran. “O prédio na minha avaliação precisa de uma reforma, para melhor acolher a população; ou quem sabe tirar daquela localização e passar a funcionar na área mais central de Propriá, numa área que seja melhor para população local”, relatou lembrando a grande arrecadação do Detran com taxas e multas em Sergipe.

O deputado também foi enfático ao pedir melhorias no abastecimento de água de Propriá e dos municípios vizinhos. “São muitas reclamações de falta de água na região. São diversas localidades pedindo apoio para cobrar a melhoria no abastecimento, em virtude da constante falta de água”, frisou Georgeo.

A capital sergipana celebrou a inauguração da Praça Laudelino Graciliano Mateus, localizada no bairro Coroa do Meio. A obra recebeu a destinação de R$ 2,4 milhões em emendas destinadas pela deputada federal Delegada Katarina, que participou do ato de entrega realizado pela Prefeitura de Aracaju.

A nova praça, situada entre a avenida Santos Dumont e a rua Tenente Edivaldo L. Santos, abrange uma área de 5.870 metros quadrados. O espaço foi projetado para oferecer diversas opções de lazer e bem-estar à comunidade, incluindo academia de ginástica ao ar livre, passeios em concreto, parque infantil, bancos e mesas em concreto, além de iluminação em LED.

Durante a inauguração, a prefeita Emília Corrêa ressaltou a importância do projeto. “A construção dessa praça representa mais qualidade de vida e bem-estar para a população. Espaços como esses são fundamentais nas cidades, por isso eu agradeço à deputada Katarina”, salientou a gestora. A praça possui um espaço em homenagem a Maria Feliciana, que nasceu em Amparo do São Francisco, interior de Sergipe, e ganhou notoriedade na década de 1960 ao receber o título de “Rainha das Alturas” devido aos seus 2,25 metros de altura.

A deputada Delegada Katarina expressou sua satisfação em contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos aracajuanos. “Destinar recursos para um projeto e vê-lo se tornar realidade é muito gratificante. Sobretudo quando ele atende ao meu compromisso com o desenvolvimento de Aracaju e de Sergipe. Tenho certeza de que o valor que destinei será multiplicado a cada momento de convivência, lazer e qualidade de vida que aqui acontecerão”, destacou.

Durante visita ao município de Propriá, na sessão itinerante da Alese, o deputado estadual Adailton Martins destacou os recursos que destinou para municípios da região do Baixo São Francisco. Na oportunidade, ele também dialogou com a população e ouviu as principais demandas locais.

“Propriá é uma cidade que tenho carinho especial. Tanto que, durante o meu mandato, destinei R$ 180 mil para a reforma do Centro de Especialidades do município. Uma reforma importante para garantir uma melhor estrutura para acolher os propriaenses que buscam a unidade para ter acesso a exames e consultas para cuidar da sua saúde”, afirmou o parlamentar.

O deputado também ressaltou algumas emendas destinadas para outros municípios da região. “Contribuí, através do meu mandato, de forma significativa para o desenvolvimento da região, por meio de indicações para pavimentação e recuperação de rodovias e diversas outras demandas locais”, pontuou Adailton Martins.

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) protocolou o Projeto de Lei da Justiça, que propõe ajustes no Código Penal para garantir que as punições aplicadas em casos de crimes de golpe de Estado ou de abolição do Estado Democrático de Direito sejam proporcionais ao grau de envolvimento de cada indivíduo e não importem em dupla penalização pela mesma conduta.

A proposta corrige uma distorção grave: atualmente, pessoas com diferentes níveis de participação em atos criminosos relacionados à abolição do Estado de Democrático de Direito ou golpe de Estado, podem receber penas semelhantes, mesmo que tenham desempenhado papéis muito distintos. O projeto estabelece, de forma clara, que apenas quem teve participação ativa e relevante — como líderes ou financiadores — será enquadrado com maior rigor penal.

Já os que agiram sob influência de multidão em tumulto e praticaram apenas atos materiais, sem participação no planejamento ou financiamento do ato, devem receber tratamento jurídico mais brando, “As decisões tomadas pelo Supremo, lideradas pelo ministro Alexandre, se afastam cada vez mais do ideal de Justiça. A Justiça de verdade, de lastro constitucional, exige proporcionalidade/razoabilidade das penas, individualização das condutas e pleno direito de defesa. O projeto apresentado garante esses valores, sem gerar risco de impunidade. Não se combate abuso com mais abuso”, defende o senador Alessandro Vieira.

