A sociedade sergipana precisa de uma solução para a falta de água

Por Habacuque Villacorte

Da mesma forma como atuaram alinhados para conseguir uma decisão judicial que determinasse a substituição de profissionais contratados na Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) apenas por aprovados em concurso, o Ministério Público de Sergipe (MPSE) e o Ministério Público Federal (MPF) poderiam atuar em conjunto, em defesa do povo sergipano, para tentar encontrar uma solução para os problemas de desabastecimento das torneiras, na capital e no interior, após a concessão de parte dos serviços da DESO para a Iguá Saneamento.

A água é um bem necessário para a sobrevivência humana e não é razoável que toda população de um município fique quatro, cinco dias ou até uma semana sem uma “gota” nas torneiras! O problema se espalhou por todas as regiões do Estado e, nas redes sociais, as reclamações relacionadas aos serviços dispensados pela Iguá Saneamento se acumulam. Hoje a empresa é responsável pela distribuição de água, além da coleta e tratamento de esgoto em 74 municípios, inclusive Aracaju, e tem gerado muitos problemas por onde passa.

Os serviços são tão questionáveis que em diversos bairros da capital a população está revoltada com os “buracos” deixados pelas equipes da Iguá após a realização de alguns reparos. Se já existia conflito entre a Prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado, ainda com Edvaldo Nogueira (PDT) no comando, sobre os problemas relacionados aos serviços da DESO, imaginem, agora, com a prefeita Emília Corrêa (PL)? Isso porque a PMA atravessa um novo momento político, sendo governada por uma gestora que pertence a um agrupamento de oposição ao governador.

O Governo do Estado explica que a Iguá está fazendo os investimentos necessários e que a resolutividade virá em médio e longo prazos, considerando que estamos falando de um contrato de 35 anos. Mas o sofrimento não espera! Boa parte do povo sergipano espera por uma solução para a falta de água imediatamente! E, diga-se de passagem, não estamos falando de um serviço gratuito! As pessoas pagam para terem acesso ao benefício e, sem água nas torneiras, não seria exagero afirmar que até o Código de Defesa do Consumidor precisa entrar em ação…

E justiça seja feita com a DESO, mesmo bastante criticada e condenada por anos, mesmo com todos os problemas registrados, inclusive sobre falta de água nas torneiras, a impressão era que as coisas se resolviam com mais velocidade, havia mais efetividade. Agora corremos o risco de pagar por uma água ainda mais cara e por serviços amplamente questionados. O Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal precisam entrar em cena e atuar em busca da resolutividade deste impasse que está prejudicado a coletividade.

E nada mais democrático que todos os envolvidos sejam notificados para prestarem os devidos esclarecimentos para a população sergipana. O Governo do Estado, a DESO e a Iguá precisam explicar, de forma transparente, as razões para os serviços terem piorado. Antes os problemas eram “camuflados” e a Iguá foi enganada? Ou falta competência à iniciativa privada para assumir tamanha responsabilidade? Quanto já foi investido, quanto ainda será e quem vai pagar a conta no final? São perguntas que precisam de respostas e são dias sem água nas torneiras…

Veja essa!

A vitória do senador Rogério Carvalho para presidir o Diretório Estadual do PT em Sergipe e do vereador Camilo Santana na presidência do Diretório Municipal de Aracaju, representou uma vitória massacrante, do ponto de vista político, sobre o trabalho que foi articulado pelo ministro Márcio Macedo, que inseriu Eliane Aquino no “apagar das luzes”.

E essa!

Rogério superou com folga os candidatos que lhe faziam oposição e consolidou de vez seu nome em busca da reeleição em 2026. Detalhe: o próprio Camilo Santana praticamente teria descartado qualquer aliança com o governo de Fábio Mitidieri (PSD) e, consequentemente, o apoio à sua reeleição. Rogério agora vai precisar de um majoritário competitivo disputando o governo pela oposição…

Márcio fora I

Bastante contestado em um cargo estratégico no governo Lula, e com uma série de rumores sobre mudanças no Ministério, com a derrota acachapante em Sergipe para Rogério Carvalho, praticamente se encerram as especulações de que Márcio Macedo tem força política para pleitear a vice do governador Fábio Mitidieri ou uma cadeira no Senado Federal.

Márcio fora II

O impacto da derrota em Sergipe foi tão desastroso para Márcio Macedo que agora ele terá que se contentar em disputar uma difícil eleição de deputado federal ou optar por seguir em Brasília (DF) trabalhando pela reeleição do presidente Lula. Sem garantias de que vai seguir no Ministério. O resultado também inibe a participação de Eliane Aquino no processo político do próximo ano.

Agressão

O ponto negativo do processo político do Partido dos Trabalhadores foi a confusão envolvendo um militante histórico da legenda que teria agredido uma mesária, de uma tendência contrária, por não concordar com um impedimento para que ele pudesse votar no lugar de outra filiada. O caso gerou muita confusão e tumulto e a vítima recebeu a solidariedade de outros membros e foi acompanhada para a Delegacia Plantonista, com o intuito de registrar a ocorrência.

Bittencourt no Governo

O ex-vereador Antônio Bittencourt, que liderou a bancada da situação na CMA do ex-prefeito Edvaldo Nogueira e não conseguiu a reeleição no ano passado, acaba de ser nomeado pelo governador Fábio Mitidieri para o cargo de gerente da Secretaria Especial de Articulação com os Municípios, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil.

Olha a PMA!

A Prefeitura de Aracaju realizará na nesta segunda-feira (7), às 16h, a solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção da Unidade de Saúde da Família Renato Mazzé Lucas e da Academia da Cidade, no bairro Soledade. Com investimento de R$ 3,5 milhões, a nova unidade será equipada com consultórios médicos e odontológicos, salas de enfermagem, farmácia, área de acolhimento e infraestrutura completa, com o objetivo de proporcionar atendimento humanizado e de qualidade à comunidade.

Investimento na Soledade

A cerimônia acontece na Avenida Euclides Figueiredo, Lote 2, bairro Soledade. Essa obra integra um pacote de expansão da Atenção Primária à Saúde, que inclui também a construção de outras duas unidades. No dia 13 de junho, a prefeita Emília Corrêa assinou a ordem de serviço para a construção da Unidade de Saúde da Família João Bezerra, no povoado Areia Branca. Orçada em R$ 3.439.173,23, a USF abrigará três equipes de saúde e terá um polo da Academia da Cidade, podendo atender até nove mil pacientes. A conclusão está prevista para 12 meses.

Obra no São Conrado

Já obra da Unidade Básica de Saúde Humberto Mourão, no bairro São Conrado, foi autorizada no dia 03 de junho. A obra está prevista para ser entregue no início de 2026 e contará com térreo e primeiro andar. A estrutura terá oito consultórios médicos e dois consultórios odontológicos, além de áreas técnicas, farmácia e salas de nebulização, acolhimento e vacinação. A área externa terá espaço verde e serviço de paisagismo. O investimento gira em torno de R$ 3 milhões, com expectativa de entrega para o início de 2026.

Mais de R$ 10 milhões

Esses investimentos, frutos de recursos federais e emendas parlamentares, que totalizam mais de R$ 10 milhões a serem aplicados na ampliação e modernização da rede de saúde primária em áreas de alta demanda, como Soledade, Areia Branca e São Conrado.

Sergipe Oil & Gas

A Petrobras, uma das maiores empresas brasileiras e referência mundial em exploração de petróleo em águas profundas, será a patrocinadora principal do Sergipe Oil & Gas (SOG25), evento de acesso gratuito que será realizado de 23 a 25 de julho no Centro de Convenções AM Malls de Aracaju. O apoio da gigante brasileira inclui o patrocínio exclusivo do Congresso SOG, espaço dedicado a discussões estratégicas sobre os rumos futuros do setor de óleo e gás em Sergipe, reforçando a importância do evento para o desenvolvimento do setor no estado e no Brasil.

Estande próprio

Nessa quarta edição do SOG, que consolida o evento no cenário nacional, a Petrobras também decidiu contar, pela primeira vez, com estande próprio na feira, mostrando o comprometimento da companhia com os grandes empreendimentos previstos em Sergipe, especialmente o projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP). Algumas atividades ainda estão com as inscrições abertas no site www.sergipeoilgas.com.br. Uma delas é a Rodada de Negócios, ambiente para encontros exclusivos entre fornecedores pré-selecionados e as principais empresas do setor no estado. A expectativa é que a Rodada movimente R$ 200 milhões em negócios.

Limpeza em Socorro

Para fortalecer a limpeza urbana, o município de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria de Serviços Urbanos, recebeu quatro novos caminhões para a coleta de lixo e uma caçamba para o recolhimento de entulhos, entregues pela empresa responsável pelo serviço, Planeta Limpo. Os novos veículos chegam para substituir os antigos que estavam em operação, deixando a frota ainda mais robusta e melhorando a oferta do serviço de coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos.

Samuel Carvalho

“Mais uma entrega importante, mais um presente alusivo aos 161 anos do município de Socorro. Nesta oportunidade, estamos aqui recebendo da empresa Planeta Limpo mais cinco veículos novos. Ao todo, são nove veículos ‘zero’ proporcionados pela empresa, que vão ajudar muito na limpeza e manutenção da nossa cidade”, disse o prefeito Samuel Carvalho, que prestigiou o evento de entrega dos novos veículos ao lado de vereadores e secretários municipais.

Rafael Silva

O responsável pela empresa Planeta Limpo, Rafael Silva, expôs que, desde o início da operação no município, eles não têm medido esforços para ofertar um serviço de qualidade. “Estamos dispostos para manter a cidade limpa e acabar com os pontos de lixo que existem no município de Nossa Senhora do Socorro. Com esses caminhões a gente ultrapassa a frota que tem previsto em contrato, tendo carros de reserva suficientes e, se possível, botar uma equipe maior na rua”, explicou.

Alô Canindé!

A manhã do último sábado (5) foi marcada por importantes conquistas para o povo de Canindé de São Francisco. A Prefeitura Municipal oficializou a entrega de quatro tratores agrícolas e a reinauguração do tradicional Mercado da Carne, dois investimentos fundamentais para o fortalecimento da agricultura e do comércio local.

João Daniel ajudou

Com recursos oriundos de emenda parlamentar do Deputado Federal João Daniel, por meio do INCRA, os tratores representam um investimento de R$ 477.239,00. Eles beneficiarão diretamente agricultores do município, dando mais condições de produção, mecanização e autonomia aos pequenos produtores.

Mercado da Carne

Já a reforma completa do Mercado da Carne, no centro da cidade, contou com um aporte de R$ 497.986,16, também oriundo da mesma emenda parlamentar. O espaço foi modernizado, garantindo melhores condições de trabalho para comerciantes e mais conforto e segurança para os consumidores.

Desenvolvimento

Durante o evento, autoridades municipais e estaduais destacaram a importância dos investimentos para o desenvolvimento da cidade e a valorização das comunidades rurais e do comércio tradicional. Após os pronunciamentos, foram realizadas a entrega simbólica das chaves dos tratores, o corte do laço inaugural e a visita guiada à nova estrutura do mercado. Com quase R$ 1 milhão investido, o município reafirma seu compromisso com a melhoria da infraestrutura e a geração de oportunidades para sua população.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com