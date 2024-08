Ação contra Valmir de Francisquinho é “tiro no pé” da oposição e do governo

Movida pela Coligação “Prefeito de Verdade” em Itabaiana, a ação que pede a impugnação do registro da candidatura de Valmir de Francisquinho (PL) para prefeito daquele município pode até ter legitimidade, mas do ponto de vista político representa um grande “tiro no pé”, um erro estratégico de marketing e da coordenação da campanha da oposição, até porque a medida saiu do tom da disputa e ganhou tons de “desespero”, deixando no ar a sensação que “passaram recibo” diante de um cenário adverso.

A ação movida pela oposição se sentiu motivada por um processo judicial que Valmir de Francisquinho responde por injúria e difamação, mas o movimento foi tão indevido que não há quem não faça menção ao que aconteceu com o candidato do PL em 2022, quando disputou o governo do Estado e teve sua votação impugnada por uma decisão judicial que devolveu sua condição eleitoral logo após o 1º turno daquela disputa estadual. Para muitos, Valmir ficou extremamente prejudicado e talvez hoje fosse o governador de Sergipe, não fosse aquele impedimento.

Os adversários de Valmir agora deram aquele o “sonhado” e praticamente “irreversível” discurso da “vítima”, de alguém que estaria sendo supostamente perseguido por seus adversários políticos. Uma narrativa forte, que tem objeto e bastante densidade. Um “prato cheio” para uma campanha de apenas 45 dias, muito polarizada e pouco propositiva. Isso diante de um eleitorado que, em sua grande maioria, já demonstra ter decidido em quem votar e que tem muita dificuldade em mudar de opinião. Para fazer política em Itabaiana tem que entender e conhecer…

Mas o leitor deve tá se perguntando: e onde entra o governo do Estado nesta confusão toda? Entra sim e por mais um equívoco de estratégia política: o governador Fábio Mitidieri (PSD) esteve em Itabaiana, declarando apoio para Édson Passos (PSD), mas errou duas vezes, no tom da fala e na cor. O eleitorado na cidade serrana é bastante conservador em suas convicções e não vai mudar de opinião sob pressão de quem quer que seja. Sem contar que “abusaram” do azul, cor que é tradição no agrupamento de Valmir de Francisquinho, que promove a “onda azul” pelas ruas da cidade.

Um erro gritante porque ele destoa do aliado histórico e principal liderança da oposição em Itabaiana, o deputado estadual Luciano Bispo (PSD), que adota a cor laranja e promove o “fogaréu”, uma das principais manifestações políticas e culturais do Estado. Com habilidade, Valmir que desde 2022 tem sido uma “pedra no sapato” dos governistas, impôs um “tudo azul” em Itabaiana, deixando a oposição sem muito discurso. Erros grosseiros que fortalecem a candidatura de Valmir e mantém seu “nome vivo” caso ele decida disputar o governo em 2026. É preciso “pensar mais”…

Veja essa!

O governador Fábio Mitidieri autorizou mais um concurso público, agora para o Sistema Único de Assistência Social Sergipe (Suas). O certame vai oferecer 90 vagas para cargos de assistente social, psicólogo, pedagogo, nutricionista, engenheiro agrônomo e também, para tradutor e intérprete de Libras.

E essa!

Nesta gestão, foram lançados editais de quatro concursos para a Secretaria de Estado da Administração, Procuradoria Geral do Estado, Adema e Agrese. Além desses, o governo de Sergipe autorizou a realização do concurso para a Polícia Militar, Fundação Renascer e também para a Secretaria de Estado da Saúde.

Érica Mitidieri

A secretária de Assistência e primeira-dama, Érica Mitidieri, teve participação ativa na construção da Lei do Suas e no concurso. “Este é um marco na assistência de Sergipe. Nossa rede de serviços dará um salto importante, além da segurança para os servidores”, disse Érica.

Time dos 5

Até o fechamento desta edição estavam devidamente registradas junto à Justiça Eleitoral as seguintes candidaturas, para prefeito e vice, em Aracaju: Emília Corrêa (PL) e Ricardo Marques (Cidadania); Yandra Moura (União) e Belivaldo Chagas (PODE); Luiz Roberto (PDT) e Fabiano Oliveira (PP); Danielle Garcia (MDB) e Professor Ayslan (MDB); e Candisse Carvalho (PT) e Professora Rosângela (PT).

Bomba!

Chega a informação que pelo menos dois prefeitos aliados do governador estão insatisfeitos com a forma como o Executivo Estadual está conduzindo o processo de sucessão municipal este ano. O governador tem compromisso com ambos, mas seus principais aliados já declaram apoio para a oposição.

Exclusiva!

Para um dos prefeitos, este de uma cidade que tem tradição na história política de Sergipe, a sensação é de que boa parte do governo já o “abandonou”; o outro gestor demonstra que ainda acredita na liderança de Mitidieri, mas por onde anda não esconde a insatisfação com outros governistas e fala em “dar o troco” mais adiante…

Endometriose I

O procurador da República Ígor Miranda participou de audiência pública de conciliação na Justiça Federal sobre a interrupção das cirurgias de endometriose profunda no Hospital Universitário (HU-UFS). Na audiência, o Ministério Público Federal requereu à Justiça o aumento do valor da multa pela demora no cumprimento da decisão liminar da Justiça Federal, que ordenou a retomada imediata das cirurgias.

Endometriose II

Inicialmente, o valor requerido era de R$ 50 mil de multa diária pelo descumprimento da liminar para cada um dos requeridos. Na audiência, o MPF também requereu a intimação pessoal do secretário de saúde do Estado de Sergipe, do superintendente do Hospital Universitário de Sergipe (HU-UFS), e do Diretor Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), para viabilizar a posterior responsabilização dos gestores pelo descumprimento de ordem judicial.

Igor Miranda I

“A situação das pacientes é gravíssima, sendo que uma mulher acometida de endometriose e que acompanhava a audiência precisou de atendimento médico no curso da audiência, há também a angústia que atinge as pacientes. Portanto, é preciso uma ação administrativa rápida para amenizar o sofrimento que estão passando”, afirma o procurador Ígor Miranda.

Igor Miranda II

Ele ainda disse que “conseguimos que a Justiça Federal bloqueasse R$ 231 mil de conta do Estado de Sergipe e estamos atuando por um acordo para que as cirurgias comecem a ser realizadas o quanto antes. Mas compete aos vestires públicos da saúde cumprir ordens judiciais e ter sensibilidade humana na execução de suas funções”.

Suspensão do processo

Na audiência, o juiz Edmilson Pimenta determinou a suspensão do processo por 48h para que o Estado de Sergipe apresentasse uma proposta de solução da questão. O município de Aracaju se comprometeu a se manifestar a partir da proposta do Governo do Estado. Já a União e a EBSRH, gestora do Hospital Universitário de Aracaju, afirmaram que o HU-UFS não tem estrutura para realização das cirurgias no volume que é necessário para a população do Estado e instaram a Prefeitura de Aracaju e o Estado de Sergipe a organizarem o atendimento que supra essa demanda.

Entenda I

O MPF em Sergipe ajuizou ação civil pública, com pedido de urgência, para que as cirurgias em pacientes com endometriose voltem a ocorrer no Hospital Universitário. O HU era o único local que realizava a laparotomia videolaparoscópica de endometriose pelo SUS em Sergipe e deixou de realizar as cirurgias em junho de 2023.

Entenda II

De acordo com a ação, há 296 pacientes em tratamento no ambulatório de endometriose em Sergipe, e destas, 77 já necessitam de cirurgia. Em 17 de julho, a Justiça concedeu liminar para realização imediata das cirurgias. E agora, em audiência, o MPF cobra que a liminar seja cumprida.

Alô São Cristóvão!

O clima na política de São Cristóvão esquentou de vez após o evento político no Mercado Lauro Rocha. Em um vídeo que se espalhou pelas redes sociais o candidato a vereador da oposição Lila Abençoado fez algum tipo de questionamento que incomodou o prefeito Marcos Santana.

Clima quente

O gestor questionou a presença do candidato num encontro do seu agrupamento e, ao perceber que estava sendo filmado, tentou impedir com uma agressão. Em nota, Marcos Santana explicou que Lilo “tentou criar um conflito, de forma intencional” e que esta é “uma estratégia desesperada da oposição”. O espaço está aberto para os envolvidos, caso entendam ser necessário algum tipo de explicação.

Yandra Moura I

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) visitou o bairro Veneza II, na zona oeste de Aracaju, ao lado da candidata à Prefeitura de Aracaju, Yandra Moura (União) e do candidato a vereador de Aracaju, Alex Melo (PRD), com objetivo de ouvir a população que relatou um vasto cenário de abandono e de problemas sociais.

Yandra Moura II

No bairro Veneza II não tem Unidade Básica de Saúde (UBS) nem Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), o que leva os moradores a buscarem por esses serviços públicos no bairro vizinho, no Veneza I, o que gera uma superlotação nas unidades. O atendimento com o médico clínico geral só é feito um mês após a marcação da consulta, e a doação de cestas básicas e colchões é extremamente reduzida.

Eduardo Lima

“Eu não venho aqui somente em período eleitoral, eu venho muito aqui e sei da dor dos moradores em ter que ir a outro bairro buscar medicamento e não ter, de ir buscar itens como colchões e cesta básicas no Cras do bairro vizinho e não ter, sendo que é obrigação do executivo municipal em ofertar para as pessoas mais vulneráveis, o que não está acontecendo. Nós estamos brigando com a Prefeitura para fazer mais por vocês”, disse Eduardo Lima.

Alô Emurb!

Pessoas que moram no local há mais de 20 anos dizem que não têm a escritura da casa, outra que mora há 46 anos no bairro afirma que nunca viu uma obra estruturante nos arredores da sua casa, como uma praça. Uma obra que está sendo realizada pela Emurb há alguns meses, e segundo os moradores que estão um pouco descrentes, deve terminar em setembro, está deixando a rua intransitável, deixando também o esgoto a céu aberto e moradores convivendo com o mau cheiro.

Alex Melo

Presente no evento, Alex Melo destacou que o período eleitoral está próximo, e por isso, é preciso ter consciência na hora de votar e eleger alguém que tenha compromisso com os anseios da população. “Daqui a mais ou menos dois meses iremos eleger nossos representantes que nos próximos quatro anos irão administrar esta cidade, e o que mais temos visto em lugares que temos passado são pessoas reclamando da situação que estão vivendo, da saúde, da pavimentação, da educação e de tudo, muitas estão cheias desses políticos que estão no poder, só que os que estão aí foram elas mesmas que escolheram em 2020. Em 2024, teremos a oportunidade de eleger pessoas que vão de fato fazer algo por essa cidade. Aracaju é uma cidade linda e precisa avançar”.

Olhar para o Social

Já Yandra Moura falou da necessidade de investir mais na assistência social de Aracaju, afirmando que é uma área do poder público que não pode ser negligenciada. “Nós estamos passando por cada bairro de Aracaju para dar vez e voz para vocês, para colocar as digitais de vocês no nosso plano de governo, fazendo de uma forma que ninguém antes fez. Desde setembro do ano passado estamos ouvindo as pessoas, passando de casa em casa ouvindo as angústias, dor, sofrimento e, por outro lado, ouvindo também o que traz alegria, e com muita responsabilidade tenho o orgulho de dizer a vocês que tudo que vemos de positivo vamos continuar, mas o que precisa ser transformado vamos transformar”, disse Yandra.

Câncer de Mama I

No próximo sábado, dia 17, às 8h30, no Vidam Hotel (Orla de Atalaia), Aracaju sediará o 2º Simpósio Sergipano de Câncer de Mama, evento científico que reunirá renomados especialistas da mastologia, oncologia, radiologia de Sergipe, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. O Simpósio é uma organização da Sociedade Brasileira de Mastologia – Seccional Sergipe (SBM-SE) com apoio da Escola Brasileira de Mastologia.

Câncer de Mama II

Para a edição de 2024, o evento vem com uma maior abrangência para todos aqueles que integram a cadeia de tratamento de câncer de mama. As mesas redondas contarão com profundos debates científicos, estudos de casos e abordagens técnicas sobre ‘radiologia mamária’, ‘rastreamento ideal do câncer de mama’, ‘diagnóstico das lesões mamárias’, ‘planejamento cirúrgico’, ‘tumores luminais’, ‘tumores triplo negativo’, ‘cirurgia upfront ou QT neoadjuvante’, ‘oncoplastia’, ‘implantes mamários e alternativas para reconstrução’, ‘reconstrução pré-peitoral para implantes’, dentre outros.

Câncer de Mama III

Dentre os palestrantes de renome nacional e internacional estão os médicos Fabrício Brenelli (São Paulo), Fábio Bagnoli (São Paulo), Henrique Couto (Minas Gerais), Rodrigo Guindalini (Bahia), Arthur Acciolly Rosa (Bahia), Carolina Argolo (Bahia), Renata Cangussu (Bahia), além de vários profissionais de excelência no tratamento do câncer de mama de Sergipe.

2º Simpósio

O 2º Simpósio agregará a participação ativa de todos profissionais que estão cada vez mais empenhados no cuidado do paciente através do tratamento humano e acolhedor aliado aos avanços científicos e tecnológicos da medicina. Será um dia de intensas atividades cientificas com grandes nomes da área médica, pesquisadores e especialistas do nosso País e de conhecimento internacional, proporcionando um ambiente de troca de conhecimentos e discussões dos avanços no diagnóstico, no cuidado e tratamento do câncer de mama.

Citricultura

Destaque na produção agropecuária de Sergipe, a citricultura será o tema central da 2ª edição do Citros Shows Nordeste. O evento, que acontecerá nos dias 14 e 15 de agosto, reunirá produto0res, empresários, pesquisadores e autoridades para debater panorama, desafios e estratégias para o desenvolvimento do setor em todo o país. As atividades serão realizadas na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease), localizada no bairro Jardins, zona sul da capital.

Citros Shows Nordeste

O Citros Shows Nordeste contará com um ciclo extenso de palestras. Entre os diversos temas, estão o papel do Nordeste na citricultura, a posição do Brasil na citricultura mundial, o uso de ferramentas digitais para o aprimoramento da citricultura, os desafios na produção de frutas cítricas e a qualidade das frutas para o processo industrial. A medida em que reúne pequenos, médios e grandes produtores, especialistas, além de fornecedores de insumos e equipamentos, o evento também fomenta o networking e prevê a geração de mais de R$ 2 milhões em negócios.

Programação

A programação da 2ª edição do evento também inclui homenagens com a entrega de títulos de Honra ao Mérito e de Personalidade no Agro. Serão homenageados o governador de Goiás, Ronaldo Caido, pela contribuição ao agronegócio brasileiro; o pesquisador da Embrapa Orlando Sampaio Passos pela contribuição à sustentabilidade da citricultura brasileira; o Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) pelo trabalho desenvolvido no país; e o produtor e viveirista Joel Santos Araújo.

Acesso gratuito

O acesso ao Citros Show Nordeste é gratuito e não necessita de inscrições prévias. O evento é uma realização da empresa Campos de Lima Consultoria, empresa sediada em Araraquara (SP), que atende citricultores nos estados de São Paulo, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Rio de Janeiro, com projetos de plantio e orçamentários, além de consultoria em alta produtividade.

Citricultura em Sergipe

Em Sergipe, a citricultura representa 81% das exportações. Os produtores derivados do setor também são destaque na economia sergipana. O suco de laranja, por exemplo, segundo pesquisas do Observatório de Sergipe, liderou as exportações no estado no ano de 2022. Já no ano de 2023, Sergipe respondeu por 99% do valor de exportações nordestinas de suco de laranja. Atualmente, Sergipe se mantém como o quinto produtor nacional de laranja e o segundo do Nordeste.

Olha o MPC!

O Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPCSE) convida para a solenidade de abertura do XII Fórum Nacional do Ministério Público de Contas, que será nesta quarta-feira (14), a partir das 18h30, no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Transformando vidas

Nesta edição, o fórum traz o tema “Nosso Trabalho Transformando Vidas”. Para a abertura, o evento estará com a palestra magna “Recursos do Fundeb Transformando Vidas na Educação”, onde a palestrante será Fernanda Pacopahyba (presidente do FNDE) e o coordenador da mesa João Augusto Bandeira de Mello (presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas e procurador do MPCSE).

Cícero do Santa Maria I

Na última semana, nove gatos e um cachorro morreram envenenados no bairro Santa Maria e o vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) usou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para lamentar o fato e fazer um apelo aos moradores. Segundo o parlamentar, os animais foram envenenados, no entanto não é possível saber se esse envenenamento foi acidental ou proposital. “Não estou aqui para julgar, mas peço à população que tenha cuidado ao colocar veneno para matar ratos, pois os animais domésticos podem ter acesso a essa substância”, revelou.

Cícero do Santa Maria II

Ainda em seu pronunciamento, Cícero do Santa Maria parabenizou os atletas brasileiros que disputaram as Olimpíadas de Paris. “Parabenizo todos que foram nos representar, principalmente as mulheres, porque se não fossem por elas, não teríamos uma medalha de ouro”, destacou. Mas para que o atleta tenha condições de disputar uma competição como as olimpíadas, é necessário ter apoio de programas como o Bolsa Atleta, que não existe mais em Aracaju. “90% dos atletas que foram para as Olimpíadas recebem o benefício do governo federal e precisamos que o município possa retomar o programa local”, afirmou.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta Aracaju foi aprovado pelos vereadores, no entanto, o programa foi desativado pela prefeitura. “Não podemos entender e nem aceitar que um programa como o Bolsa Atleta seja paralisado. Precisamos incentivar a prática esportiva porque isso coloca o jovem no caminho certo e faz com que tenhamos atletas no futuro”, ressaltou Cícero do Santa Maria.

Alô Canindé!

O candidato a prefeito Machadinho inicia no próximo final de semana o anuncio de suas propostas. Machadinho irá percorrer todos os bairros da cidade e povoados da zona rural com panfleto de proposições que contém informações do Plano de Governo. Machadinho e Pank reuniram pessoas de diversos segmentos na construção deste Plano de Governo. E fizeram uma proposta que vai atender o anseio popular.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com