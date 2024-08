Ações desesperadas de Edvaldo em cima da eleição não ajudam seu candidato

Ainda sobre o polêmico debate entre os candidatos a prefeito de Aracaju promovido pelo Sistema Atalaia de Comunicação, chamou a atenção deste colunista a participação do candidato governista Luiz Roberto (PDT), apadrinhado político do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e do governador Fábio Mitidieri (PSD). Sempre que questionado por seus opositores, o pedetista fazia a defesa expressa da atual gestão, sem ser muito propositivo, apenas fortalecendo o discurso da continuidade.

Chamou mais atenção ainda quando Luiz Roberto tentou interpelar a também candidata Emília Ribeiro (PL), sobre a licitação do transporte coletivo da Grande Aracaju. O candidato governista chegou a dizer que “nós temos AGORA uma licitação em andamento” e “POUCO IMPORTA O PERÍODO QUE TRANSCORREU PARA FAZER A LICITAÇÃO“. É isto mesmo que você está lendo: o candidato ignora todo o tempo perdido para que fosse apresentada uma solução para o problema!

Enquanto isso, milhares de sergipanos (isso porque como ele bem disse o Sistema é integrado e até aos quatro municípios da Grande Aracaju) amargam longos períodos de espera nos terminais de integração ou pontos de ônibus sem a devida manutenção/cobertura, expostos à violência urbana. Sem contar a qualidade do serviço prestado, com veículos completamente sucateados, sem a devida manutenção e sem oferecer o mínimo de conforto para quem paga R$ 4,50 por passagem.

A mensagem deixada por Luiz Roberto é de que “pouco importa o tempo de sofrimento e espera do povo pobre” considerando que, se a licitação já está em andamento, então “os fins justificam os meios”! Mas não é só isso! No último dos seus oito anos de gestão o prefeito Edvaldo “ressurgiu” na sociedade, com aparições em restaurantes populares, mercados municipais “caindo aos pedaços” e com investimentos vultuosos da ordem de R$ 500 milhões em obras e serviços. Tudo em pleno ano eleitoral!

No debate Luiz Roberto quis enaltecer avanços na Educação do município, mas a própria candidata governista Danielle Garcia (MDB) lhe chamou a atenção, pontuando que é preciso pensar no ensino desde o princípio, da primeira infância, externando o déficit assustador que a capital acumula, após oito anos, de creches municiais, sem participação dos professores que não tem vez e nem voz na política educacional adotada pelo prefeito Edvaldo Nogueira.

Outra “pérola” de Luiz Roberto, após quase oito anos, foi colocar que Aracaju tem hoje 63 pontos críticos de alagamentos, mas que só agora, caso ele seja eleito prefeito, a gestão “vai verificar quais são os tipos de redes de drenagem e o que pode ser feito”. Mas, como perguntar não ofende, por que só agora? Em cima da eleição? São ou não ações desesperadas do prefeito para tentar ajudar seu candidato? Pelo menos é a impressão que ele transmite!

Em síntese, com a velocidade da informação e a “quebra do monopólio da informação”, vai ser necessário muito “marketing” para que o atual prefeito tente conscientizar a população de que uma cidade como Aracaju, que cresce desordenada com um plano diretor desatualizado desde 2010, merece mais quatro anos de “mesmice”! Uma cidade sem mobilidade, mas que é “vendida” como inteligente! Os “cenários” sinalizam que sim! Um povo “inteligente” sabe dar “respostas devidas”, mas no tempo certo…

Ainda sobre o debate, o candidato Luiz Roberto criticou a iniciativa da candidata de oposição Emília Corrêa por ter ido até Maceió (AL) para conhecer o sistema de transporte coletivo de lá e tentar trazer alternativas para tentar implantar no sistema da capital aracajuana.

Este colunista não é advogado de Emília, mas qual o problema em buscar modelos eficientes e que podem resultar bons frutos em Aracaju? Por que um modelo de gestão que tem dado certo não pode ser “copiado” por aqui? Ou seria a vaidade em não aceitar que existem formas mais modernas de gerir o dinheiro público?

Agora, como perguntar não ofende ao candidato Luiz Roberto, o sistema integrado do transporte coletivo da Grande Aracaju é referência para outras cidades? Pelo preço praticado? Pela licitação contestada pelo Ministério Público? Ou pela qualidade dos veículos que atendem a população? Temos uma “frota de excelência” nas ruas?

Filiado ao Partido dos Trabalhadores, o ex-deputado Róbson Viana decidiu não acompanhar o senador Rogério Carvalho (PT) e a candidata a prefeita de Aracaju, Candisse Carvalho (PT), e declara apoio a Luiz Roberto para a PMA, candidato de Edvaldo Nogueira.

Pela sinalização, Róbson Viana também declara apoio ao vereador Joaquim da Janelinha (PDT), líder do prefeito de Aracaju na Câmara Municipal, em sua candidatura à reeleição este ano. Na próxima segunda-feira (26) Róbson fará o anúncio oficial em um ato público realizado no Iate Clube, às 18h30.

Historicamente ligado ao ex-governador Jackson Barreto, Róbson Viana mais uma vez acompanha seus passos. Em 2022, ele e JB estavam no palanque do PT e de Rogério Carvalho para o governo do Estado; agora estarão no palanque do governador Fábio Mitidieri (PSD). A política de Sergipe é digna de estudos…

Nos dias 29 e 30 de agosto, a capital sergipana se tornará palco do I Congresso do Instituto de Direito Administrativo de Sergipe, promovido pelo Instituto de Direito Administrativo de Sergipe (IDAS). Com o tema “Inovações legislativas e caminhos para eficiência no setor público”, o evento é gratuito e reunirá especialistas renomados e autoridades do Direito Administrativo de todo o Brasil com o intuito de compartilhar conhecimentos, discutir pautas relevantes e expandir o networking na área.

As atividades serão concentradas no Campus Farolândia da Universidade Tiradentes (UNIT), em Aracaju. As vagas são limitadas e os interessados em participar dos debates sobre as recentes inovações e práticas no campo do Direito Administrativo devem acessar o link: https://www.even3.com.br/congressoidas/ ou obter mais informações no perfil @idassergipe. No ato do credenciamento é necessário apresentar 2 kg de alimentos não perecíveis.

Durante seus atos de campanha nos bairros, na imprensa e por meio das redes sociais, a delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, está apresentando suas propostas, formuladas a partir do diálogo com a população, para a capital em diversas áreas. Ela vem demonstrando que conhece os problemas da cidade e aponta soluções.

A delegada ressalta que os aracajuanos conhecem a sua história e confiam em seu projeto para Aracaju. “Todos sabem da minha coragem e competência. Que eu sou a mesma delegada que recuperou mais de R$200 milhões para os cofres públicos, que defendeu o cidadão quando ele mais precisou. Eu não preciso ser a candidata que está atrelada a um governador, a um presidente, ou a um pai, ou a um marido. Todo mundo conhece a delegada Danielle”, afirma.

As ideias e propostas apresentadas pela delegada Danielle buscam promover um tempo de mudanças em todas as esferas, o que demanda novas práticas de gestão, relacionamento com o cidadão, transparência e inovação. Entre as áreas que serão priorizadas está a educação. “Sou filha de professora e desde cedo sei que a educação é capaz de transformar vidas. É meu compromisso investir nesta área essencial. Combater, por exemplo, o déficit de creches que hoje existe em nossa capital. E vamos buscar soluções com a participação efetiva dos professores para que possamos alcançar melhores índices”, destaca.

A candidata à prefeitura de Aracaju, Yandra Moura, esteve em caminhada, no José Conrado de Araújo, e, no Porto Dantas, numa mini carreata que percorreu as ruas para abraçar os moradores e receber o apoio dos aracajuanos. Com festa e muito carinho, Yandra recebeu o abraço forte dos moradores do bairro José Conrado de Araújo, na zona norte da capital, que acreditam na cidade com mais oportunidade para os jovens e que tenha o olhar sensível de cuidar de quem mais precisa.

Na mini carreata, os moradores da comunidade foram receber Yandra na porta das suas casas para cumprimentar a mulher que os representa e fez questão de estar sempre ao lado do povo. “Podem ter certeza de que, com o apoio de vocês, vamos ver a mudança acontecer aqui. A gente tem muita responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente desenha e escreve com vocês. E podem ter certeza de que nós todos juntos vamos construir a mais bela página da história de Aracaju”, declarou Yandra.

Yandra também realizou uma caminhada no Conjunto Almirante Tamandaré, no bairro Santos Dumont, e uma mini carreata no Japãozinho, Ponta da Asa, Cidade Nova e Dom Luciano. Em conversa com os moradores do Almirante Tamandaré, Yandra se comprometeu em buscar a solução dos problemas que os cidadãos enfrentam diariamente. “Saibam que eu tenho uma responsabilidade e compromisso muito grande com vocês”.

Candidato a prefeito de Propriá, Luciano de Menininha (PP) fez uma publicação em suas redes sociais criticando o serviço de transporte escolar disponibilizado pela atual gestão para as crianças e jovens do município. Na publicação, Luciano expõe um vídeo que mostra a superlotação em um dos veículos.

“Uma situação que coloca em risco a segurança dos passageiros transportados que, neste caso, são crianças. A irresponsabilidade e a desumanidade do atual prefeito me indignam e me fazem buscar ainda mais forças para ir à luta”, afirmou o candidato a prefeito.

Ainda na publicação, Luciano de Menininha chama atenção para a quantidade de ônibus escolares no pátio da prefeitura, quando poderiam estar atendendo melhor os propriaenses. “Propriá não pode continuar do jeito que está. É essa Propriá que tentam esconder, mas não conseguem. E é por esse e outros motivos que, em breve, daremos a resposta do povo”, enfatizou Luciano.

O senador Laércio Oliveira (PP) está em São Paulo a convite da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), que reuniu imobiliárias de todo o país para debater temas de interesse do setor. O senador falou sobre o impacto da Reforma Tributária no setor imobiliário. “Se deixarmos o texto da Reforma com a redação atual, correremos o imenso risco de onerar o valor dos aluguéis em até 30%. Por isso, apresentei uma emenda para corrigir esse problema”, disse o parlamentar, que foi declarado representante nacional do setor pela Frente Parlamentar do Setor de Serviços.

Segundo Laércio, uma das maiores preocupações do grupo de trabalho que debate a regulamentação da Reforma Tributária no Senado é com o setor imobiliário que pode sofrer com aumento da carga tributária. “Esse é um dos setores mais pulsantes da nossa economia, com ampla geração de emprego e renda, além de servir de impulso para a produção de novos imóveis, movimentando todo o setor da construção civil”, disse.

“O governo, por outro lado, argumenta que a Reforma Tributária não prejudicará o setor, que não seria afetado pela alíquota cheia. A proposta em tramitação traz um redutor social para aluguéis residenciais de valores mais baixos, além de uma alíquota diferenciada, para menos, a ser aplicada para empresas que alugam imóveis”, explicou Laércio.

A Central Única de Favelas (Cufa) lançou o programa Perifa Tech Mulher, programa de capacitação que será custeado com recursos destinados pelo mandato da deputada federal Delegada Katarina. A iniciativa tem o propósito de capacitar mulheres que vivem nas periferias de Aracaju. Para isso, ofertará cursos em áreas estratégicas, como programação, marketing digital e empreendedorismo para 120 mulheres entre 16 e 29 anos.

Nesta primeira fase, 40 jovens da zona norte serão beneficiadas. Além de proporcionar qualificação técnica, o programa surge como um mecanismo de inclusão social, à medida em que amplia as oportunidades de inserção feminina no mercado de trabalho cada vez mais competitivo e desigual.

“É um compromisso meu ajudar a mudar esse cenário e a transformar a vida das mulheres sergipanas. Por isso, fiz questão de apoiar a iniciativa da Cufa, uma instituição séria e também envolvida em causas de interesse dos grupos vulneráveis. O empoderamento feminino perpassa pela capacitação e consequente independência financeira das mulheres”, afirma a deputada.

Para a presidente da Cufa Sergipe, Verônica Paiva, o Perifa Tech Mulher surge exatamente com esse propósito de transformar vidas. “O objetivo é claro: promover o empoderamento feminino, incentivando a participação dessas mulheres no setor de tecnologia, onde elas possam ocupar seus espaços e alcançar a empregabilidade. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser”, ressalta a presidente.

“Não podemos aceitar que as pessoas continuem soltando fogos de artifícios com estampido”. Foi com esse argumento que o vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) votou favorável ao Projeto de Lei 105/2023, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos com estampidos e de artifícios.

O texto foi aprovado pela Câmara Municipal de Aracaju (CMA) e segue para a sanção do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). “O barulho do estampido dos fogos é um problema que afeta toda a sociedade: desde pessoas autistas, que têm uma grande sensibilidade auditiva, aos idosos que sofrem com o barulho dos estouros”, revelou o vereador Cícero do Santa Maria.

Outra preocupação do parlamentar diz respeito aos animais. “Como podemos aceitar que os nossos animais de estimação sofram com o barulho de fogos? Quem tem um animalzinho, em casa, sabe o que estou falando e entende o sofrimento que eles passam com o medo dos estouros. Precisamos dar um basta nisso”, completou Cícero.

Cícero do Santa Maria também denunciou a falta de atendimento no Hospital Universitário (HU), que sempre foi uma unidade referência na prestação de serviços à população. De acordo com o vereador, diversas pessoas o procuraram para denunciar a falta de atendimento, principalmente em especialidades como a otorrinolaringologia. “Essa é uma área em que o paciente precisa ter um acompanhamento mais de perto. Uma pessoa me procurou e disse que foi marcar o retorno e foi impedida e informada de que só teria como ser atendida em novembro”, relatou.

O HU sempre foi uma unidade de saúde referência na qualidade de atendimento em saúde, tanto que diversos parlamentares, incluindo o vereador Cícero do Santa Maria, destinaram recursos através de emendas impositivas. “O que estão fazendo com as emendas que mandamos para lá? Depois que mandamos o atendimento piorou? Estou encaminhando ofício para cobrar. Não é porque estamos em ano eleitoral que vamos parar nosso trabalho e as fiscalizações”, desabafou Cícero.

E para tentar encontrar uma solução para esse problema, Cícero, que é secretário da Comissão de Saúde da CMA, convocou uma visita ao HU para verificar as denúncias. “Sei dos compromissos de todos, mas ressalto que faço questão de ir ao hospital para averiguar a situação e peço que os demais membros da Comissão possam nos acompanhar”, convocou.

O candidato à reeleição como vereador por Aracaju, Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB), tem direcionado seus esforços para a melhoria da infraestrutura e desenvolvimento urbano da capital sergipana. Desde o início de seu mandato, Byron tem buscado atender as demandas da população, especialmente no que diz respeito à pavimentação e urbanização de ruas e avenidas que, segundo ele, são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos aracajuanos e impulsionar o desenvolvimento econômico local.

Uma das principais bandeiras do vereador é a pavimentação asfáltica das vias públicas, com foco nas áreas que historicamente sofrem com a falta de estrutura adequada. Byron destaca a importância de um planejamento urbano eficiente para evitar problemas recorrentes, como alagamentos durante o período chuvoso e a degradação acelerada das vias, que prejudicam tanto os moradores quanto os comerciantes locais.

Além disso, Sargento Byron tem trabalhado em projetos que visam a revitalização de espaços públicos e a melhoria da acessibilidade nas ruas e calçadas de Aracaju. “A infraestrutura de nossa cidade não pode ser negligenciada. É preciso garantir que todos os bairros recebam a devida atenção, proporcionando condições dignas de mobilidade para todos os cidadãos. Nosso trabalho é lutar para que cada rua, cada comunidade, seja contemplada com essas melhorias”, afirmou o pré-candidato.

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) aprovou, em primeira votação, o Projeto de Lei (PL) 269/2023, de autoria do vereador Pastor Diego (União), que institui a Semana de Conscientização das Doenças Neuroimunológicas no município. A proposta foi discutida em plenário e contou com a participação da presidente do Centro de Apoio às Pessoas com Doenças Neuro Imunes (CADNI), Camila Oliveira.

A iniciativa tem como objetivo promover a educação sobre essas condições, ampliando o conhecimento da população e dos profissionais de saúde sobre o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o suporte aos pacientes e suas famílias. Com palestras, campanhas e ações que venham a ampliar o conhecimento e clareza acerca da situação.

“A conscientização ainda é limitada, tanto entre a população quanto entre os profissionais de saúde. Essa falta de informação adequada acarreta dificuldades para os pacientes, que enfrentam desafios no acesso a cuidados e tratamentos. Muitas vezes se adota um procedimento padrão e este procedimento pode ser prejudicial para um conjunto de fatores desse paciente. Então, a intenção com o projeto, é que possa ter mais qualidade de vida e segurança na saúde pública municipal”, alertou o parlamentar.

A inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho foi discutida durante um evento realizado na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), em Aracaju. Com participação de entidades ligadas ao setor produtivo e instituições ligadas à proteção e garantia de direitos das pessoas com deficiência, o workshop abordou questões relacionadas à inclusão produtiva e o capacitismo.

Desde 1991, o artigo 93 da Lei 8.213 reserva às pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS o percentual de 2% a 5% das vagas em empresas com 100 ou mais empregados. De acordo com o superintendente Regional do Trabalho em Sergipe, José Cláudio Silva Barreto, o objetivo é promover uma conscientização coletiva sobre o tema. “A Lei de Cotas é importante, mas a gente precisa ir além da lei. Uma coisa é a empresa só cumprir em função da lei, porque é obrigado. Outra é a gente naturalizar o comportamento, fazer com que isso seja um ato democrático, civilizacional e que a inclusão não seja apenas vista como um marketing”, disse o superintendente.

O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Márcio Amazonas, participou do evento e falou sobre a atenção especial do MPT em relação ao tema. Em 2002 foi criada a Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade), com ações que buscam a promoção da igualdade de oportunidades no mundo do trabalho, ao estimular a inclusão e acessibilidade nas organizações públicas e privadas, além do enfrentamento à discriminação, violência e assédio.

“O Ministério Público do Trabalho tem sido um agente fervoroso no combate ao preconceito e à discriminação, para promover a inclusão no trabalho. Nós levamos essa pauta para as pessoas negras, para questões de gênero, igualdade de salários, mas, sobretudo, em relação à inclusão das pessoas com deficiência. E essa inclusão precisa ser efetiva, para que as pessoas com deficiência possam levar um trabalho excepcional e único, muitos além de nossas fronteiras”, destacou o procurador Márcio Amazonas.

O senador Alessandro Vieira (MDB) fez mais uma entrega importante para a segurança pública de Sergipe. Ao lado do governador Fábio Mitidieri, o senador Alessandro entregou 139 fuzis AR-15 para a Polícia Civil. Ainda na solenidade, também foram entregues nove veículos para a Polícia Militar.

“Os investimentos na segurança pública representam mais força para combater a criminalidade, defender o cidadão sergipano, seu patrimônio, sua vida e família. Sergipe já tem aquilo que é o mais importante para a segurança, que são homens e mulheres que têm qualidade, compromisso, coragem para fazer o enfrentamento. O que a gente não tinha, mas estamos avançando cada vez mais é a estrutura, armamento, veículos, prédios que atendam as forças policiais”, reforça Alessandro.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, ressaltou a importância dos investimentos na segurança pública. “Primeiro quero agradecer ao senador Alessandro Vieira, essa entrega está sendo feita por conta de uma emenda do senador, de R$ 1,5 milhão de reais que permite que a gente receba hoje aqui nove viaturas novas para reforçar a segurança pública de Sergipe, e 139 armas modernas que estão sendo entregues à nossa Polícia Civil. Essa parceria do Governo do Estado com o senador Alessandro está rendendo frutos e bons resultados. Nossa segurança pública merece, estamos com os índices melhores, e é por ações como essas”, aponta Fábio Mitidieri.

As armas são configuradas na plataforma AR-15 ou padrão M4, calibre 5,56 x 45 mm (.223 Remington). Os armamentos foram importados de Israel e adquiridos por meio do Convênio nº 932534/2023, financiado por uma Emenda Parlamentar do senador Alessandro Vieira. O valor total do investimento é de R$ 1.548.666,60. Os fuzis serão utilizados por unidades operacionais da Polícia Civil de Sergipe, com o objetivo de reforçar o armamento da instituição e aprimorar sua capacidade operacional em missões de segurança pública. A aquisição e entrega dos armamentos representa um passo significativo na modernização e no fortalecimento da Polícia Civil.

Além dos armamentos, o Governo do Estado e a SSP entregam nove veículos. Dos veículos, uma van é destinada ao Programa Pró-Vida da Polícia Militar e representou um investimento de R$ 237.000,00. Os outros oito veículos são de modelo Duster, dos quais seis são destinados à Ronda Escolar e dois para o Centro de Ensino e Instrução (CEI), ambos da Polícia Militar. O total investido em veículos é de R$ 1,5 milhão, fruto de recursos do Fundo a Fundo da Segurança Pública.

