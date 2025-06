Adversários de Emília “criam narrativas” para “abafar” os méritos dela

Por Habacuque Villacorte

Não é fácil para ninguém ser gestor público no Brasil. É evidente que existem inúmeras benesses e o Poder é bastante cativante, mas o excesso de burocracia muitas vezes atrapalha quem tenta ser assertivo naquilo que se propõe. É bem verdade que essa mesma “burocracia” também pode ser de “escudo” para a população, diante da ação dos maus homens públicos que, mesmo com toda a fiscalização e transparência dos dias atuais, ainda insistem em apostar na corrupção.

Com o discurso forte de oposição, bastante atuante e fiscalizadora, a então vereadora Emília Corrêa (PL) ascendeu ao cargo de prefeita de Aracaju na eleição do ano passado. Com apenas dois vereadores eleitos por seu agrupamento, a gestora precisava garantir a governabilidade para gerir a capital nos próximos quatro anos, o que acabou sendo muito positivo para a população como um todo. Mas os primeiros seis meses de sua gestão têm sido muito desafiadores.

É evidente que há por parte de alguns, um preconceito enraizado contra a primeira mulher eleita para a dirigir os destinos de Aracaju; convenhamos, em mais de 30 anos, excluindo a gestão de João Alves Filho (in memoriam), nossa capital sempre foi governada por um mesmo grupo político, que “monopolizou” cargos e funções, com méritos e realizações, mas também com muitos equívocos, promessas não cumpridas e até com muito descaso com os mais pobres.

Mas este colunista não pode deixar de reconhecer (e responsabilizar) a própria gestão da Prefeitura de Aracaju que este ano cometeu alguns equívocos, muito embora a “crítica atual” tenha que ser “compartilhada” com o gestor anterior que não resolveu inúmeros problemas da capital. Mas a gestão de Emília também acertou este ano e nem sempre aqueles que criticam conseguiram “enxergar” alguns êxitos da gestão, como os investimentos em Saúde e Transporte Público.

Não custa lembrar que estas eram duas das principais reivindicações do povo de Aracaju, sobretudo os mais pobres, pelo desrespeito sucessivo, pela falta de atendimento médico e de medicamentos, pela demora para agendar exames e cirurgias, como também pelo descaso do Sistema de Transporte Coletivo, com ônibus velhos, ultrapassados, sem a mínima manutenção e/ou conservação. A gestão atual iniciou com a coleta do lixo suspensa pelo prefeito anterior.

Houve toda a polêmica por conta da substituição da empresa, uma nova entrou em um contrato emergencial, que realmente trouxe danos para a prefeita Emília Corrêa. Uma nova empresa já assumiu o serviço, também sob um contrato emergencial, mas praticamente já regularizou a coleta; chegaram dezenas de ônibus novos, 15 veículos elétricos, ocorreram mudanças de gestão no gerenciamento da Saúde, investimentos foram feitos e a construção de novas unidades foram anunciadas.

Mas sempre que a prefeita Emília Corrêa vai fazer algum pronunciamento, quando vai apresentar algo positivo para a sociedade, sobretudo para os mais pobres, para aqueles que mais precisam de um serviço público eficiente, eis que entra em campo o “velho Sistemão” que, para “abafar os méritos” ou “tirar o foco” da gestora de Aracaju, adotou a estratégia de “criar narrativas”, distorcendo fatos, criando uma “rede de intrigas”, seja através da classe política, seja através de veículos de comunicação.

E aqui este colunista não está dizendo que a prefeita de Aracaju e sua gestão não podem ser criticadas e/ou questionadas, mas o teor deste comentário chega para “abrir os olhos” de uma parcela da sociedade que não tem acesso ou não conhece os bastidores do mundo político. A crítica é muito necessária, diga-se de passagem, além de ser algo democrático, mas o que chama a atenção é que sempre quando se trata de algo positivo para a gestão de Emília, logo surgem “narrativas” tentando “desviar as atenções” …

Veja essa!

Lembram que, recentemente, este colunista repercutiu uma denúncia do colega jornalista Cláudio Nunes chamando a atenção para a obra paralisada do Governo do Estado, iniciada em 2023, ao lado do Aracaju Parque Shopping? Segundo o comunicador, o prazo para a conclusão já se exauriu há seis meses, num investimento de R$ 6 milhões. Cláudio questionou as razões para tanta morosidade…

E essa!

Para que os leitores entendam, o objetivo da obra era para a “construção de uma passarela cicloviária e revestimento das paredes do canal no trecho entre a Avenida João Rodrigues e a Avenida General Calazans”. Foi assinado o contrato 05/2023, com a empresa AMT Projetos e Serviços Ltda, através da concorrência 04/2023.

Obra atrasada

Entrevistado, essa semana, pelo jornalista Marcos Aurélio (103 FM), o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto, foi questionado pela obra e reconheceu que ela está atrasada. “A obra está atrasada! Ali tem uma rede de energia que precisa ser removida, para que se faça a conclusão da estrutura do canal e ali será colocada uma passarela. O pagamento já foi efetivado à Energisa, no mês de abril e até o momento a empresa não fez a remoção da rede, mesmo a gente conversando com a diretoria operacional e até com o presidente da Energisa”.

Luiz Roberto

“Tivemos que fazer um aditivo de prazo, a obra era para ser concluída em 14 de julho e já vamos ter que fazer um novo aditivo porque há essa necessidade. Mesmo assim a empresa (AMT Projetos e Serviços Ltda) foi notificada e advertida, porque não se chegou a abrir um procedimento administrativo, porque na sua justificativa a empresa apresentou essa questão relativa à retirada da rede de energia. Faço até um apelo publicamente à Energisa”, completou Luiz Roberto.

Resposta da Energisa I

No mesmo programa jornalístico, a Energisa encaminhou uma nota negando o atraso colocado por Luiz Roberto. Segundo a Companhia elétrica, “desde 2023 foram enviados quatro orçamentos para a empresa AMT Projetos, cujo custo é de responsabilidade do cliente, mas somente em abril passado, que houve a aprovação do projeto pela empresa responsável pela obra”.

Resposta da Energisa II

Ainda na nota lida pelo jornalista Marcos Aurélio, “a Energisa esclarece, ainda, que cumpre rigorosamente os prazos estabelecidos e que só pode iniciar os serviços após o cumprimento das etapas sob responsabilidade do cliente”. No caso, desde a regularização, a Energisa alega ter um prazo de até 120 dias para efetivar a remoção da rede elétrica.

Lentidão da Sedurbs

Agora é evidente que havia um impasse com a AMT, empresa responsável pela obra. O secretário Luiz Roberto, nessa entrevista, responsabilizou a Energisa pela demora. A Companhia Elétrica negou e disse que cumpre seus prazos. Como perguntar não ofende, quem é o responsável pelo atraso? A AMT? A Energisa? E a Sedurbi permitiu essa demora toda? Por que a secretaria não chamou o feito à ordem antes? Com a palavra os envolvidos…

Bastidores do Forró Caju

O assunto do final de semana, nos bastidores do mundo político sergipano, foi o encontro dos membros da oposição no Forró Caju, antes do show do cantor Wesley Safadão, que fechou os portões da festa. A prefeita Emília Corrêa (PL) recepcionou o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) e seu vice Zequinha da Cenoura; os deputados estaduais Georgeo Passos (Cidadania) e Marcos Oliveira (PL); o ex-prefeito Adaílton Sousa (PL); o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB); e os deputados federais Ícaro de Valmir (PL) e Thiago de Joaldo (PP). O deputado federal Nitinho (PSD), apesar de não ser da oposição, também prestigiou a festa da PMA.

Emília com os vereadores

A prefeita de Aracaju também aproveitou o clima junino e fez alguns registros com os vereadores que compõem sua bancada na CMA. Em algumas fotos estavam alinhados alguns membros da oposição, secretários e gestores da PMA, além de muitos parlamentares, como Ricardo Vasconcelos, Maurício Maravilha, Anderson de Tuca, Soneca, Thannata da Equoterapia, Sávio de Vardo e Rodrigo Fontes.

Bomba!

Este colunista tomou conhecimento dos rumores sobre pesquisas para consumo interno feitas para a disputa pelo governo de Sergipe, no próximo ano, e a realidade parece um pouco diferente do que vem sendo propagado por aí…os números mostram um cenário bem mais apertado do que muita gente acha, e olhe que a eleição é apenas em 2026…

Exclusiva!

Pré-candidato ao Senado pelo PDT, já existem rumores que o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira pode deixar a legenda e disputar uma vaga de deputado federal pelo PSB, na mesma chapa do secretário de Estado da Saúde Cláudio Mitidieri. O problema é que, se concretizar este entendimento, a chegada de Edvaldo seria um complicador para as pré-candidaturas de Anderson de Zé das Canas e de Elber Batalha.

“Chupando cana”

Pré-candidato a deputado federal com uma rede social bem movimentada por diversos municípios do Estado, Anderson de Zé das Canas tem que ficar atento sobre essa possibilidade da filiação e pré-candidatura de Edvaldo Nogueira, porque se emplacar, o risco é do ex-prefeito de Frei Paulo ficar “chupando cana”, com todo respeito pelo trocadilho! Tem gente querendo pegar o “filé” e deixar o “bagaço” para os demais…

Entendam

Nos bastidores da política existe muita expectativa sobre as definições que serão tomadas pelas legendas nacionalmente. Há quem aposte que o PSB pode formalizar uma Federação com o PT, o que interfere em Sergipe. A vinda de Edvaldo seria uma articulação pensada para acomodá-lo dentro do agrupamento.

Olha a Ferreira Costa!

