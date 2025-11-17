Alessandro Vieira tem que respeitar o grupo ou se declarar “independente”

Por Habacuque Vilacorte

O senador Alessandro Vieira (MDB) é pré-candidato à reeleição em 2026, o que faz parte do jogo eleitoral e democrático, mas sua postura política divide opiniões. O discurso do emedebista é integridade, seriedade e compromisso com a boa aplicação dos recursos públicos. É bem verdade que a maioria dos políticos brasileiros não adota esta linha na prática, mas como o senador por Sergipe se apresenta como alguém que está acima dos demais, como se fosse uma unanimidade em nosso Estado.

Eleito em 2018 dentro de um movimento favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e totalmente contra o PT, Alessandro surpreendeu a crítica comum e todos os institutos de pesquisa e chegou ao Congresso Nacional. Já na cadeira, deixou de votar com o governo e optou por fazer oposição, o que também é democrático, muito embora o eleitorado mais conservador do Estado tenha se sentido “traído” por Alessandro, que já não conseguiu mais “transferir” sua popularidade para outros aliados.

Agora, com a proximidade de mais uma eleição, Alessandro Vieira volta à cena com seus discursos de superioridade, de profunda honestidade, apontando o dedo para seus adversários, definindo quem presta e quem não presta na política, como se esta decisão apenas de lhe coubesse. Se o nobre senador se dá o direito de julgar o próximo, este colunista, assim como qualquer outro cidadão comum, pode também promover este “exercício de avaliação”.

Olhando o cenário político em Sergipe, o governador Fábio Mitidieri (PSD) já anunciou o ex-deputado André Moura (UNIÃO) como seu primeiro pré-candidato ao Senado; disputam a segunda vaga na chapa o próprio Alessandro Vieira e o já senador Rogério Carvalho (PT). Figura “extremamente carismática” – ele não valoriza isso – Alessandro entende que é maior do que o próprio agrupamento. Antecipou o voto pela reeleição do governador, mas já anunciou que não vota e nem pedirá voto para André Moura.

Como “homem de grupo”, e se vai dividir o palanque na campanha do próximo ano com André, Alessandro não precisa construir uma narrativa para chegar à reeleição atacando um aliado. O senador do MDB deveria respeitar não apenas uma indicação do governador, seu líder político, e o agrupamento como um todo. Se Alessandro não lidera quase ninguém em Sergipe, justiça seja feita, André e o União Brasil foram os grandes vencedores das eleições municipais de 2024.

Se para Alessandro é inconveniente subir no mesmo palanque que André e outras figuras políticas, ele deveria ter a ombridade de anunciar que seria pré-candidato “independente”, assim como fez o ex-governador Albano Franco em 2010. Indicar emendas para um município e não pedir nada, como repetidas vezes disse o senador, é obrigação, não é caridade! Mas, coincidentemente, os prefeitos beneficiados por suas emendas, demonstram intenção de apoiar sua reeleição…

Sem contar que chega a impressionar que o mesmo Alessandro, destemido para apontar o dedo e julgar quem bem quiser e como bem entender, simplesmente silencia e se omite para os continuados problemas de desabastecimento de água nas torneiras do povo sergipano, no Agreste, no Alto e Médio Sertão. Talvez o senador só não queira contrariar, por enquanto, o governador Fábio Mitidieri, porque ainda sonha em ser o escolhido para a chapa majoritária.

Alessandro se revela “seletivo” para decidir quem irá pedir voto, quem estará ao seu lado, mas não faz objeções se André Moura e outros políticos do agrupamento, que ele sempre criticou, optarem por apoiar sua reeleição. Tudo narrativa para “agradar à torcida”! Talvez, por essa postura individualista, narcisista e desagregadora, o velho MDB seja hoje uma legenda frágil em Sergipe, com pouca representatividade. Este colunista repete: ou Alessandro respeita o grupo, ou sai pré-candidato independente!

Veja essa!

O volume de vendas no comércio varejista de Sergipe teve retração de 0,7% em setembro de 2025, quando comparado ao volume de vendas do mês de agosto deste ano, na série com ajuste sazonal. Na comparação entre os meses de setembro de 2025 e setembro de 2024, houve crescimento de 0,3%.

E essa!

Na variação acumulada no ano, a alta foi de 0,9% e, no acumulado nos últimos 12 meses, o crescimento chegou a 2,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) divulgada pelo IBGE. Os resultados também apresentaram retração em Sergipe no comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo propriamente dito, o comércio de veículos, motos, partes e peças; o comércio de material de construção; e o comércio atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo.

2024 x 2025

Nesse caso, o resultado de setembro de 2025 frente a agosto de 2025, na série com ajuste sazonal, teve queda de 1,2%. Entretanto, na comparação entre setembro de 2025 e setembro de 2024, a variação no volume de vendas foi positivo, com alta de 0,3%. No acumulado dos últimos 12 meses, o comércio varejista ampliado registrou crescimento de 1,1%, mas, no acumulado de 2025, houve retração de 0,1%.

Alô Canindé!

A gestão do prefeito José Machado Feitosa Neto autorizou a maior obra de infraestrutura educacional já realizada no Povoado Curituba. A assinatura da Ordem de Serviço para a reforma e ampliação da Escola Municipal Antônio Alexandre dos Santos representa um marco significativo para a educação da região e reforça o compromisso do município com a melhoria da rede pública de ensino.

Investindo em Educação

Com investimento de R$ 1.489.860,70, a obra será executada pela empresa A N de Araújo Neto Engenharia, vencedora da Concorrência Eletrônica nº 02/2025. O projeto inclui reforma estrutural completa, ampliação de ambientes e requalificação geral da unidade escolar, com prazo de execução de 12 meses.

Presenças

A solenidade contou com a presença do prefeito Machadinho, do vice-prefeito, secretários municipais, representantes da empresa executora, direção da escola, comunidade quilombola e moradores do local. Todos os vereadores também participaram do evento, acompanhando de perto o anúncio que representa um avanço importante para o desenvolvimento educacional do município.

Reconhecimento

Durante o evento, representantes da comunidade e da escola destacaram a relevância da obra para garantir melhores condições de ensino, ampliando espaços e trazendo mais conforto para estudantes e profissionais. As Secretarias de Educação e Obras apresentaram informações técnicas do projeto e explicaram como as melhorias impactarão a rotina escolar após a conclusão dos serviços. A cerimônia foi encerrada com a assinatura oficial da Ordem de Serviço, marcando o início das intervenções e simbolizando mais um passo importante da gestão municipal no fortalecimento da educação em Canindé de São Francisco.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) ocupou a tribuna da Alese para falar sobre a nomeação do deputado federal Thiago de Joaldo (PP) como relator do projeto que trata sobre a definição da área da Zona de Expansão, questionada por moradores de Aracaju e São Cristóvão. Georgeo espera que a proposta avance com agilidade no Congresso Nacional.

Georgeo Passos II

“Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça – CCJ o parecer do relator deputado Hildo Rocha pela constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar nº 06/2024. Como havia essa perspectiva de aprovação para esse ano. Já foi aprovado e, agora, segue para o plenário. Notícia boa e importante para Sergipe”, disse Georgeo.

Georgeo Passos III

O deputado informou também que o requerimento de urgência da matéria já foi aprovado. “O relator em plenário será o deputado federal Thiago de Joaldo. Importante para resolver essa questão envolvendo Aracaju e São Cristóvão, para que o plebiscito possa ser convocado ainda esse ano. Estaremos na luta pela Zona de Expansão Aracaju, superando assim argumentos jurídicos, com a realização do plebiscito e a vontade popular sendo respeitada”, ponderou.

Plebiscito

Após apreciação em plenário, a matéria segue para o Senado Federal. “O senado tem compromisso de dar celeridade a essa matéria. Portanto, se tudo transcorrer bem e a Assembleia Legislativa também fizer o seu papel na sequência de convocar dentro do prazo que a Lei Complementar estabelece poderemos ter na eleição do próximo ano esse plebiscito, para que o povo de Aracaju e São Cristóvão resolvam aquela questão”, comentou Passos.

Falando nisso

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, convida a população da Zona de Expansão para participar, nesta segunda-feira (17), às 19h, de uma audiência pública dedicada ao Projeto de Lei Complementar nº 6/2024, que trata do procedimento de desmembramento simplificado de municípios com o objetivo exclusivo de solucionar conflitos territoriais.

Zona de Expansão

O encontro será realizado na sede da Unidade de Qualificação Profissional UQP Professora Guiomar Conceição Brito dos Santos, do bairro Mosqueiro, e contará com a presença do deputado federal Thiago de Joaldo, relator do PLP na Câmara Federal, que detalhará os avanços da matéria.

Visita de surpresa

A prefeita Emília visitou, sem aviso prévio, a unidade de saúde no Dom Luciano e escutou demandas de profissionais e usuários do sistema em Aracaju. “Estive na Unidade de Saúde da Família José Quintiliano, acompanhando de perto as necessidades da população e ouvindo quem está na linha de frente. Porque Saúde se faz assim: com presença, cuidado e respeito por quem mais precisa”.

Alô Poço Redondo!

Uma onda de indignação tomou conta do município após a revelação de que o prefeito Vado Gavião teria simplesmente abandonado os aliados que o elegeram e entregue o comando da prefeitura a um exército de adversários históricos. A informação caiu como uma bomba nos bastidores políticos e gerou revolta, frustração e acusações de “traição sem precedentes”.

Bomba!

Segundo lideranças políticas locais, aqueles que foram às ruas, levantaram bandeiras, bateram de porta em porta e defenderam seu nome agora assistem da calçada, enquanto figuras que tentaram impedir sua vitória circulam livres pelos corredores da prefeitura — muitos deles ocupando cargos estratégicos. “É como se ele tivesse jogado os próprios amigos na rua e colocado os inimigos dentro de casa”, desabafou um aliado histórico, revoltado com a reviravolta.

Exclusiva!

Relatos dão conta de que alguns destes novos ocupantes do poder foram os mesmos que, durante a campanha, atacaram Vado Gavião, chamaram seu projeto de “fraco”, “impossível” e “sem rumo”. Hoje, ironicamente, são esses mesmos adversários que dão palpite, influenciam decisões e comandam setores inteiros da administração. A base original — aquela que de fato segurou a campanha — está humilhada, abandonada e completamente desprestigiada. Há quem diga que Vado instalou na prefeitura um “governo paralelo”, formado justamente por quem conspirou contra ele.

Decepção

Nas ruas, o clima é de espanto e indignação. Moradores comentam que nunca se viu um prefeito dar tanto poder a quem sempre foi contra ele, enquanto ignora aqueles que dedicaram anos, esforço e energia ao seu projeto político. Lideranças locais avaliam que a crise interna é inevitável e que a ruptura com antigos aliados já está em curso. Alguns grupos, inclusive, já articulam movimentos para 2028, prometendo não repetir o “erro” de confiar em quem, segundo eles, demonstrou ingratidão política.

Josevaldo Mota I

O contabilista Josevaldo Mota de Souza, presidente da Sociedade Brasileira de Contabilidade (SBC) e CEO da J&A Assessoria Contábil, será um dos destaques do curso “Descomplicando a Reforma Tributária”, que acontecerá no dia 21 de novembro de 2025, das 8h às 18h, no Primme Hotel, localizado na Orla de Atalaia, em Aracaju.

Josevaldo Mota II

Com vasta experiência como consultor empresarial, professor e palestrante, Josevaldo Mota tem se consolidado como uma das vozes mais atuantes na análise das transformações do sistema tributário brasileiro. Mestrando em Contabilidade, o especialista vai abordar, durante o evento, os impactos práticos das mudanças propostas pela Reforma Tributária e como elas afetam empresas, gestores públicos, profissionais da contabilidade e à Advocacia.

Josevaldo Mota III

O curso tem como objetivo capacitar profissionais e estudantes das áreas contábil, jurídica, empresarial, pública e estudantes, oferecendo uma visão abrangente e atualizada sobre as novas estruturas normativas e os tributos instituídos pela reforma. A proposta é proporcionar aos participantes as ferramentas necessárias para interpretar e aplicar corretamente as alterações no contexto tributário, fiscal, contábil e administrativo, promovendo segurança e eficiência na tomada de decisões.

Pedro Menezes

Além de Josevaldo Mota, o curso contará com a presença do advogado e consultor tributário Pedro Menezes Trindade Barretto, mestre em Direito Tributário, conselheiro e ouvidor-geral da OAB-RJ, com ampla experiência acadêmica e empresarial na área.

Valorização da advocacia O advogado e procurador do município de Aracaju, Arício Andrade – candidato ao Quinto Constitucional da OAB Sergipe com o número 27 – defendeu o respeito e a valorização da advocacia, o diálogo com o Judiciário e o fortalecimento da representação da classe no Tribunal de Justiça de Sergipe. Para ele, cumprir as prerrogativas é um dever legal e moral de todos os operadores do Direito.

Arício Andrade

Advogado militante há 16 anos, Arício ressaltou que o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) assegura os direitos e garantias da classe, que precisam ser preservadas em todas as instâncias — desde o advogado que atua no interior até aquele presente nos tribunais superiores. Para ele, as medidas precisam ser calibradas para que a categoria seja respeitada em todos os espaços.

Clarisse Ribeiro

A advogada Clarisse Ribeiro também está na disputa do quinto constitucional. Ela é filha do renomado advogado Eduardo Ribeiro, se mostra competitiva e foca para se destacar em uma das três vagas de cota de gênero destinadas às mulheres. Essa semana ela foi às redes sociais se manifestar sobre um episódio de violência política que sofreu de uma adversária. Pelo Instagram, Clarisse agradeceu às mensagens de apoio recebidas e afirmou: “A violência política não pode ter espaço. Cada um tem a sua história, mas todas as mulheres devem ser respeitadas”.

Alô Simão Dias!

Superadas as polêmicas, dia 20 de novembro será realizado, em Simão Dias, a partir das 16h30, o III Cortejo Afro “Os Filhos de Oya”, celebrando os 42 anos de enfrentamento ao racismo e combate às desigualdades étnicos raciais. O Cortejo integra a programação do II SIMNEGRO – Simão Dias em Movimento Negro e Africanidades”, com a participação da banda “Descidão dos Quilombolas”, contratada pelos organizadores. A realização é uma conquista da Associação de Cultura Afro-Brasileira em Ritos ao Culto dos Orixás Ilê Axé Oyá Abassá Courangandessy Bamirê, através do seu presidente Aristeu de Jesus Reis.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com