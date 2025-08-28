Alexandre de Moraes gera descrédito em uma das instituições mais sérias do País

Por Habacuque Vilacorte

Um tiro no pé! A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizando o monitoramento integral da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante as 24 horas pela Polícia Penal do Distrito Federal, após “manifestação da Polícia Federal”, estimulada por um ofício do deputado federal Lindbergh Farias (PT/RJ), além de descabida, está completamente politizada e chega a ser uma afronta aos princípios éticos e morais.

É bem verdade que hoje em dia é cada vez mais complicado cobrar comportamentos éticos e morais no Brasil, inclusive de instituições e autoridades “protegidas” pela Constituição Federal, como também não é incomum perceber o descumprimento daquilo que foi estabelecido pela Carta Magna de 1988, que se encontra bastante “desfigurada” e desrespeitada. Como questionar qualquer ataque à “soberania nacional” se nem as nossas instituições brasileiras respeitam a nossa lei maior?

Caímos em um descrédito generalizado! Parte da população não se sente representada pelo Executivo, não acredita na “Justiça” praticada pelo Poder Judiciário e não se sente contemplada com as “leis” propostas pelo Poder Legislativo. Vivemos em um tempo de manipulação, onde a imprensa (leia a Grande Mídia), que se identifica como “Quarto Poder”, não menos sem crédito, quase que totalmente politizada e “financiada”, chega a silenciar a “arroubos” que convergem com a censura! Quem diria!

E uma das poucas instituições que sempre foram respeitadas pela maioria da população brasileira, a Polícia Federal, começa a também cair em descrédito após anos promovendo operações bem articuladas e prisões de “nomes sonoros” por verdadeiros “assaltos” ao erário público, destruindo a trajetória construída por décadas de órgãos públicos e autarquias, gerando prejuízos bilionários à economia nacional, desarticulando grandes esquemas de corrupção,

E aqui não se trata de defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, e nem de ser contrário ao presidente Lula (PT), mas de preservar a democracia! É evidente que tem uma “torcida” que extrapola, que torce para “o quanto pior melhor”, e que carregam consigo o sentimento de vingança! Radicais, hipócritas e demagogos! Gente que se diz “racional”, mas que só “flerta” com a Constituição quando ela lhe convém! Gente que há alguns anos condenada a imprensa por um “golpe” e hoje a estimula a vender “outro golpe”!

Mas se a maioria das instituições não se respeitam, ou se não se comportam dentro daquilo que preserva o Estado Democrático de Direito, que ao menos a Corte Suprema, e o senhor Alexandre de Moraes respeite e preserve a instituição Polícia Federal. O Brasil não pode cair em uma anarquia! Deste jeito, com tantos excessos, não dá para esperar algo pior do que mais intervenção norte-americana, mais prejuízos, mais desemprego, fome, miséria e divisão.

A prisão de Jair Bolsonaro – que já está preso sem ser condenado – e os abusos do Supremo em tentar desmoralizá-lo, com a manipulação das forças de Segurança é uma intervenção nos mesmos moldes da “guerra comercial” imposta pelo presidente Donald Trump à economia brasileira. E do ponto de vista político ainda pode ter um “efeito reverso”, gerando ainda mais revolta e popularidade ao ex-presidente. Vivemos sob um “retrocesso democrático” e levaremos décadas para nos reerguemos, moralmente…

Veja essa!

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, inaugurou as obras de infraestrutura urbana do Loteamento Recanto da Jaqueira, no bairro Japãozinho. O serviço contemplou a implantação de rede de microdrenagem, rede coletora de esgoto, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, além da construção de uma escadaria, que ganhou um projeto de arte urbana do artista Korea JPZ. Com investimento de R$ 7.167.841,49, projeto beneficiou 14 ruas, que somam 2,15 km de extensão.

E essa!

“Desde janeiro que a gente trabalha sem parar, exatamente para chegar nesse momento de entrega à população. Quando chegamos, começamos a dar qualidade, a ouvir a população e a gerar esse sentimento de pertencimento. As ruas que antes eram só lama e poeira hoje estão pavimentadas, com esgotamento sanitário feito e dignidade garantida a essa comunidade. Isso é muito importante. Eu estive aqui, mostrei isso nas redes sociais e disse à comunidade que resolveríamos”, celebrou Emília Corrêa.

Projeto corrigido

A prefeita de Aracaju ressaltou também de que forma o projeto foi entregue à atual gestão e as melhorias que precisaram ser realizadas nele. “Ampliamos, inclusive, o que estava no projeto. A rua projetada foi executada e, além disso, acrescentamos o que é mais bonito de tudo: a arte. Não nos conformamos com um projeto malfeito; corrigimos e fomos além. Ampliamos ruas, melhoramos o que existia e tudo pode ser conferido. E não vai parar por aqui. Vamos continuar cuidando da comunidade”, acrescentou a prefeita.

Fabíola Medeiros

A vice-presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, Fabíola Medeiros, falou sobre a importância da obra. “Hoje é um evento oficial, festivo, mas a comunidade já está colhendo os benefícios dessa obra há alguns meses. Passamos por um período de chuva diferente, mais intenso, e a comunidade já não vê mais lama, alagamento ou enchente. Onde hoje existem ruas pavimentadas e asfaltadas, antes era só lama”, destacou ela, ressaltando a importância da implantação do sistema drenagem e a rede de esgotamento para a infraestrutura da região.

Iran vem aí!

O PSOL estabeleceu como prioridades para 2026 a reeleição da deputada estadual Linda Brasil, na Assembleia Legislativa, e a pré-candidatura do vereador de Aracaju, Iran Barbosa, para o Senado Federal. Ele é agora o 9º nome a manifestar disposição em ser senador por Sergipe e vai gerar muita dor de cabeça em alguns nomes de Esquerda, como o já senador Rogério Carvalho (PT) e o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

Bomba!

Esta é para movimentar os bastidores da política de Muribeca: a secretária de Saúde, Lyvia Inngredy Conserva, prima do atual prefeito, já está se movimentando politicamente para ser a próxima candidata à prefeita em 2028. Este projeto vai botar “água no chope” de muita gente…

Garibalde Mendonça I

O vereador Breno Garibalde discursou sobre sua recente indicação ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (Condurb). O parlamentar foi nomeado para o cargo pelo presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, e agora integra o colegiado que atua diretamente na análise e planejamento do crescimento urbano da capital sergipana.

Garibalde Mendonça II

Breno reforçou o papel essencial do órgão na avaliação criteriosa dos Relatórios de Impacto de Vizinhança (RIVs), um instrumento que mede os efeitos que um novo empreendimento pode gerar na comunidade e no meio ambiente ao seu redor. “Estou muito feliz pela indicação do presidente da Câmara Ricardo Vasconcelos, para que eu represente a casa. O Condurb é um conselho fundamental para o desenvolvimento urbano responsável de Aracaju. Inclusive, quero parabenizar a presidente Hertha Dantas pela seriedade com que vem conduzindo os trabalhos, especialmente na análise dos RIVs”, afirmou o vereador.

Garibalde Mendonça III

Em sua fala, Breno Garibalde fez duras críticas à forma como os RIVs eram aprovados em gestões anteriores, apontando que muitos empreendimentos recebiam parecer positivo após já estarem concluídos, o que, segundo ele, compromete totalmente a função do relatório. “Não faz o menor sentido aprovar um RIV depois que o empreendimento já está pronto. Infelizmente isso era uma prática comum, e ainda hoje existem relatórios que precisam ser aprovados mesmo com os condomínios já concluídos. Isso precisa mudar”, pontuou.

Villaredo Aruana

O vereador chamou atenção para um caso recente analisado pelo Condurb: o empreendimento Villaredo Aruana, localizado às margens do rio Vaza-Barris, em uma área considerada sensível do ponto de vista ambiental. Segundo Breno, o projeto previa o uso de piso intertravado, um material permeável que facilita a absorção da água da chuva. No entanto, todo o local foi asfaltado, contrariando o que havia sido acordado.

Sem infraestrutura

“Como se libera um Relatório de Impacto de Vizinhança dessa forma? É inadmissível. Os empreendedores precisam respeitar a cidade de Aracaju. Estamos falando de um condomínio com 900 lotes, que pode abrigar cerca de 3.600 pessoas, em uma área que antes era um sítio de coqueiros. Existe infraestrutura para isso? Transporte, educação, saúde, drenagem, coleta de lixo? Não existe. A infraestrutura precisa chegar primeiro do que a construção desses condomínios, mas isso não acontece. E é dessa forma desordenada que a cidade está crescendo”, critica.

Crescimento desordenado

Ainda em seu pronunciamento, reforçou que não é contra o crescimento da cidade, mas que ele ocorra de maneira planejada. “Não sou contra o desenvolvimento. Sou contra o desenvolvimento desordenado. Precisamos dar um basta nesse monte de empreendimento licenciado sem a devida infraestrutura chegar primeiro. Quem paga essa conta é a população, especialmente os moradores ribeirinhos, que acabam sendo expulsos de seus territórios por não terem mais condições de permanecer ali”, afirmou.

Condurb

O vereador concluiu seu discurso reconhecendo o trabalho que vem sendo realizado pelo Condurb e reiterou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável da capital. “Fico feliz com a atuação do conselho, que tem demonstrado atenção às questões estruturais e ambientais, principalmente na análise criteriosa dos RIVs. Esse é o caminho certo para uma Aracaju mais justa e planejada”, finalizou.

Alessandro Vieira I

O Senado Federal aprovou o Projeto de Lei 2628/2022, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB), que cria a primeira legislação da América Latina dedicada exclusivamente à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. O texto, que já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados, segue agora para sanção presidencial.

Alessandro Vieira II

Protocolado por Alessandro Vieira em 2022, o projeto foi pioneiro ao trazer para o Parlamento brasileiro um debate que hoje mobiliza governos em todo o mundo: como proteger crianças e adolescentes dos riscos da internet. A proposta estabelece regras inéditas de privacidade, segurança e responsabilização para plataformas digitais, aplicativos, redes sociais e jogos eletrônicos.

Alessandro Vieira III

Entre as medidas previstas estão a proibição de publicidade direcionada com base em dados de menores, o banimento de práticas abusivas como loot boxes em jogos, a obrigação de oferecer ferramentas eficazes de controle parental e a responsabilização das empresas pela exposição de crianças a conteúdos nocivos, como violência, pornografia, incentivo ao suicídio e à automutilação.

Vitória coletiva

Para Alessandro Vieira, a aprovação é uma vitória coletiva e um marco político. “Muitas vezes ouvimos a crítica de que o Parlamento legisla de costas para a sociedade. Neste caso, foi exatamente o oposto: ouvimos a sociedade civil, identificamos um problema urgente e demos uma resposta concreta. O ambiente digital é hoje um risco enorme, especialmente para crianças e adolescentes. Essa lei nasce do esforço coletivo de parlamentares de diferentes partidos, técnicos, especialistas e organizações da sociedade civil que se uniram em torno de uma causa maior: proteger quem mais precisa”, afirmou o senador.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União), presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (Cindre), protocolou na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4.828/2024, que institui o “Outubro Branco”, mês dedicado à conscientização, valorização e respeito à profissão médica.

Yandra Moura II

A proposta prevê que, anualmente, em outubro, gestores públicos, em cooperação com entidades civis, organizações profissionais e científicas, promovam campanhas de esclarecimento sobre a importância da medicina. Entre as ações previstas estão palestras contra a precarização da profissão, promoção de direitos e iluminação de prédios públicos na cor branca.

Yandra Moura III

Segundo Yandra, a iniciativa nasce do reconhecimento à categoria. “Médicos e médicas enfrentam rotinas exaustivas, longas jornadas, situações de extremo estresse e, muitas vezes, deixam de lado o convívio familiar para estar ao lado dos pacientes. O Outubro Branco será um espaço de reflexão, reconhecimento e mobilização pela valorização dessa categoria tão essencial”, afirmou.

Outubro Branco

O projeto é fruto de uma solicitação do Sindicato dos Médicos de Sergipe e do diretor da Federação Médica Brasileira, Helton Monteiro. Atualmente, a matéria está em análise na Comissão de Saúde da Câmara, sob relatoria do deputado Allan Garcês (PP-MA). Na justificativa, a deputada reforça que a valorização dos profissionais impacta diretamente a qualidade da assistência à população. “Valorizar o médico é valorizar os pacientes e a sociedade. Médico valorizado é paciente bem cuidado”, disse. Se aprovado, o “Outubro Branco” passará a integrar o calendário nacional, com campanhas voltadas ao reconhecimento e fortalecimento da medicina no país.

Fábio Meireles I

Aprovado na Câmara Municipal de Aracaju, Projeto de Lei nº 148/2025, de autoria do vereador Fábio Meireles, que cria salas de silêncio para autorregulação de alunos autistas e neuroatípicos nas escolas públicas e privadas de Aracaju. O projeto foi aprovado em unanimidade, além de ser amplamente elogiado pelos parlamentares.

Fábio Meireles II

Essas salas terão como objetivo oferecer um ambiente seguro e controlado para estudantes autistas e neuroatípicos, ajudando-os a se autorregular diante de sobrecargas sensoriais, prevenindo crises emocionais e comportamentais. O texto estabelece que os espaços deverão ser de fácil acesso e bem sinalizados, assim como ser equipados com fones redutores de ruído, objetos reguladores (como fidget toys, brinquedos psicomotores, óculos escuros, mordedores, lycra sensorial, entre outros) e apresentar baixo estímulo visual e sonoro.

Fábio Meireles III

A lei também prevê que a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) deve capacitar professores, gestores e demais profissionais para o atendimento adequado, promovendo conscientização sobre a importância da autorregulação sensorial. Conforme explica o vereador, à criação de salas de acomodação sensorial visa garantir um espaço seguro e controlado para que alunos autistas e neuroatípicos e alivia a sobrecarga sensorial, ajudando-os a manter o equilíbrio emocional e físico, evitando crises e comportamentos disruptivos.

Mais inclusão!

De acordo com o parlamentar, a implementação dessas salas contribuirá para uma maior inclusão social, ao oferecer aos alunos autistas um ambiente mais acessível e confortável para seu desenvolvimento educacional. “A sensibilização sobre a importância de um ambiente inclusivo também será um ganho significativo para a sociedade como um todo”, defende.

Salas equipadas

A justificativa ao Projeto de Lei explica que as salas de acomodação sensorial são salas reservadas, equipadas com fones de ouvidos, redutores de ruído e objetos reguladores, além de apresentarem baixo estímulo visual e sonoro. Serão espaços destinados, exclusivamente, para que estudantes autistas e neuroatípicos possam se autorregular e recuperar o equilíbrio sensorial e emocional.

Luciano Pimentel I

Com uma atuação parlamentar marcada pelo reconhecimento do turismo como setor fundamental para o desenvolvimento econômico do país, o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) presidiu a sessão especial de concessão do Título de Cidadania Sergipana ao presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), Manoel Cardoso Linhares.

Luciano Pimentel II

Concedida pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a honraria enaltece a trajetória do homenageado, que acumula 27 anos de dedicação ao setor hoteleiro, sendo amplamente reconhecido por seus pares e por representantes do poder público pela busca de soluções para entraves que impactam a atividade turística, atuando com o objetivo de ampliar a produtividade e a competitividade das empresas do segmento.

Luciano Pimentel III

Autor da propositura, Luciano Pimentel destacou, em seu discurso, os principais feitos de Manoel Linhares à frente da ABIH, ressaltando o relevante trabalho realizado durante a pandemia da Covid-19, período de extrema dificuldade para o turismo em todo o mundo. “Em 2020, Manoel Linhares foi protagonista nas mobilizações que culminaram na sanção da Lei 14.020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda”.

Olha o Setransp!

Durante a capacitação, com carga horária de 8 horas, os condutores são preparados para compreender e intervir em situações de importunação sexual e violência contra a mulher. Dividido em dois módulos, dentre os aspectos abordados pelo curso estão as alternativas de intervenção e encaminhamento diante do assédio, reconhecer que a violência contra a mulher não é normal, identificar as diferentes formas de assédio e abuso, definir o que constitui importunação ofensiva ao pudor e compreender a legislação aplicável ao crime.

Raissa Cruz

“O setor de transporte atua de forma ativa no combate à importunação sexual. Por isso, promovemos a capacitação dos motoristas para coibir essas situações criminosas. O transporte público é um espaço de respeito, e a violência contra a mulher, em qualquer de suas formas, não tem desculpa. Respeitar não é uma opção, é um dever que precisa ser cumprido dentro dos coletivos e em todos os ambientes da sociedade”, enfatiza a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

Assédio no Transporte

Além do Proteção ao Assédio Sexual no Transporte Público, treinamento exclusivo para prevenir esse tipo de violência, o Sest Senat também instrui os condutores no enfrentamento dos crimes de caráter sexual por meio de um módulo específico dentro do curso de formação para condutores de veículos de transporte público coletivo de passageiros, requisito para o ingresso e permanência na profissão, sendo destaque entre os 14 cursos obrigatórios para motoristas.

Cícero Viana

Segundo o instrutor do Sest Senat, Cícero Viana, “durante os cursos, mostramos aos motoristas exemplos do dia a dia, desde palavras de baixo calão com conteúdo sexual até toques, aproximações indesejadas ou situações em que o corpo do agressor é usado para violar os direitos da mulher, satisfazendo a própria lascívia. Nós capacitamos os condutores para intervir e coibir essas práticas, apresentando também os conceitos de assédio sexual e as diferenças entre assédio, abuso e importunação, tanto ofensiva ao pudor quanto sexual direta”.

Olha o Sebrae!

O Sebrae Sergipe está com inscrições abertas para microempresas e empresas de pequeno porte participarem do Programa de Agentes Locais de Inovação (ALI), uma das iniciativas mais bem-sucedidas da instituição. Gratuito, o programa tem como objetivo impulsionar a inovação nos negócios, reduzindo custos e/ou aumentando o faturamento.

Duas modalidades

Atualmente, duas modalidades estão disponíveis: o ALI Produtividade, com inscrições abertas até 29 de agosto, e o ALI Rural, com prazo até 15 de setembro. Em ambas as versões, bolsistas com experiência de mercado atuam diretamente junto às empresas para implementar ferramentas que aprimoram os processos produtivos e estimulam o desenvolvimento dos pequenos negócios.

ALI Produtividade

O ALI Produtividade é voltado para micro e pequenas empresas interessadas em aplicar metodologias ágeis e soluções inovadoras. Durante seis meses de acompanhamento, os agentes trabalham na implantação das melhorias e realizam uma avaliação final para mensurar os resultados alcançados.

ALI Rural

Já o ALI Rural é destinado a produtores rurais e empreendimentos do agronegócio que buscam inovação e desenvolvimento sustentável. Ao longo de 12 meses, o agente acompanha diretamente a propriedade, auxiliando na adoção de práticas que aumentem a rentabilidade e tornem a gestão mais eficiente. Os empresários interessados em participar devem preencher seus dados nos links de inscrição específicos para cada programa: ALI Produtividade e ALI Rural.

Olha o Senac!

No mês de setembro, o Senac Aracaju abrirá as portas do salão pedagógico, no segundo andar da unidade, para oferecer serviços gratuitos à comunidade. A iniciativa faz parte do programa educativo do curso Técnico em Imagem Pessoal, proporcionando aos alunos a oportunidade de praticar e aprimorar suas habilidades em atendimentos ao público.

Serviços

Entre os serviços disponibilizados estão limpeza de pele, limpeza e design de sobrancelhas, terapia capilar, tratamento capilar, corte feminino e escovação. Os atendimentos ocorrerão de 1º a 12 de setembro de 2025, de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, com atendimento por ordem de chegada. Os serviços serão realizados por alunos supervisionados e, portanto, estarão sujeitos a alterações conforme as necessidades pedagógicas das turmas. Para ser atendido, é necessário apresentar um documento de identidade, e menores de idade devem estar acompanhados por pais ou responsáveis.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com