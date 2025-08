Alexandre de Moraes “politiza” o STF e compromete todo o Judiciário brasileiro

Por Habacuque Vilacorte

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, vive na atualidade, uma “dicotomia” de sentimentos junto ao povo brasileiro: os mais alinhados com a Esquerda e os movimentos sociais, em sua maioria, aprovam a postura do magistrado contra as manifestações públicas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na relação comercial com o nosso País, e por determinar, monocraticamente, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Já a outra parcela da sociedade, mais alinhada à Direita e aos conservadores e ala empresarial de centro-direita, avalia como “abusiva” e “politizada” a ação do ministro do STF, que apesar de indicado por um político, como o ex-presidente Michel Temer, desrespeita diversos veículos de imprensa e persegue setores da oposição, impondo seus desejos e vontades, dentro da “vaidade das vaidades” e sempre numa espécie de “alinhamento” com a reeleição do governo Lula (PT).

Quando “subiu a aposta” tentando demonstrar que não se sentia incomodado no STF pelas pressões impostas pelo governo Trump, Alexandre de Moraes, na avaliação deste colunista, findou “pecando pelo excesso” e não calculou as consequências, em meio a tanta instabilidade política que o País atravessa, para determinar a prisão de Jair Bolsonaro por um gesto de agradecimento por todos aqueles que se manifestavam nas ruas de todo o País em sua defesa.

Estamos falando de um ministro da Corte mais importante do País que não esconde publicamente suas preferências políticas e finda colocando, “no mesmo patamar”, os demais julgadores daquele Tribunal, ampliando o descrédito entre a população brasileira e chamando a atenção da comunidade internacional. O que é ruim não apenas para o Supremo, mas para todo o Poder Judiciário, para todos aqueles que devem defender o fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

As medidas cautelares severas contra Jair Bolsonaro, inclusive com a instalação da tornozeleira eletrônica, sem qualquer descumprimento das determinações do Poder Judiciário, além de medidas restritivas impostas como a proibição de ter contato com seu filho e de usar qualquer uma de suas redes sociais geraram muitas discussões no País, inclusive dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Estava configurada ali a “censura”, a “ditadura da toga”, como denunciam os conservadores.

As manifestações volumosas em vários pontos do País, no último domingo (3), contra a perseguição de Alexandre de Moraes aos opositores de Lula e ao ex-presidente Jair Bolsonaro, deram um “gás” para a Direita, que se articula para 2026. Com um celular nas mãos visualizando o que estava acontecendo, de dentro da sua casa, e com uma simples manifestação de gratidão, Bolsonaro foi sancionado com a prisão domiciliar, decisão monocrática que surpreendeu até os demais magistrados do Supremo.

Daí em diante, o ministro se excedeu e começou a perder o apoio de setores da imprensa, de dentro do STF, do Poder Judiciário como um todo e até de alguns setores da sociedade em geral. Trata-se de uma decisão extremamente abusiva e politizada contra um “inimigo fragilizado”, que perde a razoabilidade e que precisa ser contida. Acirrou as relações comerciais com os Estados Unidos, gerando mais instabilidade na política nacional. “Xandão” tá “careca de saber” que um magistrado não decide com o fígado…

Veja essa!

Pré-candidato ao Senado, o ex-deputado André Moura (União) respondeu a fala do senador Alessandro Vieira (MDB), que em entrevista para Narcizo Machado, na FAN FM, disse que não votaria em André, mesmo que ele fosse seu companheiro de chapa, no agrupamento liderado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD).

E essa!

André vê oportunismo em Alessandro que, segundo ele, hoje faz tudo aquilo que sempre condenou dos outros políticos: usa a estrutura de seu mandato, com as emendas parlamentares que lhe são cabidas, para fazer “busca de apoio político” junto a lideranças do interior do Estado.

Decisão do governador

Em sua manifestação, André Moura não quis polemizar com Alessandro e “transferiu” a definição de como se montará esse palanque para o governador Fábio Mitidieri, que comandará esse processo sucessório do próximo ano. “Sobre o senador Alessandro, este não é um problema meu, mas do governador, do chefe do nosso agrupamento”.

Com Lula I

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, participou da Assembleia Geral do Consórcio Nordeste, realizada em Brasília, e de um almoço com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reuniu os chefes dos Executivos estaduais da região. Em ambos os encontros, temas estratégicos para o desenvolvimento regional foram debatidos, com destaque para a defesa das exportações nordestinas diante das tarifas anunciadas pelos Estados Unidos e para a atuação unificada dos estados da região na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em novembro deste ano, em Belém.

Com Lula II

Durante o almoço com o presidente Lula, no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, os governadores trataram da preocupação com os impactos do aumento de tarifas de importação norte-americanas sobre setores importantes para a economia nordestina, como frutas, pescado e minérios. Fábio e os demais líderes regionais manifestaram apoio às articulações do governo federal para tentar reverter ou mitigar os efeitos do chamado ‘tarifaço’, especialmente sobre os empregos e a renda das populações mais vulneráveis.

Com Lula III

Entre as medidas em análise estão incentivos fiscais, ampliação de crédito e compras governamentais para proteção das empresas exportadoras. “O Nordeste não pode pagar a conta de disputas comerciais internacionais. É preciso proteger os empregos da nossa gente e garantir que setores estratégicos, como frutas, pescado e sal, tenham respaldo do governo federal diante desse tarifaço anunciado pelos Estados Unidos”, destacou o governador de Sergipe.

EJA no Centro POP

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), em parceria com a Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), realizou a entrega de kits escolares a 25 pessoas em situação de rua, matriculados no Programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal José Duarte de Araújo. A ação ocorreu no Centro de Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP).

Novo espaço

Os alunos receberam fardamentos, mochilas, materiais escolares e livros. As aulas para esses homens e mulheres em situação de rua que estão reiniciando os estudos acontecerão inicialmente na sede atual do Centro Pop, localizado na Rua Laranjeiras. No entanto, um novo imóvel já foi disponibilizado pela Prefeitura, para transferência da sede do centro especializado. O novo espaço vai possibilitar a abertura de novas turmas para a população em situação de rua atendida no Centro Pop.

Edna Amorim

Para a secretária da Educação, Edna Amorim, o ato representa mais do que viabilizar condições para esse público poder estudar e, posteriormente, alcançar metas profissionais. “As pessoas que vivem em situação de rua precisam do nosso apoio. A educação é fundamental, é um direito básico, assim como a alimentação. É preciso que eles retomem os estudos para recuperar a dignidade. Isso é importante para que eles transformem suas vidas”, afirmou.

Simone Valadares

A secretária da Família e da Assistência Social, Simone Valadares, explica que a retomada das atividades da EJA com esse público, após seis anos paralisado, representa um marco importante para a gestão da prefeita Emília Corrêa. “É isso que a nova gestão quer. Uma gestão humanizada para resgatar a cidadania dessas pessoas em situação de rua. Essas pessoas não tiveram a oportunidade na época correta. E, agora, voltamos o olhar para eles e estamos dando as condições necessárias para que se desenvolvam. Aqui, nós vamos colher frutos e ver vidas sendo transformadas”, avalia.

Vladimir Souza Carvalho I

A Justiça Federal em Sergipe (JFSE) realizou uma programação especial em homenagem ao Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho, por ocasião de sua aposentadoria. O evento ocorreu no Fórum Ministro Geraldo Barreto Sobral, em Aracaju, reunindo Desembargadores (as), magistrados(as), servidores(as), familiares, amigos e representantes de instituições jurídicas, acadêmicas e culturais.

Vladimir Souza Carvalho II

A cerimônia foi aberta com a participação do Presidente do TRF5, Desembargador Federal Roberto Machado; do Diretor da ESMAFE da 5ª Região, Desembargador Federal Cid Marconi; do Diretor da Revista do TRF5, Desembargador Federal Edilson Nobre; da Diretora do Foro da Seção Judiciária de Sergipe, Juíza Federal Lidiane Bomfim; além do próprio homenageado, Desembargador Vladimir Souza Carvalho.

Vladimir Souza Carvalho III

Dando continuidade à programação, foi realizado o painel “Entre linhas e vereditos: perspectivas cruzadas sobre a vida de Vladimir Souza Carvalho”, com a participação do Desembargador Federal Carlos Rebelo, Jackson da Silva Lima, Antonio Samarone de Santana, José Augusto Machado, Saracura e Luiz Carlos. Os convidados abordaram diferentes aspectos da trajetória jurídica, literária e humana do homenageado.

Vladimir Souza Carvalho IV

Foram exibidos dois vídeos institucionais: um sobre o Fórum da Justiça Federal em Itabaiana, que leva o nome do Desembargador Vladimir Souza Carvalho e outro com depoimentos de familiares, amigos e colegas de trabalho. Em seguida, foi realizado o lançamento de uma edição especial da revista institucional da Justiça Federal da 5ª Região, apresentada pelo Desembargador Edilson Nobre.

Goretti & Sérgio I

A solenidade que marcou a mudança da titularidade na Secretaria da Saúde de Lagarto foi marcada pela reafirmação da unidade do grupo político liderado pelo prefeito Sérgio Reis. Durante o ato, a ex-secretária, Goretti Reis, que deixou a pasta por decisão pessoal, negou qualquer narrativa de rompimento com o prefeito ou com o grupo. “Muitos tentaram fazer desse momento um episódio de politicagem, dizendo que eu tinha brigado com o prefeito, com o grupo. Não existe nada disso. Eu pedi um tempo para mim. E Sérgio compreendeu”, destacou.

Goretti & Sérgio II

Goretti destacou também que permanece na base e à disposição da gestão. “Continuarei aqui, como técnica, como profissional, como lagartense que ama essa cidade. O sucesso do grupo será sempre a minha bandeira, independente do cargo que eu ocupe”. Ao deixar a pasta, Goretti pontuou que entrega a secretaria com recursos, projetos estruturantes licitados e com a equipe técnica coesa. “Está tudo organizado. E a gestão vai continuar acertando, porque o trabalho sério segue com quem está chegando”, frisou.

Netinho Guimarães I

Através de indicação, aprovada na ALESE, o deputado estadual Netinho Guimarães (PL) solicitou ao presidente do Departamento de Estradas e Rodagens de Sergipe (DER), Anderson das Neves, um estudo de viabilidade para a adequação e aprimoramento na criação de faixas de pedestre na rodovia SE-220 nos pontos de maior travessia, como os pontos de ônibus e paradas de veículos no município de Muribeca, beneficiando os povoados: Pedras, Saco das Varas, Pau Alto, Cabeça da Onça, Cajueiro, Queimada Nova e Arrodeador.

Netinho Guimarães II

O parlamentar explica que a solicitação é fruto de reivindicações constantes de moradores, comerciantes e de lideranças políticas de Muribeca. “Existe a necessidade de implantação de faixas nos pontos de ônibus e locais de grande tráfego de veículos e pessoas diariamente, visando promover a segurança e bem-estar dos pedestres dos povoados citados que apresentam um grande número de idosos, crianças e estudantes que trafegam por essas vias diariamente”, justifica.

Netinho Guimarães III

No município de Muribeca residem cerca de oito mil habitantes e a rodovia citada figura como principal via de acesso daqueles cidadãos, onde inclusive estão localizadas igrejas, escolas e unidades básicas de saúde. A implantação de faixas leva à redução dos acidentes automobilísticos e atropelamentos de pedestres e animais, que infelizmente têm sido constantes. As faixas vão indicar ainda aos condutores dos veículos à necessidade de redução de velocidade para a passagem pelos pedestres. “A rodovia também serve para o deslocamento diário de centenas de pessoas, inclusive, idosos e crianças, que vão dos povoados à sede do município para estudar ou trabalhar”, justifica.

