Aliança entre Rogério e Mitidieri vai consolidar palanque de Lula em Sergipe no próximo ano 

O assunto que movimentou as rodas políticas durante todo o final de semana foi o “abraço” do governador Fábio Mitidieri (PSD) no senador Rogério Carvalho (PT), durante a Festa dos Amigos do Leite, no município de Poço Redondo. O gesto chamou bastante atenção partindo do princípio de que desde a eleição de 2022 que o chefe do Executivo e o petista se comportam numa condição de adversários políticos, quando disputaram aquele pleito, inclusive no 2º turno.

É bem verdade que desde a derrota na eleição estadual que Rogério Carvalho tem se mantido “neutro” em relação ao governo de Fábio Mitidieri, ou seja, o senador seria naturalmente o “líder” da oposição de 2022 em diante, mas optou por silenciar e focar na construção de um projeto de reeleição ao Senado agora em 2026. Esse “esfriamento” entre as partes pode estreitar a relação política do governador de Sergipe com o presidente Lula (PT).

Em 2022, por decisão judicial, Fábio foi proibido de usar em seu programa eleitoral contra Rogério Carvalho a imagem de Lula, então candidato à presidência da República contra a reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Desta vez, sem uma pré-candidatura do Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado e com os dois chefes do Executivo precisando de apoios para suas respectivas reeleições, parece não existir mais impedimentos para que o palanque do petista em Sergipe seja o de Mitidieri.

É evidente que o governador se movimenta para fragilizar cada vez mais todos os seus adversários, usando os mais variados métodos, inclusive sinalizando para possíveis aproximações. Em uma semana correu atrás do ex-deputado André Moura (UNIAO) e todo o seu agrupamento e finalizou com um “abraço fraternal” em Rogério Carvalho. Em ambos os casos, o velho “MARKETING” que transmitir a mensagem de que as “arestas” entre as partes estariam resolvidas.

O problema é que “a conta não fecha”! É evidente que os projetos maiores em questão são a reeleição do presidente Lula e do governador Fábio Mitidieri, mas e os demais? André Moura é pré-candidato ao Senado na mesma base que já tem o “desafeto” e pré-candidato à reeleição Alessandro Vieira (MDB). Além dos dois, como “acomodar” Rogério Carvalho que também quer seguir no Senado? O governo terá que fazer concessões e, dentro dos ajustes, pode passar a vaga de vice na chapa majoritária.

Para manter essa “engenharia” parece irreversível que teremos até 2026 uma máquina administrativa “inflada” para comportar as acomodações políticas. Outro desafio será controlar as “animosidades” entre os aliados que já estão se estranhando nas redes sociais e em declarações para a imprensa. Perder o equilíbrio será o mesmo que um “curto-circuito” em um palanque tão “heterogêneo”. Com os olhos voltados para a reeleição, reaproximação de Lula, Fábio e Rogério é apenas uma questão de tempo…

Depois da repercussão por conta do “abraço” entre Fábio Mitidieri e Rogério Carvalho, em Poço Redondo, nas redes sociais se iniciou uma discussão sobre quem liderará a oposição em Sergipe até o próximo ano. Mesmo momentaneamente inelegível, o nome mais lembrado continua sendo o do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho.

Se há uma preocupação em garantir o palanque para o presidente Lula (PT) em Sergipe, também se inicia a discussão sobre quem vai liderar o movimento mais conservador no Estado, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O deputado federal Rodrigo Valadares é pré-candidato ao Senado levantando a “bandeira da Direita” no Estado.

Auxiliares da prefeita Emília Corrêa (PL) parecem empenhados em fortalecer uma pré-candidatura do médico Eduardo Amorim (PSDB) para Senador em 2026; mas a informação que vem de Itabaiana é que o prefeito Valmir de Francisquinho estaria determinado, caso não dispute o governo, em indicar o ex-prefeito Adaílton (PL) para o Senado Federal.

Senador 222

Alinhado ao extremo com ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Rodrigo Valadares disputará o Senado em 2026 com o apoio do eleitorado mais conservador e de Direita do Estado e, assim como nos outros Estados, surgirá com a proposta de “senador 222”, dentro de um movimento que será encampado pelo PL Nacional.

Eduardo Amorim I

Médico de profissão, o Senador por Sergipe entre os anos de 2011 e 2018, Eduardo Amorim, utilizou as redes sociais para destacar a convocação de 255 profissionais da Saúde que passam a atender os pacientes do SUS nas unidades básica de Aracaju. Eduardo entende esta medida como mais um avanço conquistado pela prefeita Emília Correia em menos de 100 dias de gestão.

Eduardo Amorim II

No vídeo publicado, ele destacou ainda a importância das boas escolhas para que possamos colher bons frutos. Entre os profissionais da saúde que foram convocados pela Prefeitura de Aracaju estão técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas e enfermeiros. Na capital sergipana, 85% da população é dependente do SUS. A expectativa por parte de Eduardo Amorim é que novos avanços sejam anunciados logo em breve para a Saúde pública de Aracaju.

Eduardo Amorim III

Nesta segunda-feira comemora-se o Dia Nacional da Saúde. Eduardo é um estudante eterno desta área, além de apaixonado e entusiasta por todo o universo que contempla a Saúde. Enquanto Senador, foi responsável por destinar múltiplas emendas parlamentares para o SUS, fato este que impactou positivamente na vida dos sergipanos. Somente para o Hospital do Câncer foram 200 milhões – atuação que lhe rendeu o título de melhor Senador do Brasil entre os anos de 2011 e 2014.

Ministro em Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), e o Ministério da Educação realizam na próxima terça-feira (8), a solenidade de celebração de 1 ano do programa Pé-de-Meia, a assinatura do contrato de 6 mil alunos da rede estadual participantes do programa Estudante Monitor e a assinatura da ordem de serviço para a construção de 10 creches do Programa de Apoio aos Municípios para a Expansão da Educação Infantil (Ameei). O evento acontecerá no Centro de Excelência John Kennedy, no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, às 8h30.

“Pé-de-Meia”

Em Sergipe, a execução do Pé-de-Meia é coordenada pela Secretaria de Estado da Educação, em parceria com as Diretorias de Educação e suas respectivas unidades escolares que ofertam Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (Ejaem) responsáveis pela gestão do Programa no âmbito do Estado. São 58.982 estudantes elegíveis ao programa que estudam no ensino médio e na modalidade Ejaem. Desde a implementação, o programa apresenta resultados positivos, como diminuição das taxas de abandono no ensino médio em regiões com vulnerabilidade socioeconômica; aumento da conclusão do ensino médio e impacto na vida dos jovens.

Creches

Na agenda da próxima terça-feira, será assinada a ordem de serviço para a construção de creches tipo 1 nos municípios de Aracaju, Lagarto, Boquim, Propriá, Campo do Brito, Indiaroba, Carira, Muribeca, Laranjeiras e Feira Nova, com investimento total na ordem de R$ 49.365.491,90. O investimento por creche é de R$ 4.936.549,19. No município de Monte Alegre, já está em andamento a construção da creche tipo 2, no valor de R$ 3.251.718,73. A creche terá capacidade para atender 132 crianças e contará com seis salas de aula.

Alô Socorro!

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, deu um passo importante para a segurança e mobilidade do município ao assinar a ordem de serviço para a revitalização da iluminação pública na BR-235. O trecho que liga o viaduto da BR-101 à divisa com Aracaju receberá mais de 200 lâmpadas de LED, além da realocação de postes danificados e substituição do cabeamento, com um investimento de aproximadamente R$ 900 mil.

BR iluminada

Durante o seu discurso, o prefeito Samuel reforçou que essa era uma demanda antiga da população, que teve, inclusive, sua cobrança enquanto deputado estadual. “Já levantávamos essa pauta há anos, é inadmissível chegar em Socorro e ser recepcionado com a escuridão, mas nós vamos mudar essa realidade, o projeto vai revitalizar a iluminação de toda essa região, trazendo mais segurança para os motoristas e pedestres, para todos que transitam por aqui”, celebrou o gestor.

Marcelo Martins

“A recuperação desse trecho é importante para a entrada de Socorro. Vai ser revitalização e obra do trecho, porque tem alguns pontos que vão ser recolocados alguns postes, por ter anos nessa situação, tem alguns pontos deteriorados. Faremos também o cabeamento por completo, vão ser todos trocados”, explicou Marcelo Martins, representante da FCM Engenharia Elétrica, empresa responsável pela execução do serviço.

Ação Civil Pública

A responsabilidade pela revitalização da iluminação desse trecho foi alvo de questionamento judicial. Em 2023, o Ministério Público do Estado de Sergipe ajuizou uma Ação Civil Pública, determinando que a instalação, manutenção e melhoria da iluminação pública eram de competência do município de Nossa Senhora do Socorro. Apesar disso, a antiga gestão não tomou as providências necessárias para resolver o problema.

UBS na Soledade

No mês em que se comemora o Dia Mundial da Saúde, o vereador Fábio Meireles (PDT) recebeu da atual secretária municipal de saúde, Débora Leite o anúncio da reconstrução da UBS Renato Mazze Lucas, na zona norte da capital. O parlamentar destacou o assunto e comemorou a conquista, uma bandeira de luta de seu mandato e anseio da população aracajuana, especificamente de moradores do bairro Soledade, que vem sofrendo com a ausência de atendimento público de saúde no local onde moram, tendo que se deslocar para outros bairros próximos.

Fábio Meireles

O vereador disse que a Unidade de Saúde Renato Mazze Lucas deixou de funcionar no bairro Soledade há 17 anos e por motivo de inundação foi transferida para o Santos Dumont. “Com a transferência para outro bairro devido às inundações é que a unidade Mazze Lucas perdeu um pouco o sentido, porque cada unidade básica de saúde é construída visando atender a uma determinada comunidade, mas a população da Soledade deixou de ser assistida e durante 17 anos, ou seja, no período entre 2008 a 2025 a unidade saiu do bairro Soledade e foi para cerca de 4 km após, no bairro Santos Dumont. A população praticamente foi subdividida”, ressalta.

Paulo Júnior I

O deputado estadual e líder da oposição, Paulo Júnior (PV) usou a tribuna para fazer um apelo sobre os trabalhadores rodoviários da Progresso, empresa que sairá do Sistema Integrado de Transporte de Aracaju. Durante seu discurso, o parlamentar destacou que a decisão já era esperada diante das dificuldades enfrentadas pelo sistema de transporte coletivo da capital sergipana.

Paulo Júnior II

“A prefeita de Aracaju anunciou a saída da Progresso do sistema municipal de transporte. Nós estávamos acompanhando a tratativa de licitação e já sabíamos que uma hora isso aconteceria. Nossa preocupação é como os trabalhadores irão receber seus direitos, porque estão com mais de três meses de salário atrasado. Gostaria de fazer apelo à prefeita, que também é presidente do Consórcio, para que veja uma forma de aproveitar esses trabalhadores na nova empresa que irá assumir as linhas da Progresso, para que esses trabalhadores não fiquem desamparados”, disse.

Paulo Júnior III

O parlamentar voltou a cobrar a licitação do transporte, lembrando que o contrato já foi assinado pelos municípios integrantes do Consórcio em 2024. “Volto a falar da importância da licitação porque, aí sim, teremos uma frota totalmente renovada. Medidas de caráter temporário não são ideais e precisamos atentar que mobilidade é mais que renovação de frota. Não houve decisão do Consórcio sobre a rescisão contratual da licitação realizada”, cobrou.

Fiscalização rigorosa

Além disso, Paulo Junior enfatizou a necessidade de uma fiscalização rigorosa para garantir o cumprimento das diretrizes estabelecidas no decreto municipal, que define uma vida útil máxima de 12 anos para ônibus a combustão e de 15 anos para veículos elétricos. “É fundamental que haja fiscalização nas garagens das empresas para assegurar que esse decreto seja cumprido rigorosamente”.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) reafirmou seu compromisso com a população aracajuana ao visitar a Secretaria de Assistência Social de Aracaju. Durante o encontro com a secretária Simone Valadares, o parlamentar apresentou os recursos destinados à assistência social do município e anunciou novas indicações para o ano de 2025.

Alessandro Vieira II

Com uma política voltada à melhoria da qualidade de vida dos aracajuanos, Alessandro Vieira destacou a destinação de R$ 14.023.858,00 provenientes de emendas parlamentares e captação junto ao Governo Federal. O montante será investido na construção de equipamentos públicos essenciais, como Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), um Centro Pop para atendimento à população em situação de rua, um Centro Dia para idosos e uma Residência Inclusiva.

Alessandro Vieira III

As emendas parlamentares beneficiam também unidades e organizações da rede de Assistência Social, como a Unidade de Acolhimento Freitas Brandão, Casa Abrigo Sorriso, Externato São Francisco de Assis, Associação Shalom Aracaju, AMO (Associação dos Amigos da Oncologia), entre outras instituições de apoio social e assistência a populações vulneráveis.

Simone Valadares

Durante a reunião, a secretária Simone Valadares entregou um ofício solicitando recursos adicionais para o custeio dos serviços e investimento na proteção social básica e especial. O senador reafirmou seu compromisso com a Prefeitura de Aracaju e com a gestão da prefeita Emília Corrêa, destacando a importância do trabalho conjunto para a implementação eficaz das políticas públicas na capital sergipana.

Sessão sobre o autismo

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) conduziu uma sessão especial alusiva ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, com o tema “Informação gera empatia, empatia gera respeito”, adotado pela campanha nacional deste ano. Ao iniciar a sessão, o parlamentar relembrou sua trajetória na luta pela efetivação dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), destacando as quatro leis de sua autoria — as primeiras no estado voltadas aos autistas — que versam sobre o atendimento preferencial, Abril Azul, prazo do laudo médico e combate à discriminação.

Luciano Pimentel

“Desde 2019, quando entrou em vigor a primeira lei de nossa autoria voltada à defesa dos direitos dos autistas, temos promovido audiências públicas e sessões especiais para debater o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nosso compromisso sempre foi levar conhecimento sobre o TEA, pois acreditamos que a informação é o primeiro passo para garantir os direitos das pessoas autistas”, destacou Luciano Pimentel.

Delegada Katarina I

A deputada federal e terceira secretária da Mesa Diretora da Câmara, Delegada Katarina, esteve no projeto de irrigação Betume, em Neópolis, para entregar equipamentos e veículos que aperfeiçoarão as atividades agrícolas do perímetro. A parlamentar destinou R$ 500 mil em emendas, através da Codevasf, para melhorias no Projeto Público de Irrigação, beneficiando diretamente 600 famílias nos municípios de Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Baixo São Francisco sergipano.

Delegada Katarina II

Os recursos foram distribuídos para duas frentes essenciais: R$ 400 mil foram investidos na reabilitação da estação de tratamento e bombeamento do projeto, com a aquisição de uma bomba e o reparo de outra, garantindo o funcionamento adequado do sistema de irrigação, fundamental para a agricultura local. E outros R$ 100 mil foram destinados à aquisição de motocicletas para reforçar as ações de operação e manutenção da infraestrutura do projeto.

Delegada Katarina III

Delegada Katarina destacou a importância desse investimento para a economia e o desenvolvimento da região. “Nosso compromisso é fortalecer a agricultura irrigada e garantir melhores condições para os trabalhadores que dependem do Projeto Betume. Esse recurso vai impactar diretamente na produção e na qualidade de vida dessas famílias”, afirmou a deputada.

Exportações e Investimentos

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) dá início às edições do Exporta Mais Brasil de 2025 com estreia no dia 7 de abril, em Aracaju. O foco será no setor de Healthy Foods – alimentos e bebidas saudáveis e contará com a participação de 20 empresas.

Exporta Mais Brasil

O sucesso do Exporta Mais Brasil vem de um grande diferencial: ao invés de levar empresas brasileiras para fora do Brasil para participar de ações de promoção comercial, o programa traz compradores internacionais ao país para fazerem negócios diretos com os produtores nacionais. Além disso, o programa proporciona a oportunidade desses compradores verem de perto a produção local, assegurando a origem dos produtos que estão interessados em comprar e o cenário do setor de interesse.

Clarissa Furtado

A gerente de Competitividade de ApexBrasil, Clarissa Furtado ressaltou que as empresas brasileiras participantes são, em sua maioria, empresas que estão iniciando sua jornada no mercado internacional. “O foco é em micro, pequenas e médias empresas, que já se prepararam para exportar por meio de programas como o Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), e têm, durante o evento, sua primeira oportunidade de estar frente a frente com um comprador” afirmou. Como parte do Exporta Mais, sempre é oferecida uma preparação adicional às empresas brasileiras, com a realização de webinars ou até mesmo consultorias, para que elas cheguem prontas e seguras na rodada de negócios.

Jorge Viana

“É o encontro perfeito entre quem quer comprar com quem está pronto para vender”, afirma o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana. “Os números mostram que, em pouco tempo, o programa já fez muito e seguirá fazendo ainda mais em 2025. São milhares de portas abertas para nossos empreendedores ficarem frente a frente com compradores de todo o mundo, interessados no que o Brasil tem de melhor”, destaca o presidente.

Igor Celeste

“Além das rodadas de negócios, promovemos visitas técnicas a fazendas, fábricas e indústrias locais, nas quais os compradores conseguem perceber o compromisso e a qualidade dos produtos brasileiros. Assim, eles se sentem mais seguros no momento de fechar negócios”, afirma o gerente Regional da ApexBrasil, Igor Celeste. Ele explica que os compradores são selecionados e trazidos ao Brasil de acordo com o perfil do setor atendido em cada edição do programa.

Parceria com o Sebrae

Uma novidade neste ano é a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Nacional), que viabilizará parte das passagens nacionais e hospedagens para MPEs participantes quando não forem oriundas do estado em que ocorrerá a rodada. Os compradores internacionais também poderão contar, pela primeira vez, com o catálogo da Buy Brazil , plataforma que reúne empresas participantes das ações de promoção da ApexBrasil por meio de vitrines digitais exclusivas. Para este evento, 15 empresários brasileiros se inscreveram na Buy Brazil e oferecem produtos como mel, frutas, sucos, erva mate e ingredientes amazônicos. Durante a edição Healthy Foods de Aracaju, estão previstas visitas técnicas nas fábricas das Maratá Sucos e Topfruit, referências em processamento de sucos na região.

Convocados do PSS I

Como parte do fortalecimento da rede municipal de saúde, a Prefeitura de Aracaju publicou, no Diário Oficial do Município, a convocação de 255 profissionais aprovados no Processo Seletivo Público Simplificado (PSS) 2023. O objetivo é ampliar e qualificar o atendimento prestado à população nas unidades de saúde da capital.

Convocados do PSS II

Foram convocados 53 enfermeiros, 97 técnicos de enfermagem, 17 farmacêuticos, 9 cirurgiões-dentistas, 4 auxiliares de saúde bucal, 10 profissionais de Educação Física, 2 fisioterapeutas, 1 terapeuta ocupacional, 4 fonoaudiólogos, 1 psicólogo, 1 oficineiro, 6 profissionais de Redução de Danos, 1 nutricionista e 49 atendentes de estabelecimentos de saúde.

Convocados do PSS III

Os candidatos convocados devem comparecer à inspeção de saúde, que será realizada de 7 a 10 de abril de 2025, no Centro Médico do Trabalhador, situado na Rua Bahia, nº 1429, bairro Siqueira Campos. Durante essa etapa, serão feitos a avaliação clínica e os exames laboratoriais: HBSAG, ANTIHBSAG e ANTIHCV. O não comparecimento dentro do prazo implicará na eliminação do candidato, conforme previsto no edital nº 01/2023.

Entrega da documentação

A entrega da documentação deverá ser feita de 22 a 24 de abril de 2025, por meio da plataforma ajuinteligente.aracaju.se.gov.br, buscando pelo item CONVOCAÇÃO SMS EDITAL Nº 32/2025. A convocação faz parte do cronograma de execução do PSS 2023 e tem como finalidade suprir necessidades identificadas na rede municipal de saúde.

Cláudio Mitidieri I

O atual secretário de Estado da Saúde de Sergipe, Cláudio Mitidieri, emerge como um dos principais nomes para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. Seu nome tem sido amplamente citado nos bastidores políticos e entre lideranças locais, impulsionado por sua gestão à frente da Secretaria de Estado da Saúde e pelo apoio de prefeitos e lideranças que já declararam apoio à sua pré-candidatura.

Cláudio Mitidieri II

Com um histórico marcado por gestão eficiente e entrega de resultados expressivos, Cláudio Mitidieri tem se destacado na execução de projetos estruturantes. Durante sua gestão, impulsionou a ampliação do Hospital da Criança e fortaleceu o programa Opera Sergipe, que expandiu a realização de cirurgias eletivas, reduzindo significativamente a fila de espera. Seu compromisso com a melhoria do atendimento e da infraestrutura das unidades de saúde tem sido um diferencial.

Cláudio Mitidieri III

Especialista na saúde da mulher, Mitidieri acumulou experiência como diretor-geral do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) e diretor-técnico da Maternidade São José, em Itabaiana. Além disso, sua passagem pelo Ipesaúde foi marcada pela modernização do atendimento aos beneficiários e pela ampliação da infraestrutura das unidades de saúde tanto na capital quanto no interior do estado.

Congresso do PSB

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Sergipe está se preparando para um evento de grande importância para o fortalecimento da legenda no estado. O Congresso Estadual 2025 ocorrerá no próximo dia 12 de abril, na Assembleia Legislativa de Sergipe, a partir das 10h. O evento contará com a presença do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Zezinho Sobral, presidente estadual do PSB, e Cláudio Mitidieri, presidente municipal do PSB Aracaju, fazem o convite a todos os filiados para esse evento que visa reunir os principais representantes do partido, bem como fortalecer a base socialista em Sergipe.

Presenças nacionais

Com a presença de figuras de peso, como Carlos Siqueira e Geraldo Alckmin, o Congresso promete ser um marco na construção do futuro político do PSB, com discussões sobre os rumos do partido e as perspectivas eleitorais para 2025. A participação de todos os filiados é fundamental para o crescimento e a expansão das ideias sociais e progressistas no estado. Este evento é mais uma oportunidade para os membros do partido se atualizarem sobre as diretrizes políticas, além de fomentar a troca de experiências e fortalecer a união partidária, especialmente no cenário político nacional.

Nitinho I

“A morosidade na liberação de subsídios financeiros por parte do Governo Federal, através da Caixa Econômica, para o financiamento de imóveis usados, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, tem represado milhares de vendas no Brasil e bloqueado o fluxo de negócios no mercado imobiliário nacional”. A preocupação é do deputado federal Nitinho Vitale (PSD), que intermediou uma reunião entre representantes do mercado imobiliário nacional e o Ministério das Cidades com o objetivo de acelerar a liberação de subsídio para imóveis usados, através do MCMV.

Nitinho II

A reunião aconteceu no Ministério das Cidades e as entidades reclamam que existe uma demanda reprimida de compradores que anseia pela liberação do subsídio para aquisição de imóveis usados. “Eles dizem que mercado imobiliário nacional está enfrentando um momento de mudanças das regras, muitas propostas de compra em andamento, com negociações paradas, só aguardando o recurso do subsídio do Programa Minha Casa Minha Vida ser liberado”.

Alô Itabaiana!

A Prefeitura de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu o “I Encontro municipal pelo mês de conscientização do autismo”, reunindo profissionais da área da saúde e familiares no auditório do SEST SENAT. O evento integra a programação da campanha “Abril Azul”, voltada à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Trabalho de conscientização

Itabaiana tem se destacado por suas políticas públicas voltadas à causa, com destaque para o funcionamento do Centro de Referência do Autismo (TEAcolhendo), onde 36 profissionais — entre médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicopedagogos — realizam atendimentos semanais a 508 pacientes diagnosticados com TEA. Além disso, o município também oferece o serviço de equoterapia, que é uma terapia complementar no tratamento de crianças com autismo.

Valmir de Francisquinho

“Estamos falando de uma política pública séria, com investimentos reais. Itabaiana é um dos poucos municípios do Brasil que oferece equoterapia como serviço público. Nosso compromisso é ampliar cada vez mais o acolhimento e garantir dignidade às famílias e às pessoas com autismo. Podem contar sempre com o apoio da Prefeitura”, é o que destaca o prefeito Valmir de Francisquinho. Inaugurado em 2024, o centro de equoterapia conta com 16 profissionais especializados, que realizam atendimentos contínuos com foco em melhorar o desenvolvimento físico, emocional e social dos pacientes.

Cine Sertão em Feira Nova

Prepare-se para uma experiência cinematográfica única em Feira Nova, Sergipe! Nos dias 8 e 9 de abril de 2025, o Cine Sertão na Arte chega à cidade para celebrar a cultura e o audiovisual sergipano, com uma programação imperdível, totalmente gratuita! Durante esses dois dias de evento, o público terá acesso a longas, curtas e curta-documentários produzidos em Sergipe, refletindo as riquezas e a diversidade cultural da nossa terra.

Programação

Além das exibições, o evento contará com workshops, mesas de debate e rodas de conversa, proporcionando uma verdadeira imersão no universo do cinema e nas questões culturais locais. Entre os destaques da programação, estão a exibição do documentário “O Homem que Engarrafava Nuvens”, que conta a história de Humberto Teixeira e do curta “Trovas e Canções: O Cotidiano Entoado do Sertão” de Danilo Santana e Kleberson Souza (Idealizadores do Rock Sertão). O Cine Sertão na Arte é uma excelente oportunidade para quem ama cinema e deseja conhecer mais sobre a produção audiovisual sergipana. A entrada é totalmente gratuita, então não perca a chance de fazer parte desse evento imperdível!

