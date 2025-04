Alianças para o Governo e o Senado: parece “AMOR”, mas é “CILADA”!

O jogo político é movimentado por diversos fatores, inclusive pelos “blefes”! É comum, também, você ver determinado agrupamento político anunciando aliança com outro, supostamente rival ou adversário até então, formalizando composições que parte do eleitorado fica sem entender e outra parte até se revolta com aquilo que está diante dos seus olhos. Algumas dessas “parcerias” conseguem ser eficientes até determinado ponto, mas outras causam tanta repulsa por parte da sociedade que a rejeição finda interferindo no resultado eleitoral.

Olhando o cenário político sergipano para 2026 este colunista já vem alertando sobre as inúmeras especulações sobre as mais diversas composições partidárias. Neste período pré-eleitoral, alguns políticos costumam dizer que é comum e “saudável” que todos os agrupamentos dialoguem sobre a viabilidade de alguns entendimentos. Só que a sociedade em geral não digere bem esta postura e abomina aqueles que se desgastam, conflitam e se atacam durante uma campanha eleitoral e iniciam a “troca de afagos” quando uma outra eleição se aproxima…

A política, lamentavelmente, transformou-se em um negócio! Lucrativo para uma minoria privilegiada e extremamente deficitária para a grande parte da população. Nesses “diálogos” do período pré-eleitoral, os políticos discutem praticamente tudo: troca de cargos, acomodações, distribuição de secretárias e espaços de poder, além de entendimentos sobre quem será candidato ou não; o que menos se discute neste período são os interesses da coletividade, sobre como assegurar mais qualidade de vida para as pessoas.

Em Sergipe temos uma conjuntura política em formatação, para a disputa de governador e para o Senado Federal, tudo em pleno vapor! O chefe do Executivo, Fábio Mitidieri (PSD) parece focado em sua reeleição e, apesar de dizer que só tratará de composições no próximo ano, o que mais tem feito desde o início do ano é política, atraindo aliados e buscando fragilizar seus adversários. Seu atual vice, Zezinho Sobral (PSB), já foi previamente “rifado” da chapa majoritária e já trabalha a construção de uma pré-candidatura para deputado estadual.

Quem teria a “prioridade” na disputa pela vice é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Jeferson Andrade (PSD). Ele, inclusive, já liberou suas bases, sinalizando que não disputará a reeleição; nos bastidores, com a tendência de Mitidieri assegurar o palanque para Lula (PT) em Sergipe, há quem aposte que o ministro Márcio Macedo (PT) será seu vice. Correm por fora nesta indicação a ex-prefeita Lara Moura (UNIÃO) e a deputada federal Yandra Moura (União) que também estão tendo seus nomes “ventilados” para o caso de futuras acomodações políticas.

O grande “impasse” parece passar pelo Senado Federal, quando o já senador Alessandro Vieira (MDB) não renuncia a caminhar com o governador, que essa semana “abraçou”, num gesto “fraterno” seu até então desafeto Rogério Carvalho (PT). Mitidieri diz aos quatro cantos que seu pré-candidato a senador é André Moura (UNIÃO), mas não descarta os outros dois, numa conta que “não fecha”! Quem serão os dois pré-candidatos a senador do Governo? Quem vai sobrar ou recuar? Qual será a compensação? Uma cadeira no TCE ou a vaga de vice?

Em síntese, temos uma construção em andamento de pré-candidaturas a governador e a senador da República, no agrupamento da situação, na trilha do eterno grupo de pagode, “Molejo”, o que para muita gente parece “AMOR”, para este colunista, não passa de “CILADA”! Estão se unindo no mesmo palanque figuras que não se suportam, com relações estremecidas, com ataques mútuos e muito fake News “plantado” nas redes sociais e em setores da imprensa. Tem gente fazendo “Juras de AMOR”, mas a coluna “crava”: “o golpe tá aí, cai quem quer”…

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, sancionou nessa sexta-feira (11), as Leis que dispõem sobre a criação e organização básica da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semup), da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (Sermulher) e da Secretaria Municipal da Articulação, Parcerias e Investimentos (Sempi), substituindo a antiga Seapri. A cerimônia de assinatura aconteceu durante a coletiva de imprensa dos 100 dias da nova gestão da Prefeitura de Aracaju.

“Mais um momento de cumprimento do nosso programa de governo, que é a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, uma pasta necessária, além da criação da Secretaria das Mulheres, que eu não poderia deixar de fazer porque também é de grande importância. Será mais um braço que nós teremos para a proteção dos direitos das mulheres, mas também do incentivo ao empreendedorismo, às políticas públicas, à mulher na política. Também destaco a ampliação dos serviços da Secretaria da Articulação, não sendo mais só a articulação política, que é muito importante, mas sendo também a secretaria para captação de recursos para Aracaju”, frisou a prefeita.

Novo secretário

Durante a assinatura, a prefeita Emília Corrêa anunciou a indicação de Antônio Luiz dos Santos para assumir a Secretaria da Pessoa com Deficiência de Aracaju. Presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades de Sergipe, Luizinho, como é conhecido, é auditor fiscal há mais de 30 anos da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

Antônio Luiz

“Aracaju está reconhecendo a importância da pessoa com deficiência, como parte integrante da sociedade, como parte que vai contribuir, vai gerar também emprego, trabalho e políticas públicas”, frisou, lembrando a sensibilidade da prefeita Emília Corrêa com a inclusão das pessoas com deficiência. “Uma gratidão imensa ao que a prefeita está fazendo pelo povo com deficiência aracajuano, sergipano e do Brasil. Porque nós levamos esse case para o país todo. A gente compõe uma rede de conselhos estaduais do Brasil, vinculado ao Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, e todos os estados e municípios me mandavam mensagens de satisfação e de elogio pela iniciativa”, destacou Antônio Luiz dos Santos.

Agora é 22!

A Prefeitura de Aracaju anunciou uma mudança no calendário de pagamento dos servidores municipais, durante coletiva de apresentação dos 100 dias de gestão. A partir de maio, os salários serão depositados sempre no dia 22 de cada mês, antecipando a data anteriormente praticada.

Mesa de Negociação

De acordo com a prefeita Emília Corrêa, que fez o anúncio oficial, a decisão foi acertada durante a primeira reunião da mesa permanente de negociação, que aconteceu dia 26 de março, com os sindicatos de várias categorias de servidores públicos. No encontro, a gestora apresentou algumas opções de datas para o calendário de pagamento para que cada setor pudesse se posicionar, garantindo um processo participativo. A maioria dos presentes optou pelo dia 22 como a melhor alternativa.

Escolha dos servidores

“Uma data que foi escolhida pelos servidores, ou seja, agora o funcionalismo público municipal tem data para receber, escolhido pelos funcionários, pelos servidores, que isso faz muita diferença. Nosso objetivo é construir juntos, com responsabilidade e transparência”, afirmou a prefeita. O novo calendário valerá para os servidores da ativa, comissionados, aposentados e pensionistas vinculados ao município. Antes da mudança, os pagamentos costumavam ser realizados nos últimos dias do mês.

Bomba!

Durante o programa do jornalista Luiz Carlos Focca, uma declaração forte e polêmica do Comandante do 7º Batalhão da PM, o Tenente-Coronel Gilmar, afirmou em uma sessão da Câmara de Vereadores que está passando por dificuldades como falta de efetivo, falta de viaturas, graças à pouca estrutura disponibilizada pelo comandante da Polícia Militar e pelo governo do Estado.

Soltou o verbo!

“O Posto Policial do Povoado Brasília é aberto quando dá! Eu não estou aqui para esconder ou não mostrar a realidade. A gente faz muito com pouco! Nãoq uer dizer que a PM não faça, mas quisera eu ter uma estrutura maior. Não quero dizer que é culpa do Comando Geral, mas de todos os Batalhões do Interior. A nossa tropa está velha e o concurso que vem aí não dará conta!”, desabafou o Tenente-Coronel. Com a palavra o comando da Polícia Militar de Sergipe e o Governo do Estado…

Breno Garibalde I

A Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Proteção Animal da Câmara de Aracaju, presidida pelo vereador Breno Garibalde, visitou as instalações da Maternidade Lourdes Nogueira para dialogar com a diretoria do Instituto de Tecnologia e Saúde, responsável pela gestão da unidade.

Breno Garibalde II

“Juntamente com demais membros da comissão, os vereadores Camilo Daniel, Lúcio Flávio, a vereadora Selma França e o vice-presidente da Câmara, Pastor Diego, conversei com o diretor do INTS, Sandro Tosta, para entender o lado deles nessa questão. O que nos foi passado pelo diretor, foi que não existiu atraso de salários dos funcionários e, mesmo com a gestão anterior deixando de pagar diversas parcelas do contrato, eles honram os compromissos com os trabalhadores”, explicou o vereador.

Breno Garibalde III

Na oportunidade, a comissão viu a necessidade de entender melhor como fica a situação dos profissionais da unidade de saúde, diante da alegação do instituto, de que os salários estão sendo pagos. “Os profissionais estão inseguros com o futuro deles na maternidade, já que o contrato com o INTS vence no final de abril e até agora não se sabe a empresa que vai assumir a gestão da unidade de saúde”, pontuou o parlamentar.

Comissão de Saúde

Breno reafirmou que a Comissão de Saúde da Câmara vai continuar acompanhando essa questão, cobrando soluções e pressionando a prefeitura para que traga maiores esclarecimentos sobre a nova gerência da maternidade, sobre como vai ser essa transição. Nossa maior preocupação é que continue sendo prestado um serviço de excelência para a população”, concluiu.

Netinho Guimarães I

Através de indicação nº 71/2025, aprovada na Alese, o deputado Netinho Guimarães (PL) solicita ao governador de Sergipe, Fábio Mitidieri a recuperação da Ponte do Rio do Sal, na divisa entre Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, situada no bairro Lamarão e Conjunto João Alves. O documento será endereçado ao diretor-presidente do DER, o engenheiro Anderson das Neves Nascimento e ao secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas para que viabilizem a recuperação da estrutura da Ponte.

Netinho Guimarães II

A indicação também solicita a manutenção da estrutura metálica da ponte, bem como a devida pintura do local. “A ponte liga dois municípios sergipanos, é um espaço público de intenso fluxo de veículos, bem como de pedestres e precisamos pensar na segurança da população, evitando acidentes no local”, justifica o parlamentar.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) voltou a cobrar um ajuste no Teste de Aptidão Física (TAF) para os candidatos PCD’s do concurso da Polícia Militar de Sergipe. Georgeo ressaltou a modificação feita no edital, contemplando os PCD’s nas reservas de vagas.

Georgeo Passos II

“No Teste Aptidão Física as pessoas com deficiências – PCD’s precisam ter as provas adaptadas, dentro das suas condições. Recentemente, tivemos alteração para as candidatas mulheres nesse concurso, a questão da barra, atendendo uma questão judicial”, disse o parlamentar.

Georgeo Passos III

Georgeo lembrou ainda a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ favorável aos PCD’s. “Mais uma vez faço um apelo para que os PCD’s tenham essas adaptações. Espero que a Secretaria de Estado da Administração e a Polícia Militar revejam essa situação e faça as correções necessárias no TAF”, frisou.

Ipesaúde

O deputado também falou sobre a publicação do Sintese em relação à limitação do Ipesaúde no atendimento a pacientes oncológicos. “Fica aqui um apelo para que Ipesaúde possa se manifestar o quanto antes e explique o porquê dessa limitação de consultas e exames, principalmente, para os pacientes oncológicos”, disse Georgeo.

Alessandro Vieira I

A população sergipana contará com um importante reforço na estrutura da saúde pública. O senador Alessandro Vieira (MDB) destinou R$ 2,6 milhões para a aquisição de dois novos tomógrafos, que serão instalados no Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro e no Hospital Regional de Propriá. O objetivo é ampliar o acesso a exames de imagem, melhorar a eficiência no atendimento e reduzir a sobrecarga do Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE), localizado em Aracaju.

Alessandro Vieira II

O recurso já está na conta do Governo de Sergipe, e a compra dos equipamentos está em andamento. Com a chegada dos novos tomógrafos, os sergipanos terão mais pontos de atendimento para exames essenciais no diagnóstico de diversas doenças, evitando deslocamentos longos e desafogando a demanda concentrada no HUSE.

Alessandro Vieira III

Para o senador Alessandro Vieira, o investimento é uma resposta direta às necessidades da população. “A saúde pública precisa ser tratada como prioridade, e o acesso a exames fundamentais, como a tomografia, não pode ser um obstáculo para os sergipanos. Nosso mandato tem trabalhado para garantir recursos e estruturar os hospitais regionais, descentralizando os serviços e proporcionando um atendimento mais ágil e eficiente”, ressaltou o parlamentar.

Hospitais Regionais

Com a chegada dos novos equipamentos, os Hospitais Regionais de Nossa Senhora do Socorro e de Propriá terão maior capacidade de diagnóstico por imagem, o que contribuirá para a descentralização do atendimento. Isso significa que menos pacientes precisarão se deslocar até Aracaju para realizar exames, reduzindo a superlotação do HUSE e permitindo que a unidade se concentre nos casos mais complexos.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União), coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política e presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (CINDRE), participou da reunião da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Gênero (FEMM), em associação com a Delegação para as Relações com o Brasil (D-BR), no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Yandra Moura II

Durante sua fala, Yandra agradeceu o espaço de diálogo com os parlamentares europeus e destacou o trabalho do Observatório Nacional da Mulher na Política. Ela ressaltou os três eixos de atuação do Observatório, com destaque para o monitoramento da violência política de gênero. Um dos exemplos mais graves é a disseminação de deep nudes, imagens falsas geradas por inteligência artificial, que simulam nudez sem o consentimento das vítimas.

Yandra Moura III

Yandra foi relatora do projeto de lei, aprovado recentemente pelo Congresso Nacional, que criminaliza a produção e o compartilhamento desse tipo de conteúdo. “Combater a violência política de gênero, especialmente no ambiente digital, é essencial para garantir que mais mulheres possam participar da política de forma livre e segura. Essa é uma luta que não é só nossa, é pela democracia”, afirmou Yandra.

Novo projeto

Durante a visita à Bélgica, a deputada também apresentou o novo projeto de parceria entre o Observatório e a União Europeia, no âmbito dos Diálogos Setoriais. A iniciativa prevê ações de pesquisa e conscientização sobre a participação feminina na política e o combate à violência política de gênero no ambiente digital, com foco nas eleições de 2026. Yandra ainda adiantou que estão em curso tratativas com o Centro de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina da USP para a criação de um protocolo de apoio às vítimas de deep nudes, com o objetivo de facilitar denúncias e coibir a disseminação desse tipo de material.

Fábio Meireles I

O vereador Fábio Meireles (PDT) mostrou preocupação com o manguezal localizado ao lado da Avenida Perimetral Oeste, em Aracaju. O parlamentar usou a tribuna para cobrar efetivas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA), liderada pela secretária municipal de meio ambiente, Emília Golzio. A pauta levada pelo vereador levanta preocupações significativas, especialmente no que diz respeito à supressão do mangue, um ecossistema de extrema importância para a regulação climática, a biodiversidade. “É uma cobrança da população, não se trata de um discurso raivoso”, explicou o vereador.

Fábio Meireles II

Para o parlamentar, a destruição dos mangues tanto na zona Oeste, ou na zona Sul de Aracaju está na contramão das recomendações internacionais resultando na destruição e perdas de habitats essenciais para diversas espécies, além de agravar a crise climática ao reduzir a capacidade de absorção do ecossistema e proteger a costa contra eventos extremo. Ele defendeu a necessidade imediata de ações efetivas por parte da SEMA, de forma responsável e sustentável para os mangues da nossa capital.

Maurício Maravilha

Em aparte, o vereador, Maurício Maravilha (UB), disse que esteve visitando a SEMA e recebeu a notícia de que a secretária Emília Golzio já estava providenciando mudas para reposição de manguezais em Aracaju, inclusive o convidou para conhecer o local onde estava sendo produzidas estas mudas. Os manguezais, com seus três tipos principais de mangue, são fundamentais para a reprodução e sobrevivência de milhares de espécies, como peixes, crustáceos, aves e mamíferos. Por isso, o ecossistema recebe o apelido de “Berçário da vida”.

Polícia Unida I

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei n° 22/2025, de autoria da deputada Kitty Lima, que institui 9 de maio como o Dia do Movimento Polícia Unida. A data escolhida para eternizar o Movimento Polícia Unida é a da recriação do adicional de periculosidade, fruto do entendimento do Governador do Estado Fábio Mitidieri com as lideranças do Movimento Polícia Unida, após mais de dois anos de uma luta intensa pelo restabelecimento do direito outrora extinto.

Polícia Unida II

O presidente do Movimento Polícia Unida Sgt Adelmo Moraes agradece a iniciativa da deputada Kitty Lima, o apoio e o voto favorável de todos os demais deputados e reafirma a confiança no Governador Fábio Mitidieri de que concluirá a implementação dos 30% antes do fim do atual governo.

Congresso do PSB

Neste sábado (12), Sergipe recebe a visita do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ele participará do Congresso Estadual 2025 do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que acontecerá às 10 horas, na sede da Assembleia Legislativa de Sergipe. O evento, que contará com as presenças do presidente estadual do PSB, Zezinho Sobral, do vice-presidente estadual e presidente municipal do PSB Aracaju, Cláudio Mitidieri, do presidente Nacional do PSB, Carlos Siqueira, reunirá filiados, povo sergipano, juventude e toda sociedade civil para debater a conjuntura da política estadual e nacional, planejamentos para 2026, fortalecimento da democracia, sustentabilidade e outros temas.

Ícaro de Valmir I

O deputado federal Ícaro de Valmir (PL) apresentou à Câmara dos Deputados um novo Projeto de Lei com foco na segurança dos caminhoneiros brasileiros. O PL 519/2025 prevê o aumento das penas para crimes cometidos contra esses profissionais, que enfrentam diariamente riscos nas estradas do país.

Ícaro de Valmir II

A proposta busca dobrar a pena de delitos praticados contra caminhoneiros, especialmente quando houver violência ou ameaça. O objetivo é proteger uma das categorias mais importantes para a economia nacional, frequentemente exposta a situações de perigo como roubos de carga, furtos de veículos e até homicídios.

Ícaro de Valmir III

“Além da importância econômica, os caminhoneiros enfrentam um cenário alarmante de violência em suas jornadas diárias. Roubos de carga, furtos de veículos e até homicídios são ocorrências frequentes nas estradas brasileiras, colocando em risco não apenas o patrimônio dos transportadores, mas também suas vidas. A proteção jurídica reforçada se faz necessária para garantir que esses profissionais possam exercer sua atividade com maior segurança”, defendeu Ícaro.

Defesa dos caminhoneiros

O projeto trata de crimes como homicídio qualificado, furto, roubo, violação de domicílio e atentado contra a liberdade de trabalho. Um dos pontos de destaque do PL é a proposta de considerar a cabine do caminhão como moradia do motorista, o que garante maior proteção legal em casos de invasão. Com o endurecimento da legislação, Ícaro de Valmir espera coibir práticas criminosas contra caminhoneiros e promover mais segurança nas estradas, além de valorizar os trabalhadores que movem o país. O projeto agora segue para análise nas comissões da Câmara.

Cristiano Cavalcante I

A Assembleia Legislativa de Sergipe aprovou o Projeto de Lei nº 55/2024, de autoria do deputado estadual Cristiano Cavalcante, que cria o Programa Estadual de Reinserção Social de Dependentes Químicos Recuperados. O programa tem como objetivo principal oferecer oportunidades reais de qualificação e emprego para pessoas em processo de recuperação da dependência química.

Cristiano Cavalcante II

Para o autor da proposta, é preciso reconhecer que, além do tratamento clínico, é fundamental garantir condições para que esses indivíduos reconstruam suas vidas com dignidade e autonomia. Tornar isso uma política de Estado representa um avanço significativo na luta contra as drogas, ao tratar a reinserção no mercado de trabalho como um passo essencial para a recuperação e prevenção de recaídas.

Cristiano Cavalcante III

“A reinserção no mercado de trabalho não é apenas um gesto de acolhimento. É uma estratégia eficaz para romper o ciclo da dependência, evitar recaídas e reduzir os impactos sociais do uso abusivo de álcool e outras drogas”, ressaltou o deputado Cristiano Cavalcante.

Sobre a lei

A nova lei prevê que o Governo do Estado estabeleça parcerias com o setor privado, conceda incentivos fiscais às empresas que contratarem dependentes químicos recuperados e promova ações conjuntas com entidades da sociedade civil, igrejas e instituições voltadas à prevenção e ao cuidado. Além disso, o programa oferecerá cursos de capacitação e atividades de qualificação social e profissional.

Obrigações cumpridas

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju informa que cumpriu integralmente todas as obrigações contratuais firmadas com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), atual gestor da Maternidade Lourdes Nogueira. Entre janeiro e abril de 2025, foram pagos à instituição o montante de R$ 25.061.662,08, sendo R$ 6.208.431,32 somente no mês de abril.

Rescisão contratual

A rescisão contratual, anunciada em 2 de abril, ocorreu a partir de solicitação formal do próprio INTS, que alegou dificuldades operacionais em razão de débitos herdados da gestão anterior, referentes ao exercício de 2024. Diante da situação, a SMS conduziu reuniões técnicas com o instituto, avaliando os impactos da decisão e garantindo que a transição ocorra sem prejuízos para a população.

Repasses realizados

É importante destacar que, por se tratar de um contrato de gestão, a responsabilidade pelo pagamento da equipe médica e dos demais funcionários é do próprio INTS, que administra integralmente os recursos transferidos pela SMS para garantir a operação plena da unidade. Os repasses, portanto, foram realizados de forma tempestiva, visando preservar a normalidade dos serviços e o direito dos trabalhadores.

Contrato vigente

O contrato permanece vigente até o dia 30 de abril de 2025, período em que o INTS continuará à frente da gestão da maternidade. Paralelamente, a Secretaria já iniciou as providências legais e administrativas para a realização de um novo processo de contratação, que será conduzido com total transparência, segurança jurídica e respeito aos princípios da administração pública.

Peixe-Boi-Marinho

O peixe-boi-marinho “Astro”, que se tornou símbolo de resistência e conservação ambiental em Sergipe, pode ser reconhecido oficialmente como Patrimônio Natural do Estado. A Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA) prepara documentação para formalizar a proposta junto à Câmara dos Deputados, em uma iniciativa que busca consolidar a proteção da espécie ameaçada de extinção.

Patrimônio natural

“Transformar ‘Astro’ em patrimônio natural é reconhecer não apenas a importância de um animal emblemático, mas fortalecer Sergipe como referência em conservação ambiental”, afirma o biólogo da FMA, Rodolfo Alves. A iniciativa nasceu da necessidade de destacar a importância ecológica do peixe-boi-marinho e sensibilizar a população sobre a conservação da espécie sem a necessidade de contato direto.

Relevância ecológica

O projeto, que já conta com o apoio do vereador Breno Garibalde, encontra-se em fase inicial de articulação política. “Estamos preparando um dossiê completo que demonstra a relevância ecológica, cultural e econômica do animal para nossa região”, explica a Fundação. O documento apresentará o histórico da espécie, seu papel nos ecossistemas costeiros e os benefícios da conservação do animal para o meio ambiente e economia local.

Política ambiental

Para Sergipe, a oficialização de “Astro” como patrimônio natural representa um marco na política ambiental estadual. O reconhecimento posicionará o Estado como um dos pioneiros na valorização de espécies ameaçadas e ampliará o escopo de ações conservacionistas na região.

Ameaça de extinção

Os peixes-bois-marinhos (Trichechus manatus) estão classificados como criticamente ameaçados de extinção no Brasil. Segundo especialistas, a população nativa é estimada em 1.100 indivíduos, em uma pesquisa realizada de Alagoas ao Piauí, tornando cada exemplar fundamental para a sobrevivência da espécie. “Astro”, que se tornou conhecido da população sergipana, representa um caso bem-sucedido de conservação e sensibilização ambiental.

Proteção legal

“Este reconhecimento não é apenas simbólico. Como patrimônio natural, o peixe-boi ganhará proteção legal adicional e recursos para programas de conservação”, destaca Jociery Parente, Diretora-Presidente da FMA. A instituição ressalta que a espécie desempenha papel fundamental na manutenção da vegetação aquática e na saúde dos manguezais, áreas vitais para a produtividade pesqueira e proteção costeira. Após mobilização inicial junto à Câmara de Vereadores de Aracaju, o próximo passo será encaminhar formalmente a proposta à Câmara dos Deputados, onde o projeto deverá seguir os trâmites legislativos necessários para sua aprovação.

