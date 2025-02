“Alimentos caros” assustam a classe média e devem aumentar a fome

Acabou, definitivamente, a “lua de mel” que uma parcela significativa da população brasileira mantinha com o governo Lula (PT). Entre promessas não cumpridas, entre a alta dos juros, as críticas da oposição e a inoperância de alguns Ministérios e autarquias federais, o presidente até conseguia controlar o desgaste com muito Marketing, com falas de artistas e movimentos sociais, mas o impacto da inflação encarecendo os preços dos alimentos derrubou qualquer tipo de narrativa pró-governo.

A luta contra a fome do povo brasileiro foi uma das “bandeiras” de Lula durante a campanha eleitoral de 2022. Tanto que o “Lula 3” ficou marcado pela promessa da “picanha e da cervejinha” nos finais de semana. Já passamos da metade do governo e a população mais pobre, inclusive a classe média, está cada vez mais distante desta realidade, sobretudo porque basta uma simples ida a um supermercado para constatar que tudo está absurdamente mais caro!

Recentemente o governo Lula já havia perdido a narrativa para a oposição quando tentou sim taxar as transações via PIX e acompanhar os gastos dos brasileiros com os cartões de crédito. Quis argumentar que era “fake News” dos adversários, mas o que faltou mesmo ao presidente e seus assessores foi sensibilidade! A população já perdeu seu poder de compra, usa e abusa dos cartões de crédito com alimentos e o governo surge com a proposta de “monitorar” estas compras? Surreal!

Nem o mercado reagiu bem a este movimento desastroso do governo Lula, considerando que a população diminuiu consideravelmente o uso do PIX e dos cartões, o que findou limitando as compras, que já não são lá essas coisas com os preços altos. Não bastasse isso, além da “picanha” se manter cara, produtos básicos como o café, arroz, frango, leite e até os ovos viram seus preços dispararem! E a impressão é que o presidente e seus assessores não estão sabendo lidar com esta situação desastrosa!

A alta dos alimentos assusta a classe média que faz cada vez mais contas quando vai a um supermercado, mercearia ou panificação. E se quem tem um pouco mais de condições financeiras já controla os gastos, quem está na ponta e sobrevive com um salário-mínimo ou até menos que isso está entrando no ciclo da fome, saindo da pobreza e caminhando, a passos largos, para a miséria, para a fome! Definitivamente não há “amor” que resista ao “ronco de uma barriga vazia”…

Como já dito antes, o presidente Lula e sua “trupe” poderiam errar em vários pontos, mas agora sua popularidade despenca em “perfeita sintonia” com o aumento dos preços dos alimentos. A gasolina alta e a briga comercial que se avizinha com os Estados Unidos criam um ambiente ainda mais desafiador para 2025. Incompetentes, muitos assessores do governo “batem cabeça” e pouco fazem para reverter esta situação. É, sem a “picanha”, sobrou para o povo o “ovo de Ema”! Seria cômico, não fosse trágico…

Veja essa!

Chama a atenção os movimentos governistas para tentar desgastar a imagem do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Algumas narrativas são persistentes (para não dizer insistentes), quando todo mundo está percebendo a intenção e, principalmente, quem são os interessados.

E essa!

Este colunista volta a insistir na tese que vem defendendo: o governo não quer disputar a reeleição, quer vencer por W.O. a disputa, ou seja, não quer enfrentar adversários competitivos e ou tenta “seduzir” alguns potenciais concorrentes ou arma uma “rede de intrigas” para tentar desestabilizar quem se opõe.

Bomba!

Este colunista tomou conhecimento de pesquisas para consumo interno que andam tirando o sono de muitos governistas: a avaliação é muito abaixo do esperado e quando o confronto é com Valmir de Francisquinho, mesmo com toda campanha contrária, a vantagem do prefeito de Itabaiana é assustadora…

Exclusiva!

Talvez por isso Valmir esteja incomodando demais, até porque, enquanto todo mundo fica com a narrativa que ele está inelegível para 2026, há juristas que garantem: o prefeito de Itabaiana reunirá todas as condições para disputar o governo do Estado no próximo ano, se assim ele entender.

Olha o Cidadania!

O presidente estadual do Cidadania, deputado Georgeo Passos, convoca os membros do Diretório do Partido para uma reunião, nesta quarta-feira (19), para ratificar que a legenda fará oposição ao governo de Fábio Mitidieri (PSD) na Alese. O parlamentar já tem o aval da Executiva Nacional do Cidadania e abrirá o diálogo para que todos os membros presentes possam se posicionar democraticamente na reunião.

Olho neles!

Este colunista enumera alguns políticos que já foram vítimas da “rede de intrigas” que apoia o governo do Estado: Belivaldo Chagas, André Moura, Thiago de Joaldo, Rogério Carvalho, o Galeguinho de Lourdes, Eraldo de Boquim, Georgeo Passos e Valmir de Francisquinho. Tudo de alguns meses para cá! Basta fazer uma breve reflexão…O “modus operandi” é quase sempre o mesmo…

Georgeo Passos I

Falando no deputado ele denuncia a redução de leitos de UTI adulto nos hospitais públicos em Sergipe. Durante o pronunciamento, o parlamentar apresentou os dados recebidos da Secretaria da Saúde. “Em fevereiro de 2024, Sergipe possuía 159 leitos de UTI adulto, tendo sido reduzido esse ano para 150. Não entendo por qual motivo isso aconteceu, nem como alardeiam que estão investindo na saúde”, pondera.

Georgeo Passos II

Passos também demonstrou preocupação com os números de leitos de UTI pediátrica. “Sergipe possui apenas 30 vagas de UTI pediátrica. Sendo 10 vagas no HUSE, 10 no Hospital Santa Isabel e 10 vagas no Hospital Universitário de Aracaju. Esse número ainda é insuficiente. Daqui a pouco em virtude das mudanças climáticas a situação piora por uma procura maior”, alertou.

Georgeo Passos III

Georgeo espera que o governo reforce, ampliando o número de leitos de UTI adulto e pediátrico. “A gente faz esse alerta agora em fevereiro porque quando chega março, abril e maio, muitas mães ficam desesperadas em busca de um leito de UTI para sua criança e não conseguem”, frisou.

Luciano de Menininha I

O prefeito de Propriá, Luciano de Menininha, participou de uma reunião com o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – Codise, Ronaldo Guimarães, para tratar da reabertura do Polo Industrial do município do Baixo São Francisco.

Luciano de Menininha II

De acordo com o prefeito, este é um dos maiores objetivos da sua gestão. “Temos um Distrito Industrial que está literalmente destruído. E, quando assumimos a prefeitura, alguns empresários nos procuraram para ver se a gente consegue colocar o espaço para realmente funcionar e a gente possa gerar mais oportunidades e alavancar a nossa economia”, detalhou o gestor municipal.

Luciano de Menininha III

Luciano de Menininha ressaltou que a reunião com a Codise trouxe boas perspectivas. “Agradeço ao presidente da Codise por se mostrar disposto em nos ajudar a resolver esse problema. Tenho certeza que com o empenho e parceria do Governo do Estado vamos conseguir fazer com que o distrito volte a funcionar para que mais empregos sejam gerados em Propriá”, ressaltou.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) apresentou um projeto de lei que obriga a inclusão de informações detalhadas sobre alérgenos alimentares nos rótulos de alimentos embalados e nos estabelecimentos de alimentação, como restaurantes, padarias e lanchonetes. A proposta visa aumentar a segurança alimentar e proteger milhões de brasileiros que convivem com alergias alimentares.

Alessandro Vieira II

Atualmente, a rotulagem de alérgenos no Brasil é regulamentada por normas infralegais, como o Decreto 986/69, que dispõe sobre normas básicas para alimentos. No entanto, o senador defende que essa obrigatoriedade seja incluída na legislação para garantir maior alcance e força normativa. A prática já é adotada por diversos países ao redor do mundo, com o objetivo de proteger consumidores com alergias alimentares.

Alessandro Vieira III

“A segurança alimentar é um direito básico. Quem sofre com alergias precisa ter acesso a informações claras e objetivas para evitar riscos à saúde. Esse projeto é um passo importante para fortalecer a proteção ao consumidor e garantir transparência no setor alimentício”, afirma o senador Alessandro Vieira.

Tem que informar

O projeto determina que a informação sobre a presença de alérgenos seja destacada em negrito nos rótulos e cardápios de estabelecimentos, garantindo mais visibilidade ao consumidor. Além dos rótulos de produtos industrializados, o projeto estende a obrigatoriedade para o setor de alimentação, como restaurantes, escolas e bares, exigindo que os estabelecimentos informem a presença de ingredientes alergênicos nos pratos servidos.

Alérgenos alimentares

O texto considera como principais alimentos que contêm alérgenos alimentares: trigo, centeio, cevada, crustáceos e peixes, ovos, amendoim e soja, leites animais, amêndoa, avelã, castanha de caju, do Brasil ou do Pará, macadâmia, noz, pecã, pistache, pinoli e frutos oleaginosos em geral, além de outros definidos em regulamento. A proposta prevê, ainda, que quando não for possível garantir a ausência de contaminação cruzada, o rótulo deverá conter advertência impressa em negrito.

Bloquinho do Jobim

A aguardada edição 2025 do Bloquinho do Jobim já possui data, hora, line-up completa e local. No próximo dia 22 de fevereiro (sábado) na rua Alu Campos (próximo ao antigo Corno Velho), Tatah Santana, Ygor Ranieri, DJ Thay, Cartel de Bali, Banda Indomada do Frevo e Os Faranis dão início aos festejos carnavalescos em Aracaju em um evento com duas horas de Open Beer (cerveja e suco gummy das 15h às 17h). A festa se iniciará às 15h e os ingressos já estão disponíveis através do site Ticket Mais

David Fonseca

“Com o intuito de celebrar a principal festa popular brasileira, realizaremos mais um Bloquinho do Jobim em parceria com o ‘Destilado’. Já se passaram sete anos e não imaginávamos que seríamos tão reconhecidos no mercado gastronômico e do entretenimento. Nossos eventos tomaram proporções enormes e estamos muito felizes com tudo isso! No próximo dia 22, com muita diversão e alegria, celebraremos mais uma edição”, declarou David Fonseca, um dos organizadores do evento. Os ingressos partem de R$77 (3° lote).

