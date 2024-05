André Graça é o favorito na disputa pela Prefeitura Municipal de Estância

Atual vice-prefeito e pré-candidato a prefeito de Estância, André Graça (PP) desponta como o “grande favorito” para a disputa eleitoral que ainda será iniciada pelo comando do município. Ele conta com o apoio incondicional do atual prefeito Gilson Andrade (PSD), que não é mal avaliado na cidade, além do governador Fábio Mitidieri (PSD), do senador Laércio Oliveira (PP), além de um agrupamento político bastante sólido e sem indicativo de possíveis rupturas.

Mas não é só isso! Muito bem cotado para disputar a prefeitura de Estância, o delegado André David (Republicanos) provavelmente não participará do pleito este ano, criando expectativa para uma possível composição no município, envolvendo o ex-deputado André Moura (União) e o deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos). Mas outro fato recente movimentou os bastidores da política estanciana: André Graça e o ex-prefeito Ivan Leite conversaram sobre demandas estancianas.

Pela oposição o nome mais comentado continua sendo o de Márcio Souza (PSOL) que deve ser pré-candidato a prefeito em mais uma oportunidade. Em suas redes sociais, recentemente, Márcio sinalizou que Estância tem duas pré-candidaturas de Esquerda: a dele e a de Dominguinhos, quadro histórico do Partido dos Trabalhadores. O primeiro explicou que pretende formalizar uma chapa majoritária com o nome do PT e espera conseguir uma definição até as convenções partidárias em julho.

Quem parece “correr por fora” na disputa pelo comando da Prefeitura Municipal de Estância é Joaquim Ferreira (PDT), que passou a atuar politicamente com mais frequência na cidade em meados de 2023. Ele se coloca como pré-candidato a prefeito e tem o apoio do presidente estadual e prefeito Edvaldo Nogueira. Suely Barreto (Cidadania) é outra pré-candidata a prefeita de Estância, que precisa melhorar seu rendimento de 2020, quando não teve mil votos para seu projeto.

Em política a gente nunca pode antecipar qualquer tipo de resultado, mas é nítido que André Graça entrará na disputa bastante fortalecido e, inclusive, com certo favoritismo. O apoio do prefeito Gilson Andrade realmente faz a diferença e há um cenário favorável, inclusive diante de uma oposição dividida. Para muitos, se conseguir o apoio oficial do agrupamento liderado por Ivan Leite, a eleição de André seria apenas uma questão de tempo no município…

Veja essa!

Muita gente já imaginava que a eleição na Barra dos Coqueiros já estava definida, mas as informações dão conta que o atual prefeito Alberto Macedo (União) começa a reagir em relação a sua aprovação popular e a diferença que antes era acachapante e agora já surge bem próximo do ex-prefeito e pré-candidato Airton Martins.

E essa!

Resta saber se a “ascensão” de Alberto Macedo será suficiente para garantir sua reeleição. A disputa na Barra dos Coqueiros tende a ser bem acirrada, mas não agora, e sim mais adiante, quando das convenções partidárias. Não custa lembrar que Alberto chegou ao comando do município com o apoio de Aílton e Adaílton. É mole?

Sobre Socorro

A campanha eleitoral não começou, as convenções partidárias serão realizadas no final de julho e ainda vem aí o Forró Siri, mas com creches sendo inauguradas e muita articulação política, a pré-candidatura de Carminha Paiva (Republicanos) em Nossa Senhora do Socorro começa a reagir e o projeto de Samuel Carvalho (Cidadania) pode ficar ameaçado.

Yandra x Emília I

Durante uma entrevista no rádio, a pré-candidata a prefeita de Aracaju, Yandra Moura (União), foi questionada sobre o trabalho de oposição da vereadora e também pré-candidata Emília Corrêa (PL) e a deputada federal reconheceu a forma da adversária fazer política, mas questionou a falta de projetos para a cidade.

Yandra x Emília II

Por sua vez, também em uma entrevista no rádio, a pré-candidata Emília Corrêa rebateu a fala de Yandra dizendo que conhece a cidade na prática e não por orientação de assessores. Emília disse que, enquanto a adversária vai conhecer os problemas, ela já está ciente e sabe como vai resolver.

Yandra x Emília III

É quase que um consenso sobre a polarização momentânea em Aracaju entre as pré-candidaturas de Emília Corrêa e Yandra Moura. Os demais pré-candidatos “estão prontos, preparados e querendo”, mas ainda sem a densidade política que a vereadora e a deputada federal já atingiram.

Bomba!

O governador Fábio Mitidieri (PSD) tem sua “preferência” para a PMA: a deputada Delegada Katarina (PSD). Há quem aposte em um acordo para o recuo de Luís Roberto (PDT) de sua pré-candidatura, movimento político que o prefeito Edvaldo Nogueira não aceita.

Exclusiva!

Vazou nos bastidores da política que só existem dois cargos capazes de “convencerem” Edvaldo Nogueira a recuar com Luís Roberto da PMA: a vaga de vice-governador na chapa encabeçada por Mitidieri em 2026 ou, a depender, uma cadeira de conselheiro do Tribunal de Contas.

E a licitação?

Como perguntar não ofende, foi promessa do então candidato a prefeito de Aracaju em 2016, a licitação do transporte coletivo. E por que ela não saiu até hoje, oito anos depois? A turma de São Cristóvão, por exemplo, que faz parte do sistema integrado de transporte, está na bronca com a PMA, que preside o consórcio e não renova a frota dos veículos que se deslocam para a “cidade mãe”. É mole?

Mitidieri em BSB I

Em Brasília/DF, para agenda do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Educação, Camilo Santana e gestores estaduais e municipais de todo o país, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, reafirmou o compromisso da sua gestão com a Educação e a meta do estado com a alfabetização das crianças sergipanas, em consonância com o objetivo do governo federal.

Mitidieri em BSB II

Fábio destacou que em um ano e cinco meses de gestão, o Governo de Sergipe já implementou várias ações que têm o objetivo de melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem na rede estadual a curto, médio e longo prazo. “Criamos o programa ‘Acolher’, que colocou profissionais de psicologia e assistência social dentro das salas de aula; o’Cuidar-SE’, que combate a pobreza menstrual; climatizamos um terço das escolas do estado, com mais de 100 escolas que receberam climatização; investimos no programa ‘Educação Nota 10’, que premia escolas, professores, coordenadores e alunos que se destacam na rede”.

Sintese

Os profissionais do Magistério da Rede Estadual decidiram em Assembleia que vão cruzar os braços e tornam a paralisar suas atividades de 4 a 6 de junho, com atos públicos já pré-definidos. A categoria reclama da falta de diálogo e o Executivo diz que já esgotou todas as possibilidades de diálogo. Uma greve por tempo indeterminado também não está descartada. Os alunos é quem, infelizmente, paga a conta..

