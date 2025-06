André Moura acerta quando defende a unidade e campanha propositiva

Por Habacuque Vilacorte

Na política alguns gestos fazem toda a diferença e, determinados movimentos, podem ser decisivos e definir os rumos de uma eleição majoritária. O ex-deputado federal André Moura (União), pré-candidato declarado ao Senado no próximo ano, já conquistou o apoio do governador Fábio Mitidieri (PSD), que buscará sua reeleição em 2026, e parece focado em ser um dos dois eleitos pelo povo sergipano para retornar ao Congresso Nacional.

Como deputado federal, André Moura entrou para a história da política de Sergipe como o primeiro líder do governo na Câmara Federal e, em seguida, o primeiro sergipano a liderar a base aliada no Congresso Nacional. Como se não bastassem essas experiências, André assumiu a presidência estadual do União Brasil, tornou o partido gigante e vencedor aqui no Estado, nas eleições municipais de 2024, e demonstra ter muito prestígio político junto à Executiva Nacional.

André Moura divide sua agenda política em Sergipe com suas funções oficiais na Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro, acumulando ainda a pasta de Representação do Governo Fluminense em Brasília (DF), muito pela facilita com que dialoga e transita nos Ministérios e órgãos do governo federal. Bastante experiente e ciente das dificuldades que enfrentará no próximo ano para se eleger senador, André adota uma postura mais equilibrada e conciliadora dentro do agrupamento.

Em entrevista concedida ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, essa semana, André Moura reforçou que confia na condução do processo sucessório de 2026 pelo governador Fábio Mitidieri e acertou, efetivamente, quando defendeu a unidade do bloco governista e ressaltou a importância de uma campanha propositiva. Escolhido como o primeiro pré-candidato do chefe do Executivo, André quer ter ao seu lado na chapa majoritária para o Senado alguém comprometido com Sergipe e com capacidade de ser eficiente e resolutivo em Brasília, viabilizando recursos e soluções para o Estado.

André defendeu na entrevista que os pré-candidatos ao Senado devem ter habilidade política para abrir as portas dos Ministérios e órgãos federais para os gestores sergipanos e quando questionado se tinha algum problema em ter como colega de chapa o seu “desafeto” e senador Alessandro Vieira, o ex-deputado demonstrou maturidade pedindo que o respeito entre as partes prevaleça para que os dois possam ocupar o mesmo palanque na campanha, com ideias, propostas e prestação de contas.

Em síntese, André Moura fez a leitura correta do cenário, daquilo que a população espera da classe política, por mais diversidade que tenha a chapa majoritária. Este colunista já disse em outras oportunidades o tempo que Sergipe já perdeu em não ter em Brasília uma representação política como André, que por anos já viabilizou milhões de recursos federais para investimentos no nosso Estado, auxiliando governadores e prefeitos dos mais variados municípios e partidos políticos.

A decisão sobre a consolidação da chapa majoritária do próximo ano, inclusive com os dois nomes governistas para o Senado, passará pelo crivo do atual governador Fábio Mitidieri. A fala de André na entrevista para a Jovem Pan provou que ele é um profissional da política, consciente de que um possível confronto direto com Alessandro Vieira será ruim para a base do governo, colocando os dois projetos em risco, e positivo para a oposição. Mitidieri terá que separar o importante do fundamental…

Veja essa!

Na entrevista que concedeu à Jovem Pan, André Moura destacou a força política do governador Fábio Mitidieri em ter opções para compor a chapa para o Senado. “Feliz é o técnico de uma seleção quando tem várias opções. O governador já escolheu seu primeiro pré-candidato a senador, mas sei que ele vai ter o jogo de cintura necessário para escolher, como segunda opção”.

E essa!

André Moura entende que o segundo nome para o Senado na chapa será “quem verdadeiramente vai contribuir com Sergipe a partir de 2027, e não alguém que estará lá só para fazer discurso, apontar dedo e criticar. O senador tem que legislar, buscar soluções e, principalmente, ir aos Ministérios, abrir portas, levar Sergipe consigo e viabilizar recursos para o estado”, afirmou.

Sobre Alessandro

Ao ser questionado sobre a possibilidade de dividir palanque com o senador Alessandro Vieira, que o tem criticado publicamente, André foi direto: “Espero que, se isso acontecer, seja com respeito. Porque se não for, não cabe os dois no mesmo palanque. E o governador vai ter que optar: ou André Moura, ou Alessandro Vieira. Eu quero uma campanha feita no campo das ideias, com propostas e prestação de contas. Não cabe ataques. Isso não é o que o povo quer ver”.

Relação com Heleno

André também relembrou a disputa ao Senado em 2018, quando compôs chapa com o pastor Heleno. “Naquele momento não houve ataques, mas também não houve entendimento. Todo mundo sabe disso. Resultado: perdemos os dois. Hoje, Heleno é meu amigo, tem uma relação extraordinária comigo e já declarou que sou o pré-candidato dele ao Senado. Mas aprendi que, se for para estar em um palanque com embate interno, eu prefiro não estar. Porque isso prejudica tanto a mim quanto ao segundo nome e toda a chapa. E quem tem que conduzir esse processo, mantendo todo mundo alinhado, é o governador Fábio”, concluiu.

Falando em Heleno

O ex-deputado está bastante animado com o resultado de uma pesquisa recente que lhe coloca bem-posicionado tanto como pré-candidato a deputado federal quanto como pré-candidato a deputado estadual. Heleno tem confidenciado a amigos que só disputará uma cadeira na Câmara em BSB se entrar em uma disputa em condições de igualdade na chapa, caso contrário, tocará sua campanha para deputado estadual pelos municípios do Alto e Médio Sertão.

Olha o MPC/SE!

O Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC/SE) emitiu duas recomendações direcionadas ao enfrentamento das mudanças climáticas para prefeitos sergipanos. No documento, o órgão orientou os gestores sobre a criação de planos municipais de adaptação climática e solicitou à Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) a regulamentação do inventário estadual de emissões de gases de efeito estufa.

Necessidade emergencial

As recomendações destacam a necessidade emergencial de políticas locais de adaptação e mitigação climática, considerando que a região nordestina é particularmente vulnerável a eventos extremos. O MPC-SE apontou também que entre 2000 e 2023, estiagens e secas representaram 61% dos desastres registrados no Nordeste. Em Sergipe, particularmente, enfrenta ainda riscos de desertificação no interior, erosão costeira e vulnerabilidade dos sistemas alimentares.

Eduardo Côrtes

A intensificação e agravamento de eventos climáticos extremos, como queimadas, secas prolongadas e poluição atmosférica, exigem uma resposta coordenada e urgente”, afirmou o procurador-geral de Contas Eduardo Santos Rolemberg Côrtes.

Recomendação

Segundo o procurador-geral, para os municípios, a recomendação orienta três eixos de ação: mitigação das causas locais da mudança climática, com redução de emissões pelo combate ao desmatamento, queimadas e outras fontes poluentes; redução da vulnerabilidade de populações e ecossistemas a eventos como estiagens, chuvas extraordinárias, desertificação, erosão costeira e impactos nos sistemas alimentares; e implementação de medidas de prevenção, adaptação e educação climática, incluindo sistemas de alerta precoce, fortalecimento da infraestrutura resiliente e programas educacionais.

Ato normativo

Já no âmbito estadual, o MPC-SE solicita à Semac a expedição de ato normativo para orientar a formulação do inventário de emissões de gases de efeito estufa, com definição de medidas e metas para redução e compensação de emissões. A medida visa cumprir as disposições da Lei Estadual 9.364/2024, que institui a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas de Sergipe.

Instrumento obrigatório

De acordo com Côrtes, o inventário de carbono é previsto como instrumento obrigatório da política estadual e deve ser utilizado como ferramenta de planejamento das ações governamentais e da sociedade para implementação de programas sobre mudanças climáticas. Os inventários setoriais na administração pública são considerados essenciais para cumprir as metas nacionais de redução de emissões do Acordo de Paris e os compromissos assumidos pelo estado.

Legislações

As recomendações fundamentam-se no artigo 225 da Constituição Federal, que proclama o direito ao meio ambiente equilibrado, e no Pacto de Transformação Ecológica firmado entre os três poderes em agosto de 2024. O documento também se baseia na Lei de Desastres (12.608/2012) e nas leis federal (14.904/2024) e estadual (9.364/2024) sobre mudanças climáticas.

Agenda 2030

No documento, o MP de Contas reconhece avanços de Sergipe na área, como a criação da Semac em 2023, a participação na Coalizão Governadores pelo Clima e no Consórcio Brasil Verde, além de políticas de combate à desertificação e educação ambiental. As medidas estão alinhadas com a Agenda 2030 das Nações Unidas, especialmente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13, sobre ação climática. Os municípios e o governo estadual têm 30 dias para responder às recomendações, informando providências adotadas e dados sobre legislação, políticas e projetos relacionados às mudanças climáticas.

Adailton Martins I

O deputado estadual Adailton Martins (PSD) prestigiou a entrega do Centro de Alta Complexidade Cardiovascular Dr. José Augusto Barreto — conhecido como Centro de Hemodinâmica — no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE). A inauguração é resultado de uma solicitação de sua autoria, formalizada por meio da Indicação nº 180/2025.

Adailton Martins II

De acordo com a proposta, o serviço proporcionará acesso a tecnologias de ponta voltadas às linhas de cuidado nas especialidades de Cardiologia, Cirurgia Vascular, Neurologia Clínica e Neurocirurgia. O centro representa um avanço significativo na qualidade da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que passam a contar com tratamentos modernos para doenças cardiovasculares, incluindo Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Cerebral (AVC) e outras condições agudas.

Adailton Martins III

Segundo o parlamentar, a criação do centro é fundamental para o diagnóstico e tratamento de doenças do coração e do sistema circulatório, com o uso de técnicas minimamente invasivas, que permitem uma recuperação mais rápida dos pacientes. “Hoje, Sergipe possui alta demanda por esse tipo de atendimento, e precisamos descentralizar e ampliar a capacidade do sistema público de saúde, especialmente para os casos de maior complexidade”, afirmou Adailton.

Alessandro Vieira I

Sergipe acaba de consolidar sua posição como o Estado mais seguro do Nordeste, segundo os dados do Mapa da Violência 2024, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O levantamento apontou uma expressiva redução em diversos indicadores de criminalidade no estado, refletindo o impacto direto de políticas públicas efetivas, entre elas, o investimento parlamentar constante e direcionado para fortalecer as forças de segurança locais.

Alessandro Vieira II

O senador Alessandro Vieira (MDB), ao longo de seus seis anos de mandato, já destinou mais de R$ 40 milhões em emendas parlamentares exclusivamente para a Segurança Pública. Com esse volume de recursos, Alessandro se consolida como o parlamentar sergipano que mais investiu no setor, impulsionando melhorias estruturais e operacionais nas polícias Civil, Militar e Científica.

Alessandro Vieira III

“Segurança pública não se faz com discursos, se faz com estrutura, capacitação e inteligência. Tenho orgulho de contribuir, de forma concreta, para a redução da violência em nosso estado. Esse resultado é fruto de trabalho sério e compromisso com a população”, afirma o senador.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira (PP) chamou atenção para um aspecto pouco conhecido do estado de Sergipe: seu enorme potencial para a pesca artesanal, esportiva e para a criação de camarões. Com uma costa extensa e rica em biodiversidade marinha, além de cinco bacias hidrográficas distribuídas em apenas 23 mil km², o estado reúne condições naturais ideais para o desenvolvimento do setor pesqueiro. “O ambiente é perfeito para criar camarão, para a pesca esportiva e para sustentar milhares de famílias que vivem da pesca artesanal”, afirmou o senador.

Laércio Oliveira II

Laércio citou ainda que o litoral sergipano abriga um dos raros paredões marítimos do Brasil — formações que atraem amantes da pesca esportiva de todo o país em busca de uma experiência única. No entanto, ele ressaltou que, apesar das potencialidades, os pescadores ainda enfrentam realidades precárias e desumanas no dia a dia. “Essas pessoas precisam de condição. Muitas vezes, prejudicam a própria saúde ao trabalhar manualmente com o camarão. Filetar camarão, por exemplo, destrói as digitais com o tempo. Elas precisam ser cuidadas e assistidas.”

Laércio Oliveira III

Nesse contexto, o senador destacou o investimento de R$ 2 milhões por meio de emenda parlamentar para a recuperação da infraestrutura de pesca no município de Pirambu, um dos mais importantes polos pesqueiros de Sergipe. A obra inclui melhorias no porto para garantir mais segurança na atracação dos barcos, instalação de freezers industriais, apoio à indústria do gelo e subsídio ao combustível dos pescadores. “É preciso garantir que, ao final de cinco ou sete dias no mar, o pescador tenha lucro, dignidade e consiga sustentar sua família. É olhar a sociedade dessa maneira que se faz uma boa política.”

Energia renovável I

A Prefeitura de Lagarto garantiu autorização da Câmara Municipal para contratar crédito de até R$ 92,6 milhões destinado a investimentos em energia renovável. O projeto, aprovado por 16 dos 17 vereadores, viabilizará a implantação do programa “Energia 0800”, que prevê a construção de uma usina de energia solar fotovoltaica no município. A iniciativa contribuirá para a redução de custos de produção no campo, além de beneficiar pequenos comerciantes e isentar famílias de baixa renda da conta de luz.

Energia renovável II

Mesmo licenciado, o prefeito Sérgio Reis acompanhou a votação e comemorou o que classificou como “um avanço estratégico para o desenvolvimento sustentável”. O PL 37/2025 autoriza a busca por financiamento, vedando o uso dos recursos para finalidades que não estejam ligadas à energia renovável, eficiência energética e iluminação pública. Segundo o presidente da Câmara de Lagarto, Washington da Mariquita, o apoio quase unânime dos parlamentares “reflete a preocupação com o futuro de Lagarto”.

São João da AMO

A tradicional Festa de São João da Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) será realizada na próxima terça-feira (17), a partir das 9h, no salão de eventos do Oratório de Bebé, localizado na Avenida Desembargador Maynard, no bairro Cirurgia, em Aracaju. Mais de 500 pessoas são esperadas para celebrar esta data comemorativa, que tem como principal objetivo promover a socialização entre os assistidos que lutam contra o câncer, levando-os para um ambiente de alegria e descontração. O evento terá como atração principal o cantor Sena – Trio Forró na Roça. Haverá, também, concursos de forró, de rei e rainha do milho, sorteio de balaios e brindes, danças temáticas, canto coral junino, comidas típicas e muito mais.

