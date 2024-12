André Moura e Alessandro podem ser os senadores da base governista em 26 

Este colunista já trouxe, recentemente, uma panorâmica do quão acirrada será a disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2026. Agora, olhando para o Senado Federal, considerando que prevaleça o cenário político atual, sem maiores rompimentos, na teoria a chapa governista para o Senado já estaria definida: como serão duas cadeiras em disputa, o ex-deputado André Moura (UNIÃO) e o atual senador Alessandro Vieira (MDB) devem compor o mesmo palanque para o governo.

Entre os demais nomes, nunca se pode descartar o atual senador Rogério Carvalho (PT), que também buscará a reeleição, mas a impressão é que o Partido dos Trabalhadores seguirá isolado em Sergipe, a menos venha compor novamente com o governador atual, o que, por enquanto, parece muito improvável. Quem até trabalha neste sentido é o ministro Márcio Macedo, mas sua posição “instável” na Esplanada dos Ministérios em BSB pode inviabilizar qualquer chance de reaproximação.

O fato é que os movimentos sociais e entidades sindicais, além dos partidos mais ligados à Esquerda não estão satisfeitos com o governo de Sergipe e muitos perderiam o discurso crítico caso uma aliança fosse construída para 2026, mesmo se o governador declarar apoio à reeleição do presidente Lula (PT). Márcio não lidera e nem tem maioria dentro do PT sergipano, e Rogério é “persona no grata” dentro do Palácio dos Despachos.

Ainda na oposição, ainda não se sabe qual será a condição do prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), que tentará reverter a decisão do colegiado que o tronou inelegível para 2026. Dentro do seu agrupamento, que tem a prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), quem se “assanha” para disputar o Senado é o deputado federal Rodrigo Valadares (UNIÃO), que certamente trará o ex-presidente Jair Bolsonaro para dentro de sua campanha lá na frente.

O que mais chama a atenção deste colunista é que a base governista mais parece uma reunião de “fio desencapados”, um risco iminente para “choques”, curtos e pequenos ou grandes “incêndios” a depender da “voltagem”! Vai ser necessária muita articulação, muita estratégia e equilíbrio para manter a unidade, mesmo que “de fachada” para o eleitorado. Já imaginaram um palanque com André Moura e Alessandro Vieira apoiando o mesmo projeto e disputando as duas vagas para o Senado?

O atual senador é crítico agressivo do ex-deputado e nem cogita tê-lo perto para fazer qualquer tipo de composição política; André Moura praticamente ignora as falas de Alessandro e para muitos é liderança indispensável para um governo com baixa popularidade e que vai precisar de apoios para tentar se reeleger. Logo teremos duas cadeiras em disputa para o Senado Federal. Quem estará junto? Quem vai romper? Façam suas apostas porque 2026 é logo ali…

Veja essa!

Este colunista obteve a informação que o senador Alessandro Vieira (MDB) é candidato à reeleição, já tem um entendimento para que Danielle Garcia (MDB) dispute um mandato de deputado federal, possivelmente ao lado de Cláudio Mitidieri e de outros nomes da base governista.

E essa!

Alessandro estaria apostando todas as fichas na reeleição do atual governador e não desiste de participar da chapa para o Senado. O problema é que o governo também tem compromisso em apoiar André Moura para senador. O risco dessa coligação “entrar em curto” é muito grande…

Bomba!

O ainda prefeito de Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas, vai disputar uma cadeira de deputado federal em 2026 e já alinha uma dobradinha com o atual prefeito de Areia Branca, Alan da Agripino, que será candidato a deputado estadual. Os dois sempre foram liderados pelo deputado estadual Luciano Bispo (PSD) no Agreste.

Exclusiva!

Informações do Agreste dão conta que Anderson de Zé das Canas quer polarizar em Itabaiana com o candidato a deputado federal do agrupamento liderado pelo prefeito eleito Valmir de Francisquinho. Que poderá ser o deputado Ícaro de Valmir ou até o ainda prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL).

Laércio Oliveira I

O Senador Laércio Oliveira realizou uma entrevista coletiva para falar sobre os avanços dos Partido Progressistas em Sergipe que hoje tem um senador, um deputado federal, dois estaduais, 12 prefeitos, 16 vice-prefeitos e 159 vereadores, entre eleitos e em exercício. “O Progressistas reforça seu compromisso de atuar pela melhoria da população de todo o estado de Sergipe. Vamos continuar o trabalho em apoio aos eleitos”, afirmou o parlamentar que presidente de honra do Progressistas em Sergipe.

Laércio Oliveira II

Estiveram à mesa junto com o senador, os progressistas Marcel Souza, vice-presidente do Progressistas e prefeito de Campo do Brito; Luciano Pimentel, deputado estadual; Medice de Maim, prefeito eleito de Campo do Brito; Gloria Sena, coordenadora da ala feminina do partido; Luciano Nascimento, prefeito de Propriá; Levi Oliveira e Fabiano Oliveira, vereadores de Aracaju; Monica Sobral, vereadora de Laranjeiras representando os vereadores do interior do estado e Zé franco, presidente do Progressistas em Nossa Senhora do Socorro, representando todos os presidentes de diretórios municipais. Além do presidente da Fecomercio/SE, Marcos Andrade.

Laércio Oliveira III

Questionado se será candidato a governador em 2026, o senador afirmou que o partido apoiará a reeleição de Fábio Mitidieri, mas lançará nomes fortes como candidatos a deputados federais e estaduais. “Alguns deles estão aqui nessa mesa”, disse.

Olha o Gás!

Outra pergunta feita pelos jornalistas foi sobre os avanços do gás em Sergipe. O senador explicou que o relatório apresentado por ele ao projeto que institui o programa de aceleração da transição energética (Paten) teve um capítulo sobre gás natural, com o objetivo de tornar o produto mais barato, mas que infelizmente ele teve que retirá-lo. “Um dos objetivos da proposta era promover a desconcentração de mercado do gás, em sintonia com a Lei do Gás (Lei 14.134, de 2021), para ampliar a competição do setor e reduzir os preços” explicou.

Contra o monopólio

“Todos os produtores do Brasil são obrigados a vender para a Petrobras por um preço barato. Esta, por sua vez, dolariza o gás, porque também compra da Bolívia e vende a um preço muito alto. A minha proposta era que os produtores pudessem ser livres para comercializar as novas descobertas, mas isso não se aplicaria a contratos vigentes. O monopólio destrói a indústria nacional, porque o gás é o principal insumo da indústria. E hoje o gás é caríssimo, custa 14 dólares por milhão de BTU”, disse Laércio.

Samuel Carvalho I

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) encerrará sua trajetória na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) no dia 31 de dezembro, ao completar seis anos de mandato. O parlamentar se despede da Casa Legislativa para assumir o cargo de prefeito de Nossa Senhora do Socorro.

Samuel Carvalho II

“É com muita alegria que estamos prestes a fechar mais um ciclo. Despeço-me da Alese com a sensação de dever cumprido, por saber que, durante esses seis anos, trabalhei arduamente em prol do povo sergipano. Foram inúmeros projetos de lei, ações e indicações, todos voltados para atender as necessidades da população e promover melhorias significativas em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura”, destacou Samuel.

Samuel Carvalho III

Durante a sua atuação, Samuel apresentou 268 projetos de lei e 2.109 requerimentos, além de realizar diversas iniciativas, como o projeto “Gabinete Itinerante”, uma ação que aproximou o mandato da população ao levar toda a estrutura do gabinete às ruas de Sergipe, oferecendo serviços, ouvindo demandas e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades.

Luciano Pimentel I

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) é autor do Projeto de Lei nº 482/2024, que proíbe, no âmbito do Estado, a fabricação, distribuição, comercialização e uso de armas que utilizem bolas de gel como munição. De acordo com o texto do PL, a proibição tem como principais objetivos garantir a segurança pública, considerando o potencial de confusão com armamentos reais; prevenir acidentes e lesões decorrentes do uso indevido desses dispositivos, especialmente entre crianças e adolescentes; e evitar a utilização em práticas que coloquem em risco a integridade física ou psicológica de pessoas.

Luciano Pimentel II

“Embora sejam projetados para atividades recreativas ou de treinamento, esses dispositivos apresentam características que podem gerar sérios problemas em diferentes âmbitos sociais, o que torna a sua proibição necessária para a proteção da segurança pública e do bem-estar social”, ressalta Luciano Pimentel na justificativa do projeto.

Luciano Pimentel III

No projeto, o parlamentar destaca ainda que o uso dessas armas por crianças e adolescentes, que constituem um público-alvo frequente desses produtos, representa um perigo significativo. “Acidentes podem ocorrer, seja pelo uso inadequado ou por falta de supervisão adequada. Além disso, em contextos de lazer, a utilização indevida também pode colocar em risco terceiros, agravando a possibilidade de conflitos interpessoais e até mesmo ocasionando casos que podem ferir a integridade física e emocional dos cidadãos”, salienta Pimentel no texto protocolado.

Recomendação

A proibição das armas de gel já foi orientada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), que emitiu uma recomendação aos municípios sergipanos alertando sobre os riscos e as implicações legais desses dispositivos. Segundo a SSP, a recomendação será enviada às prefeituras do estado e visa assegurar a proteção da saúde e da segurança, especialmente de crianças e adolescentes, além de contribuir para a redução de comportamentos violentos e ilegais.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) se posicionou firmemente contra o Projeto de Lei 4614/2024, que segundo a parlamentar, a proposta representa um grave retrocesso nos direitos das pessoas com deficiência e dos idosos em situação de vulnerabilidade, afetando diretamente os avanços conquistados nos últimos anos.

Yandra Moura II

Entre os pontos mais polêmicos do projeto, está a alteração do conceito de família e coabitação. Yandra destacou que a medida desconsidera as diversas formas de organização familiar já reconhecidas pela Constituição e pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. “Essas redes de apoio são essenciais para garantir a sobrevivência e a inclusão social de quem mais precisa”, afirmou.

Yandra Moura III

Outro aspecto criticado é a mudança nos critérios de acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), que prevê alterações no cálculo de patrimônio, ignorando a realidade de famílias que, mesmo possuindo poucos bens, enfrentam dificuldades extremas para sobreviver. Para Yandra, essa proposta é “injusta e cruel”.

Alerta!

A parlamentar também alertou sobre a tentativa de revogar a exclusão do BPC ou aposentadoria de até um salário-mínimo do cálculo da renda familiar, um direito garantido pela Lei nº 13.982/2020. “Esse foi um passo histórico para proteger famílias em vulnerabilidade. Voltar atrás seria abandonar essas pessoas”, afirmou.

Pessoa com deficiência

Além disso, o projeto propõe restringir o conceito de pessoa com deficiência, ignorando o entendimento já consolidado de que a deficiência não é apenas uma condição médica, mas também o resultado de barreiras impostas pela sociedade. Para Yandra, isso contraria os princípios defendidos pela Lei Brasileira de Inclusão e pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A deputada declarou apoio às emendas que preservam os direitos dessas populações e reforçou sua oposição à proposta. “Não ao retrocesso. Vamos cortar desperdícios, sim, mas não às custas daqueles que mais precisam de apoio”.

Alô mulherada!

Aracaju se prepara para vivenciar um marco histórico na defesa dos direitos femininos. No próximo dia 26 de dezembro, às 16h, será inaugurado o Escritório Roberta Menezes, o primeiro em Sergipe dedicado exclusivamente a acolher, apoiar e empoderar mulheres por meio de soluções jurídicas e suporte emocional.

Roberta Menezes I

Idealizado pela Dra. Roberta Menezes, referência na advocacia voltada para mulheres, o espaço vai além do atendimento jurídico tradicional. Com uma equipe composta por seis mulheres, incluindo uma psicóloga especializada, o escritório integra assistência legal e cuidados com a saúde mental, proporcionando um atendimento completo e humanizado.

Roberta Menezes II

“Este escritório é mais do que um sonho realizado; é um compromisso com a transformação de vidas. Queremos que cada mulher que entrar aqui se sinta acolhida, ouvida e fortalecida para recomeçar com dignidade e confiança,” destaca Dra. Roberta, emocionada ao dar vida a um projeto tão necessário.

Localização

Localizado na Rua Urquiza Leal, 602, bairro Salgado Filho, o Escritório Roberta Menezes será um símbolo de justiça e empatia, promovendo mudanças significativas na vida de muitas mulheres e mostrando a importância da igualdade e do respeito na sociedade.

Toninho Arimatéia

Ainda vice-prefeito de Capela e ex-vereador por três mandatos do município, Toninho Arimatéia não se sentiu contemplado por nenhum dos dois agrupamentos que disputaram a prefeitura esse ano e decidiu por ficar neutro. Se sentiu “rifado” pelo agrupamento da ainda prefeita Silvany Mamlak e é “vidraça” para o agrupamento de Sukita, que o atacava com frequência em uma emissora de rádio. Por ser um político aberto ao diálogo, decidiu não apoiar ninguém e apostar no futuro. Quer se manter distante das brigas e conflitos e sonha em construir um projeto próprio.

Hugo na Emsurb

Este colunista já havia antecipado há muito tempo que o favorito para ser indicado ao comando da Emsurb em Aracaju era Hugo Esoj, homem de confiança da prefeita eleita Emília Corrêa. Empreendedor e assessor político, Hugo tem agora o grande desafio profissional na execução de serviços e ações essenciais desenvolvidas pelo município. Sucesso!

