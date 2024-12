Apoio de André poderá ser decisivo para o governo e para a oposição 

Ainda estamos vivendo os “resquícios” das eleições municipais, mas toda roda política já olha para o próximo pleito em 2026, que pode parecer distante para muita gente, mas para a classe política é bem ali! É evidente que existe uma forte expectativa para o início da gestão da prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), por além de representar um novo agrupamento na PMA, além de ser a primeira mulher da história a comandar a capital, sua vitória vai além porque representa uma mudança de paradigmas dentro do processo político.

Emília teve ajudas sim para ser eleita, mas dentro de um cenário que, em eleições anteriores, dificilmente ela teria êxito contra máquinas administrativas como o governo do Estado, a prefeitura de Aracaju e até uma parte do governo federal. Criou-se um movimento político para tentar derrotá-la nas urnas, mas a seu favor existia algo que parece imbatível nos dias atuais: Emília caminhou pelas ruas de Aracaju conduzida por um desejo popular por mudança. E este sentimento ainda perdura e se for pensar adiante, é preciso “ouvir o som que vem das ruas”…

Mas a eleição estadual que já se “avizinha” vai muito além da capital e não pesa somente na Grande Aracaju. Ela percorre todo o Estado, onde os antigos “currais eleitorais” ainda sobrevivem e fazem muita diferença, em especial nas disputas proporcionais, para deputado estadual e deputado federal, por exemplo. Para este colunista, numa intensidade menor, mas é uma realidade que também influencia na disputa pelo Senado Federal. Para o governo, se o candidato tiver a aprovação do interior, ele já larga com boa vantagem.

E quando olhamos para os municípios sergipanos, e fazendo um “balanço” dos resultados das eleições desse ano, é inegável a força política do ex-deputado André Moura (UNIÃO), que mesmo não conseguindo eleger sua filha e deputada federal Yandra Moura (UNIÃO) em Aracaju, colecionou vitórias em dezenas de prefeituras pelo interior, inclusive já com a sinalização de que futuros gestores de outros partidos já o procuram sinalizando apoio para seus projetos políticos em 2026, inclusive para sua filha Yandra, que pode tentar a reeleição ou tentar um desafio ainda maior.

Em 2026 teremos duas cadeiras em disputa pelo Senado Federal e André Moura parece focado neste desafio. Mas ele também tem em Yandra uma grande força quando o assunto é “renovação de um projeto político”. Muito bem avaliada na Câmara dos Deputados, e mesmo diante de uma reeleição que parece encaminhada, ela ainda pode surpreender concorrendo ao Senado ou até como um nome de grupo para compor uma chapa majoritária, como vice-governadora, a depender do “desenho da cena política” que teremos mais adiante.

Com “duas cartas na manga” (ele e a filha), André e Yandra devem intensificar ainda mais essa liderança política pelo interior sergipano, abrindo portas de órgãos federais e Ministérios em BSB para prefeitos, de situação e de oposição, fazendo valer a força do UNIAO BRASIL, no Congresso junto ao governo federal. Isso faz parte de um projeto político que fará do apoio de André algo possivelmente decisivo em 2026, tanto para os governistas, quanto para quem está na oposição em Sergipe. É aguardar as próximas cartadas…

Veja essa!

Este colunista anunciou, com exclusividade, a criação pelo governo do Estado da Secretaria Metropolitana da Grande Aracaju, que possivelmente seria comandada pelo atual prefeito da capital, Edvaldo Nogueira (PDT), a partir de janeiro, quando deixar o comando da PMA.

E essa!

Uma fonte palaciana, que tem acompanhado os bastidores da política de Sergipe, informou que o governo já faz uma avaliação diferente, entendendo que o espaço de Edvaldo Nogueira já teria sido assegurado na SEDURBI, com o retorno do candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT) para lá.

Exclusiva!

A mesma fonte palaciana assegura: assim que entrarmos em 2025, a grande questão é saber se o comando da SEDURBI passará para Edvaldo Nogueira, com Luiz Roberto ocupando outro espaço lá dentro, ou não. A avaliação é que o prefeito da capital já estaria contemplado com esta Secretaria.

Bomba!

Aliados do governador, inclusive, já trabalham tentando a construção de uma relação administrativa pacífica com a prefeita eleita da capital, Emília Corrêa (PL). A turma não quer tencionar com a oposição e já teria o aval para a construção de um entendimento de gestões, para o bem dos aracajuanos e sergipanos de uma forma geral.

Abra o olho Emília I

Este colunista faz um alerta para a prefeita eleita Emília Corrêa de Aracaju: na quarta-feira (18), será assinado pela Iguá Saneamento e pelo governo do Estado o contrato de concessão parcial, dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Para Aracaju, por exemplo, serão repassados em torno de R$ 330 milhões.

Abra o olho Emília II

O MP de Contas já defende o acompanhamento da aplicação desses recursos, sobretudo pelos gestores que estão deixando o comando de seus respectivos municípios para adversários políticos. Este colunista chama a atenção de Emília Corrêa para que sua equipe de transição monitore, centavo por centavo, sobre a aplicação deste dinheiro que poderá lhe ajudar bastante já no início da gestão.

DEOTAP acionado!

O SEPUMA (Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Aracaju) acionou o Departamento de Crimes Contra a Ordem Tributária e Administração Pública e quer uma investigação sobre cerca de R$ 10 milhões gastos pela PMA na decoração natalina da cidade, quase o triplo do gasto referente a 2023. Tudo sem licitação e com o suposto uso de recursos específicos da contribuição de iluminação pública de forma indevida. A informação da TV Atalaia é que foi instaurada pelo DEOTAP uma verificação preliminar para averiguar os fatos narrados pelo SEPUMA.

Olha o Sebrae/SE!

A nota média da imagem do Sebrae/SE atingiu 9,0 em uma escala de 0 a 10, colocando a instituição em terceiro lugar no Brasil, entre os 27 estados, atrás apenas de São Paulo (9,2) e Rio Grande do Norte (9,1), e empatando com o Espírito Santo, e em segundo lugar no Nordeste, de acordo com uma pesquisa anual realizada pelo Sebrae Nacional, divulgada no início de dezembro de 2024.

Transmite credibilidade

No que diz respeito à imagem da instituição junto aos pequenos negócios em Sergipe, a pesquisa revelou que 52% dos entrevistados citaram o Sebrae como a primeira lembrança de instituição que promove o empreendedorismo no Brasil. Além disso, 99% dos entrevistados sergipanos afirmaram que a contribuição da instituição para o país é importante, enquanto 100% afirmaram que o Sebrae transmite credibilidade. Em pesquisa junto à sociedade, a presença nas redes sociais tem sido crucial, com 77% dos entrevistados declarando que conhecem o Sebrae/SE por meio dessas plataformas.

Priscila Felizola I

No último mês, o perfil oficial do Sebrae Sergipe no Instagram alcançou um novo marco: bateu mais de 2,2 milhões de visualizações, o que representa um aumento de mais de 1.600% de contas alcançadas. “Esse resultado superou as expectativas e ampliou, significativamente, nossa presença digital e a credibilidade da instituição entre os empreendedores”.

Priscila Felizola II

“O trabalho de melhoria constante no atendimento ao pequeno empreendedor realizado na sede do Sebrae em Aracaju, nos escritórios regionais e nas salas do empreender no interior do estado, é outro aspecto que impactou positivamente na satisfação do cliente, apontada pela pesquisa”, expressou Priscila Felizola, superintendente do Sebrae/SE.

Presença digital

O Sebrae está ampliando a presença digital e levando mais conhecimento aos empreendedores por diversos outros canais de comunicação, como rádio e televisão, por exemplo, com o intuito de atender às necessidades do público e fomentar os pequenos negócios.

“É desse jeito”

Através de uma Reforma Administrativa que será anunciada assim que assumir a Prefeitura de Aracaju, a prefeita eleita Emília Corrêa cumprirá mais uma promessa de campanha: nossa capital terá uma Secretaria da Pessoa com Deficiência, fortalecendo o Conselho Municipal. Uma vitória para todos aqueles que pautam suas vidas e mandatos na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Outro acerto da prefeita eleita…

Marcelo Sobral I

Na última sexta-feira (13), o Aldino Plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe foi palco de uma emocionante cerimônia que homenageou nove militares do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) e um cão de resgate. A solenidade, idealizada pelo deputado estadual Marcelo Sobral, destacou o papel heroico e a bravura dos homenageados durante uma missão humanitária no Rio Grande do Sul.

Marcelo Sobral II

A cerimônia teve momentos marcantes, como a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e a exibição de um vídeo-homenagem enviado pelo governador Eduardo Leite, que expressou a gratidão do povo gaúcho.

Marcelo Sobral III

O deputado Marcelo Sobral destacou, em seu discurso, a relevância da missão humanitária e a necessidade de valorizar os profissionais que arriscam suas vidas pelo bem-estar da sociedade. “Esses homens e mulheres não apenas cumpriram sua missão, mas também representaram Sergipe com honra e humanidade. Essa medalha é um símbolo de gratidão e de inspiração para que continuemos unidos em torno do bem comum”.

Adolfo Brito I

Entre os discursos, o do deputado Adolfo Brito, parlamentar com oito mandatos pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, emocionou os presentes. Brito destacou a importância do apoio vindo de Sergipe e enalteceu o trabalho do deputado Marcelo Sobral como grande idealizador da homenagem.

Adolfo Brito II

“Como gaúcho e parlamentar há tantos anos, posso dizer que nunca esquecerei a ajuda que chegou de Sergipe em um momento tão difícil para o nosso estado. Esses bombeiros levaram não apenas ações de salvamento, mas também esperança e solidariedade para o nosso povo. E é graças à visão e à sensibilidade do deputado Marcelo Sobral junto com o governador Fábio Mitidieri que temos a oportunidade de reconhecer publicamente esse trabalho tão grandioso,” declarou Adolfo Brito, visivelmente emocionado.

Adolfo Brito III

Ele ainda completou: “Esta homenagem não é só simbólica. Ela é um lembrete de que, unidos, podemos superar os maiores desafios. Obrigado, deputado Marcelo Sobral, por honrar esses heróis e fortalecer os laços entre nossos estados.”

Eduardo Leite

Outro ponto alto foi o vídeo enviado pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que fez questão de participar, mesmo que virtualmente, da solenidade. Em sua mensagem, Leite afirmou: “quero expressar, em nome de todos os gaúchos, a nossa profunda gratidão aos bombeiros de Sergipe, que enfrentaram desafios extremos com coragem, humanidade e excelência. Vocês são um exemplo para o Brasil, e o Rio Grande do Sul jamais esquecerá o que fizeram por nós”.

Lúcio Flávio

O vereador eleito de Aracaju, Lúcio Flávio (PL), foi indicado para ser nomeado o Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família da Câmara de Vereadores da capital, para defender a vida desde a concepção e o projeto de Deus chamado Família! “Que grande responsabilidade. Que imensa honra! Agradeço a confiança de todos os envolvidos! Contem comigo! Eu conto com vocês!”.

Alô Propriá!

Na tarde dessa sexta-feira (13), seis vereadores que foram eleitos para o mandato dos próximos quatros anos, reuniram-se e definiram uma das chapas que concorrerá ao 1° biênio (2025 – 2026) para a Mesa Diretora da Câmara Municipal. Tendo como candidato a presidente, Jabson Santana Dantas (PSD), e vice, José Aelson dos Santos (PP), além do Eliel Santos Borges (PP) e Gustavo Reis Silva Bezerra (Solidariedade), como 1º e 2º secretários, a chapa ainda conta com o forte apoio dos vereadores Miguel Silva Junior (PP) e João Paulo Brandão Feitosa (MDB).

Legislativo independente

Firmes e unidos, a maioria dos parlamentares que serão diplomados no próximo dia 17 no Fórum de Propriá, afirmam que a decisão já está tomada e que não terá mais volta. Os vereadores afirmam que todos trabalham para que o Legislativo possa atuar mais independente e democrático, frente à gestão do prefeito Luciano de Menininha (PP). O candidato a presidente Jabson Santana, o “Jabinho do Bairro Matadouro” enfatizou que a decisão foi tomada de forma conciliatória.

Jabinho do Bairro Matadouro

“As conversas foram feitas e ouvíamos a todos, onde cada um fez a sua pontuação e colocou suas condições para que pudéssemos trabalhar de forma igualitária, sem imposição e com um diálogo aberto e limpo, respeitando a posição política de cada um”, explicou o vereador Jabinho, que conquistou mais um mandato no Legislativo Municipal.

Maioria na Casa

Com tal realidade, a chapa liderada pelo grupo de seis parlamentares garante a Mesa, já que a Câmara Municipal de Propriá tem 11 cadeiras. Após a diplomação, a votação será definida em 1º de janeiro, como ordena o Regimento Interno da Casa, espelhado na Constituição Federal de 1988. Do total de vereadores eleitos, quatro novos integrantes chegam para compor o novo quadro do parlamento de Propriá: Aelson publicidade, Gustavo de marcos da feira, Irmão Eliel, Junior capacete.

Prêmio para Cleverton

O repórter-fotográfico Cleverton Ribeiro recebeu o Prêmio “Melhores de Sergipe” que aconteceu na Zion Chopperia. Grande profissional, amigo dos amigos, humilde e apaixonado por seus filhos, o homenageado agradeceu o reconhecimento. “Foi um momento bastante especial para mim, pois é um belo reconhecimento que recebi pela minha trajetória profissional e pessoal. Vários amigos compareceram e quero aqui dizer meu muito obrigado. Momentos assim é que nos fazem seguir em frente. Obrigado!”. Este colunista o parabeniza.

Luto Negaço!

Este colunista gostaria de externar pesar pelo falecimento da jovem contadora Rosiane Cristina Santos, por insuficiência cardíaca, na UPA Nestor Piva. Ela é filha do amigo e jornalista José Carlos Negaço. O titular deste espaço presta solidariedade não apenas ao colega comunicador, mas a todos os seus familiares neste momento de muita dor.

Alessandro Vieira I

Em um momento decisivo para o setor pesqueiro nacional, o senador Alessandro Vieira (MDB) protocolou no Senado Federal, o Projeto de Lei 4789/2024, que propõe a criação de uma nova Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca. A iniciativa visa modernizar a legislação pesqueira do Brasil, oferecendo uma resposta às crescentes demandas por práticas mais sustentáveis e inclusivas no setor, que abrange desde a pesca artesanal até a industrial.

Alessandro Vieira II

O projeto é fruto de mais de 600 horas de intensos debates realizados de norte a sul do país, no âmbito da “Construção Coletiva por uma Nova Política Pesqueira Nacional”. Este processo colaborativo foi conduzido pela Oceana – organização que atua na conservação dos oceanos e que se dedica a promover a pesca sustentável – e outras entidades parceiras desde 2022. A proposta final, agora levada ao Congresso Nacional, reflete a diversidade e a relevância da atividade pesqueira no Brasil, um país com a maior costa marítima do mundo e com comunidades inteiras dependentes dessa atividade para sua subsistência.

Alessandro Vieira III

A principal missão do PL 4789/2024 é garantir uma pesca sustentável, com gestão integrada dos recursos pesqueiros e respeito ao meio ambiente. O projeto propõe, ainda, o combate à pesca ilegal e a inclusão das mulheres e jovens nas cadeias produtivas. A participação das comunidades locais, universidades e organizações não governamentais também será assegurada no processo de tomada de decisão.

Kaká Santos I

O deputado estadual Kaká Santos (União) registrou sua recente visita à sede do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC). Em 2023, o parlamentar destinou R$ 100 mil reais para a instituição e, durante a visita, teve a oportunidade de constatar que esse recurso, direcionado através de emenda, foi aplicado para aprimorar o atendimento humanizado a crianças e adolescentes com doenças hematológicas.

Kaká Santos II

“Por se tratar de uma doença tão difícil de enfrentar como o câncer, imaginávamos encontrar crianças abatidas, mas o GACC é um ambiente acolhedor, onde elas são bem atendidas e rodeadas de cuidado”, declarou Kaká Santos.

Kaká Santos III

O deputado também destacou algumas das iniciativas realizadas pelo GACC, como o Projeto Ariel, que transforma doações de cabelo em perucas, além da oferta de atendimentos odontológicos, exames de ultrassom e procedimentos de alto custo, como o PET Scan. “Convido todos a visitarem o GACC e conhecerem de perto o trabalho exemplar que eles desenvolvem”, finalizou o parlamentar.

Santa Isabel & TJ/SE

O Hospital e Maternidade Santa Isabel (HMSI) e o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), por meio da Coordenadoria da Mulher, firmaram uma parceria de grande relevância para a assistência às gestantes em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência doméstica. O acordo foi oficializado pela juíza coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Jumara Porto, durante uma cerimônia que contou com a presença de autoridades do TJ, do diretor-geral do Hospital e Maternidade Santa Isabel, Rubens Moreira, da diretora executiva, Andrezza Cardoso e do diretor administrativo, Max Oliveira.

Atendimento humanizado

A cooperação integra os projetos Gestabel, do HMSI, e Elas, do TJSE, e visa garantir um pré-natal humanizado e acompanhamento integral para 10 gestantes em situação de vulnerabilidade social e 20 mulheres vítimas de violência doméstica. As pacientes serão encaminhadas pela Coordenadoria da Mulher do TJSE e terão acesso não apenas ao acompanhamento durante a gestação e ao parto, mas também ao monitoramento do desenvolvimento dos bebês até o primeiro ano de vida.

Rubens Moreira

O diretor-geral do Hospital Santa Isabel, Rubens Moreira, celebrou a iniciativa: “Agradeço à juíza Jumara Porto pela parceria e reafirmo que o Tribunal de Justiça pode contar sempre com o Santa Isabel. Estamos mostrando que a justiça e a saúde podem andar juntas em prol das mulheres.”

Jumara Porto

A juíza Jumara Porto destacou a importância da ação conjunta, enfatizando o impacto do cuidado especializado na vida das mulheres atendidas: “Fechamos com o Santa Isabel um acordo que vai além do parto. Serão 20 vagas mensais para o atendimento psiquiátrico de vítimas de violência e 10 vagas para gestantes em vulnerabilidade. Além disso, o acompanhamento se estende ao bebê por mais um ano. Hoje celebramos o apoio que o hospital tem dado à sociedade e ao Tribunal de Justiça.”

Ricardo Múcio

O desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, presidente do TJSE, também reforçou o compromisso das instituições envolvidas e anunciou uma visita ao hospital na próxima semana: “Como é bom fazer o bem. Fazer o bem faz bem. O Hospital Santa Isabel tem um histórico social muito bonito, e esta parceria reafirma o papel essencial da maternidade na nossa comunidade”, destacou.

Situação de rua

A realidade das pessoas que vivem nas ruas de Aracaju foi tema de uma reunião no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE). O procurador do Trabalho Adroaldo Bispo representou o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) no encontro.

Eduardo Côrtes

A reunião foi convocada pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC-SE), Eduardo Côrtes, para que representantes do MPT-SE, Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública do Estado de Sergipe apresentassem à prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa, e ao vice-prefeito eleito, Ricardo Marques, as dificuldades enfrentadas pela população em situação de rua.

Adroaldo Bispo

Em outubro, o MPT-SE, em parceria com instituições, realizou duas reuniões públicas com pessoas em situação de rua e migrantes. O resumo do que foi discutido nesses encontros e em reuniões realizadas pelo MPC-SE foi apresentado aos novos gestores do Município. “Esse é o clamor de quem precisa de assistência do poder público. Essas pessoas não têm endereço, enfrentam dificuldades para conseguir os benefícios de transferência de renda e, principalmente, não têm o que comer. É inadmissível que essa população não tenha acesso ao mínimo do que a Constituição assegura”, ressaltou o procurador Adroaldo Bispo.

Centro Pop

Um dos pontos tratados na reunião foi o Centro Pop, que presta atendimento a essa população vulnerável, mas que tem sido alvo de inúmeras reclamações. A procuradora da República Martha Figueiredo compartilhou a preocupação com a sede do Centro Pop que funciona, atualmente, em local provisório.

Martha Figueiredo

“Existe um recurso federal, já separado para o Município de Aracaju, para construir a sede do Centro Pop, de modo que se torne um local de acolhimento digno e mais adequado àquela população. Há alguns anos, o serviço é oferecido numa sede provisória, onde nós fizemos inúmeras inspeções. A nossa preocupação é que não há um prazo muito grande. O Município não entregou ainda toda a documentação que a Caixa Econômica está esperando e a contrapartida municipal é mínima”, explicou a procuradora.

Sérgio Barreto Morais

O defensor público estadual Sérgio Barreto Morais também citou, com preocupação, o Centro Pop. “De todos os grupos vulneráveis, acredito que este seja o pior. A começar pela fome, pela insegurança alimentar. O primeiro foco de atenção do sistema de justiça como um todo e da Prefeitura Municipal deve ser em relação aos equipamentos públicos, que estão funcionando precariamente. É inconcebível que, para se consertar uma porta do Centro Pop, se demore dois, três, até quatro meses. Outro local que também precisa de atenção é o Abrigo Freitas Brandão. Precisamos ressaltar a questão pedagógica que é trabalhar com as pessoas em situação de rua”, pontuou Morais.

Futuros secretários

Também participaram da reunião a futura secretária da Educação de Aracaju, Edna Amorim, a médica Débora Leite, indicada para a secretaria da Saúde da capital, o coordenador da equipe de transição da prefeita eleita, Hunaldo Mota, a integrante da equipe de transição, Fernanda Goulart e a assessora parlamentar, Nádhia Ribeiro.

Catadores e catadoras

A situação dos catadores e catadoras de material reciclável também foi pauta do encontro, com a presença de representantes da Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) e da Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (CARE).

Emília Corrêa

A prefeita eleita Emília Corrêa destacou a importância da atuação conjunta das instituições. “A nossa gestão tem esse olhar. A minha origem, da Defensoria Pública, faz com que o meu olhar esteja voltado a essas questões sociais. A nossa equipe de transição já esteve no Centro Pop para levantar algumas informações. Muita coisa não é resolvida por causa da burocracia. Mas saibam que estamos atentos e esperamos contar com todos vocês”, afirmou a prefeita eleita.

Ricardo Marques

O vice-prefeito eleito, Ricardo Marques, reforçou o compromisso com as pautas sociais. “Somos vereadores e esses gritos, que vocês trouxeram, nós também percebemos em nossos mandatos. Sobre o Centro Pop, há meses levamos à Câmara Municipal e achamos que tinha sido resolvido. Mas sabemos da dificuldade por causa da burocratização, que atrapalha a vida dos que mais precisam. Chegamos com muita vontade de resolver vários problemas e a população contará com essa gestão”, disse o vice-prefeito.

Encontro frutífero

O procurador-geral de Contas, Eduardo Côrtes, considerou a reunião produtiva. “Foi um encontro frutífero para nós e para a equipe que vai assumir a gestão municipal e precisa entender o que está acontecendo. São pautas importantes e precisamos estar em parceria para o desenvolvimento inclusivo da cidade”, finalizou Eduardo Côrtes.

Elber Batalha I

Sempre abordando o tema e cobrando medidas emergenciais, o vereador Elber Batalha (PSB) informou a volta oficial dos exames de biópsias para pacientes de câncer de próstata na capital. Ele contou mais detalhes sobre o atendimento para esse público. Por várias vezes, a falta do exame foi pauta dos discursos do parlamentar. Mas, dessa vez, o comentário de Elber foi de comemoração.

Elber Batalha II

“Venho aqui hoje para uma notícia boa que é a volta das biópsias. A coisa boa é que finalmente vai sair a contratualização do município com o Hospital São José para que a partir de 2025, eles sejam retomados”, contou. Elber lembrou do sufoco de quem precisa passar por isso. “Era algo absurdo a situação de um paciente com o diagnóstico e não podia começar pela falta disso que não era disponibilizado pelo SUS de Aracaju. A realidade dessas pessoas era fazer rifas de bicicleta, ferro de passar e outros itens para pagar o procedimento que custa mais de R$ 1.000”, disse.

Elber Batalha III

Por fim, ele reafirmou que tudo foi confirmado pela própria diretoria do Hospital São José. Elber ainda dedicou o seu discurso aos amigos Marcelo Ribas e Edvar Caetano, que faleceram em decorrência do câncer de próstata este ano. E homenageou o doutor Michel Alves, oncologista e ativista na causa.

Alô Moita Bonita!

O prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), receberá no próximo sábado (21), em Moita Bonita, o Título de Cidadão Moita-Bonitense. A honraria será concedida pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo do Oiteiro.

William Fonseca

Com 1.319 votos, o candidato a vereador de Aracaju mais votado do Republicanos, William Fonseca quer dar continuidade ao trabalho que vem realizando. Formado em Gestão Pública, William aposta no diálogo direto com a população e na busca por melhorias para o Conjunto Augusto Franco. “Os votos recebidos são a prova de que nosso trabalho está no caminho certo. Vou continuar lutando por melhorias para nossa cidade e fortalecendo nosso diálogo com a população”, afirmou William.

