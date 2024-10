Apoios fortalecem Emília Corrêa faltando menos de 15 dias para a eleição

Faltando menos de 15 dias para o 2º turno da eleição municipal para a Prefeitura de Aracaju, a candidata Emília Corrêa (PL) desponta como a grande favorita nesta reta final considerando não apenas seu resultado obtido no primeiro turno, com mais de 126 mil votos, mas também outros dois aspectos: até agora nenhum ataque proferido por seus adversários conseguiu desabonar sua honra e candidatura a ponto dela perder votos; e outro ponto é que ela continua crescendo nas intenções de voto, inclusive recebendo apoios importantes em sua caminhada.

Na primeira, das três semanas decisivas, o também candidato Luiz Roberto (PDT) conseguiu apoios para a sua candidatura do PT, que teve Candisse Carvalho como candidata no turno anterior; do PSOL que apostou em Niully Campos para a PMA; e do MDB, que sonhava com Danielle Garcia na Prefeitura. Como candidato governista, o pedetista virou “alvo” no 1º turno, muito pela rejeição do atual prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), e mesmo sendo o candidato do governador Fábio Mitidieri (PSD). Mas a impressão é que os anúncios não surtiram o efeito esperado.

O sentimento das ruas é de grande expectativa para uma virtual vitória de Emília Corrêa nas urnas. Além de não enfrentar qualquer desgaste político até agora, a vereadora ainda viu sua vantagem para Luiz Roberto crescer ainda mais nos últimos dias. Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, da última sexta-feira (11), confirma uma liderança dela na Induzida de 51,5% contra 38,6% do seu adversário; já nessa terça-feira (15), outras duas pesquisas sinalizaram para uma frente ainda maior de Emília: segundo o Instituto Futura Inteligência, da Revista Exame, a vantagem sobre para 57% contra 36,5%.

Já segundo o levantamento do Instituto IDPS, divulgado pela Rádio Xodó, a diferença sobe nos votos válidos para 61,3% de Emília Corrêa contra 38,7% Luiz Roberto. Como se não bastasse toda essa “onda positiva” no entorno da vereadora, ela vem recebendo apoios importantes para sua caminhada. O principal deles veio do prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), que após seu êxito cidade serrana, agora está caminhando pelos bairros periféricos de Aracaju, conversando com as pessoas e pedindo o voto na candidata do PL.

Valmir segue muito popular, lembrando que não fosse um impedimento judicial, em 2022, ele obteve mais de 450 mil votos para o governo do Estado, o que o colocaria em primeiro lugar e em um segundo turno à época contra o senador Rogério Carvalho (PT). Sus presença nas periferias têm somado para Emília e incomodou tanto que o governador Fábio Mitidieri rapidamente buscou reunir líderes políticos do interior do Estado para que eles também viessem para a capital com o objetivo de tentar ajudar a Luiz Roberto.

A decisão da candidata Yandra Moura (UNIÃO) que ficar “neutra” no 2º turno beneficiou Emília, já que boa parte do seu eleitorado fica na oposição, como os vereadores eleitos Isac Silveira e Pastor Diego, além dos suplentes Sheyla Galba (todos do UNIÃO), Layse Santiago, Instrutor Figueiredo (ambos PRD) e Adroaldo Alves (MOB), que já estão pedindo votos para a candidata do PL. O candidato a prefeito do NOVO, Zé Paulo, e os candidatos do seu partido também já apoiam Emília. Em síntese há uma espécie de “corrente” pelas ruas de Aracaju trabalhando para confirmar o favoritismo da vereadora. Mas não custa lembrar que a eleição só acaba dia 27…

Paraná Pesquisas

O levantamento deu a Emília 51,5% contra 38,6% de Luiz Roberto. Foram entrevistados 740 aracajuanos entre os dias 7 e 10 de outubro. A pesquisa tem uma margem de erro de 3,7%, para mais ou para menos, e um intervalo de confiança de 95% Está registrada junto à Justiça Eleitoral sob o número SE-00497/2024.

Instituto Futura Inteligência

O levantamento da Revista Exame deu a Emília 57% contra 36,5% de Luiz Roberto. Foram entrevistados 600 aracajuanos entre os dias 9 e 10 de outubro. A pesquisa tem uma margem de erro de 4%, para mais ou para menos, e um intervalo de confiança de 95% Está registrada junto à Justiça Eleitoral sob o número SE-06764//2024.

Instituto IDPS

O levantamento divulgado pela Rede XODÓ deu a Emília 61,3% contra 38,7% de Luiz Roberto (votos válidos). Foram entrevistados 1.000 aracajuanos entre os dias 9 e 12 de outubro. A pesquisa tem uma margem de erro de 3,10%, para mais ou para menos, e um intervalo de confiança de 95% Está registrada junto à Justiça Eleitoral sob o número SE-08912//2024.

Veja essa!

Moradores do Conjunto Augusto Franco entraram em contato com este colunista para reclamar sobre os problemas registrados no fornecimento de água nos últimos dias. O estranhamento se deu pelo fato de estarmos iniciando a Primavera, faltando mais de dois meses para o verão, época em que a falta de água nas torneiras é mais comum…

E essa!

Falando em água, o clima nas rodas políticas de Estância não anda muito animador para o governo do Estado. O grau de insatisfação com ainda com a concessão da DESO e a questão do SAAE continua dando o que falar e os eleitos em 2024 já estão sendo cobrados para que se posicionem com firmeza a partir de 2025…

Sobre Danielle I

Em entrevista na FAN FM, a delegada Danielle Garcia (MDB) destacou que um dos fatores para a decisão foi a sua lealdade ao governador Fábio Mitidieri. “E lealdade, para mim, é um sentimento caro. Quando no primeiro turno Fábio deixou que escolhêssemos o nosso caminho, e eu escolhi o caminho mais difícil, que era ir sozinha, eu fui. Agora, no segundo turno, temos Emília e Luiz, e tenho críticas aos dois. Mas, neste momento, a lealdade a Fábio fala mais alto do que qualquer questão. Eu costumo ser grata e leal aqueles que sempre estiveram do meu lado”, pontuou.

Sobre Danielle II

Danielle Garcia tem todo o direito de escolher seu caminho político, mas quando a delegada fala em “lealdade”, este colunista faz apenas um “reparo” em sua fala: se foi leal ao governador, Danielle não foi leal com o seu eleitorado. Aquele eleitorado que lhe deu quase 110 mil votos na oposição em 2020 e os mais de 72 mil votos para o Senado em 2022, também contra o “Sistemão”. E se lá atrás Emília Corrêa optou por apoiar um “homem”, hoje Danielle tinha que apoiar uma “mulher” por lealdade ao seu próprio discurso, como ex-secretária de Estado da Mulher. Ou não?

Exclusiva!

O prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, conversou com este colunista e explicou seu apoio neste segundo turno para Emília Corrêa. “Tenho que ser grato a ela (Emília) pelo seu apoio em 2022. Ela foi correta comigo naquela oportunidade e, por gratidão, vim para Aracaju apoiar seu projeto era o mínimo que eu deveria fazer”.

Bomba!

Já circula pelas rodas políticas de Aracaju que, na próxima semana, teremos um “fenômeno natural” muito maior do que o furacão na Flórida! Falam em uma semana “nota 10“! Só que, pelo que se comenta, o objetivo é DESACREDITAR, DESABONAR, DESPRESTIGIAR, DESMORALIZAR muita gente! Principalmente a Justiça Eleitoral que não pode tirar “nota 0“! Não custa reforçar que ainda faltam mais de 10 dias para a eleição! Quem votar DESLIGADO neste 2º turno, corre o sério risco de ficar DESAPONTADO no final…

Coerência de Yandra I

A deputada federal Yandra Moura (UNIÃO) se posicionou de forma coerente, diferente por exemplo da postura da Delegada Danielle Garcia (que alfinetou a deputada) e Alessandro Vieira. Como candidata a prefeita ela fez questionamentos sobre a atuação política de Emília Corrêa. Portanto, não soaria bem se ela chegasse agora e declarar apoio para a vereadora.

Coerência de Yandra II

Ainda pior seria o apoio para Luiz Roberto, uma candidatura que atacou seu pai, sua mãe e seu irmão, que nem político é! Pior tem sido fazer promoção pessoal de obras realizadas com recursos federais viabilizados por André Moura! É mole? Yandra não perdeu o discurso do primeiro turno e ainda assegurou que ficar “neutra” no apoio não a deixará “neutralizada” para cobrar e fiscalizar a próxima gestão em Aracaju.

Carta compromisso I

Os prefeitos eleitos de 17 municípios sergipanos formalizaram um importante compromisso com os servidores públicos municipais ao assinarem a carta compromisso elaborada pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal (Confetam/CUT), pela Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Sergipe (Fetam/SE), pela Central Única dos Trabalhadores de Sergipe (CUT/SE) e pelos sindicatos municipais.

Carta compromisso II

A assinatura da carta é fruto de um processo que envolveu assembleias, plenárias e reuniões realizadas pelos sindicatos municipais entre os meses de agosto e setembro. Durante esse período, servidores municipais tiveram a oportunidade de sabatinar os candidatos a prefeito e discutir diretamente suas pautas. O resultado culminou na assinatura do documento por prefeitos eleitos de Amparo de São Francisco, Boquim, Campo do Brito, Canhoba, Canindé de São Francisco, Divina Pastora, Itabi, Itaporanga D’Ajuda, Lagarto, Moita Bonita, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Socorro, Poço Verde, Santa Luzia do Itanhi e Umbaúba.



Carta compromisso III

A carta compromisso foi elaborada com o objetivo de refletir as demandas e expectativas da categoria, estabelecendo diretrizes para a valorização e melhoria das condições de trabalho dos servidores públicos municipais. Entre os principais pontos do documento estão a realização de concursos públicos, a implantação ou atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), a revisão do Estatuto dos Servidores e a recomposição salarial anual.

Eleição da OAB I

A Comissão Eleitoral (CE) da OAB/SE determinou nessa segunda-feira (14) a retirada imediata de publicações dos perfis @juntospelaordem.se e @profclaramachado, ambos no Instagram. Vídeos e materiais de campanha foram consideradas “propaganda eleitoral antecipada”, conduta vedada pelo artigo 16 do Provimento nº 222/2023, do Conselho Federal da OAB.

Eleição da OAB II

Além da irregularidade eleitoral, a CE analisou denúncia de um suposto rombo financeiro contra a atual gestão da OAB/SE. A partir de documentos oficiais, constatou-se que as alegações eram falsas. Balancetes demonstraram superávits financeiros nos exercícios de 2023 e 2024, afastando qualquer indício de desequilíbrio fiscal. A tentativa de associar a administração a práticas financeiras prejudiciais à instituição foram desmentidas de forma clara e objetiva.

Eleição da OAB III

Outro ponto em questão é a refutação da acusação de confusão patrimonial entre os bens da OAB/SE e os de dirigentes da instituição. De acordo com os esclarecimentos apresentados, a contabilidade oficial da seccional comprovou que os valores estão registrados corretamente como “contas patrimoniais, sem qualquer envolvimento com as contas pessoais dos gestores”. Assim, a comissão concluiu também por não haver evidências de má gestão ou desvio de recursos.

Eleição da OAB IV

Diante das irregularidades constatadas, a CE determinou a remoção imediata dos conteúdos em questão, sob pena de multa diária e outras sanções previstas no Provimento nº 222/2023, em caso de descumprimento da ordem. A medida tem como objetivo assegurar a integridade do processo eleitoral, evitando práticas que possam comprometer sua transparência, equidade e legitimidade. O cenário aponta para uma fiscalização rigorosa sobre as campanhas, com o propósito de garantir que o processo eleitoral transcorra de maneira justa e dentro dos parâmetros éticos exigidos pela advocacia.

Cícero do Santa Maria I

O vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) usou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para voltar a cobrar melhoria no atendimento em saúde dos postos da capital, principalmente na unidade Celso Daniel, no conjunto Padre Pedro, no Santa Maria. De acordo com o parlamentar, os moradores do Marivan, Padre Pedro e Paraíso do Sul sofrem com o péssimo atendimento do posto de saúde.

Cícero do Santa Maria II

“Não é porque não consegui a reeleição que vamos parar o trabalho, A comunidade procura esse posto e, infelizmente, faltam médicos, além disso, as pessoas esperam seis meses para uma consulta, isso quando conseguem marcar”, lamentou.

Cícero do Santa Maria III

Outra situação preocupante é a demora na realização de exames. “Os pacientes esperam mais de um ano para fazerem uma simples ultrassonografia, e isso é vergonhoso para o SUS de Aracaju, as pessoas ficam na fila e sofrem até para marcar para um clínico geral, neuropediatra e pediatra, nem se fala”, revelou Cícero destacando que destinou verbas impositivas para a compra de 714 exames de ultrassonografias para cada unidade de saúde do Santa Maria.

Fica com Emília

“Eu tinha decido ficar neutro nesse segundo turno, mas quando lembro o quanto eu sofri nesse mandato, tudo que eu pedia para o Santa Maria, nunca fui atendido, resolvi me posicionar e estarei ao lado de Emília Corrêa e Ricardo Marques, porque nessa campanha fiquei decepcionado ao ir ao Recanto dos Cajueiros, porque a comunidade foi abandonada, mesmo eu tendo feito diversos pedidos, sem ser atendido”, ressaltou.

Rodrigo Fontes I

Em entrevista para o programa vespertino A Hora da Notícia, na Aperipe FM 106.1, o vereador eleito pelo PSB, Rodrigo Fontes, falou sobre a dificuldade de se vencer um pleito na capital, contou um pouco sobre as experiências de campanha e ressaltou o seu compromisso com o povo de Aracaju em realizar um mandato que olhe para as necessidades da população.

Rodrigo Fontes II

Eleito com 2.496 votos, Rodrigo Fontes compartilhou com os ouvintes do programa um pouco do que foi o desafio de conquistar uma vaga na Câmara Municipal de Aracaju. “Já fui vereador há 20 anos em Capela, mas ser candidato em Aracaju foi algo bem difícil. O meu primeiro desafio foi me fazer conhecer pelas pessoas para somente depois apresentar o nosso projeto e pedir este voto de confiança”, contou o parlamentar eleito.

Rodrigo Fontes III

Sobrinho do ex-deputado federal, João Fontes, com o qual pode contar com o empenho durante a campanha, Rodrigo vai dividir na Câmara Municipal de Aracaju a bancada do PSB com o experiente vereador Elber Batalha com quem tem conversado e disse que vai estabelecer uma relação de parceria na vereança da capital. Durante a entrevista, João Fontes, tio do vereador eleito, também fez uma participação ao vivo e destacou as virtudes do sobrinho e o quanto ele está capacitado para o cargo.

