Aracajuano decidirá se quer mudar com Emília ou a continuidade com Luiz

O segundo turno da eleição para prefeito de Aracaju começou como terminou o pleito do último dia 6: num profundo “silêncio” por parte do eleitorado. Quem foi às urnas se conteve nas manifestações mais acaloradas e depositou o voto de confiança. Entre os articulistas a grande surpresa foi a baixa votação da candidata Yandra Moura (UNIÃO), que criou muita expectativa pela intensidade de sua campanha, nas ruas e nas redes sociais, mas que ficou em terceiro lugar.

Mas quando o aracajuano “silencia” é um sinal que teremos “surpresas” nas urnas! Esta é a forma do nosso povo manifestar sua indignação, seu descontentamento. Principalmente com quem está no Poder! Antes, nos tempos de Marcelo Déda (in memoriam) e de João Alves Filho (in memoriam) nós tínhamos “militâncias” nas ruas, defendendo o lado A ou o lado B. Sergipe é um Estado pequeno em dimensões territoriais e em Aracaju não é diferente: aqui todos se conhecem!

Talvez a explicação para o “silêncio” do eleitorado no dia da eleição do 1º turno certamente foi a votação gigantesca em Emília Corrêa (PL) para prefeita, principal nome da oposição na disputa ao atual “sistema” comandado pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Foram mais de 126 mil votos na chapa que tem dois vereadores de oposição: Emília e Ricardo Marques (Cidadania). Sem contar que mais de 88 mil aracajuanos abdicaram de votar!

Isto demonstra o grau de insatisfação das pessoas com os candidatos que disputavam a PMA. Sem contar que quase 25 mil pessoas se deslocaram para os colégios eleitorais para votarem em branco ou para anularem seus votos. Estamos falando de um universo superior a 200 mil pessoas que, se não reprovam completamente, também rejeitam o atual modelo de gestão em Aracaju. Somando os outros candidatos que não tinham o apoio de Edvaldo, já contabilizamos mais de 104 mil votos.

Há um nítido “cansaço sobre o voto neste agrupamento e Edvaldo sabe muito bem o que é isso, em 2012, quando João Alves Filho (pela oposição) venceu a eleição em Aracaju muito pelo esgotamento de um grupo político que por anos comandava a capital. O próprio Déda, maior líder da situação à época, reconhecia esta insatisfação do eleitorado da capital que sempre foi muito crítico e que clamava por mudança. Talvez por isso Emília esteja pontuando tão bem…

No próximo dia 27 o aracajuano voltará (ou não) às urnas para mais uma vez decidir o futuro administrativo da cidade. Não tem muita “ciência”: o voto em Emília sinaliza para uma mudança de perfil, com novos quadros respondendo pelas Pastas; o voto em Luiz Roberto (PDT) seria pela continuidade do modelo atual. Resta saber se os “novos aliados” do 2º turno teriam direito a fazer indicações do futuro secretariado da PMA. Pode ser um indicativo, mas uma semana depois e a cidade segue “em silêncio”…

Uma tragédia foi registrada em Santa Rosa de Lima, quando apoiadores iriam estavam comemorando a vitória do prefeito eleito Janilson Alves (UNIÃO), nesse domingo (13). A festa foi suspensa porque uma mulher foi esfaqueada por um homem ainda não identificado. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e veio a óbito.

O caso gerou muita revolta na cidade. Segundo o jornalista Douglas Magalhães, um irmão da vítima tentou intervir e foi ferido. Um policial militar tentou ajudar e também foi esfaqueado. Mas, legítima defesa, conseguiu sacar sua arma e disparou contra o home que também morreu no local. O PM foi conduzido para o Hospital João Alves em Aracaju, às pressas e em estado grave.

Uma tragédia que, lamentavelmente, pode ter relação ainda com o resultado das eleições municipais. Mais um episódio triste que tomou conta da cena política de Sergipe. Infelizmente muitos abusos foram cometidos durante a campanha eleitoral, inclusive com as forças de segurança sendo usadas indevidamente, para fins políticos. As consequências? Mais e mais violência pelo interior…

Situação de Danielle I

Após ter sido a candidata ao senado mais votada em Aracaju, na eleição de 2022, a delegada Danielle Garcia (MDB) criou muita expectativa sobre seu potencial eleitoral. Mas no 2º turno daquela eleição, ela e seu padrinho político, o senador Alessandro Vieira (MDB), se somaram a Fábio Mitidieri e hoje compõem o governo.

Situação de Danielle II

Danielle trocou o discurso de oposição pela Secretaria de Estado da Mulher e, justiça seja feita, vinha fazendo um bom trabalho por lá. Este ano firmou sua posição de independência e, mesmo sendo pressionada, disse que seria candidata a prefeita a todo custo, porque não tinha como ir para o mesmo palanque de Edvaldo Nogueira.

Situação de Danielle III

Danielle sofreu com uma campanha sem recursos e sem apoios. Foi praticamente abandonada pelos governistas e ainda teve que carregar a rejeição do senador Alessandro Vieira. Findou tendo um resultado pífio nas urnas, chegando na quinta colocação e, por pouco, não foi ultrapassada por Niully Campos (PSOL).

Contradição

Quando todos esperavam um posicionamento de isenção política, de neutralidade no 2º turno, ou até de defesa de uma candidatura feminina, Danielle Garcia praticamente “sentencia” sua carreira política, desprezando completamente seu discurso e anunciando seu apoio a Luiz Roberto (PDT) para PMA, no mesmo palanque de Edvaldo que ela tanto questionava. Pagou um preço tão alto que, se retornar à Secretaria após a eleição, ainda será profundamente questionada pela mulherada! Que fase…

Eleições da UFS I

Acontecem nesta segunda-feira (14) os debates com os (as) candidatos (as) aos cargos de Reitor (a) e Vice-reitor (a) da Universidade Federal de Sergipe. Organizados pela Comissão Eleitoral, os dois debates serão realizados no auditória da Reitoria, no Campus São Cristóvão, com transmissão simultânea pelo canal da TV UFS no YouTube. Pela manhã o debate será realizado às 9h e no turno da noite às 19h. A Comissão Eleitoral definiu as regras dos debates, que terão duração de 3 horas cada, com 5 blocos. Confira abaixo as regras do debate.

Eleições da UFS II

A consulta pública à comunidade acadêmica será realizada de forma remota no dia 15 de outubro, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Eleições (SigEleições) da UFS. Podem votar os docentes das diversas carreiras que ainda estejam em atividade, bem como os técnicos administrativos e alunos e alunas dos cursos de graduação e de pós-graduação, das modalidades presenciais e EaD. Os estudantes precisam estar regularmente matriculados para votar. As mesmas regras valem para alunos, docentes e técnicos administrativos do Colégio de Aplicação (Codap). A comunidade acadêmica de todos os campi poderá participar da eleição.

Cláudio Vasconcelos

O jornalista Cláudio Vasconcelos teve atuação muito importante na campanha vitoriosa do empresário Machadinho (UNIÃO), a prefeito de Canindé de São Francisco. Ao longo do período, produziu mais de 100 matérias sem que houvesse, em nenhuma delas, qualquer reprimenda da Justiça Eleitoral. Profissional correto, buscou sempre destacar as qualidades e propostas do seu assessorado sem atacar ou desqualificar os adversários. É isso aí!

Falando em Canindé!

O vereador Hugo de Pank (PODE), o mais votado em Canindé do São Francisco, está propondo a criação de um Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência no município. A cidade tem elevado número de pessoas que precisam ser assistidas e o vereador eleito defende políticas públicas e mais inclusivas por parte do poder público.

Hugo de Pank

“Com um conselho dedicado é possível desenvolver ações voltadas à acessibilidade, à educação inclusiva, à saúde e ao suporte social, garantindo que essas pessoas tenham maior qualidade de vida e autonomia. Além disso, iniciativas como campanhas de sensibilização e conscientização podem ajudar a combater preconceitos e a promover uma comunidade mais inclusiva, onde todos os cidadãos tenham oportunidades iguais de participação e desenvolvimento”, defende o vereador eleito.

