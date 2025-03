Aracajuano precisa superar o “preconceito” e se abrir para o “Novo”!

Independente da posição política que o leitor possa adotar, a vitória de Emília Corrêa (PL) para a Prefeitura de Aracaju, em 2024, representou sim um “fato novo” neste processo de escolha da capital. Efetivou-se o fim do ciclo de um agrupamento político e o início de um novo, com a primeira mulher a gerir os destinos da capital. Mas a população, por sua vez, se mantém bastante tradicional e contida, bem reservada quando se trata de aceitar o “Novo”!

É evidente que temas polêmicos como a coleta do lixo e a limpeza e conservação dos espaços públicos; além do transporte coletivo não são transformações que irão acontecer, da noite para o dia sem contrariedades, sem excessos e equívocos; mas chamou bastante a atenção deste colunista a polêmica relacionada com as patinetes elétricas. Ganhou nas redes sociais o comportamento de alguns aracajuanos desrespeitando a real funcionalidade daqueles equipamentos.

As patinetes elétricas representam sim o “Novo”, e não é apenas uma “modinha”, mas algo pensado para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, dentro de uma cidade que por décadas vem sofrendo com um sistema de transporte deficitário, caótico e ultrapassado, além de termos uma Aracaju que cresce desordenadamente e cada vez sem mobilidade. Muita gente não se atentou que as patinetes podem servir como um “complemento” de um trajeto urbano.

Mas infelizmente algumas pessoas, seja por preconceito, picuinhas políticas ou apenas por puro vandalismo “conspiram” contra o equipamento, que é algo comum já nas cidades desenvolvidas e grandes metrópoles. E chega a ser impressionante que alguns setores da imprensa – talvez comprometidos com o Sistema – ainda optem por promover estes atos ao invés de buscarem conscientizar a população. Aracaju e os aracajuanos precisam se “conectar” com o “Novo”.

As patinetes elétricas não servem apenas como um instrumento para movimentar o turismo, para o lazer dos aracajuanos, mas em tornar a cidade mais sustentável e acessível, dentro de uma dinâmica moderna, em sintonia com os sistemas de transportes que temos, como os ônibus, os táxis, os motoristas de aplicativos e os mototaxistas. Agora não é apenas responsabilizar a população. A prefeitura também tem que dar sua contrapartida e promover ações educativas e de conscientização.

Há uma grande expectativa para a gestão da primeira mulher prefeita de Aracaju, principalmente pelas promessas feitas por ela durante a campanha eleitoral. É evidente que em menos de 100 dias ela não iria reverter o “caos” disfarçado pelo marketing e deixado pela gestão anterior. A capital dos sergipanos precisa evoluir, se modernizar, mas na prática e não apenas no discurso, como vinha sendo até então. O “Novo” chegou e é hora de deixar o preconceito de lado e permitir a chegada de um novo tempo…

A visita do ministro Rui Costa a Sergipe para se reunir com o também ministro Márcio Márcio Macedo e o governador Fábio Mitidieri deixou para a maioria da população _ com exceção dos “governistas de plantão” – o sentimento de que “segue tudo como dantes no quartel de Abrantes”. Muita mídia, muita propaganda e o resultado efetivo não se concretiza.

Os ministros vieram a Sergipe para se reunir com o governador e falar em obras do novo PAC como a duplicação da BR-101 (sem qualquer previsão concreta de que ficará pronta, pelo menos no eixo Norte, até o final do governo Lula) e a BR-235, que ano passado mentiram para o povo do Agreste criando a expectativa para a sua duplicação, sem que não se tem previsão de nada!

Como pode dois ministros estarem em Sergipe e não se ter uma cobrança efetiva para que as coisas aconteçam? Quem não se lembra da coragem, liderança e determinação do ex-governador João Alves Filho (in memoriam) que lutava como um “leão” para que seu Estado fosse respeitado pelo governo federal? Não se pode silenciar e apenas bater palmas e distribuir sorrisos para fotos!

Os ministros falaram sobre o Canal de Xingó, do Campus do Instituto Federal de Sergipe e de outras obras que ou estão paralisadas ou sequer saíram do papel! O Canal de Xingó, inclusive, já não é nem mais prioridade para o governo da Bahia, que tinha interesse em se associar no passado. Enquanto tivermos rodovias federais em Sergipe haverá a promessa de duplicação. Mas na prática…

A vinda dos ministros findou sendo benéfica apenas do ponto de vista político, quando se criou uma expectativa para que o governador Fábio Mitidieri, que vai disputar a reeleição, possa declarar seu apoio à reeleição do presidente Lula, aumentando os rumores de que o ministro Márcio Macedo pode ser seu vice em 2026.

Este colunista não sabe de onde partiu, mas começa a se criar um movimento nas redes sociais defendendo o nome de Márcio Macedo para vice de Fábio Mitidieri em 2026, que consolidaria de vez a adesão do PT ao governo do Estado e a garantia do palanque para Lula em Sergipe no próximo ano.

Liderando a pesquisa W1 para o Senado Federal, o deputado Rodrigo Valadares é sim o nome mais comentado nas rodas políticas de Sergipe e a informação é que o ex-presidente Jair Bolsonaro virá em breve ao nosso Estado para consolidar o nome de Rodrigo como o “senador de Bolsonaro” em 2026.

E não é só isso: Rodrigo Valadares estará de saída do União Brasil. Dentro de um “martelo batido” pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, Rodrigo se filiará no PL e será o único candidato ao Senado da legenda. A informação que chega de BSB é que em cada Estado o partido terá um candidato a senador com o mesmo número. Se formará um movimento nacional.

Gesto de Rui Costa

Pelo menos a passagem de Rui Costa foi marcada por um gesto com a prefeita Emília Corrêa. Presente na reunião do Centro de Convenções, a primeira mulher a governar Aracaju foi convidada pelo auxiliar do governo federal a deixar o local onde estava para sentar-se ao seu lado e do ministro Márcio Macedo. Quem pensou que a “Leoa” não teria seu protagonismo, esbarrou na gentileza do ministro…

Pesquisa boa para Valmir

A pesquisa W1 que posiciona muito bem para o Senado, o deputado Rodrigo Valadares, o ex-deputado André Moura e o senador Alessandro Vieira, também ratifica o sentimento de 2022, ainda sobre a liderança do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, para o governo do Estado. Os críticos insistem no discurso de que ele está inelegível, mas o choque de realidade revela que o “pato” está bem vivo…

Luciano & Anderson I

Foi iniciada a caminhada do deputado estadual Luciano Bispo (PSD) rumo à reeleição na Alese e do ex-prefeito de Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas, pré-candidato a deputado federal. A dupla visitou o povoado Bom Sucesso, em Poço Redondo, e em seguida seguiram para Nossa Senhora da Glória, onde foram entrevistados na Xodó FM.

Luciano & Anderson II

“Na pauta, falamos sobre uma emenda, do nosso mandato, no valor de R$ 100 mil para construção de uma quadra poliesportiva no povoado Fortaleza, e dos R$ 13 milhões de emendas que conseguimos junto aos senadores Alessandro Vieira (R$ 6 milhões) e Laércio Oliveira (R$ 7 milhões) para uma reforma que será uma verdadeira revolução no Hospital Regional de Itabaiana”, pontuou Luciano Bispo.

João Augusto Botto

Nesta segunda-feira (31), às 14h, no plenário da sede da OAB/SE, o advogado Dr. João Augusto Botto Nascimento tomará posse como Presidente da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos e Combate à Corrupção. A nomeação reforça sua trajetória de atuação em prol da transparência e da ética na gestão pública.

Perfil I

Dr. João Augusto Botto Nascimento é advogado, sócio fundador da Botto Nascimento Advocacia, com atuação nos estados de Distrito Federal, São Paulo, Belo Horizonte e Sergipe. Além disso, ocupa cargos de relevância nacional e internacional, como Secretário Nacional do Fórum Brasileiro de Direitos Humanos (FBDH) e Presidente da Comissão de Controle dos Gastos Públicos e Combate à Corrupção do FBDH.

Perfil II

Especialista em Gestão Pública, Ciência Política, Crime Financeiro e Eleitoral, possui pós-graduações em Direitos Humanos e Seguridade, Ciência Política, Direito Administrativo e Empresarial, além de estar cursando doutorado em Ciências Humanas na University Dardah Florida, nos Estados Unidos.

Compromisso

A experiência adquirida ao longo de sua carreira torna Dr. João Augusto uma escolha estratégica para a presidência da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos e Combate à Corrupção. Seu compromisso com a ética, transparência e o fortalecimento das instituições públicas reforça sua capacidade de conduzir iniciativas que promovam o uso responsável dos recursos públicos.

Direitos Humanos

Atualmente, além de sua atuação no FBDH, ele é candidato indicado ao cargo de Ministro da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica, consolidando sua influência na defesa dos direitos humanos e na luta contra a corrupção. Com sua posse, a expectativa é que a Comissão desempenhe um papel ainda mais ativo na fiscalização dos gastos públicos e no combate à corrupção, promovendo ações que garantam uma administração pública mais eficiente e justa para a sociedade.

Olha o Sebrae/SE!

O Sebrae finalizou com chave de ouro o mês dedicado à mulher, promovendo o evento “Conexões Empresariais”. Realizado no Centro de Convenções, o seminário atraiu mais de 700 mulheres empreendedoras, que se reuniram para aprimorar seus conhecimentos, fortalecer suas conexões e impulsionar o crescimento de seus negócios.

Priscila Felizola

Priscila Felizola, superintendente do Sebrae/SE, destacou a importância do evento, ressaltando os impactos das ações promovidas ao longo do mês. “Encerramos o mês da mulher com a realização do seminário Conexões Empresariais. Durante todo o mês, mais de 4 mil mulheres foram impactadas pelas iniciativas do Sebrae Sergipe, e, com isso, o empreendedorismo feminino se fortalece. Essas ações têm o poder de impulsionar o crescimento de seus negócios e garantir que essas mulheres se tornem protagonistas de suas próprias histórias”, afirmou.

Astrid Fontenelle

Os grandes nomes da noite foram Astrid Fontenelle e Nath Finanças, que conduziram palestras inspiradoras. Astrid, com sua vasta experiência, falou sobre os desafios que as mulheres enfrentam no ambiente empresarial e a importância de assumir o protagonismo em suas trajetórias profissionais. “Vivemos em um Brasil com muitas diferenças regionais, e ainda há mulheres que não acreditam em seu potencial. É fundamental que elas recebam apoio para transformar suas vidas e empreender, pois empreender é, antes de tudo, um caminho para a transformação pessoal”, afirmou Astrid.

Nath Finanças

Já Nath Finanças trouxe um olhar especializado sobre a educação financeira, oferecendo dicas práticas e valiosas para ajudar as empreendedoras a administrar seus recursos e alcançar a independência financeira. “Falar sobre educação financeira para essas mulheres foi uma honra. Antes de entender sobre o seu negócio, toda empreendedora precisa entender suas finanças pessoais e, depois, organizar as finanças de suas empresas. Agradeço imensamente ao Sebrae Sergipe pelo convite”, disse Nath.

Conexões Empresariais

O evento também contou com palestras sobre temas como acesso a crédito, gestão tributária e inovação, ministradas por Ana Teresa, Gerente da Unidade de Relacionamento do Sebrae/SE, e Rose Morais, advogada especializada em direito tributário e transnacional. Além disso, o Conexões Empresariais proporcionou uma excelente oportunidade de networking, onde as participantes puderam trocar experiências, compartilhar conhecimentos e formar alianças estratégicas para alavancar seus negócios.

Base para empreender

Patrícia Mello, empreendedora e participante do evento, comentou sobre a importância de se atualizar constantemente no mundo dos negócios: “Como mulheres, enfrentamos muitos desafios. Empreender se torna ainda mais desafiador, e eventos como este são fundamentais. Sempre saímos com uma nova perspectiva. Como Astrid disse, o conhecimento é a base para o sucesso no empreendedorismo”. O Conexões Empresariais reafirmou o compromisso do Sebrae com a valorização e o fortalecimento da mulher no ambiente corporativo, promovendo capacitação, troca de experiências e a construção de uma rede de apoio entre as empreendedoras.

Cabo Didi

Na manhã desse sábado (29), o ex-vereador de Aracaju, Adriano Santana, o popular “Cabo Didi”, foi empossado na presidência da Comtaju (Cooperativa mista de taxi do Aeroporto de Aracaju). Didi defenderá os interesses da categoria pelos próximos dois anos após ser eleito por maioria. “Fico feliz em ver o reconhecimento da categoria. Nosso compromisso é de luta e melhoria para os trabalhadores”.

Breno Garibalde I

Adquiridas através de uma emenda impositiva do vereador Breno Garibalde, as ecobikes (cavalos de lata), foram entregues às cooperativas de reciclagem de Aracaju e já estão ajudando dezenas de famílias. Os equipamentos são triciclos elétricos, idealizados para substituírem gradativamente as carroças de tração animal no município de Aracaju.

Breno Garibalde II

“Depois de idealizar, pensar, viabilizar duas emendas e conseguir as aquisições de quarto “cavalos de lata”, finalmente esses veículos estão sendo entregues. Esses utensílios ajudarão os catadores de material reciclável e são um primeiro passo para uma substituição gradativa das carroças de tração animal.”, pontuou o parlamentar. Com os cavalos de lata a coleta de recicláveis se intensifica já que eles chegam onde o caminhão não consegue chegar. Nesse início, eles ficarão nos ecopontos dos bairros Inácio Barbosa, Coroa do Meio, Ponto Novo e 17 de Março.

Breno Garibalde III

“A ideia é que os catadores das cooperativas peguem a ecobike pela manhã no local, recolham no bairro, deixem os resíduos nos ecopontos e que esse material seja coletado pelos caminhões e levado para as cooperativas, ao invés de ir pro aterro sanitário. Que essa rede funcione cada vez melhor e se fortaleça, se tornando política pública da gestão. Que o olhar pra cidade mude e que os catadores/cooperativas tenham a valorização que merecem! Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que fazer a nossa parte e cobrar dos representantes. Agradeço à nova gestão e a toda equipe da Emsurb, por dar início a esse projeto”, declarou Breno.

Yandra Moura I

A presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados, Yandra Moura, participou de uma audiência com o ministro do Turismo, Celso Sabino, para tratar de pautas voltadas ao fortalecimento do setor no Brasil, com destaque para a região Nordeste. Durante o encontro, a parlamentar apresentou demandas estratégicas para ampliar o turismo e promover a integração regional. Um dos pontos de destaque foi o potencial de municípios sergipanos, como Divina Pastora, conhecido pelo turismo religioso e pela tradicional renda irlandesa, patrimônio cultural do estado.

Yandra Moura II

Além disso, Yandra colocou a comissão à disposição do Ministério do Turismo para colaborar com iniciativas que impulsionem o setor em âmbito nacional. “O turismo é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento regional e a geração de empregos. Nosso objetivo é fortalecer essa pauta e garantir que mais municípios tenham acesso a investimentos e oportunidades”, ressaltou.

Yandra Moura III

O ministro Celso Sabino reconheceu a importância da integração entre os poderes e reforçou o compromisso do governo federal em apoiar ações que valorizem o turismo como motor econômico do país. Segundo Yandra, a reunião faz parte de uma série de articulações promovidas pela Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional para fomentar políticas públicas que impulsionem a economia e a cultura das diversas regiões do Brasil.

