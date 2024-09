Ataque do marketing governista a Belivaldo é ingratidão ou falta de liderança? 

O assunto do momento que parece “aquecer” a disputa pelo comando da Prefeitura de Aracaju foi a ação “desesperada” do marketing do candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT), apoiado pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) atacando a figura do ex-governador e candidato a vice-prefeito Belivaldo Chagas (PODE). Esse mesmo “marketing”, velho conhecido por suas práticas em eleições anteriores, já vinha atuando agressivamente contra o ex-deputado André Moura e a candidata a prefeita, Yandra Moura (União).

Agora, como os ataques feitos não vinham surtindo resultado, sem conseguir evoluir nas pesquisas e amargando uma quarta colocação, atrás de Candisse de Lula (leia Rogério Carvalho), a “solução” foi partir para a ofensiva contra o “galeguinho” Belivaldo Chagas que, diferente do que era dito na campanha eleitoral de 2022 e nos primeiros meses de 2023, tinha encontrado um Estado em situação praticamente falido, financeiramente, e ajustou as contas da máquina administrativa, pagando servidores em dia, com o 13º salário antecipado e com uma capacidade de endividamento elevada.

Chamam ainda mais a atenção estes ataques contra André Moura e Belivaldo Chagas porque eles partem do mesmo marketing da campanha do governador Fábio Mitidieri em 2022 que, após ter ficado em terceiro lugar no 1º turno daquela eleição e, graças ao “impedimento temporário” de Valmir de Francisquinho, chegou ao 2º turno e venceu graças a uma somação de forças, mas com maior ênfase para o empenho do então governador Belivaldo e de André, que naquele momento assumiu a coordenação de sua campanha.

Em meados de 2022, Edvaldo Nogueira queria a todo custo ser o candidato a governador do agrupamento, mas não aspirava a confiança dos líderes governistas e findou sendo “rifado” naquele momento, quando Belivaldo Chagas “bancou” o nome de Fábio Mitidieri para sua sucessão. Hoje o “velho marketing” não se conteve atacando André e Yandra e partiu para a ofensiva contra o “galeguinho”, imaginando que esta é a única forma de chegar ao 2º turno contra Emília Corrêa (PL), contrariando as previsões de todos os institutos de pesquisas até agora.

Edvaldo insistiu em Luiz Roberto que trouxe para o seu palanque muitos políticos bem conhecidos do povo sergipano e que, há somente dois anos, estavam no palanque de Rogério Carvalho defendendo o nome do petista para o Executivo contra Fábio Mitidieri. Uma “persistência”, que teve a palavra mantida pelo governador, mas que começa a colocar em risco todo um projeto político, apenas por vaidade de quem caminha para o “ostracismo político” a partir de janeiro do próximo ano, numa ação descabida que só beneficia a oposição.

Em síntese, este colunista não é “advogado” de André, Yandra e nem de Belivaldo, mas os ataques maldosos do “velho marketing” de Luiz de Edvaldo sinalizam para um sentimento de profunda ingratidão da base governista, visto tudo o que fora feito em 2022, permitindo que a “criatura” se volte contra o “criador”, ou tão quanto pior: sinaliza para uma falta de liderança, de comando, do governador Fábio Mitidieri que, talvez, com seu “estilo democrático” tenha optado por deixar seus liderados bem à vontade! Enquanto isso, Valmir de Francisquinho, agora elegível, olha para 2026 e fica rindo à toa…

Os ataques do marketing governista de Luiz de Edvaldo contra André Moura, Yandra e Belivaldo Chagas sinalizam para um “vale-tudo eleitoral”, onde parte da política revela um dos sentimentos mais degradantes da sociedade humana: a ingratidão.

A ofensiva desesperada de Luiz de Edvaldo, embaixo dos olhos do governador Fábio Mitidieri, faz surgir uma grande possibilidade para a construção de uma nova configuração política em Sergipe.

Além da “ingratidão”, a suposta falta de liderança do agrupamento se deve aos sucessivos erros de articulação política do governo do Estado. Isso vale muito para Aracaju, mas os reflexos já são sentidos em todo o interior do Estado.

O que muita gente sabe e ouve, mas não tem coragem de relatar: muitas lideranças políticas do interior do Estado, que votaram em Fábio Mitidieri em 2022, não estão satisfeitas com sua postura em diversos municípios.

Em algumas cidades, onde o governador foi votado por mais de um agrupamento, o entendimento era de ele deveria adotar a neutralidade e jamais assumir uma posição política. Isso vale para a Grande Aracaju, mas também para outras cidades com grande relevância econômica. O grau de insatisfação é alto…

Se nos próximos 10 dias a candidatura governista de Luiz de Edvaldo não apresentar melhoras nas pesquisas de intenção de votos e continuar bem distante do 2º turno, alguns candidatos a vereador do agrupamento, insatisfeitos com alguns “descumprimentos”, sinalizam que podem trocar de “majoritário”. A reta final da campanha promete…

Péricles com Vieira

O ex-comandante-geral da Polícia Militar nos governos de João Alves Filho (in memoriam) e de Marcelo Déda (in memoriam), o coronel Péricles, já aposentado, declarou seu apoio para a candidatura do Sargento Vieira (PL) para vereador de Aracaju, reconhecendo em Vieira um nome que trabalha pelo fortalecimento da classe e que sempre buscou dar ver e voz aos profissionais da Segurança Pública.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde voltou a questionar o modo de execução da obra de drenagem que está sendo realizada pela gestão municipal na Zona de Expansão. “Ninguém aqui é contra a realização da obra, é notório que há a necessidade da realização do projeto de drenagem daquela área. Até porque a população sofre muito com alagamentos no período chuvoso, a questão é como isso está sendo feito”.

Breno Garibalde II

“Dizem para a gente que isso vai resolver os problemas da Zona de Expansão, mas não mostram qual a metodologia diferente para drenagem e esgotamento sanitário que vai ser implantada naquela área. Pelo pouco que tivemos acesso e pelo que é veiculado na Imprensa, é a mesma coisa que acontece na região central de Aracaju. São 19 canais de micro drenagem ligados a um grande canal de mais de 6 metros de largura que vão jogar os dejetos diretamente no rio”, explica Breno.

Breno Garibalde III

Em seu pronunciamento, Breno destacou ainda que já tentou por diversas vezes ter acesso ao projeto através da prefeitura, mas sem sucesso. “Sem falar, que o projeto não tem Relatório de Impacto em Vizinhança, que é um parâmetro para a execução de várias obras na cidade. Esse relatório só será apresentado ao final, o que não faz sentido. Inclusive, há um agravante! Essa obra de drenagem está infringindo as regras do Plano Diretor, que por mais que seja atrasado, tem que ser cumprido e a prefeitura não está cumprindo. Já provocamos o Ministério Público Federal e esperamos que as providências sejam tomadas. A drenagem, do jeito que é feita aqui, é um grande poluidor dos nossos rios e esse projeto precisaria ser executado com o máximo de cuidado”.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) levou ao plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) uma denúncia envolvendo o sistema de saúde do estado. O parlamentar relatou o caso de uma moradora de Ribeirópolis, paciente oncológica, que enfrenta uma espera de quatro meses pela liberação de uma ressonância magnética no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Georgeo Passos II

De acordo com o relato da paciente, outras pessoas com câncer estão passando pela mesma situação, aguardando exames cruciais para o tratamento da doença. “A gente sabe como é difícil enfrentar essa doença, tudo o que ela causa. E quando o médico solicita um exame, o paciente precisa de uma resposta rápida, pois isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. O câncer não espera”, alertou o deputado.

Georgeo Passos III

Segundo a denúncia feita pela moradora, há casos ainda mais trágicos. “Infelizmente, há relatos de pessoas que deram entrada para a realização do exame e perderam a vida antes de conseguirem realizá-lo”, revelou Georgeo. O parlamentar fez então um apelo ao secretário de Estado da Saúde e à direção do Huse para que tomem providências urgentes para resolver o problema.

Pacientes oncológicos

“Essa falta de celeridade no atendimento a pacientes oncológicos em Sergipe é motivo de preocupação para os pacientes e seus familiares. São pessoas que estão lutando pela vida e o acesso rápido a exames como a ressonância magnética é um fator determinante para a eficácia do tratamento contra o câncer. Que o secretário e a gestão do Hospital se sensibilizem e encontrem uma solução para esses casos”, completou Georgeo.

Paulo Júnior

O deputado estadual Paulo Júnior está atento ao processo de envelhecimento da população sergipana e propôs projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de no mínimo 5% de empregados com mais de 40 anos de idade pela Administração Direta e Indireta. O texto prevê também garantia de 10% das vagas para esse público em contratação via licitação. O objetivo é oferecer segurança de trabalho para um público que tem experiência, mas porventura pode ser preterido por conta da idade.

Sargento Byron I

O vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar, filiado ao MDB, tem percorrido bairros de Aracaju apresentando suas propostas para reeleição para Câmara Municipal de Aracaju. Com trabalho prestado no fomento ao esporte e à assistência social, Byron quer ampliar o debate sobre educação inclusiva, cobertura de creches municipais e fortalecimento da rede municipal da saúde.

Sargento Byron II

Entre as propostas, Sargento Byron defende a ampliação da cobertura dos serviços de saúde, com foco na construção e na ampliação de unidades básicas de saúde nas áreas de maior déficit da capital, como Zona de Expansão. Atualmente, a rede municipal de saúde dispõe de 45 Unidades de Saúde da Família e dois hospitais de pequeno porte.

Sargento Byron III

“Destinei mais de R$ 500 mil em emendas para a área da saúde e pretendo fazer mais porque nossa rede municipal precisa ser fortalecida para atender a população crescente. Além disso, alguns programas precisam ser reformulados, como o Consultório na Rua e a Academia da Cidade”, explica o candidato.

Cícero do Santa Maria I

A falta de realizações de exames médicos no Hospital Universitário (HU) foi o tema do discurso do vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O parlamentar denunciou que o HU estaria travando esses exames, o que tem trazido preocupação para quem mais precisa.

Cícero do Santa Maria II

De acordo com o parlamentar, muitas pessoas têm o procurado para relatar essa prática por parte da unidade de saúde. “Os exames no HU estão sendo travados e já enviei ofício para o hospital e para a prefeitura e precisamos de uma explicação do porque desse travamento. A população sofrendo, o hospital precisando bater a meta e os exames parados”, lamentou Cícero.

Cícero do Santa Maria III

Ainda segundo Cícero do Santa Maria, uma médica que trabalha na unidade confirmou a informação. “Ela me disse que não sabia o motivo de não estarem fazendo os exames, mas que a informação procedia. A população já sofre com os postos de saúde que não realizam os exames e o HU, que era uma válvula de escape, não está fazendo no período eleitoral. Precisamos de uma explicação porque não pode deixar de realizar esses exames em nenhum período”, cobrou o vereador.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira (PP), quer alterar o nome da Procuradoria Especial da Mulher para Procuradoria Especial da Mulher Senadora Maria do Carmo Alves. A proposta é uma homenagem à ex-senadora, que faleceu em 31 de agosto em razão de um câncer no pâncreas com metástases hepáticas. Além de ser a senadora com mais mandatos, tendo ficado 24 anos ininterruptos no cargo, Maria do Carmo se dedicou à inclusão das mulheres na pauta pública.

Laércio Oliveira II

“Meus agradecimentos, Senadora Maria do Carmo, por tudo que fez pelos brasileiros e, principalmente, pelas mulheres do Brasil e de Sergipe. O seu legado jamais será esquecido pelo nosso povo e pela nossa gente. E esta Casa, onde a senhora viveu durante 24 anos, e aquela cadeira, lá no final deste ambiente, onde a senhora trabalhou tanto, serão sempre lembrados pela sua força de trabalho. Que o seu legado sirva sempre de farol e de guia para todos nós”, lembrou o senador Laércio.

Laércio Oliveira III

Entre as propostas de autoria da senadora, está a que assegurou a assistência integral à saúde das mulheres presas durante a gestação e o puerpério. Ela também propôs que fosse proibido o uso de algemas durante o trabalho de parto, medida incluída em outra lei. Maria do Carmo não concorreu à reeleição em 2022, preferindo se aposentar da vida pública. Para Laércio, a homenagem faz jus à atuação da ex-senadora pelos direitos das mulheres.

Maria do Carmo

No Senado, em 2019, a ex-Senadora Maria do Carmo participou da fundação da Bancada Feminina como uma das signatárias do projeto de resolução que inseriu o grupo no Regimento Interno desta Casa e também assinou o projeto para dispor sobre a indicação de Líder e Vice-Líderes da Bancada Feminina no Senado. A Procuradoria Especial da Mulher foi criada em 2013 para atuar contra todas as formas de discriminação, inserindo o Senado no debate sobre questões de gênero e na luta pela construção de uma sociedade onde todos tenham os mesmos direitos. Atualmente, a procuradora é a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte.

Assédio eleitoral I

Com o período eleitoral em andamento, as atenções do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) estão voltadas a uma prática criminosa e que compromete a liberdade do voto: o assédio eleitoral. Até o momento, o MPT-SE recebeu 10 denúncias. O número coloca Sergipe entre os 10 estados do país com maior número de denúncias de assédio eleitoral e o terceiro no Nordeste, região que concentra maior parte dos casos recebidos pela instituição no país.

Assédio eleitoral II

Em agosto, o MPT-SE, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), o Ministério Público Federal (MPF) e demais instituições parceiras lançaram o Pacto contra o Assédio Eleitoral, com a adesão de Municípios, advogados e partidos políticos, para alertar a sociedade sobre o tema. Nesse contexto, a Polícia Federal também atua de forma conjunta, para coibir a prática, que envolve a influência, constrangimento ou ameaças de empregadores para que o trabalhador vote em determinado candidato.

Assédio eleitoral III

O assunto foi discutido em reunião, na sede do MPT-SE. O procurador-chefe, Márcio Amazonas, recebeu a visita do delegado Regional de Polícia Judiciária Alex Raniery de Freitas, do chefe do setor de Inteligência, o delegado Jorge André Santos Figueiredo, e do chefe do setor de Logística, Fernando Fernandes de Lima. Eles conversaram sobre a atuação conjunta das instituições, principalmente nesse período eleitoral. “A presença da Polícia Federal é muito importante, não só para o MPT, mas para toda a sociedade.

Márcio Amazonas

Essa força valiosa vai ajudar, para que tenhamos menos casos de assédio eleitoral, sobretudo nas situações em que a conduta do empregador invade, também, a seara criminal”, explicou o procurador Márcio Amazonas.

Alex Raniery

De acordo com o delegado Alex Raniery, o objetivo é evitar que a prática atrapalhe as eleições. “Nos últimos anos, os casos de assédio eleitoral se agravaram e se multiplicaram. Uma realidade que requer atenção, para que esse tipo de procedimento não afete as eleições. A Polícia Federal, como Polícia Judiciária Eleitoral, tem essa preocupação e tem atuado nesse sentido, por isso a aproximação com o MPT é importantíssima”, finalizou o delegado.

Grupo Serigy I

O grupo Serigy do BNI Sergipe, comemorou a marca de R$ 4 milhões em negócios fechados, durante uma reunião no Arcus Hotel em Aracaju. O grupo possui 38 integrantes e alcançou a marca em apenas cinco meses de existência. “Foi um desafio muito grande estar nesta posição de primeiro presidente do grupo Serigy, mas foi um desafio que eu gostei, que realmente consegui mostrar resultados. O grupo ajudou bastante, muita gente engajada, todos com o mesmo objetivo de gerar negócios. Então isso fez com que o nosso grupo se destacasse em pouco tempo”, afirmou o empresário Roberto Wagner, da GH Construções, atual presidente do grupo.

Grupo Serigy II

O BNI (Business Network International) é uma organização de networking profissional que se dedica a ajudar os seus membros a aumentar os seus negócios através de referências e recomendações de outros membros. O Serigy é um dos grupos locais da organização, ele é composto por empresários e profissionais de várias áreas.

Juliana Assis

“O BNI não se resume apenas a números, trata-se de uma cultura, de uma filosofia de colaboração e de ajuda mútua entre empresários. Na mentoria, procuramos demonstrar da forma mais simples possível que o foco não está em ganhar, mas sim em dar. Quando se ajuda o outro, o retorno é uma consequência natural desse espírito de generosidade e cooperação”, explica a coordenadora de mentoria do grupo Serigy, Juliana Assis.

Alison Chagas

O empresário Alison Chagas, da Zoom Digital, explica que esse número só foi possível por causa da força do grupo Serigy nesses cinco meses de existência. “Esse valor de 4 milhões que foi gerado, ele é distribuído entre os próprios membros. O que é maravilhoso, pois fortalece a confiança dos membros no seu grupo e nos outros empresários que o compõem. Isso também nos motiva a ter um empenho ainda mais forte, criando assim mais oportunidades de negócios para todos”, ressaltou o empresário que integra o BNI Serigy.

Candisse Carvalho I

A candidata à prefeita de Aracaju pelo Partido dos Trabalhadores, Candisse, participou de uma reunião com a União Geral dos Trabalhadores (UGT), que contou com a presença do presidente da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços do Estado de Sergipe (FECOMSE), Ronildo Almeida, do presidente do PT Sergipe, o deputado estadual João Daniel, do candidato a vereador por Aracaju, Camilo Daniel, além de representantes da classe sindical e da militância petista.

Candisse Carvalho II

Durante seu discurso, Candisse reforçou o compromisso de sua candidatura com os sindicatos de Aracaju, principalmente a UGT, destacando que sua campanha nasceu do movimento de mulheres no PT e se fortaleceu com o apoio dos trabalhadores e movimentos sociais. “Essa aliança veio a partir de vocês, a confiança de que precisávamos de uma candidatura que fosse do povo e para o povo”, afirmou. Ela destacou que a união com os sindicatos é essencial para garantir uma campanha forte e coerente. “Nós vamos construir juntos um projeto que pense na vida dos aracajuanos e aracajuanas”, citou Candisse

Candisse Carvalho III

Além disso, a candidata de Lula apresentou o plano de governo “Aracaju na Medida Certa” como uma resposta direta às necessidades dos trabalhadores, propondo soluções que vão desde a revitalização do centro comercial até políticas de trabalho decente. “Nosso compromisso não é de moda, é de essência. Vamos garantir emprego estável e o desenvolvimento da nossa cidade”, explicou. Ao encerrar sua fala, Candisse agradeceu o apoio da UGT e de todos os sindicatos, enfatizando que essa aliança é fundamental para a vitória nas urnas.

Danielle Garcia I

Na disputa pela Prefeitura de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB) visitou os hospitais filantrópicos que funcionam na capital. Danielle conheceu melhor o funcionamento dos hospitais Cirurgia e São José e reconheceu as contribuições para o sistema de saúde pública do município das unidades hospitalares.

Danielle Garcia II

“Os hospitais filantrópicos representam um pilar fundamental na prestação dos serviços de saúde em Aracaju. Essas instituições sem fins lucrativos desempenham um papel vital na promoção do acesso à assistência médica de qualidade para as aracajuanas e aracajuanos. Nós viemos conhecer melhor o trabalho desenvolvido e entender como a gestão municipal pode contribuir mais com esse trabalho, de forma a melhorar o atendimento à população”, explicou a candidata.

Danielle Garcia III

Enquanto candidata a prefeita de Aracaju, Danielle se compromete com uma gestão prioritária da saúde, com investimentos para modernizar as unidades e garantir um atendimento digno e eficiente, com profissionais qualificados e estrutura adequada. “A saúde é uma das grandes reclamações da população de Aracaju e, obviamente, um dos nossos compromissos prioritários é com esta área essencial”, pontuou. “E não tem como falar de saúde pública na capital sem falar nos hospitais filantrópicos. Contem com a gente, que tenhamos esse contato permanente com todos que fazem a saúde para que o serviço chegue ao cidadão da melhor forma possível”, finalizou Danielle.

Luiz Roberto I

O candidato a prefeito Luiz Roberto visitou comerciantes, realizou apresentações do seu plano de governo e ainda uma caminhada no corpo a corpo com a população do conjunto Castelo Branco, no bairro Ponto Novo. Os compromissos iniciaram com uma visita, articulada pelo deputado estadual Luciano Bispo, a diversos comerciantes originários de Itabaiana e que capitaneiam seus empreendimentos em Aracaju.

Luiz Roberto II

“Todos os bairros de Aracaju têm uma “mercearia Itabaiana”. Esses empreendedores, de diversas cidades do agreste hoje são cidadãos aracajuanos, aqui desenvolvem seus negócios, geram empregos e pagam tributos, contribuindo decisivamente para a economia da cidade. Por isso, a partir da iniciativa do deputado Luciano, visitamos as mercearias, padarias, restaurantes, lanchonetes, supermercados, madeireiras, dentre outros estabelecimentos desses comerciantes que são referência”, argumentou o candidato, ao explicar que o incentivo à estas atividades integra o seu plano de governo.

Interação

Luiz Roberto também atendeu a um convite da Associação dos Procuradores do Município de Aracaju (APMAJU), para expor seu programa de governo e dialogar sobre os interesses da categoria. “A convite dos procuradores, viemos aqui expor nossas diretrizes e dialogar sobre pautas como a modernização tecnológica da nossa procuradoria e a restruturação de carreira que eles pleiteiam. Foi uma conversa muito boa e, caso eu seja eleito, vamos buscar dialogar cada vez mais com essa instituição fundamental para os interesses da municipalidade”, explicou.

Yandra Moura I

Com festa e animação, a candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra, realizou uma caminhada e mini carreata para conversar com a população e apresentar suas propostas que irão mudar a realidade dos aracajuanos. Na caminhada, que iniciou no bairro Novo Paraíso e finalizou no Bairro América, Yandra dialogou com os moradores e escutou os problemas que eles enfrentam no dia a dia, onde apresentou como o seu plano de governo, construído com as digitais dos aracajuanos, pode solucioná-los.

Yandra Moura II

Na carreata que percorreu as ruas do Lamarão, Yandra também foi recebida com festa pela população que a aguardou na porta de suas casas para abraçá-la e afirmar que estão com ela. Os moradores pediram uma solução para os problemas que enfrentam na UBS Carlos Fernandes, que além de ser em outro bairro, falta medicamentos e especialistas. “A gente não pode admitir que Aracaju viva na dependência de leitos de urgência e emergência, adulto e pediátrico e é por isso que iremos construir o Hospital Municipal tipo 2, além de melhorar os serviços do Nestor Piva e do Fernando Franco”.

Yandra Moura III

“A gente já não pode mais admitir que Aracaju tenha gente que pise na lama, que tenha 4 mil crianças que esperam uma vaga de creche e que, enquanto as crianças esperam a vaga, as mãezinhas estejam desempregadas. É por isso que a gente vem com o programa Mãezona, que visa acolher as 4 mil crianças em novas creches e ainda oferta curso técnico profissionalizante para os pais”, declarou a futura prefeita Yandra.

Alô Propriá!

Em entrevista à Sim FM, o candidato a prefeito de Propriá, Luciano de Menininha (PP), rebateu as falas recentes do atual gestor do município sobre a sua história de vida. Luciano também desmentiu uma suposta fake news sobre uma situação ocorrida essa semana com um eleitor de outro agrupamento durante um ato de campanha.

Luciano de Menininha I

Luciano de Menininha ressaltou que se orgulha da sua história de vida e da sua família e afirmou que a fala do atual prefeito de Propriá foi desrespeitosa não apenas com ele, mas com diversos cidadãos. “A minha chibata, que você, Valberto, disse que eu usava, eu cresci usando chibata mesmo, pois eu fui criado tomando conta de gado, ajudando a meu pai. Fui criado de cinco horas da manhã até cinco horas da tarde trabalhando com a chibata pendurada no ombro tangendo gado de um pasto para o outro”.

Luciano de Menininha II

“Quer dizer que quem usa chibata, a exemplo do vaqueiro e do carroceiro, não é gente? Só é gente quem tem um bisturi? Não. A vida é feita de pessoas de todos os tipos e condições”, enfatizou. Ainda na entrevista, Luciano de Menininha afirmou que o fato ocorrido durante um ato seu e amplamente divulgado foi distorcido. “O que ocorreu foi uma armadilha”.

Luciano de Menininha III

“O cara colocou um celular para filmar no estabelecimento dele e que mostra que eu entro com educação, pedindo licença, ele pega na minha mão de forma amigável e só então ele diz que não sou bem-vindo ali. Eu perguntei o porquê e ele disse que a esposa dele relatou que eu havia a destratado numa carreata de Valberto. Eu reagi e respondi que era mentira, porque nunca fui para uma passeata de Valberto. O pai dela, inclusive, era meu amigo e eleitor”, detalhou.

Rotary Clube de Aracaju I

O advogado Luan Maynard, especialista em Direito de Família e Sucessões, foi empossado como membro do Rotary Clube de Aracaju Nova Geração. Este clube é um dos oito que fazem parte da organização não governamental Rotary International em Aracaju, capital sergipana. A cerimônia de posse contou com a presença de membros da entidade e do presidente do clube, Paulo Monteiro.

Rotary Clube de Aracaju II

“Quanto mais conseguirmos selecionar associados com desejo de servir, integridade e vontade de realmente trabalhar e ajudar o próximo, maior será o nosso momento de celebração. Por isso, hoje o Luan se junta a nós, para que possamos continuar esse trabalho. O Rotary está agora chegando aos seus 120 anos, com 1,2 milhões de pessoas comprometidas em realmente transformar o mundo”, diz o presidente.

Rotary Clube de Aracaju III

Ao integrar-se no Rotary Clube de Aracaju Nova Geração, Luan Maynard reforça seu compromisso com as causas sociais e comunitárias que o Rotary apoia. “Espero que possamos desenvolver projetos sociais em benefício da sociedade e da comunidade, tornando a vida um pouco mais simples e atendendo a algumas das necessidades mais urgentes. Através deste grupo e dos contatos que estabelecemos aqui, queremos criar e implementar projetos que contribuam positivamente para a sociedade”, finalizou.

Fraudes bancárias I

Em comemoração aos 34 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a OAB/SE promoveu uma audiência pública sobre dano moral decorrente de fraudes bancárias. Essa modalidade de fraude tem crescido, consideravelmente, no país e acarretado muitos prejuízos aos consumidores, especialmente para aposentados e pensionistas.

Fraudes bancárias II

De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), de janeiro a agosto de 2023 cerca de 7,2 milhões de consumidores sofreram alguma fraude em instituições financeiras. O terceiro golpe mais praticado, segundo a pesquisa, são as transações financeiras na conta bancária sem autorização.

Fraudes bancárias III

A Súmula 479 do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), definiu que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Mas, o que tem sido observado em Sergipe é que alguns magistrados têm negado o dano moral aos consumidores que foram lesados, mas que não tiveram seus nomes negativados nos serviços de proteção ao crédito.

