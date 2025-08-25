Ataques coordenados contra Rodrigo têm explicação: o 7 de setembro vem aí!

Por Habacuque Vilacorte

Que a disputa pelas duas vagas para o Senado Federal em Sergipe, no próximo ano, vai dar o que falar, isso é quase um “consenso” em todas as rodas políticas, até por conta do equilíbrio entre os nomes cotados como pré-candidatos, pela polarização política nacional e, principalmente, pelo excesso de “interessados. Na prática, temos um volume grande de nomes para as vagas de senador e chapas majoritárias de menos para controlar os próximos passos da disputa local.

Pela base aliada do governador Fábio Mitidieri (PSD), o nome “certo” dentro do agrupamento para o Senado é o ex-deputado André Moura (União). Se ele vai ganhar ou não a eleição, isso passa a ser uma decisão do eleitorado, mas a segunda vaga é “objeto de disputa” entre o já senador Alessandro Vieira (MDB) e o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), que, justiça feita, é quem “larga melhor” pelo menos entre o eleitorado da capital.

Pela oposição, o senador Rogério Carvalho (PT), poderia até compor a base do governo de Fábio Mitidieri, mas o “preço” aí seria muito maior. Neste caso uma das vagas da base seria para o petista, alternativa que nem Alessandro e muito menos Edvaldo querem ouvir. O ministro Márcio Macedo (PT), ainda “se vende” como pré-candidato ao Senado, mas ele não consegue ser convincente quando conversa com lideranças sinalizando que está na disputa

Ainda entre os adversários do governador, a prefeita Emília Corrêa (PL) já declarou seu apoio para as pré-candidaturas a senador do médico Eduardo Amorim (PSDB) e do deputado federal Rodrigo Valadares (União). O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), também defende como alternativa para o Senado o ex-prefeito serrano, Adaílton Sousa (PL). Em síntese, só neste comentário já temos, pelo menos, oito nomes disputando duas vagas e, possivelmente, duas chapas.

E em um cenário tão concorrido é natural que os conflitos entre todos prevaleçam de agora em diante, com divergências de ideias, de posicionamentos políticos. Um ataque de “A’ contra “B”, mesmo que indiretamente, beneficia “C”, “D” e “E”, em sequência. E, coincidência ou não, este colunista percebeu que há uma “campanha orquestrada” em Sergipe para tentar desgastar o deputado bolsonarista Rodrigo Valadares. Quem não se identifica com sua linha política, faz qualquer negócio para tentar tirá-lo da disputa.

Estão usando de todos os ataques possíveis contra Rodrigo, inclusive entrando em um contexto pessoal, algo que chega a ser “apelativo” e “vergonhoso”; adversários e aliados demonstram incômodo com sua evolução junto ao eleitorado mais conservador e bolsonarista que, pelo visto, é um segmento político importante “para votar”, mas que para algumas pessoas, não merecem representação nacional. É a hipocrisia de quem busca o apoio da Direita, mas que “esquece” assim que “senta na cadeira”…

Para este colunista está tudo bem definido: os ataques coordenados contra Rodrigo Valadares, com todos os defeitos dele e do seu mandato, têm explicação: o 7 de setembro vem aí! Estamos falando de um dia que será marcado por manifestações convocadas pela Direita em todo o País, inclusive em Sergipe, em defesa da anistia, contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e as decisões do ministro Alexandre de Moraes. E Rodrigo seria o maior beneficiado! Aí a explicação para os ataques…

Veja essa!

Se souber tirar proveito da situação e conseguir se sobressair nas manifestações do próximo dia 7 de setembro em todo o País, inclusive em Sergipe, Rodrigo Valadares pode se consolidar como um dos “favoritos” para a disputa ao Senado no próximo ano. a busca pela “independência” ainda vai dar o que falar…

E essa!

A principal tentativa de atacar Rodrigo Valadares, neste “movimento orquestrado”, é de tentar resgatar sua posição política antiga, próxima a Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Isso porque hoje ele se posiciona como bolsonarista e conservador. Pelo menos, desde o governo anterior o deputado tem mantido uma linha. Já outros políticos de Sergipe…

Fábio x Valmir

Diante de uma declaração do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, dando a entender que pode disputar o governo novamente em 2026 e que, se não conseguir reverter sua inelegibilidade, sairá dentro do prazo legal para que o vice assuma a candidatura, o governador Fábio Mitidieri “provocou” dizendo que se fizer isso, “Valmir estará enganando o povo sergipano mais uma vez”.

Valmir x Fábio

O prefeito de Itabaiana e seus aliados responderam a provocação do governador apontando inúmeros problemas que o Estado atravessa, dentre eles a falta de abastecimento de água, via Iguá Saneamento, por dias consecutivos e em diversas cidades do interior, como também dentro da própria capital. Tem cidade com mais de uma semana sem água nas torneiras…

“A volta dos que não foram”

Várias cidades estão contratando o serviço de Carro-pipa para tentar garantir a subsistência de seus munícipes, o que não é exemplo de dignidade para ninguém. Para quem imaginou que as Operações de abastecimento utilizando Carros-Pipa eram coisas do passado, mas é uma cultura que parece mais “viva” do que nunca…Seria cômico se não fosse trágico!

Netinho Guimarães I

O deputado estadual Netinho Guimarães (PL) visitou o Asilo São Vicente de Paulo, em Tobias Barreto. O parlamentar já conhecia as instalações e foi recebido pelo coordenador José Bráulio. A instituição existe há 44 anos prestando serviços de assistência social.

Netinho Guimarães II

O coordenador disse que a importância do lugar é que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade. “Nós fazemos esse acolhimento não só para idosos de Tobias Barreto, mas de Poço Verde, Itabaianinha e região”, disse. “Nós queremos agradecer ao deputado estadual Netinho Guimarães por ter nos concedido a oportunidade de reformar, revitalizar este espaço, abrir mais cômodos, construir uma farmácia e desta maneira agilizar e facilitar nosso trabalho, que Deus abençoe o deputado”, ressaltou.

Netinho Guimarães III

A idosa acolhida da instituição, Maria Dantas disse que come muito bem no abrigo e gosta das comidas. “Estou satisfeita, tenho muitas amigas no asilo, sou muito feliz aqui graças a Deus”, disse. A colaboradora Joelma Bispo que trabalha há dois anos no asilo procura dar amor e carinho aos acolhidos. “Reafirmo meu compromisso em apoiar e fortalecer instituições como esta, que fazem a diferença na vida de quem mais precisa”, disse o parlamentar.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) coordenou ao lado da deputada estadual Kitty Lima, o Seminário Estadual de Sergipe, realizado na Assembleia Legislativa. O encontro integra a etapa de debates que estão sendo promovidos em todo o Brasil para a construção do novo Plano Nacional de Educação (PNE), que definirá as diretrizes e metas da educação brasileira para os próximos dez anos.

Yandra Moura II

Durante o evento, professores, estudantes, gestores e representantes da sociedade civil puderam apresentar contribuições e prioridades para a versão final do documento. A escuta social é uma das bases do processo, garantindo que o plano seja elaborado de forma participativa e reflita os desafios reais enfrentados na educação pública do país.

Yandra Moura III

“O PNE não é apenas um documento técnico. É um pacto nacional pela educação, previsto na Constituição, que define metas, estratégias e objetivos para o setor. Mais do que planejar, precisamos construir um compromisso coletivo capaz de transformar a realidade das nossas escolas”, destacou Yandra.

Plano de Educação

O Plano Nacional de Educação, revisado a cada década, tem papel fundamental no planejamento de políticas públicas educacionais. Ele orienta investimentos, estabelece prioridades e serve como instrumento de monitoramento para estados e municípios, que devem alinhar seus planos locais às diretrizes nacionais. Com o seminário em Sergipe, a deputada reforça o compromisso de ampliar o diálogo com a sociedade. “Ouvir quem vive a educação todos os dias é o caminho para avançarmos na qualidade e na equidade do ensino em nosso país”, concluiu Yandra Moura.

Cidadão Sergipano

Nesta segunda-feira (25), às 16h, a Assembleia Legislativa de Sergipe realizará Sessão Solene para conceder o Título de Cidadão Sergipano ao presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), Manoel Linhares. A iniciativa, de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel, reconhece a trajetória de liderança e contribuição do executivo para o fortalecimento da hotelaria e do turismo no Brasil.

Manoel Linhares

À frente da ABIH Nacional desde 2016, Manoel Linhares é referência na defesa dos interesses do setor hoteleiro, atuando de forma estratégica para ampliar a competitividade, a qualificação e a sustentabilidade da hotelaria no país. Sua gestão tem sido marcada pelo diálogo com o poder público e pela promoção de iniciativas que impactam diretamente o desenvolvimento turístico nacional.

ABIH/SE

Para a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), a concessão do título é motivo de orgulho para todo o trade turístico local. A homenagem reforça a relevância da hotelaria como pilar essencial da economia sergipana, impulsionando o turismo, valorizando a cultura regional e fortalecendo a imagem do estado como destino acolhedor.

Antônio Carlos Franco

O presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco, destacou a importância da homenagem. “A concessão do Título de Cidadão Sergipano ao presidente Manoel Linhares é um reconhecimento justo à sua dedicação ao setor hoteleiro. Para nós, em Sergipe, é uma honra contar com sua liderança, que tem contribuído para fortalecer a hotelaria nacional e valorizar destinos como o nosso estado. Este título simboliza também a importância do turismo sergipano no cenário brasileiro e a nossa capacidade de acolher bem, com qualidade e hospitalidade”, declarou o presidente.

