Atentados contra conservadores têm reflexos na política e na economia mundial 

O atentado contra o candidato à presidência da República dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump, durante um comício na Pensilvânia, no sábado (13), não pode ser olhado com “desdém” como alguns setores da imprensa brasileira, políticos, formadores de opinião e militantes da Esquerda brasileira, de forma irresponsável, chegaram a se manifestar nas redes sociais, após a proporção que mais um golpe à maior democracia do Mundo.

O líder conservador Donald Trump tem uma “afinidade política” com Jair Bolsonaro (PL), e só isso parece ter bastado para que inimigos e aversários do ex-presidente do Brasil apostassem todas as fichas em uma espécie de “simulação” sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, insinuando que o atentado seria algo previamente “montado” para que Trump obtivesse algum benefício eleitoral. Uma tese vil, rasa e esdrúxula considerando que, por muito pouco, a ação poderia ter sido fatal.

Estamos diante de uma discussão ampla que hoje polariza os debates políticos do nosso País, mas que aparentemente hoje se estende por boa parte do globo terrestre. Predomina um extremismo entre conservadores e comunistas, onde parece não existir um “centro”, um “meio-termo”; hoje no Brasil, ou o político e apoiador é aliado e/ou defensor de Lula ou de Jair Bolsonaro. Poucos se arriscam em defender uma “3ª via” e muitos preferem desconsiderar contradições históricas em troca de apoio.

Não bastasse a tensão que foi a disputa presidencial de 2022, brasileiros passaram a se dividir por conta do processo eleitoral da Argentina (deu o conservador Javier Milei), das eleições legislativas da França (que a Esquerda fez maioria) e agora a disputa pela presidência dos Estados Unidos, onde Donald Trump é o grande favorito para retornar ao comando da maior potência econômica do Mundo. Um “prato cheio” para que comunistas e simpatizantes da Esquerda se manifestem contra o conservador.

Mas uma coisa é “torcer contra” como até alguns veículos de comunicação do Brasil têm se comportado na cobertura das eleições norte-americanas, chegando a levantar a bandeira para uma possível troca de candidatos à presidência por parte dos democratas. O que não é razoável é chegar a minimizar um atentado como o registrado na Pensilvânia apenas porque o “crítico de plantão” não simpatiza com este candidato ou posicionamento político.

Seja a facada contra Jair Bolsonaro, sejam os tiros disparados contra Trump refletem ataques violentos à democracia, além de estimularem atos semelhantes, nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo. Esta agressividade gera uma instabilidade sem precedentes para a política e a economia mundial, ainda mais considerando que temos países em guerra neste momento. Muitas vezes uma ação pode despertar uma série de reações desiguais. Um desequilíbrio que além de perigoso, não é nada razoável…

Veja essa!

Este colunista já havia antecipado que Valadares Filho (Solidariedade) não estava cotado para disputar a eleição para prefeito de Aracaju, mas para compor novamente como pré-candidato a vice-prefeito. A tendência é que ele formalize uma aliança com o prefeito Edvaldo Nogueira e o pré-candidato Luiz Roberto (ambos do PDT).

E essa!

O anúncio da aliança entre o Solidariedade de Valadares Filho e o PDT de Edvaldo Nogueira e Luiz Roberto está previsto para acontecer nesta terça-feira (16), a partir das 9 horas, em um hotel em Aracaju. A expectativa é que o ato não marque apenas o apoio ao projeto pedetista, mas a confirmação do nome de Valadares como pré-candidato a vice na chapa majoritária.

Contradição

Este colunista volta a dizer: nas eleições de 2016 e 2020, Valadares Filho esteve sempre em palanques opostos, repudiando e fazendo duras críticas às gestões de Edvaldo Nogueira. Como Luiz Roberto simboliza a “continuidade”, não deixa de ser contraditória uma aliança política entre eles na capital. Coisas da política…

Bomba!

A informação de bastidores é que, sob a liderança do governador Fábio Mitidieri (PSD), o Partido Progressistas (PP) se encaminha para apoiar o projeto de Luiz Roberto para a PMA. Não custa lembrar que o PP tem o vereador Fabiano Oliveira como pré-candidato a prefeito da capital este ano.

Exclusiva!

Nos últimos dias “esquentaram” os rumores de que Fabiano Oliveira poderia ser o pré-candidato a vice-prefeito de Luiz Roberto; só que o anúncio da aliança do Solidariedade com o PDT, o nome de Valadares Filho volta à tona e tudo é possível até 5 de agosto, prazo final para as convenções e data em que está prevista a Convenção do PDT na capital.

Com Emília?

Este colunista revela outra especulação que circulou com bastante força nos bastidores é que o senador Alessandro Vieira (MDB), se não conseguir viabilizar a pré-candidatura de Danielle Garcia (MDB) para a PMA, pode abandonar o projeto liderado por Fábio Mitidieri e fazer uma aliança com a pré-candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). É mole?

Ricardo Marques I

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) apresentou denúncias que têm recebido da população que tenta marcar consultas e fazer exames nas Unidades Básicas de Saúde e não conseguem. “Pacientes da Zona Norte que pegaram a senha, foram até o posto José Calumby e não conseguiram fazer exames laboratoriais que são mais simples. Eles marcaram, chegaram no horário indicado e simplesmente disseram que não estão fazendo e não tem previsão para retornar o serviço. Isso é um absurdo”, lamenta o vereador.

Ricardo Marques II

Como vereador de Aracaju Ricardo Marques esteve na UBS José Calumby Filho, no Bairro Jardim Centenário e comprovou a denúncia. Em vídeo postado em suas redes sociais, dezenas de pessoas comentaram que o problema está ocorrendo em outras unidades de saúde da capital. O vereador solicitou imediatamente informação à Secretaria da Saúde para saber como solucionar.

Ricardo Marques III

“Infelizmente não é um fato isolado. Diariamente as pessoas me procuram relatando problemas nos postos de saúde. São dificuldades que vão da marcação de exames, falta de alguns medicamentos e até redução no número de fraldas para pessoas acamadas. Um absurdo”, lamenta Ricardo Marques.

Yandra Moura I

A pré-candidata a prefeita de Aracaju e deputada federal licenciada, Yandra Moura (União), apresentou as propostas do seu Plano de Governo para o povo aracajuano. As propostas, construídas a partir de conversas com a população, visam transformar a vida das pessoas por meio de ideias modernas e eficientes. Ela reuniu os pré-candidatos a vereador pelo União Brasil, ao lado do pré-candidato a vice, Belivaldo Chagas, e conversaram sobre a importância de construir um projeto participativo e que eles possam levar as ideias do ‘Novos Caminhos’ a diversos locais.

Yandra Moura II

No Inácio Barbosa, Yandra participou do lançamento da pré-candidatura a vereadora de Malva Malvar (Mobiliza), uma mulher comprometida com o futuro da capital. Já no conjunto Veneza, ela realizou mais uma edição do ‘Expresso Novos Caminhos para Aracaju’ junto com o pré-candidato a vereador Maurício Maravilha. “Mais uma grande oportunidade de conversar com as pessoas e apresentar tudo aquilo que estamos planejando para o futuro da nossa capital”, disse a pré-candidata.

Yandra Moura III

Ainda no Veneza, Yandra participou do bate-papo com os ‘Amigos do Bijota’, pré-candidato a vereador. “O carinho que estamos recebendo das pessoas por cada lugar que passamos é nosso principal combustível. Estamos vendo a esperança que as pessoas têm em nosso projeto para Aracaju”, afirmou Yandra.

Prêmio Educar Sergipe I

Yandra Moura foi homenageada na 4° edição do Congresso Educar Sergipe pela criação do Projeto de Lei 5.602/23. O objetivo do congresso foi discutir educação e premiar iniciativas na área. O Congresso Educar Sergipe é promovido pela Associação Brasileira de Educadores e o Padre Ortodoxo Riuler Jesus, possui o intuito de discutir ideias que promovam a educação e pedagogia inclusiva. O PL desenvolvido pela deputada estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade digital para pessoas com deficiência.

Prêmio Educar Sergipe II

Atualmente, o projeto está na Comissão de Educação (CE) da Câmara dos Deputados. “Muito feliz de ver esse auditório cheio de gente que está aqui para discutir a educação, que pensa como eu, que a educação liberta, que a educação é o futuro, que a gente só progride enquanto sociedade se tiver todas as crianças nas creches, a gente quer dizer todas de verdade, com inclusão. Então, muito obrigada, estou muito feliz de receber esse prêmio, muito honrada, de verdade”, discursou a pré-candidata.

Paulo Júnior I

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) cobrou o repasse das bolsas de estudante monitor da rede estadual e sugeriu implantação de calendário fixo de pagamento. O parlamentar lembrou que os estudantes têm compromissos e recebem os valores como forma de estímulo a continuar e melhorar os estudos.

Paulo Júnior II

“Infelizmente, esses alunos não têm uma regularidade no recebimento da bolsa que eles têm direito após a seleção para atuar como monitores nas salas de aula. É um projeto inovador, de grande valia que o Estado implementou, mas é preciso regularidade no recebimento”.

Paulo Júnior III

O programa de Monitoria Estudantil para a Educação Básica, popularmente conhecido como ‘Estudante Monitor’, incentiva os alunos da rede pública estadual de ensino a compartilhar conhecimentos e auxiliar os colegas no processo de aprendizagem. A iniciativa visa criar oportunidades que fortalecem a comunidade escolar com duas vertentes: Desempenho Escolar, e Busca Ativa e Transporte Escolar.

O programa

No ano letivo de 2024, o programa conta com 5.751 estudantes monitores em ação na capital e no interior. Os participantes recebem o benefício de R$ 439, sendo R$ 250 referentes à bolsa e R$ 189 destinados ao auxílio transporte. A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) informou que o pagamento da bolsa dos integrantes do programa Estudante Monitor ocorre mensalmente até o dia 10 de cada mês, podendo ocorrer antes do prazo.

Inconsistências

De acordo com a Secretaria, o pagamento correspondente ao mês de junho ainda não aconteceu devido às inconsistências de dados pessoais dos alunos (CPF, RG e número da conta) enviados pelas Diretorias Regionais à Seduc para processamento da folha de pagamento. Essas inconsistências são detectadas quando ocorre o encaminhamento do arquivo de folha à instituição bancária. Os dados estão sendo tratados junto a cada unidade escolar e seus alunos. A situação está sendo resolvida e priorizada pela Seduc para que ocorra pagamento com a brevidade que a situação requer.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde esteve em Brasília participando da segunda edição do Intercâmbio Legislativo, que aconteceu na Câmara dos Deputados. “É uma iniciativa muito importante, que possibilita que os vereadores de todo o país acompanhem os trabalhos desenvolvidos no Congresso Nacional e participem de atividades com temas de interesse de suas realidades locais, visando aprimorar os trabalhos no legislativo municipal”, disse o parlamentar.

Breno Garibalde II

Em agenda na capital federal, o vereador Breno Garibalde esteve com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pedindo que o Ministério acompanhe de perto as obras de drenagem da Zona de Expansão de Aracaju e como se dará o lançamento dessas águas que interferem diretamente no Rio Vaza Barris.

Breno Garibalde III

“Foi uma visita muito proveitosa. Conversei com ela sobre a minha preocupação com o que está acontecendo na Zona de Expansão da nossa cidade, solicitando que o Ministério acompanhe todo o processo, para que não aconteça com o Vaza-Barris, o que já aconteceu com os nossos outros rios. Não podemos perder o único rio limpo que ainda temos”, declarou o parlamentar.

Olha o Gás!

Sergipe figura no mercado nacional e internacional energético pelas suas potencialidades, principalmente quando se trata de petróleo e gás. Por essa razão, de 22 a 26 de julho de 2024, o Estado sediará uma ampla programação de eventos reunindo os principais players do setor, com apoio do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

Eventos

A programação da semana contará com audiência pública, seminário, inauguração de gasoduto, entrega de títulos de cidadania sergipana para lideranças nacionais no setor energético; e culminará no maior evento do setor no estado: o Sergipe Oil & Gas (SOG) 2024.

Gás Canalizado

A programação começa na manhã do dia 22, às 9h, com audiência pública para discutir os termos do contrato de concessão dos serviços locais de gás canalizado. Promovida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), a audiência será no auditório do Complexo do Desenvolvimento Econômico de Sergipe, no bairro Inácio Barbosa.

Seminário

Ainda na segunda-feira, às 15h, acontecerá um Seminário sobre Transição Energética, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese). O evento é uma iniciativa da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) e contará com palestras de representantes da Agência Nacional de Petróleo (ANP), da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Transportadora Associada de Gás (TAG). As inscrições podem ser feitas no site da Unale.

Inauguração de gasoduto

Já na terça-feira (23), às 9h30, a programação terá continuidade com a cerimônia de inauguração do gasoduto de transporte da TAG, no Teatro Tobias Barreto. O gasoduto de interligação fica localizado no município de Barra dos Coqueiros e conectará o terminal de GNL da Eneva à malha nacional de transporte.

Cidadania Sergipana

Pela tarde, às 16h, membros de órgãos federais, institutos e empresas nacionais receberão Títulos de Cidadãos Sergipanos, na Alese. A entrega dos títulos será destinada para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; o diretor geral da ANP, Rodolfo Saboia; o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), Roberto Ardenghy; o diretor da FGV Energia, Carlos Quintella; o diretor da Eneva, Marcelo Cruz Lopes; o diretor da TAG, Ovídio Quintana; o diretor da Polimix, José Antero dos Santos; e o diretor da Macaw Energies, Eduardo Antonello.

Sergipe Oil & Gas 2024

Entre os dias 24 e 26 de julho de 2024, de quarta a sexta-feira, todas as atenções estarão voltadas para a terceira edição do Sergipe Oil & Gas (SOG), que acontecerá no Centro de Convenções AM Malls Sergipe. O evento anual inova em 2024 com um formato que contará pela primeira vez com uma estrutura de feira e terá mais de 60 estandes de variadas empresas que atuam ou pretendem atuar em Sergipe. Além disso, haverá rodadas de negócios, visitas técnicas, palestras e atividades de networking para os participantes.

Dengue na Sementeira

Este colunista recebeu denúncias de moradores que moram nas proximidades do Parque da Sementeira sobre o acúmulo de água parada em meio às estruturas que estão erguidas na parte interna do espaço público. Não custa lembrar que o Parque passa por uma série de obras de responsabilidade da Prefeitura de Aracaju e neste período chuvoso, de inverno, o risco de água parada é de aumentar os registros de proliferação dos casos de dengue. A PMA tem que dar o exemplo, verificar onde se tem água acumulada e cuidar para preservar a saúde dos moradores da região.

Missa para Valmir I

Na manhã desse domingo (14), André Moura, acompanhado do secretário de Estado da Agricultura de Sergipe, Zeca da Silva, dirigiu-se à Sítio Boa Vista, no município de Lagarto. O motivo foi a participação na missa em celebração ao aniversário de 62 anos de Valmir Monteiro, conhecido como Valmir da Madeireira. Também estavam presentes, esposa Andressa e seus filhos, deputado estadual Ibrain, Rafael, Hayla Macyelle, Vanessa Macyelle e João Matheus.

Missa para Valmir II

O evento foi um momento de grande devoção, coincidindo com o mês dedicado a Nossa Senhora do Carmo, santa de especial devoção de Valmir. A missa foi celebrada pelo padre Pedro Vidal. André Moura destacou que Valmir sempre foi sua referência em Lagarto, sendo seu líder político com quem caminhou, ouviu e se orientou ao longo dos anos. Valmir para André disse que não sabia que ele viria e estava muito agradecido e disse: “André é meu irmão”.

Georgeo Passos I

O governador Fábio Mitidieri (PSD) assinou o projeto de lei (PL) que autoriza a isenção parcial do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para pessoas com síndrome de Down e autistas, além das com deficiência física, visual e intelectual severa. A medida acontece após cobrança feita pelo deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) que solicitou a mudança no plenário da Assembleia Legislativa.

Georgeo Passos II

No último dia 4 de julho, o parlamentar discursou na Alese pedindo a modificação na Lei Estadual N ° 8410/2018 sobre a cobrança do IPVA para pessoas com deficiência. Após sugestão do ex-vereador e militante da causa das pessoas com deficiência, Lucas Aribé, Georgeo defendeu a mudança nas nomenclaturas utilizadas como forma de ampliar o público atendido pelo benefício. “É uma mudança simples, que certamente beneficiará uma parcela da população que merece esse cuidado”, disse na ocasião.

Com Érica Mitidieri

Após o pronunciamento, o deputado entrou em contato com a secretária de Estado da Assistência Social e da Cidadania e primeira-dama, Érica Mitidieri, para tratar sobre o assunto. Georgeo disse que conseguiu explicar a importância de se corrigir essa legislação e que a gestora compreendeu que a mudança deveria ser feita. O resultado foi a criação do projeto anunciado.

Promoção de igualdade

“Iniciei esse debate pois tenho consciência de que devemos abraçar essas pessoas. O benefício de isenção já existe, por isso cobrei a mudança e sugeri a solução. Fico muito feliz por saber que, através do nosso mandato, estamos ajudando mais uma vez – principalmente por promover a igualdade para aqueles que tanto precisam dessa assistência”, afirmou.

Deficientes auditivos

Contudo, o parlamentar lembra que ainda é preciso estender esse benefício para mais uma categoria dos deficientes auditivos. “Vamos continuar lutando para que também as pessoas com deficiência auditiva, que já tem o benefício de isenção de IPI na aquisição do carro, possam também ter os mesmos benefícios de isenção junto ao ICMS e IPVA”, completou Georgeo.

O projeto

O projeto assinado pelo governador propõe alterar e revogar dispositivos da Lei n° 7.655, de 17 de junho de 2013, a qual dispõe sobre o IPVA. A medida autoriza a isenção parcial do imposto para pessoas com síndrome de Down e autistas, além das com deficiência física, visual e intelectual severa. A proposta será encaminhada para apreciação no Legislativo e pode entrar na próxima pauta de votação na Casa.

Sargento Byron I

O vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) protocolou indicações a serem encaminhadas para a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb). As demandas solicitam os serviços de tapa-buraco, recapeamento asfáltico, estrutura para iluminação, restauração e desentupimento de esgoto.

Sargento Byron II

“Nosso mandato tem base nas necessidades do povo. Toda solicitação deve ser ouvida e estudada para sua resolução. Aos moradores do São Conrado, bairro Santos Dumont, Jardim Centenário, Zona de Expansão e Atalaia registro aqui meu comprometimento diante das proposituras feitas, agora é aguardar o retorno da gestão municipal e fiscalizar as execuções. Sabemos que a Emurb cumpre um cronograma de ações, e que temos um trabalho em equipe para isso”, declarou o vereador.

Delegada Katarina I

A deputada federal Delegada Katarina (PSD), que foi reconhecida como uma das 10 melhores parlamentares da Câmara dos Deputados em 2023, está novamente na disputa pelo Prêmio Congresso em Foco. Além da categoria Melhores na Câmara, a Deputada Delegada Katarina concorre a duas categorias especiais este ano: Apoio à Indústria e Cidades Inteligentes. A votação segue até 31 de julho.

Delegada Katarina II

“Agradeço imensamente pelo reconhecimento e pela confiança que tenho recebido. Estar entre os indicados novamente é uma honra e uma responsabilidade que me motiva a continuar trabalhando pelo nosso país e pelo meu estado de Sergipe”, afirmou a deputada. Neste ano, serão premiados os 25 deputados e 15 senadores mais votados pela internet, além dos cinco parlamentares mais votados por região geográfica. Além do voto popular, um júri especializado e um grupo de 25 jornalistas que cobrem o Congresso também apontarão os melhores do ano.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira (PP) destinou, somente nesse primeiro semestre, R$ 17 milhões e 500 mil para a saúde de Sergipe. Esses recursos dão continuidade as ações na área que são uma das prioridades do senador, que inclui a reforma e ampliação do Hospital de Cirurgia, a inauguração de diversos serviços oferecidos pelo Hospital São José, além da ampliação e reforma de postos de saúde em praticamente todos os municípios sergipanos.

Laércio Oliveira II

Ainda como deputado federal, o senador destinou mais de R$ 20 milhões para o Hospital de Cirurgia, recursos que serviram para ampliação da sua capacidade de atendimento e modernização dos serviços, inaugurando o Centro de Processamento de Roupas, novos laboratórios e Unidade de Terapia Intensivas (UTIs), além de montar seu setor de microbiologia.

Laércio Oliveira III

“O Hospital de Cirurgia é visto hoje pela sociedade de uma forma diferente. As pessoas estão procurando o a unidade pela qualidade dos profissionais médicos, da enfermagem, sob o comando do corpo diretivo que mostrou que uma gestão feita com eficiência dá o resultado que a sociedade deseja. Nós somos gratos a toda a equipe porque a gente tem hoje um hospital que é orgulho para o povo sergipano”, disse Laércio.

Hospital São José

Já o Hospital São José inaugurou dois novos serviços essenciais para a saúde da população sergipana: o Serviço de Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva e o Serviço de Laringologia e Voz. A iniciativa teve a contribuição do senador Laércio Oliveira que destinou mais de R$ 2,3 milhões para a aquisição de equipamentos auditivos e custeio.

