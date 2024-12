Bancada não destinará recursos para BR-101, BR-235 e Canal de Xingó 

Sob a coordenação do senador da República, Alessandro Vieira (Cidadania), a bancada federal de Sergipe se reuniu nessa terça-feira (3) em Brasília (DF) para tratar da destinação das emendas de bancada do Estado, como também das emendas de repetição (emendas de obras que a bancada já colocou recurso no passado e vai continuar colocando para dar continuidade). O montante total referente às emendas de bancada será de R$ 528.889.655,00.

Entre as Emendas de Repetição foram assegurados recursos para a Rodovia da Jiboia; UFS Campus do Sertão; UFS Campus Lagarto; já entre as Emendas da Bancada foram anunciados repasses para o custeio da média e alta complexidade em saúde para o Estado; o custeio da atenção primária em saúde (atende municípios); ⁠Assistência Social; ⁠Infraestrutura da Região Metropolitana; Ministério do Desenvolvimento Agropecuário; ⁠Construção do novo Hospital de Itabaiana; ⁠Habitação; e ⁠DNOCS.

Estamos caminhando para mais um verão, a estação mais quente do ano, e logo vão surgir os questionamentos relacionados a falta de abastecimento de água em algumas regiões do nosso Estado. Portanto, não seria um exagero estabelecer que entre tudo o que é importante, a necessidade de garantir o fornecimento de água para essas regiões mais populosas por muito mais anos não seria apenas uma decisão assertiva, mas algo fundamental a ser feito.

Já existem rumores que o desabastecimento de água pode ser um dos principais desafios para as próximas gerações, mas infelizmente a impressão é que a classe política, sobretudo do nosso Estado, não te preocupa tanto com isso. Mas não foi apenas o Canal de Xingó, tão prometido que findou esquecido pela bancada federal sergipana: não houve também uma concentração de forças pela sonhada conclusão das obras de duplicação da BR-101 e para o início da BR-235.

Estamos falando não apenas das duas rodovias federais que cortam o nosso Estado, mas das principais! Por elas passam “sonhos, esperança por dias melhores, mais inclusão e desenvolvimento social”, além da valorização das nossas raízes culturais e da valorização do potencial turístico, em especial o turismo terrestre, que fica bastante prejudicado sem o término de obras estruturantes e necessárias, como é o caso da BR-101 Norte, por exemplo.

Em síntese, este colunista não quer tirar o mérito da destinação dos recursos provenientes das emendas de bancada para outras áreas, considerando que tudo é importante, mas os grandes gestores e os políticos comprometidos com o futuro precisam aprender com aqueles mais experientes e visionários, que sabem estabelecer aquilo que é fundamental para a população. Para construir um futuro próspero, não é nenhum demérito aprender um pouco com os acertos do passado…

Veja essa!

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE), coordenador da bancada sergipana no Congresso Nacional, convocou uma importante reunião em seu gabinete, nessa terça-feira (3), para tratar da destinação das emendas de bancada do estado. O encontro contou com a presença das lideranças políticas, incluindo o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD).

E essa!

Também participaram os senadores Rogério Carvalho e Laércio Oliveira, além da deputada Katarina Feitoza e dos deputados Ícaro de Valmir, Thiago de Joaldo, Gustinho Ribeiro, João Daniel, e o deputado licenciado na Secretaria de Representação de Sergipe, Fábio Reis. A deputada Yandra Moura e o deputado Rodrigo Valadares enviaram representantes para o encontro.

Volume de recursos

O objetivo central da reunião foi discutir e alinhar as prioridades para o uso das emendas de bancada, recursos fundamentais para a execução de projetos que beneficiam os sergipanos. O montante total referente às emendas de bancada será de R$ 528.889.655,00.

Emendas de Repetição

A bancada sergipana definiu por unanimidade as 8 emendas de bancada e as 3 de repetição (emendas de obras que a bancada já colocou recurso no passado e vai continuar colocando para dar continuidade). Entre as Emendas de Repetição constam a Rodovia da Jiboia; a UFS Campus do Sertão; e a UFS Campus Lagarto.

Emendas de Bancada

Já entre as Emendas da Bancada foram anunciados repasses para o custeio da média e alta complexidade em saúde para o Estado; o custeio da atenção primária em saúde (atende municípios); ⁠Assistência Social; ⁠Infraestrutura da Região Metropolitana; Ministério do Desenvolvimento Agropecuário; ⁠Construção do novo Hospital de Itabaiana; ⁠Habitação; e ⁠DNOCS.

Canal de Xingó e Rodovias

Este colunista apenas trouxe uma reflexão sobre tudo o que é dito pela classe política, que se coloca sempre preocupada com a demora de obras históricas, como a duplicação da BR-101 no Eixo Norte e o Canal de Xingó, como também a mais recente promessa de duplicação da BR-235, que beneficiaria toda a região Agreste de Sergipe. Estranhamente essas obras ficaram do lado de fora da “festa”…

Exclusiva!

Depois dos nomes já anunciados pela prefeita eleita Emília Corrêa, este colunista antecipa que, possivelmente, até esta sexta-feira (6), serão anunciados outros integrantes da futura gestão. O nome da professora Edna Amorim continua muito forte para a Educação, assim como Hugo na Emsurb e Sérgio Guimarães na Emurb. O jovem empresário Carlos Eloy também teve seu nome especulado para a Secretaria de Esporte da PMA.

Bomba!

Correm os rumores de que a indicação do Secretário ou Secretária de Comunicação ficaria a cargo do vice-prefeito eleito Ricardo Marques (Cidadania). E para a Funcaju, após uma “salada de especulações” sobre grupos políticos, chega a informação que a presidência será exercida por uma pessoa conhecida por “Pedro”, dado que ainda será checado por este colunista.

Yandra no Japão I

A deputada federal Yandra Moura (União) está em missão oficial no Japão, onde participa de um intercâmbio sobre mudanças climáticas e cidades resilientes. Convidada pelo governo japonês, a parlamentar está conhecendo soluções implementadas no país asiático para enfrentar desastres naturais, como enchentes e terremotos. Entre as primeiras agendas, Yandra visitou a Embaixada do Brasil em Tóquio para discutir a cooperação entre os dois países. O convite reflete a parceria internacional e o interesse mútuo em compartilhar conhecimentos. O governo japonês arca com todos os custos da viagem.

Yandra no Japão II

Durante sua visita ao Japão, Yandra Moura conheceu a Sona Área Tóquio, um centro pedagógico com simuladores de desastres naturais, como terremotos, tsunamis e enchentes. O espaço é dedicado a educar a população sobre como agir em situações de emergência, destacando o papel da prevenção e do conhecimento no enfrentamento de tragédias climáticas. Para a deputada, “essa experiência pode ser adaptada para todas as cidades brasileiras, inclusive Aracaju”.

Yandra no Japão III

A recente tragédia climática no Rio Grande do Sul trouxe à tona a necessidade de investir em prevenção no Brasil. Em visita à JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão), a deputada Yandra Moura discutiu projetos para áreas de risco geológico e estratégias de combate a enchentes. “O Japão, com sua história de enfrentamento de desastres naturais, tem muito a ensinar sobre resiliência e planejamento urbano”, destacou a parlamentar, que pretende levar as experiências aprendidas para o Congresso Nacional.

Laércio Oliveira I

A Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado aprovou projeto de lei que institui o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten), relatado pelo senador Laércio Oliveira (PP-SE). O PL 327/2021 tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento sustentável com recursos de créditos de empresas com a União, a agenda verde.

Laércio Oliveira II

“As empresas que ingressarem no programa poderão receber recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC) e negociar dívidas com a União por meio de transação condicionada ao investimento em desenvolvimento sustentável”, informou o senador Laércio.

Propostas

São elegíveis para o Paten propostas de obras de infraestrutura, expansão ou implantação de parques de produção energética de matriz sustentável e de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que proporcionem benefícios socioambientais ou mitiguem impactos ao meio ambiente. Originalmente, o uso de transações era o único mecanismo de incentivo previsto no projeto. O relator Laércio Oliveira, acrescentou a possibilidade de financiamento pelo FNMC.

Votação

O projeto veio da Câmara dos Deputados e foi aprovado com alterações promovidas pelo relator. Agora ele segue para o Plenário, com requerimento de urgência para ser analisado ainda nesta terça. Depois, vai precisar retornar para a Câmara.

Kaká Santos I

O deputado estadual Kaká Santos (União) está no Rio de Janeiro participando da 27ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O evento, considerado o maior encontro parlamentar da América Latina, reúne parlamentares de todo o país para debater o futuro da educação no Brasil. De acordo com Kaká Santos, esse é o segundo ano em que ele participa da Conferência da Unale. Para o deputado, os dias de evento serão de bastante aprendizado e conhecimento que poderão ser aplicados em benefício do povo sergipano.

Kaká Santos II

“Mais uma vez, estou marcando presença neste evento importante, que tem a proposta de promover a troca de experiências entre parlamentares, sendo um espaço onde podemos conhecer um pouco da realidade de outros estados e levar para Sergipe ações que foram bem-sucedidas, reforçando nosso compromisso de trabalhar pelo nosso estado e por cada sergipano”, afirmou Kaká Santos. A programação da conferência inclui 18 eventos simultâneos realizados por entidades parceiras da Unale, além de painéis conduzidos por palestrantes de renome, como o ex-ministro da Educação, Cristovam Buarque, e a ex-secretária de Educação do Rio de Janeiro, Claudia Costin.

Olha o MPC!

O procurador-geral Eduardo Côrtes, do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC-SE), recebeu em seu gabinete a equipe de transição da gestão do município de Barra dos Coqueiros. Na reunião, eles abordaram as principais dificuldades que supostamente estão encontrando neste momento de mudança de mandato no Executivo.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde usou o plenário da Câmara de Aracaju para externar sua preocupação com a forma de execução de obras públicas na cidade de Aracaju. “Mais uma obra está acontecendo na capital sergipana, sem a devida preocupação com o meio ambiente. Na Avenida Visconde de Maracaju o canteiro central que é bem arborizado, está sendo asfaltado. Isso mesmo! Para a gestão, o único caminho para melhorar a mobilidade urbana de Aracaju, é arrancando árvore e enchendo a cidade de asfalto e cimento”, declarou Breno.

Breno Garibalde II

Ainda em sua fala, o vereador alertou sobre os impactos que essa obra pode causar, diante dos alagamentos que afetam a cidade no período chuvoso. “Quando chover, para onde vai escoar a água dali? Isso não foi pensado? A alegação é que tiraram as árvores para colocar as ciclovias. Mas, será que pra isso precisa tirar um dos poucos corredores verdes de Aracaju? Qual a dificuldade de conciliar a mobilidade urbana com a arborização da cidade?”, questiona o parlamentar.

Breno Garibalde III

Breno finalizou fazendo um pedido para que a próxima gestão tenha um olhar mais atento às obras públicas de Aracaju. “É triste e revoltante ver o rumo que a cidade está tomando. Por isso, faço um alerta à nova gestão, para que os serviços feitos para melhorar a nossa mobilidade urbana andem em consonância com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente”, ressaltou o vereador.

Olha o TRE-SE!

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) conquistou o Prêmio CNJ de Qualidade na categoria Diamante: o mais alto grau da premiação que comporta três categorias: diamante, ouro e prata. O resultado foi divulgado durante o 18.º Encontro Nacional do Poder Judiciário (ENPJ), nessa terça-feira (3), em Campo Grande/MS.

Selo Diamante

O Encontro contou com a participação de presidentes e corregedores dos tribunais, integrantes da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, responsáveis pela área de Gestão Estratégica e servidores da área de estatística. Anualmente o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) premia os Tribunais pelo desempenho, notadamente, em relação à gestão, à transparência, à produtividade e à prestação jurisdicional. O TRE-SE foi agraciado com o Selo Diamante ao obter uma pontuação de 96,2% dos critérios estabelecidos pelo CNJ.

Sobre Valmir de Francisquinho I

Em um post “enigmático”, mas esclarecedor nessa terça-feira (3), o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), disse em suas redes sociais que “Desde o dia 7 de outubro de 2011, sou filiado ao PL, partido pelo qual conquistei as maiores vitórias da minha vida: fui eleito prefeito de Itabaiana por três vezes com votações históricas e obtive uma votação expressiva para ser eleito governador de Sergipe em 2022, quando todos sabem o que aconteceu”.

Sobre Valmir de Francisquinho II

“Através do mesmo partido, ao lado do povo, fizemos prefeitos em algumas cidades, deputados federais e estaduais. A marca que fica por onde passamos é só uma: a do trabalho. Minha adesão ao PL foi motivada pela amizade e pelo companheirismo que Edvan Amorim nutre por mim e eu por ele. Edvan nunca me deu um conselho errado na vida pública; ele é parceiro do sucesso que Itabaiana tem”, acrescentou.

Sobre Valmir de Francisquinho III

Por fim, o prefeito eleito esclareceu dizendo que “ressalto isso pois, depois de muitas especulações sobre minha possível saída do partido, eu reafirmo meu compromisso com o povo sergipano e itabaianense, que passa também pela construção de um PL forte, pelo qual sempre lutei. Ninguém fala por mim; sou dono da minha voz e das minhas atitudes. Sigo trabalhando pelo fortalecimento do meu partido, que sai de 2024 muito maior do que entrou. Temos a primeira mulher prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, uma pessoa honrada e de conduta exemplar, pela qual também nutro grande carinho. É isso; o resto é especulação!”.

Apoio de Emília!

A prefeita eleita de Aracaju retribuiu a manifestação de Valmir de Francisquinho e também deixou sua mensagem de solidariedade nas redes sociais do futuro prefeito de Itabaiana. “Querido amigo Valmir, agradeço de coração por suas palavras e saiba que estarei sempre ao seu lado em todos os momentos, sejam os bons ou os mais difíceis. Minha solidariedade, força e fé de que você vencerá mais essa batalha pelo povo de Sergipe. Estamos com você!”.

André Moura I

O presidente estadual do União Brasil e secretário de Estado de Governo do Rio de Janeiro, André Moura, foi agraciado com o título de Cidadão Feiranovense, concedido pela Câmara Municipal de Feira Nova, em Sergipe. A homenagem foi proposta pelo vereador Dinho de Dernival e aprovada por unanimidade pelos parlamentares, em reconhecimento aos serviços prestados pelo político ao município.

André Moura II

André Moura expressou gratidão pela honraria, destacando sua ligação com o povo sergipano. “Estou muito honrado e agradecido por receber o título de Cidadão Feiranovense. Esse reconhecimento da nossa história de trabalho e dedicação ao povo de Feira Nova engrandece ainda mais o propósito que norteia minha vida: servir com alegria ao povo sergipano”, afirmou.

André Moura III

Por conta de compromissos em sua agenda como secretário de Estado no Rio de Janeiro, André Moura não pode comparecer à solenidade, mas foi representado pelo secretário de Estado da Agricultura de Sergipe, Zeca da Silva. ” André pediu para transmitir seu agradecimento ao vereador Dinho de Dernival e a todos os vereadores pela indicação e aprovação. E dizer que essa honraria reforça seu compromisso com Feira Nova e com Sergipe”, concluiu.

Seca e queimadas I

A longa estiagem entre abril e outubro atingiu em cheio as regiões produtoras de cana-de-açúcar. A persistência do clima seco por longo tempo reduziu a umidade relativa do ar, favorecendo a ocorrência de queimadas e incêndios nos canaviais em proporção nunca vista em alguns estados do centro sul. “Em 2024, esse desastre natural gerou prejuízo estimado de R$ 1,3 bilhões em cerca de 380 mil hectares de propriedades rurais com produção de cana-de-açúcar no Brasil, segundo dados Organização de Associações de Produtores do Brasil (ORPLANA)”, destaca Lucas Campase, agrônomo e profissional de Desenvolvimento de Mercado na Rainbow Agro.

Seca e queimadas II

Por suas características, a cana exige mais tempo para recuperação do ritmo de crescimento após o estresse gerado pelo longo tempo de escassez hídrica e também nas áreas onde houve queimadas. “O primeiro alerta é para o agricultor escolher quais herbicidas utilizar com a retomada das chuvas indicados para combater plantas daninhas que competem por recursos básicos e essenciais para o desenvolvimento da cana, uma vez que, temos que controlar o mato sem causar fitotoxicidade no canavial”, recomenda Campase.

Seca e queimadas III

Outra dica importante é quanto à definição sobre o tipo de molécula e à dosagem dos herbicidas,decisões baseadas em investigações técnicas na lavoura, identificando o tempo de exposição das moléculas durante a seca, se a área pegou fogo, a textura e quantidade de argila do solo garantindo que ao iniciar residual efeito residual seja suficiente para o controle das plantas daninhas e que os canaviais cresçam saudáveis. “Optar por tecnologias adaptadas para cada situação faz com que a eficácia do agroquímico seja otimizada”, comenta o especialista.

Lucas Campase

“É sempre importante compartilhar conhecimento sobre os processos de aplicação de insumos e o correto manejo do cultivo de cana-de-açúcar. Com essa proposta, contribuímos para evitar erros no uso dessas soluções”, reforça o profissional de Desenvolvimento de Mercado na Rainbow Agro.

Conhecimento técnico

Para compartilhar conhecimento técnico, a Rainbow esteve ao lado da Herbtech na realização do evento “Desafios no Manejo de Plantas Daninhas na Produção de Cana-de-açúcar”, em Ribeirão Preto (SP) e Uberaba (MG). Somadas, as atividades reuniram mais de 160 participantes, incluindo profissionais de usinas, fornecedores, instituições financeiras, canais de distribuição, cooperativas e consultores. “Estimamos que o evento impactou cerca de 3,8 milhões de hectares de cana”, assinala Campase.

Natal Solidário

O período natalino é um momento de união, harmonia e solidariedade, onde as pessoas celebram o amor e respeito ao lado de quem mais se ama. Pensando assim, o Home Center Ferreira Costa localizado na Av. Pres. Tancredo Neves, 2695, Inácio Barbosa, Aracaju, promove a Campanha Natal Solidário. A ação é uma iniciativa do Home Center em parceria com a Central Única das Favelas de Sergipe (Cufa) e visa oferecer um Natal mais amoroso às crianças que são atendidas na instituição.

Incentivo

Durante os dias 29 de novembro até 16 de dezembro, a Ferreira Costa disponibiliza um espaço na entrada da loja ao lado da Lista de Casamentos, com uma árvore natalina composta por 65 cartinhas das crianças que são atendidas na Cufa. A ação é um incentivo para que as pessoas visitem o espaço, escolham e adotem uma cartinha, comprem o presente descrito e leve de volta a loja, entregando na Lista de Casamentos.

Entrega dos presentes

O atendimento funciona de acordo com o funcionamento da loja, de segunda à sábado das 8h às 21h e aos domingos das 9h às 19h. Para os interessados em doar, não é necessário pré-agendar ou se identificar. Após o período de arrecadação, o Home Center fará a entrega dos presentes na instituição, proporcionando um Natal mais alegre e acolhedor para as crianças em atendidas.

A campanha

O objetivo da campanha é arrecadar presentes para as crianças da Cufa, uma instituição sem fins lucrativos que promove ações socioeducativas nas favelas e regiões de baixa renda de Sergipe. A Ferreira Costa, com seu compromisso social há 140 anos, busca parcerias que somem na vida das pessoas, contribuindo para transformar o mundo de cada um no melhor lugar para se viver.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com