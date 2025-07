Bateu o desespero? Alessandro não tem moral para questionar posição de Rodrigo!

Por Habacuque Vilacorte

Quando você pensa que já viu de tudo na política de Sergipe, o senador Alessandro Vieira (MDB) vem à tona com uma polêmica nova e inesperada: decidiu fazer um ataque gratuito ao deputado federal e pré-candidato ao Senado da República, Rodrigo Valadares (União). Ele acusou seu desafeto de “não ser um homem sério”, por supostamente não ser eficiente em suas proposituras, por ter sido eleito com o apoio do PT em outras oportunidades e agora “puxar o saco” da família Bolsonaro!

Para quem não lembra, até pouco tempo Alessandro fazia os mesmos ataques em relação ao ex-deputado e pré-candidato da base governista André Moura (União), mas temendo ser “rifado” do agrupamento e perder o apoio de um majoritário, o senador do MDB teve que “engolir o choro” e já se prepara para dividir o palanque para o Senado em 2026 com André no próximo ano, da maneira mais improvável possível, com um dos seus maiores desafetos da atualidade.

Agora, com o “aquecimento da temperatura” nos bastidores da política sergipana, com a proximidade das eleições estaduais, a impressão é que Alessandro Vieira entrou “em desespero, possivelmente por conta dos números das pesquisas realizadas”, onde as preferências da população passam por nomes como André Moura, Eduardo Amorim (PSDB), Edvaldo Nogueira (PDT), Rogério Carvalho (PT) e o próprio Rodrigo Valadares, que pontuam melhores do que o senador do MDB.

Sem a confiança da maioria do eleitorado de Direita e com a “desconfiança” da Esquerda, Alessandro parece ter sido “escalado” para enfrentar um dos seus principais adversários e entrou em desespero. Visivelmente incomodado com o trabalho da oposição, o senador remeteu a disputa eleitoral de 2018, quando Rodrigo Valadares foi eleito deputado estadual. Ele disse que o jovem “puxou o saco” dos líderes petistas e do MST, e que “não é um homem sério” e se limita a ser um “influenciador bolsonarista”.

Como “não se atira pedras em árvores que dão frutos”, Rodrigo segue muito bem avaliado junto aos mais conservadores e vem construindo algumas alianças pelo interior do Estado. O que Alessandro esqueceu é que, se Valadares se alinhou com o PT no passado, em algum momento, seu líder maior hoje em dia, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não só abraçou o deputado federal, como vai trabalhar para tentar elegê-lo senador no próximo ano por considerar que ele “evoluiu” em suas escolhas…

Mas, mesmo sem ser advogado ou assessor de Rodrigo Valadares, este colunista se posiciona e afirma: Alessandro Vieira não tem moral para questionar a opção política do deputado federal ou de qualquer outra pessoa! O senador esquece que foi eleito em 2018, numa arrancada surpreendente na reta final da campanha, “surfando” na “onda bolsonarista”, e já em Brasília (DF), decidiu adotar uma posição de “independência”, votando contra o governo, se alinhando com a oposição, inclusive com o PT.

Se Rodrigo foi um “puxa saco” do PT e agora do Bolsonarismo, como diz o senador, ao menos não se vê nele o “pecado da ingratidão”! Hoje Alessandro tenta acumular dividendos políticos, distribuindo emendas parlamentares pelo interior, o que é legal, mas que também confronta seus discursos na prática! Pior que a decepção que uma escolha de Rodrigo possa causar, senador, é a dor que a ingratidão representa. E as pesquisas estão mostrando que os sergipanos sabem muito bem o que dói menos…

Veja essa!

A política em Tobias Barreto também já vive a “turbulência eleitoral”. O vereador Bêta (PP), o quarto mais votado do município e aliado de primeira hora do prefeito Dilson de Agripino, anunciou que vota em Netinho Guimarães (PL) para deputado estadual e não no deputado Kaká (União), que deve ter o apoio do gestor municipal.

E essa!

Netinho e Kaká são parlamentares de Tobias Barreto e o vereador Bêta diz que o agrupamento liderado por Kaká Santos não trabalhou para a reeleição de Dilson de Agripino, e teria apostado na candidata da oposição, Emanuelly Hora (PL), que despontou como uma grata surpresa e uma votação bem acima do esperado.

Fala Edvaldo!

Em entrevista concedida em Estância, o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) ratificou sua pré-candidatura ao Senado e disse que não irá para Brasília (DF) para ficar “flanando” e ou gravando vídeos para as redes sociais. “Vou trabalhar para dar resultado, para melhorar as vidas das pessoas, a Saúde. Uso as redes sociais, mas não quero ir para lá para ficar sentando gravando vídeos e sem me posicionar”, disse, ao lado do candidato a prefeito de Estância, Joaquim Ferreira.

Justiça eleitoral I

Eleitoras e eleitores que precisam da certidão de quitação eleitoral podem emitir o documento de forma simples e gratuita. O serviço está disponível no portal do TRE-SE e nos cartórios eleitorais. A emissão é rápida, prática, segura e sem custo algum. A certidão comprova, até a data da sua emissão, que a pessoa está em dia com a Justiça Eleitoral (JE).

Justiça eleitoral II

Para obter o documento, a eleitora ou o eleitor deve estar com os direitos políticos em pleno exercício, ter comparecido a todas as eleições ou justificado as ausências, inclusive em 2º turno, plebiscitos e referendos, além de ter atendido às convocações da JE para colaborar com os trabalhos do pleito. Também é necessário ter quitado multas eleitorais, não prestar serviço militar obrigatório e, no caso de candidatas e candidatos, ter apresentado a prestação de contas de campanha eleitoral.

Fábio Meireles I

O vereador Fábio Meireles (PDT) reuniu moradores do Loteamento Moema Meire, na Zona Norte da capital, para dialogar sobre as demandas da localidade. Fábio, que está em recesso da Câmara Municipal de Aracaju, aproveita o período para ouvir a população. A reunião contou com a presença do secretário de Estado Chefe da Casa Civil, Jorginho Araújo.

Fábio Meireles II

O vereador Fábio reivindicou a construção de uma praça pública, além de melhorias na iluminação e a tão esperada pavimentação asfáltica de ruas que se encontram esburacadas na localidade. “Há uma necessidade de uma praça aqui e nós sabemos que não é algo que um vereador ou deputado estadual faz”, disse Fábio. O secretário ouviu atentamente a população e destacou que acredita no diálogo como forma de se fazer política pública, visando atender as necessidades do povo.

Sergipe Oil & Gas

Com 3.744 inscritos, o Sergipe Oil & Gas (SOG25) superou as expectativas em sua quarta edição, com palestras de alto nível, muitos negócios fechados e difusão de conhecimento. A evolução do evento pode ser facilmente explicada pelos números: em 2022 foram 468 inscritos, passando para 722 em 2023 e 2.650 em 2024. O SOG25 já está consolidado no calendário nacional do setor e a cada ano atrai mais empresas e profissionais.

Confirmado em 2026

Realizado no Centro de Convenções AM Malls de Aracaju, o evento contou com 24% mais visitantes do que no ano passado, além de apresentar 57 marcas em 45 estandes. Foram 90 palestrantes em 26 painéis e a Rodada de Negócios contou com 11 empresas compradoras e 114 fornecedoras, que participaram de 204 reuniões. O evento contou também com 18 patrocinadores. Consolidado como referência anual de encontros e debates do setor de óleo e gás em Sergipe, o SOG26 será realizado novamente no Centro de Convenções AM Malls de Aracaju, de 29 a 31 de julho de 2026.

Alô Socorro!

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro deu início, ao recapeamento na Avenida Rosemary Vieira de Jesus, a principal via do bairro Piabeta. Com um investimento de R$ 889 mil, a obra também inclui uma operação tapa-buraco ao longo da extensão da via, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais segurança e qualidade de vida à população. A autorização para o início dos serviços foi dada pelo prefeito Samuel Carvalho e pelo secretário de Infraestrutura, Rosman Pereira.

Mais mobilidade

A avenida é um importante corredor do município, por onde circulam diariamente ônibus, motoristas e motociclistas. As intervenções irão beneficiar os moradores da localidade e as dezenas de comerciantes que atuam na região. A melhoria da pavimentação vai reduzir os transtornos causados por buracos e desgastes na pista, garantindo mais conforto e tranquilidade para quem passa pelo local.

Samuel Carvalho

“Julho está quase acabando, mas seguimos com entregas importantes para o povo de Socorro, porque o mês é de aniversário do município, mas os presentes quem ganha é a população. Hoje, com a assinatura da ordem de serviço e início das obras de recapeamento e tapa-buracos aqui da Avenida Rosemary Vieira de Jesus, que representa uma demanda antiga da população. É muito mais do que asfalto, eu estou falando de vida, de pessoas, de dignidade. São ações para termos uma cidade mais organizada, capazes de potencializar o comércio e melhorar o dia a dia”, disse o prefeito Samuel Carvalho.

Readequação da Perimetral

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), está realizando uma importante readequação na segunda etapa da Avenida Perimetral Oeste, localizada no bairro Bugio, Zona Norte da capital. O projeto prevê a abertura de retornos, criação de uma ciclovia no lado esquerdo da pista, além de sinalização adequada, o que vai proporcionar melhorias significativas, sobretudo aos moradores da localidade. Com uma extensão de 7,5 km de pista dupla com nove metros de largura cada, a avenida, que passa pelos bairros Lamarão, Soledade, Bugio, Jardim Centenário e Santos Dumont, é um marco para a mobilidade urbana e o desenvolvimento social e econômico da capital sergipana.

Centro POP

A Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas) retomou as aulas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Centro POP. Após seis anos sem o programa de alfabetização na unidade que assiste pessoas em situação de rua, a ação marca o início de um novo ciclo de aprendizado e busca por equidade para população aracajuana. A turma conta com cerca de 50 alunos e representa uma importante estratégia de reconstrução de trajetórias e fortalecimento de vínculos com a cidadania.

Lucimeire Amorim

O retorno da modalidade de ensino ao Centro POP reafirma o compromisso da gestão municipal com a inclusão social e o acesso à educação como ferramenta de transformação de vidas. “A educação de jovens e adultos vai muito além do processo de ler e escrever. São várias oportunidades que se abrem, como o resgate da autoestima, o fortalecimento da autonomia, da identidade e do pertencimento de um grupo”, explica Lucimeire Amorim, coordenadora do Centro POP.

Nova oportunidade

A ação, que acontece em parceria com a Secretaria Municipal da Educação de Aracaju, tem duração de ano, e traz uma nova esperança para os assistidos no POP, a exemplo de Patrícia Maria Santos, que celebrou a chance de voltar a estudar. “Está sendo muito legal participar. É uma nova oportunidade. A gente precisa aprender e crescer, e isso pode mudar a minha vida e a de muitos aqui”, pontuo Patrícia.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com