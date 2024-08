Belivaldo é o candidato a vice mais preparado para disputar em Aracaju

Sempre muito elogiado pelo atual governador Fábio Mitidieri (PSD), sobretudo por ter conseguido equilibrar as finanças do governo de Sergipe durante sua passagem pelo comando do Poder Executivo Estadual, o ex-governador Belivaldo Chagas (PODE) agora é, oficialmente, candidato a vice-prefeito de Aracaju, considerando que seu registro está formalizado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na chapa encabeçada pela candidata a prefeita da capital, a deputada federal Yandra Moura (União).

Quando do anúncio de seu nome, ainda como pré-candidato, alguns setores da imprensa e da classe política chegaram a questionar a indicação do ex-governador para disputar uma eleição como vice-prefeito, mesmo sendo da capital do Estado. Houve quem entendeu que Belivaldo estava reduzindo seu potencial político; outros já avaliaram que o “galeguinho” estava aceitando o desafio por ambição, por apego às benesses oficiais que o Poder costuma proporcionar.

Mas, desde o princípio, justiça seja feita, Belivaldo se apresentou como uma “alternativa”, uma “possibilidade” para somar dentro do agrupamento liderado por Fábio Mitidieri. Em nenhum momento o ex-governador adotou o discurso de “rompimento” ou de qualquer tipo de pressão para que seu nome estivesse no “centro das atenções”; ainda assim, ele foi o escolhido para compor uma chapa majoritária ao lado da primeira deputada federal por Sergipe, sendo a mais votada nas eleições de 2022.

O discurso que se encaixa para a chapa Yandra e Belivaldo é a soma da juventude e vontade de realizar da jovem parlamentar com a experiência administrativa e a lealdade do ex-governador. Uma estratégia que foi muito contestada no princípio, mas que após o anúncio de outras candidaturas a vice-prefeito, hoje já se tem outra percepção do cenário, onde muitos que criticaram o “galeguinho” agora já começam a entender que sua presença no contexto pode ser decisiva para a vitória em Aracaju.

A candidata Emília Corrêa (PL) tem o vereador Ricardo Marques (Cidadania) como seu vice; determinado e arrojado, um jornalista inquieto, que fiscaliza de perto o descaso do poder público de Aracaju, mas que não tem a “bagagem política” e a experiência administrativa de um Belivaldo que já foi deputado estadual, secretário de Estado, vice-governador e governador. Outros vices anunciados como Fabiano Oliveira (PP), Professor Ayslan Araújo (MDB), a professora Rosângela Santana (PT), Alexis Pedrão (PSOL) e a advogada Lânia Barboza (Novo) seguem na mesma linha.

Como “o tempo é o Senhor da Razão”! Criticado quando do convite feito por Yandra Moura para compor a chapa majoritária, dentre todos os nomes citados acima, por tudo o que já viveu, e por não ter qualquer mácula contestando seu nome ou conduta, não é exagero afirmar que Belivaldo Chagas é sim o candidato a vice-prefeito mais preparado dentre os que pretendem disputar as eleições municipais deste ano. Há quem goste do “galeguinho” e há quem o conteste, mas hoje já não se nega que sua presença na chapa foi acertada! Mais uma “jogada de mestre” de quem usa a estratégia na política…

Veja essa!

Em um ato no Iate Clube de Aracaju, o PDT realizou sua Convenção para oficializar a candidatura de Luiz Roberto (PDT) para a Prefeitura da capital; o vereador Fabiano Oliveira (PP) foi formalmente efetivado como candidato a vice-prefeito na chapa majoritária.

E essa!

Participaram do ato no Iate Clube o governador Fábio Mitidieri; o senador Laércio Oliveira (PP); o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT); a deputada federal Delegada Katarina (PSD); o secretário de Estado Jorginho Araújo (PSD); o ex-governador Jackson Barreto; e o ex-deputado Valadares Filho (Solidariedade); dentre outras lideranças políticas.

Continuidade?

Ao defender Luiz Roberto – sua indicação – como “o melhor nome para a cidade”, durante a Convenção do PDT, o prefeito Edvaldo Nogueira usou o termo “continuidade”, só que graças a sua rejeição administrativa hoje o bloco liderado por Fábio Mitidieri conta com três candidaturas a prefeito de Aracaju. Será mesmo o desejo pela continuidade?

Yandra Moura

A candidata a prefeita Yandra Moura recebeu, nessa segunda-feira (5), em um evento realizado num hotel da Orla de Aracaju, o apoio de mais de 500 pastores e 88 denominações evangélicas. Ela teve recebido cada vez mais adesões importantes para seu projeto de chegar à PMA.

Apoio para Rafaela

A convenção que confirmou o nome de Rafaela de Hilda (Republicanos) como candidata a prefeita de Lagarto, chamou a atenção não apenas pelo volume de apoiadores que foram prestigiar o evento, mas pelas presenças do senador Laércio Oliveira (PP) e do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), mesmo com o governador Fábio Mitidieri declarando apoio para Sérgio Reis (PSD) naquele município…

Bomba!

Tem partido político em Sergipe “escolhendo” para onde deve enviar a ajuda financeira para ajudar as candidaturas a prefeito e a vereador e. em algumas cidades, sem o devido suporte da legenda, já tem muita gente desistindo ou ameaçando “pular do barco” antes que ele afunde…

Exclusiva!

Esta é para deixar um monte de gente que se “apodera” da informação alheia e sai propagando por aí, sem nem sequer dar um telefonema avisando: até o próximo dia 16, quando a campanha eleitoral se inicia de fato nas ruas, uma candidatura para a PMA receberá uma série de novas adesões importantes e decisivas. Para deixar o povo ainda mais curioso, algumas alianças saem ainda esta semana e vão deixar muita gente sem ação…é aguardar!

NOVO tem vice

O candidato a prefeito de Aracaju, Zé Paulo Leão (Novo), usou suas redes sociais nessa segunda-feira (5), para anunciar que a advogada Lânia Barboza (Novo) será a candidata a vice da chapa encabeçada por ele. Zé Paulo mantém sua pauta conservadora, e não demonstra interesse na política de alianças.

Fórum Nacional

As inscrições para o XII Fórum Nacional do Ministério Público de Contas continuam abertas no site da Associação Nacional do Ministério Público de Contas (Ampcon). O evento acontece de 14 a 16 de agosto de 2024 e está sendo idealizado pela Ampcon, Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC/SE).

Audiência

Cumprir a lei de aprendizagem. Esse é o objetivo do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) e do Ministério Público de Sergipe (MPSE), ao realizarem uma audiência com representantes do Estado e do Município de Aracaju. Na última sexta-feira, as promotoras de Justiça Lilian Carvalho e Talita Cunegundes, e o procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro realizaram uma audiência na sede do MPSE.

Lei de Aprendizagem

Em Sergipe, mais de 20 municípios já cumprem a Lei de Aprendizagem na Administração Pública. O Estado e o Município de Aracaju têm leis aprovadas e os Ministérios Públicos reforçaram a necessidade do cumprimento da legislação. “A juventude precisa se sentir útil à sociedade. Olho para a Zona Sul da capital e não vejo apenas as praias e belezas naturais. Existem muitos problemas sociais. Ou a gente enfrenta, ou nós poderemos ser as próximas vítimas. É preciso oferecer oportunidades e dignidade para que as pessoas possam ressignificar suas vidas”, destacou a promotora Talita Cunegundes.

Lilian Carvalho

Durante a audiência, a promotora de Justiça Lilian Carvalho destacou a experiência positiva com a Aprendizagem Profissional, principalmente em relação aos adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. “Temos vários exemplos de histórias que foram transformadas por causa dessa oportunidade. É isso que nos motiva na caminhada: as parcerias concretas, que mudam as vidas, como as desses jovens”, ressaltou a promotora.

Alô Lagarto!

Em novo livro de crônicas, sergipano Iuri Rodrigues reúne mulher trans, ator global, personagens anônimos e delegado de polícia civil. “Esperando por você” traz textos de encontros de amor, arte, cultura e morte, e coloca Lagarto no cenário nacional como um berço de escritores que falam de pessoas anônimas e que impactam na sociedade.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com